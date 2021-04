Thái Lan có gì đẹp? 8 địa điểm du lịch yên tĩnh view chất nhất 2019

Ngoài những điểm du lịch lừng danh như Bangkok, Phuket… Thái Lan còn được biết đến với vô vàn địa danh mang vẻ đẹp nên thơ, kỳ bí. Thái Lan có gì đẹp? Cùng khám phá những điểm đến sơn thủy hữu tình ít người biết đến sau đây.



1. Thái Lan có gì đẹp

Thái Lan được ví như “xứ sở Chùa Vàng” với vô vàn ngôi đền rực rỡ, nguy nga. Nơi đây là một trong những quốc gia thu hút lượng lớn khách du lịch hàng năm. Nằm ở vùng Trung Nam bán đảo Đông Nam Á, Thái Lan được mệnh danh là một trong 4 con hổ của châu Á nhờ nền kinh tế ngày một vững mạnh.

Thái Lan có khí hậu nhiệt đới với bốn mùa rõ rệt. Mức nhiệt độ trung bình nhìn chung cao hơn Việt Nam khá nhiều. Thời điểm đi tour du lịch Thái Lan khám phá “thiên đường mua sắm” lý tưởng nhất là khoảng tháng 11 đến tháng 2 hàng năm. Đây là thời điểm khí hậu ôn hòa nhất, không mưa và thời tiết cũng không quá nóng rất thích hợp cho hoạt động tham quan, vui chơi giải trí của du khách. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đến các tỉnh phía Bắc Thái Lan thì book tour du ngoạn xứ Chùa Vàng vào tháng 3 đến tháng 5 sẽ ôn hòa, dễ chịu hơn.

Thái Lan là điểm đến được nhiều du khách quốc tế yêu thích (Nguồn: pystravel.vn)

Thái Lan coi Phật giáo Nam Tông là quốc giáo nên không có gì ngạc nhiên khi nơi đây có rất nhiều đền chùa cùng những ngày lễ Phật giáo lớn. Khi đến những địa điểm linh thiêng này bạn nên chú ý cách ăn mặc, đặc biệt nếu bạn là phái nữ không nên ngồi cạnh hay chạm vào các sư thầy.

Ngoài ra, vương quốc Thái Lan có người đứng đầu là vua và ở một đất nước tôn sùng hoàng gia như Thái thì bạn cần tránh có hành động bất kính để hạn chế những phiền phức, rủi ro khi vi vu sang đây. Đôi khi chỉ cần hành động ném bỏ tiền hay giẫm lên tờ tiền có in hình vua bạn cũng có thể bị phạt nặng hoặc tạm giam dù là khách du lịch đó.

Người Thái có cách chào hỏi khá đặc biệt, họ chắp tay trước ngực khi chào nhau bày tỏ sự tôn trọng với người đối diện. Ngoài ra, mặc dù người Thái rất thân thiện nhưng bạn cũng cần tránh không xoa đầu trẻ con vì nơi đây coi đầu là vị trí trang trọng trên cơ thể. Để chuyến tham quan đất nước xinh đẹp này được suôn sẻ như mong muốn bạn nên chú ý “nhập gia tùy tục” và lưu ý những điều trên nhé.

Trước khi tham khảo những tour du lịch Thái Lan giá rẻ, bạn có thể tìm hiểu trước những địa điểm tham quan, ăn uống tại nơi đây để tránh bỡ ngỡ. Đến xứ sở Chùa Vàng, nơi đầu tiên bạn cần ghé qua là thủ đô Bangkok với vô vàn công trình hoàng gia độc đáo và những con phố sầm uất thỏa sức mua sắm, giải trí hay thưởng thức những món ăn ngon. Danh sách 18 món ăn Thái Lan ngon quên đường về sẽ là gợi ý đầy đủ nhất giúp bạn không bỏ sót bất cứ món ngon nào trong nền văn hóa ẩm thực vô cùng đặc sắc nơi đây.

Thái Lan có gì đẹp trong mắt du khách ngoài những kiến trúc đền chùa nguy nga? Bạn có thể ghé qua Chiang Mai – “bông hồng của Bắc Thái Lan” với cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ tuyệt đẹp. Ngoài ra, nơi đây cũng có nhiều công trình phục vụ giải trí, nghỉ dưỡng được đầu tư công phu. Bên cạnh đó, thành phố Pattaya cũng là gợi ý không tồi cho du khách yêu thích không khí trong lành, mát mẻ của biển xanh mây trắng. Đây là địa danh rất được ưa chuộng trong các chuyến du lịch Thái Lan 4N4Đ lý thú.

Được ví như “Hawaii của phương Đông”, Pattaya có bãi biển xinh đẹp với bờ cát trắng hình lưỡi liềm chạy dài 4km mang lại không gian dễ chịu, yên bình. Đi du lịch bạn cần chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ và chắc chắn không bỏ sót chiếc máy ảnh du lịch cho chuyến hành trình trọn vẹn và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ hay hiện nay có 5 loại máy in ảnh cho điện thoại bỏ túi giá dưới 2 triệu được giới “phượt thủ” rất ưa chuộng. Bạn có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch rất tiện dụng cho ra đời những tấm ảnh đẹp nhanh chóng nhất.

Chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch (Nguồn: blogspot.com)

2. Thái Lan có gì đẹp đậm chất đồng quê yên bình

2.1. Ban Rak Thai

Bạn không cần phải săn tour du lịch Trung Quốc giá rẻ để tận hưởng không khí đậm chất truyền thống của đất nước này. Có một Trung Quốc thu nhỏ nằm ngay trong lòng xứ sở Chùa Vàng mang tên Ban Rak Thai! Vùng đất sương mù nép mình nằm biệt lập giữa núi rừng yên bình và nên thơ đến lạ.

Không chỉ giống về mặt kiến trúc, cả con người và nếp sống nơi đây đều đậm chất Trung. Đây là khu vực đa số người Hoa sinh sống và chủ yếu sống bằng nghề trồng và chế biến chè. Đến với nơi đây bạn có thể dễ dàng bắt gặp những nương chè xanh mướt tuyệt đẹp. Ban Rak Thai là cảnh đẹp ở Thái Lan chưa được khai phá tiềm năng du lịch nhiều nên vẫn mang vẻ đẹp thanh bình, hoang sơ rất thích hợp với những du khách yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên kỳ bí.

2.2. Camp Meeting

Thái Lan có gì đẹp trong mắt du khách thập phương? Thật thiếu sót nếu bạn không đến Camp Meeting – nơi được mệnh danh như “đóa hồng phương Bắc” của Thái Lan này. Đặc biệt, nếu bạn muốn trải nghiệm kiểu du lịch cắm trại cùng bạn bè thì đây là địa điểm phù hợp có thể “soán ngôi” mọi thiên đường mà bạn đã từng đến.

Camp Meeting có những túp lều nhỏ xinh nằm bên bờ sông thơ mộng cùng cảnh sắc thiên nhiên, hùng vĩ xung quanh khiến nơi đây trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng cho nhiều bạn trẻ khi đặt chân đến “thiên đường du lịch” Thái Lan.

Camp Meeting Thái Lan (Nguồn: tropicalsky.co.uk)

2.3. Primo Piazza

Theo kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc chi tiết nhất, nếu được hỏi Thái Lan nơi nào đẹp chắc hẳn mọi du khách từng đến đây đều nhớ tới Primo Piazza. Nơi đây được ví von như “nước Ý thu nhỏ” chỉ cách thủ đô Bangkok khoảng 3 tiếng. Thị trấn nhỏ bé, yên bình mang vẻ đẹp mộng mơ đầy lãng mạn rất phù hợp với những cặp đôi. Đến với Primo Piazza, bạn sẽ không thấy những ồn ào, nhộn nhịp như ở Bangkok, cái bạn thấy là sự e ấp đến đáng yêu của khung cảnh và con người nơi đây.

Nước Ý thu nhỏ nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 3 tiếng đi đường (Nguồn: diadiemdulich.com)

2.4. Chùa Bình Minh – Wat Arun

Không thể phủ nhận vẻ đẹp Thái Lan phần lớn nằm ở những ngôi chùa linh thiêng với thiết kế cổ xưa đẹp mắt. Chùa Wat Arun là một trong những ngôi chùa đẹp nhất tại xứ sở Chùa Vàng. Ngôi chùa được thiết kế theo phong cách Khmer cổ kính, đồ sộ được nhiều du khách biết đến.

Bạn có thể nhìn thấy dáng vẻ uy nghi của ngôi chùa từ xa trong ánh nắng mặt trời nhờ những mảnh thủy tinh được trang trí trên các đỉnh tháp. Không chỉ là địa điểm check – in tuyệt đẹp, chùa Wat Arun còn là điểm đến của những tour hành hương rất linh thiêng. Nếu bạn là người tín tâm có thể đến đây và thành tâm cầu khấn để có một năm an lành, may mắn cho bản thân và gia đình.

2.5. Santorini Park

Cảnh đẹp ở Thái Lan đâu chỉ là thiên nhiên hùng vĩ hay những ngôi chùa linh thiêng với thiết kế đẹp mắt. Bạn còn có thể bắt gặp một “thiên đường Hy Lạp” nằm ngay giữa lòng xứ sở Chùa Vàng. Những ngôi nhà sơn trắng tô điểm cùng cánh cửa xanh nước biển đầy mộng mơ là đặc trưng nổi bật của nơi đây. Từng góc nhà, từng ô cửa sổ hay giàn hoa giấy đều có thể trở thành những điểm check – in đẹp miễn chê cho du khách. Santorini Park mang nét đẹp lãng mạn, tinh tế cùng vô vàn trò chơi giải trí cảm giác mạnh bạn có thể thử.

Mọi ngóc ngách nơi đây đều có thể cho ra đời một bức ảnh “tự sướng” tuyệt đẹp (Nguồn: booking.com)

2.6. Doi Long Chiang Dao, Chiang Mai

Doi Long Chiang Dao là vùng đất thơ mộng, hoang sơ mới được đánh thức tiềm năng du lịch trong vài năm gần đây. Nằm giữa rừng xanh bất tận dưới chân núi đá vôi khổng lồ, Chiang Dao được ví như khung cảnh thần tiên được nhiều người tin tưởng lựa chọn làm địa điểm du lịch lý tưởng. Nếu bạn đang muốn tìm nơi chốn bình yên tránh xa cuộc sống xô bồ ngoài kia thì đây chính là điểm đến tuyệt vời. Tuy nhiên, muốn đến tận hưởng vẻ đẹp Thái Lan đầy bí ẩn này du khách cần có sức khỏe tốt và chuẩn bị tâm lý vững vàng để chinh phục chặng đường dài đầy khó khăn này.

Doi Long Chiang Dao (Nguồn: motorcycle-rental.info)

2.7. Doi Kat Phee

Nếu bạn đang thắc mắc Thái Lan nơi nào đẹp như tiên cảnh thì Doi Kat Phee là lựa chọn tuyệt vời. Nơi này là phần đỉnh của ngọn núi cao nhất thuộc vườn quốc gia Doi Kat Phee. Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ đầy kỳ bí bắt đầu nổi trong vài năm gần đây và trở thành địa điểm yêu thích cho du khách đến cắm trại và ngắm bình minh. Thời điểm vi vu đến vùng đất này là khoảng từ tháng 11 đến tháng 1. Không khí lúc đó dễ chịu, gió mát thổi qua những cánh đồng rộng bát ngát hay cảnh mặt trời mọc bừng sáng giữa biển sương mù đảm bảo sẽ khiến bạn ngây ngất quên lối về.

Doi Kat Phee – Vùng đất sương mù mới được khai phá (Nguồn: baomoi.com)

2.8. Doi Hau Singh

Doi Hau Singh là phần đỉnh của Doi Chong Mon của khu bảo tồn hoang dã Om Koi. Nơi này biệt lập với thế giới bên ngoài chỉ có vài ngôi làng nhỏ nằm rải rác. Doi Hau Singh được du khách ví như vùng đất thần tiên với đồng cỏ xanh bát ngát, núi rừng hùng vĩ dưới nắng gió trong lành. Ngoài ra, đây cũng là nơi trú ngụ của vô vàn loài chim quý hiếm và những động vật khác. Bạn có thể kết hợp đến đây ngắm cảnh và khám phá những loài thú kỳ lạ có thể chưa thấy bao giờ tại Doi Hau Singh.

Thiên đường du lịch Thái Lan trong mắt du khách (Nguồn: chiasemeohay.com)

Ngoài câu hỏi Thái Lan có gì đẹp thì chi phí đi Thái Lan dự trù khoảng bao nhiêu cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nếu bạn đi du lịch tự túc sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể, tuy vậy chi phí rẻ hay đắt vẫn phụ thuộc phần lớn vào việc bạn mua sắm, ăn uống và tham quan những điểm du lịch nào.

Để chi phí chuyến du lịch Thái Lan phù hợp với “hầu bao” của bản thân, bạn nên dự trù sẵn các khoản có thể tiết kiệm như book phòng trước, chọn mua vé máy bay giá rẻ. Ngoài ra, tham khảo những voucher giảm giá siêu sốc tour du lịch Thái Lan tại Saigon-Gpdaily cũng là một gợi ý không tồi. Chúc bạn có chuyến hành trình đến với Thái Lan thật khó quên và tuyệt vời nhé!