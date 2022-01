Thai nhi 10 tuần tuổi: Nhịp tim, Giới tính, Đã máy chưa, Nên ăn gì

Sự thay đổi của thai nhi 10 tuần tuổi như thế nào? và chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này ra sao để mẹ có được thai kỳ khỏe mạnh hơn. Những thông tin dưới đây sẽ giúp các mẹ bầu có được kiến thức hữu ích trong hành trình mang thai đầy thiêng liêng và không hề dễ dàng này nhé!



Ở tuần thứ 10 cả mẹ và bé đều có những thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất và cảm xúc. Chính vì vậy, không chỉ hiểu bản thân mà mẹ còn phải hiểu cả sự thay đổi trên cơ thể của bé. Từ đó xây dựng một chế độ chăm sóc và dinh dưỡng phù hợp cho thai nhi 10 tuần tuổi, giúp bé phát triển một cách khỏe mạnh và an toàn nhất.

Hình ảnh thai nhi 10 tuần tuổi (Nguồn: theplab.net)

1. Mang thai 10 tuần bụng đã to chưa

So với thai nhi ở tuần tuổi thứ 9, ở giai đoạn này bụng của mẹ đã to hơn chút. Tuy nhiên tùy thể trạng của từng người cũng như sự phát triển của bé mà kích cỡ bụng của mẹ là khác nhau. Thời gian này, bụng của mẹ vẫn chưa ra dáng một bà bầu nhưng vòng hai đã có phần to hơn trước. Các hiện tượng ốm nghén khó chịu, đau đầu và buồn nôn đã giảm bớt so với các tuần trước đó.

Ở thời điểm này, mẹ cũng không nên để ý quá nhiều đến vấn đề mang thai 10 tuần tuổi bụng đã to chưa, bởi vấn đề sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển đều đặn, đúng hướng của bé mới quan trọng. Từ giai đoạn này mẹ đã có thể lên kế hoạch tham gia gói thai sản áp dụng từ tuần 12 đến khi trở dạ để có được một thai kỳ khoa học, khỏe mạnh.

2. Thai 10 tuần tuổi đã biết trai hay gái chưa

Thai nhi 10 tuần tuổi là thời điểm bộ phận sinh dục của trẻ được hình thành rõ hơn trước nhưng vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, mẹ vẫn có thể xác định giới tính của trẻ nhưng độ chính xác chưa cao. Thời điểm tốt nhất để mẹ xác định được giới tính của bé một cách chính xác hơn là tuần thứ 16 của thai kỳ với tỷ lệ là 80%, và khoảng 95 – 100% khi ở tuần thứ 20 trở đi. Có nhiều cách để mẹ xác định giới tính của trẻ như dựa vào lịch âm, mức độ ốm nghén, hình dáng bụng bầu, nước tiểu,… tuy nhiên siêu âm vẫn là phương pháp chính xác nhất.

Khi thai nhi 10 tuần tuổi có thể xác định được giới tính nhưng chưa thực sự chính xác (Nguồn: vicare.vn)

3. Thai 10 tuần đã biết máy chưa

Thai máy là một trong những yếu tố phản ánh tình trạng phát triển và sức khỏe của thai nhi. Chính vì vậy rất nhiều mẹ quan tâm đến việc thai 10 tuần đã biết máy chưa. Ở độ tuổi này, thai đã biết máy với những hoạt động như đạp, đá, xoay người chứ không chỉ đơn thuần là đạp bụng như mẹ nghĩ đâu nhé. Thậm chí bé còn hoạt động để lựa chọn vị trí thoải mái và phù hợp hơn cho mình nữa.

Tuy nhiên những chuyển động này có phần còn nhẹ nhàng và tùy vào sự phát triển của thai nhi vậy nên nhiều mẹ sẽ chưa cảm nhận được. Và từ khoảng tuần thứ 16 trở đi mẹ sẽ cảm nhận được các hoạt động của bé nhiều và rõ ràng hơn. Nếu mẹ cảm thấy thai máy quá muộn hoặc bất thường, hãy mau chóng đến các cơ sở khám thai uy tín, chất lượng để có những chẩn đoán chính xác nhất.

Thai 10 tuần tuổi đã biết máy (Nguồn: conlatatca.vn)

4. Thai nhi 10 tuần tuổi phát triển như thế nào

So với các tuần trước, ở tuần thứ 10, những thay đổi của trẻ đã diễn ra mạnh mẽ và rõ ràng hơn.

4.1 Kích thước, cân nặng

Khi đi siêu âm thai ở tuần thứ 10 của thai kỳ, kích thước và cân nặng của bé đã thay đổi nhiều hơn với đường kính túi thai là 39mm và chiều dài tính từ đầu đến mông bé là 3,1 cm. Bé có kích thước tương đương như một quả quất nhỏ xinh với trọng lượng 4gr. Con số này có thể thay đổi ít nhiều tùy vào tình trạng phát triển ở mỗi trẻ. Có thể trẻ kích thước, cân nặng của trẻ sẽ lớn hơn so với quy chuẩn hoặc nhỏ hơn chút ít. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn bình thường nếu như sức khỏe của mẹ tốt và bé phát triển bình thường. Nhưng mẹ cũng không nên để bé phát triển quá lớn so với quy chuẩn, sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh nở và sức khỏe của mẹ.

4.2 Hình dạng cơ thể

Ở giai đoạn này, các bộ phận của bé mặc dù chưa trọn vẹn về hình dáng và chức năng nhưng đã bắt đầu hoạt động tích cực hơn.

Tay: Cánh tay của bé đã dài hơn và có thể uốn cong hoặc cử động. Móng tay mọc dài và lông tơ cũng mọc nhiều hơn. Các ngón tay cũng đã hoàn toàn rời nhau giúp bé cử động dễ dàng hơn.

Răng: Nướu được hình thành và những chồi răng nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện dưới nướu và cứng dần.

Trán: Sự phát triển của não bộ khiến cho phần trán của bé phồng dần lên và có nhiều thay đổi.

Nội tạng: Các bộ phận bên trong cơ thể bé hình thành đầy đủ và dần hoàn thiện. Các cơ quan như thận, gan, não, ruột cũng đang dần hoạt động theo đúng chức năng của nó.

Bạch cầu: Khi thai 10 tuần tuổi, tủy sống của trẻ cũng bắt đầu sản sinh ra bạch cầu.

Hình ảnh sự phát triển thai nhi ở tuần thứ 10 (Nguồn: verywellfamily.com)

5. Bầu 10 tuần nên ăn gì

Ba tháng đầu của thai kỳ, mẹ sẽ phải kiêng kỵ những gì? Có rất nhiều vấn đề mà mẹ cần lưu ý để bé yêu luôn khỏe mạnh và phát triển tốt, trong đó có việc ăn gì uống gì, ăn như thế nào thực sự rất quan trọng và cần thiết. Bước vào giai đoạn này, cơ thể mẹ cũng có nhiều thay đổi, các dấu hiệu ốm nghén cũng giảm dần và mẹ bắt đầu thấy ngon miệng trở lại. Vậy bầu 10 tuần nên ăn gì để cả mẹ và thai nhi đều phát triển khỏe mạnh. Mẹ nên chú ý bổ sung một số loại thực phẩm giàu dưỡng chất dưới đây.

5.1 Thực phẩm giàu axit folic

Axit folic là dưỡng chất cực kỳ quan trọng khi thai nhi 10 tuần tuổi cũng như trong suốt thai kỳ. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy việc sử dụng axit folic theo đúng liều lượng trước và trong giai đoạn sớm của thai kỳ sẽ hạn chế được 70% các trường hợp dị tật ống thần kinh. Bên cạnh đó dưỡng chất này còn hạn chế sự hình thành các vấn đề như sứt môi, chẻ vòm và các dị tật ở tim và chân tay.

Các loại thực phẩm giàu axit folic như các loại đậu, trái cây (đặc biệt là cam, chuối, dâu), các loại rau lá xanh, ngũ cốc, và các loại củ. Ngoài việc bổ sung axit folic qua các loại thực phẩm thường ngày, mẹ có thể lựa chọn các loại viên uống phù hợp để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ dưỡng chất này.

Các thực phẩm giàu axit folic rất tốt cho thai kỳ (Nguồn: marrybaby.vn)

5.2 Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa đạt chuẩn, an toàn, vệ sinh là nguồn bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như sắt, axit folic, các loại vitamin và đặc biệt là canxi. Việc sử dụng loại thực phẩm này khi thai nhi 10 tuần tuổi vừa cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho mẹ vừa đảm bảo cho bé luôn phát triển khỏe mạnh. Có nhiều loại sữa mà mẹ có thể tham khảo như sữa tươi, sữa đặc, sữa tiệt trùng, sữa bột. Tuy nhiên, tốt nhất mẹ nên lựa chọn loại sữa dành cho bà bầu. Các loại sữa này được thiết kế riêng với các dưỡng chất phù hợp cho các bà bầu. Các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai,…cũng rất tốt để mẹ bổ sung dinh dưỡng trong suốt thai kỳ.

5.3 Protein

Protein là một trong những dưỡng chất rất cần thiết cho cơ thể. Đối với bà bầu, tầm quan trọng của protein lại càng cao hơn với nhu cầu cũng cao hơn người bình thường. Protein tham gia vào quá trình hình thành tế bào. Hơn nữa còn là chất dẫn để các tế bào đã được hình thành vận động liên kết với nhau.

Vậy nên, ở thời điểm tuần thứ 10 của thai kỳ, chất này rất cần thiết cho sự hình thành và phát triển cơ thể bé. Thịt gia cầm, đặc biệt là thịt gà chứa nhiều protein nhất, tiếp đó là các loại thịt, trứng, cá, sữa,…Các loại đậu, ngũ cốc, các loại hạt sấy khô đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh và chế phẩm của đậu nành cũng là những loại thực phẩm giàu protein.

Protein rất cần thiết cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi (Nguồn: baomoi.com)

5.4. Sắt

Cùng với axit folic, canxi hay protein, sắt cũng là một loại dưỡng chất giữa vai trò cực kỳ quan trọng đối với thai kỳ. Sắt có vai trò tạo nên hemoglobin, một thành phần quan trọng của máu. Thiếu sắt không chỉ gây nên tình trạng thiếu máu ở mẹ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dễ gây nên tình trạng sinh non. Trong thời kỳ mang thai, thể tích máu của người mẹ tăng 50%.

Chính vì vậy bà bầu cần được cung cấp hàm lượng sắt cần thiết. Mẹ có thể tham khảo các loại thực phẩm có hàm lượng sắt cao như thịt bò tươi sạch, nội tạng động vật, trứng, rau lá xanh đậm,…rất tốt để mẹ bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải khi nào cơ thể mẹ cũng được hấp thu sắt một cách tốt nhất. Vì vậy, mẹ có thể lựa chọn các loại viên uống bổ sung sắt dành cho bà bầu để đảm bảo cơ thể được bổ sung hàm lượng sắt đầy đủ và phù hợp.

5.5 Canxi

Canxi ngoài việc đảm bảo sự chắc khỏe cho xương khớp của mẹ còn giúp tạo thành và phát triển hệ xương răng của thai nhi. Ngoài ra, canxi còn giúp cho sự co cơ và nhịp đập của tim, sự đông máu và giúp hệ thần kinh gửi đi các thông tin. Ở các bà mẹ mang thai, nhu cầu canxi mỗi ngày là 1000-1200mg canxi.

Mẹ có thể lựa chọn bổ sung canxi thông các loại viên uống tổng hợp bổ sung vitamin và khoáng chất qua các loại thực phẩm trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các loại hải sản tươi, giàu canxi, sữa, chế phẩm từ sữa hay rau lá xanh đậm có hàm lượng canxi cao. Bên cạnh đó, nói chung, bổ sung canxi nói riêng cũng rất phù hợp để mẹ đảm bảo cơ thể được bổ sung canxi một cách đầy đủ nhất. Mẹ cũng nên chú ý bổ sung canxi cùng với vitamin D và uống viên canxi cách xa bữa ăn để cơ thể hấp thu dưỡng chất này một cách tốt nhất.

Canxi giúp hình thành hệ xương răng cho trẻ (Nguồn: mevanshop.com)

6. Nên khám thai ở bệnh viện nào chất lượng nhất

Khám thai ở đâu an toàn và cho kết quả chính xác cao luôn là vấn đề mà rất nhiều mẹ quan tâm. Hiện nay, có rất nhiều địa chỉ khám thai khác nhau. Tuy nhiên, để thuận tiện, nhanh gọn và đảm bảo chất lượng, nhiều mẹ đã lựa chọn những gói khám thai sản trọn gói tại các cơ sở y tế uy tín.

Ưu điểm của hình thức khám thai này đó là mẹ có thể theo dõi được một cách đầy đủ sự phát triển của thai nhi trong suốt thai kỳ. Mẹ cũng không mất nhiều thời gian bởi tất cả đều theo lịch trình và có thời gian cụ thể. Mẹ cũng có thể thực hiện được nhiều loại dịch vụ trong một mức giá trọn gói mà không phải phát sinh thêm bất cứ chi phí nào.

Gói khám thai sản tại bệnh viện Vinmec là một gợi ý để mẹ tham khảo mà rất nhiều chị em đã sử dụng phản hồi rất tốt. Bệnh viện Vinmec đạt chuẩn Quốc tế, chất lượng 5 sao, chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Do đó, lựa chọn dịch vụ khám thai tại đây, mẹ bầu cũng như người nhà hoàn toàn yên tâm về cơ sở vật chất đến trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ và dịch vụ chăm sóc hết sức chu đáo, tận tình.

Lựa chọn các gói khám thai tại các cơ sở y tế chất lượng để yên tâm hơn (Nguồn: cloudfront.net)

Hy vọng rằng những thông tin về thai nhi 10 tuần tuổi trên đây sẽ giúp mẹ hiểu rõ hơn về sự phát triển của bé yêu. Tham khảo các gói dịch vụ massage chăm sóc mẹ bầu với phương pháp trị liệu Nhật Bản để có chế độ chăm sóc bản thân một cách tốt, phù hợp hơn để có một thai kỳ thoải mái và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho thiên thần nhỏ của mình nhé.