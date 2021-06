Thai nhi 25 tuần phát triển như thế nào, biết làm gì, mẹ nên ăn gì bổ

Giai đoạn thai nhi 25 tuần tuổi, bé đang phát triển rất nhanh và có hình dáng gần giống với trẻ sơ sinh. Thời kỳ này người mẹ cần chú ý những vấn đề gì? nên ăn uống những thực phẩm nào để tốt cho sức khỏe thai kỳ? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!



1. Thai nhi 25 tuần phát triển như thế nào

1.1. Sự phát triển của thai nhi khi 25 tuần tuổi

Đi siêu âm thai nhi 25 tuần và đọc các chỉ số, mẹ sẽ thấy thai nhi lúc này có kích cỡ tương đương một củ cải với khối lượng khoảng 660gram và chiều dài 34,6cm. Bước qua tuần thứ 25 bé sẽ bắt đầu tập hít thở với một lượng nước ối nhỏ. Bài tập hít thở này rất tốt cho sự phát triển của phổi, giúp bé chuẩn bị cho sự chào đời và hít không khí lần đầu tiên.

Giai đoạn này cơ thể mẹ sẽ trở nên mệt mỏi và nặng nề hơn, do đó bạn cần chú ý theo dõi để tránh nguy cơ bị tiền sản giật.

Nếu là bé trai, ở giai đoạn này, tinh hoàn sẽ dần chuyển vào phần bìu. Đây là thời kỳ em bé lớn rất nhanh, lớp mỡ bắt đầu được hình thành dưới da và xung quanh các cơ quan trong cơ thể. Hình dáng em bé trở nên đầy đặn hơn, da bớt nhăn nheo và gầy gò.

Mắt của bé được hoàn thiện với nhiều sự thay đổi lớn, bé có thể cảm nhận được ánh sáng, thực hiển nhắm mở mắt.

Hình ảnh thai nhi 25 tuần tuổi (Nguồn: cdn.momtricks.com)

1.2. Thai nhi 25 tuần tuổi đạp như thế nào

Giai đoạn thai nhi 25 tuần tuổi, người mẹ sẽ cảm nhận được nhiều hơn các chuyển động của bé. Tùy vào thời điểm có khi bé hoạt động rất nhiều, nhưng cũng có khi im ắng như đang ngủ. Tùy vào tình trạng mỗi thai phụ mà thai nhi sẽ có tần suất và các hoạt động thai máy khác nhau.

Nhiều mẹ căn cứ bào thói quen thai máy trước đó của bé và phát hiện giai đoạn này bé có nhiều thay đổi đột ngột. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu và bạn không cần phải lo lắng nhiều vì khả năng vận động của bé sẽ thay đổi theo từng giai đoạn.

Thai nhi 25 tuần tuổi đạp như thế nào? Bé đạp nhiều là dấu hiệu của thai kỳ khỏe mạnh, tuy nhiên nếu bé đạp quá nhiều bạn nên đến bệnh viện để thăm khám vì rất có thể thai nhi đang bị thiếu chất dinh dưỡng hoặc bị dây rốn quấn cổ làm ngạt, thiếu oxy. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện kịp thời dễ dẫn đến nguy cơ thai lưu.

Để theo dõi các cử động của thai nhi, bạn hãy tìm một nơi ngồi hoặc nằm thật thoải mái rồi đặt tay lên bụng để đếm số lần thai máy. Việc này nên được thực hiện vào thời gian sau khi ăn hoặc các thời điểm nhất định trong ngày để có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá. Bạn nên theo dõi thai máy trong khoảng 2 giờ, nếu thai máy khoảng từ hơn 10 lần trở đi chứng tỏ thai sức khỏe thai nhi bình thường.

1.3. Thai nhi 25 tuần tuổi biết làm gì

Các mẹ thường luôn thắc mắc thai nhi 25 tuần tuổi biết làm gì? Khi được 15 tuần tuổi, em bé của bạn đã biết cách ngậm ngón cái để thư giãn. Từ thời gian này trở đi, bé sẽ thường xuyên sử dụng cử chỉ đó như một thú vui nhỏ.

Ở giai đoạn này bé đã biết nhắm và mở mắt, nhào lộn trong bụng mẹ. Nếu bạn đi siêu âm, bác sĩ sẽ cho bạn thấy rõ những hình ảnh thú vị này. Trong khi bé máy, mẹ sẽ có cảm giác giống như sôi bụng khi đói, có người lại cảm thấy như con tôm búng càng. Tùy vào thể trạng từng người sẽ có những cảm nhận riêng.

Thai nhi tuần thứ 25 đã biết nhắm mở mắt (Nguồn: baomoi.vn)

2. Bà bầu mang thai tuần thứ 25 nên ăn gì

2.1. Bổ sung thực phẩm giàu Omega 3

Omega 3 đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển não bộ, giúp bé phát triển và thông minh hơn. Giai đoạn tuần thứ 25 trở đi là thời điểm quan trọng để não bộ bắt đầu tăng trưởng mạnh do đó mẹ bầu cần bổ sung nhiều thực phẩm chứa Omega 3 để cung cấp đủ dưỡng chất cho bé.

Cụ thể, Omega 3 có nhiều trong các loại thủy hải sản như cá ngừ, cá hồi, cá thu… và các loại hạt như hướng dương, hạt bí, óc chó. Bạn cũng có thể tìm thấy chất này trong những loại rau quả như súp lơ trắng, việt quất, bắp cải. Bên cạnh việc ăn uống, bạn có thể dùng các loại dầu cá Omega 3, tuy nhiên tất cả đều phải được thông qua sự đồng ý của bác sĩ.

Các loại thực phẩm giàu Omega 3 (Nguồn: baogiadinhso.com)

2.2. Thực phẩm chứa Choline

Choline là chất tham gia vào quá trình cấu tạo nên hệ thần kinh của bé. Chất này sẽ giúp não bộ phát triển, tăng khả năng ghi nhớ. Mẹ bầu ở tuần thứ 25 đừng quên bổ sung thực phẩm giàu Choline có trong trứng gia cầm, thịt nạc, đồ hải sản…

2.3. Thực phẩm chứa kẽm

Kẽm có tác dụng giúp tăng cường trí nhớ và hoàn thiện các giác quan của trẻ. Nếu bổ sung đầy đủ kẽm vào thực đơn bữa ăn hằng ngày, bé sinh ra sẽ thông minh hơn. Những thực phẩm giàu kẽm bao gồm: hàu, ngũ cốc, thịt đỏ, thịt cua, nấm hương…

2.4. Thực phẩm giàu axit folic

Axit folic đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành mô não của bé. Nếu thiếu chất này, thai nhi dễ gặp phải các nguy cơ rối loạn ống dây thần kinh, não chậm phát triển… Mẹ bầu có thể bổ sung Axit folic thông qua việc sử dụng các loại rau củ quả tươi sạch như măng tây, rau xanh, rau bina, bông cải, ngũ cốc…

Các loại thực phẩm giàu axit folic (Nguồn: marrybaby.vn)

2.5. Hấp thu nhiều Canxi và vitamin D

Canxi và vitamin D là 2 chất được nhắc đến rất nhiều trong quá trình mang thai của người mẹ. Việc bổ sung canxi không chỉ đơn thuần giúp răng và xương bé chắc khỏe mà còn hỗ trợ hệ thần kinh, các cơ bắp phát triển. Vitamin D giúp bạn hấp thu calcium tốt hơn. Bạn có thể bổ sung vitamin D bằng cách tắm nắng. Canxi thường có nhiều trong các loại sữa, đậu xanh, đậu nành, hải sản… do đó mẹ bầu đừng quên bổ sung những món ăn này vào thực đơn của mình nhé.

2.6. Đường và tinh bột lượng vừa đủ

Mang thai tuần thứ 25 nên ăn gì? Nhiều mẹ cho rằng khi mang thai cần ăn thật nhiều và tăng cân nhanh để con khỏe mạnh. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, việc mẹ bầu thừa cân sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và khó khăn khi sinh nở. Thay vì ăn nhiều cơm, mẹ bầu có thể chuyển sang dùng ngũ cốc hoặc các loại sữa tươi tách béo. Điều này giúp cung cấp đủ dưỡng chất cho bé và giảm nguy cơ béo phì cho mẹ.

2.7. Uống sữa tươi thay vì sữa bầu

Trong sữa bầu luôn chứa nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng hơn so với sữa tươi. Tuy nhiên nhiều người cho rằng khi uống sữa bầu, đa phần các chất dinh dưỡng đều được nạp cho mẹ mà không được chuyển hóa cho thai nhi. Điều này dẫn đến tình trạng mẹ thừa cân, nhưng bé lại thiếu cân. Một lý do khác khiến sữa tươi tiệt trùng nguyên chất được khuyên dùng là vì sữa nguyên chất luôn dễ hấp thu hơn so với sữa bầu. Các thành phần đường và chất béo trong sữa bầu có thể gây khó tiêu, tiêu chảy.

2.8. Bổ sung thêm gạo lứt/ngũ cốc

Gạo lứt và ngũ cốc là các thực phẩm giàu tinh bột, bạn có thể sử dụng những thực phẩm này để thay thế cho cơm trắng. Nếu duy trì thói quen dùng gạo lứt sẽ giúp bạn tăng nhu động ruột, phòng ngừa tình trạng táo bón vừa tốt cho thai nhi mà mẹ không lo tích mỡ, béo phì. Bên cạnh những thực phẩm tốt cho bà bầu, bạn cũng cần tránh xa 15 loại thực phẩm gây sảy thai cao để có một thai kỳ an toàn nhé!

2.9. Ăn nhiều chất đạm

Đạm là thành phần không thể thiếu trong thực đơn của bà bầu ở giai đoạn thai nhi 25 tuần tuổi. Nếu người mẹ không được cung cấp đủ lượng chất đạm cần thiết trong quá trình mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai, thai lưu, sinh non… Tuy nhiên bạn cũng không nên lạm dụng vì nếu thừa đạm sẽ dẫn đến nguy cơ ức chế khả năng hấp thu canxi. Mỗi ngày bạn nên ăn khoảng 300 gram thịt là đủ.

3. Bà bầu mang thai tuần 25 nên làm gì

3.1. Nghỉ ngơi và dưỡng ẩm cho cơ thể

Khi thai nhi được 25 tuần tuổi, bạn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi và dưỡng ẩm cho hai mẹ con. Thông thường thời gian ngủ của bé không khớp với mẹ, do đó khi mẹ ngủ thường là lúc bé nghịch phá. Mẹ bầu nên tập cho mình thói quen ngủ sâu và ngủ đủ giấc. Để có giấc ngủ chất lượng, bạn có thể tham khảo các loại gối ngủ cho bà bầu êm giấc không gây đau lưng cổ vai gáy.

Ngoài ra, bạn nên thường xuyên xoa bụng và trò chuyện với bé để tăng cường sự kết nối giữa hai mẹ con. Nếu trò chuyện thường xuyên, thỉnh thoảng bé có thể trả lời bạn bằng những cú huých nhẹ đấy! Giai đoạn thai kỳ luôn mang đến cho bạn nhiều căng thẳng, hãy thử tìm dịch vụ chăm sóc massage bà bầu chuyên nghiệp để thư giãn. Điều này không chỉ giúp tâm trạng của bạn thoải mái hơn, mà còn làm đẹp da, tăng cường khả năng lưu thông máu… rất tốt cho cả mẹ và bé.

Bà bầu cần được massage và dưỡng ẩm cho cơ thể (Nguồn: baomoi.vn)

3.2. Đi khám thai định kỳ tại Vinmec

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec là một trong những địa chỉ uy tín, tin cậy dành cho các bà bầu khi có nhu cầu khám thai định kỳ. Bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế với mong muốn mang đến cho bệnh nhân chất lượng thăm khám tốt nhất.

Bên cạnh các dịch vụ khám thai định kỳ, Vinmec đã cung cấp dịch vụ thai sản trọn gói uy tín, chất lượng với 3 giai đoạn cho mẹ lựa chọn là: theo dõi thai sản tuần 12, tuần 27 và tuần 36. ngoài ra còn có gói dịch vụ chuyển dạ cho mẹ vượt cạn nhẹ nhàng, thảnh thơi tại Vinmec

Khi sử dụng dịch vụ này bạn và em bé sẽ được chăm sóc tốt nhất bởi đội ngũ y tá, bác sĩ nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Thai phụ được theo dõi và tư vấn chi tiết trong quá trình mang thai cho đến khi sinh nở, chăm sóc bé sau sinh.

Khi nhập viện, Vinmec đã có đầy đủ các vật dụng cần thiết cho mẹ và bé nên bạn sẽ không phải mang theo nhiều đồ. Thai phụ sau khi sinh được nghỉ dưỡng trong không gian tiện nghi, thoáng mát cùng các chế độ chăm sóc đặt biệt. Sau khi sinh, bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tư vấn về phương pháp nuôi dưỡng và chăm sóc bé.

Mẹ bầu nên đi khám thai định kỳ tại Vinmec (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Giai đoạn thai nhi 25 tuần tuổi, bé thường phát triển rất nhanh nên bạn cần ăn uống đầy đủ để có thể cung cấp dưỡng chất cho bé. Bên cạnh đó, đừng quên thư giãn và vận động nhẹ nhàng để rèn luyện sức khỏe và hỗ trợ việc sinh đẻ sau này dễ dàng hơn. Hi vọng qua bài viết trên đây sẽ phần nào giúp các mẹ trang bị được những kiến thức cần thiết để có một thai kỳ khỏe mạnh.