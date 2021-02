Thai nhi 27 tuần tuổi là mấy tháng, đã quay đầu chưa, mẹ nên ăn gì?

3.3. Lựa chọn bệnh viện có chất lượng dịch vụ thai sản tốt, an toàn cho mẹ và bé

Khi thai nhi 27 tuần tuổi, các mẹ bầu sẽ cảm nhận được những phát triển thay đổi rõ rệt của bé. Vậy các mẹ cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn cho giai đoạn cuối của thai kỳ. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có được những thông tin cần thiết và bổ ích.



1. Thai nhi tuần 27 phát triển như thế nào

1.1. Sự phát triển của thai nhi tuần 27

Thai 27 tuần phát triển như thế nào? Siêu âm thai nhi vào tuần 27 có quan trọng? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người muốn biết đặc biệt là những người mang thai lần đầu. Vào tuần thai thứ 27, em bé có cân nặng khoảng 1kg và dài khoảng 37cm. Thời điểm này cũng là tuần đầu tiên trong giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai. Lúc đó, bé đã có hình dáng đầy đủ như một bé sơ sinh, nhưng có phần cân nặng bé hơn so với lúc sinh. Các bộ phận như gan, phổi bên trong và hệ thống miễn dịch của bé đang được phát triển.

Đây cũng là thời điểm mà bé đã có thể nhấp nháy đôi mắt và khả năng thị lực đã phát triển nhiều hơn trước. Bên cạnh đó, bé còn có thể nhìn thấy ánh sáng mờ qua thành tử cung của mẹ và khả năng nghe của bé tiếp tục hoàn thiện khi bé bắt đầu nghe được giọng nói của bố mẹ và mọi người xung quanh.

1.2. Thai nhi 27 tuần biết làm gì

1.2.1. Bé đạp nhiều và đạp mạnh hơn

Bước sang tuần đầu tiên của giai đoạn cuối thời kỳ mang thai chắc hẳn các chị em mang bầu đều nhận thấy những thay đổi của bản thân và của đứa con trong bụng mình. Lúc này cơ thể của bạn nặng hơn, bụng to ra và cảm nhận được sự phát triển của bé trong bụng có những hành động mạnh hơn. Vào thời điểm phát triển này của bé, các mẹ mang bầu sẽ cảm nhận rõ những lần bé đạp mạnh và thường xuyên hơn, điều này cho thấy thai nhi đang phát triển khỏe mạnh bình thường.

1.2.2. Thai nhi 27 tuần tuổi đã biết xoay người

Thai nhi 27 tuần đã quay đầu chưa? Đây được coi là thời điểm bé thường có nhiều hoạt động hơn trong bụng mẹ. Khi tử cung của mẹ có dấu hiệu chật lại so với trước thì bé sẽ xoay người thay đổi nhiều lần, khó để nhận biết là đang nhìn thấy phần nào của bé.

Vào thời điểm này, các bác sĩ cũng khó mà xác định được một cách chính xác tư thế của bé trong bụng mẹ vì rất dễ nhầm lẫn giữa đầu và mông của thai nhi. Chính vì thế, sau giai đoạn này các mẹ nên đi khám thai một lần nữa để biết được vị trí bé đang nằm trước khi sinh. Trong các gói dịch vụ thai sản trọn gói chuyên nghiệp, các mốc khám thai được đưa ra một cách khoa học, giúp cho cả nhà an tâm nắm được tình hình phát triển của bé và cả sức khỏe của mẹ.

1.2.3. Em bé đã có thể mở mắt trong bụng mẹ

Vào giai đoạn khi thai nhi được 27 tuần tuổi, đây là lúc não của bé và các tế bào thần kinh đang trong quá trình dần hoàn thiện hơn, kích thích sự phát triển của bé ngày một tích cực hơn.

Trong giai đoạn phát triển này bé đã có thể nhấp nháy mắt trong bụng mẹ trong vài giây nhờ thị lực ngày một phát triển và bắt đầu xuất hiện lông mi. Giai đoạn này cũng là lúc thai nhi đang hoàn thiện những chức năng cần thiết trước khi chào đời.

1.2.4. Khả năng nghe của bé dần hoàn thiện

Vào tuần thứ 27 của quá trình mang thai thì khả năng nghe của bé cũng dần hoàn thiện hơn so với các tuần mang thai 25, 26. Lúc này, bé có thể phản ứng lại khi nghe được giọng nói của mẹ, của bố. Tuy nhiên, do tai bé được bao phủ một lớp màng bảo vệ da nên khả năng nghe của bé chưa được rõ. Lúc này, để giúp trẻ có thể phát triển và thông minh hơn ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các mẹ có thể thường xuyên đọc truyện, sử dụng tai nghe chụp cho âm thanh rõ ràng để bé nghe nhạc hay trò chuyện với bé mỗi ngày.

1.2.5. Có những chuyển động nhẹ nhàng

Trong những lần kiểm tra thai kỳ giai đoạn mang thai tuần thứ 27, mẹ có thể nhìn thấy những chuyển động nhẹ nhàng của bé cũng bắt đầu nhiều hơn trước. Mẹ mang bầu sẽ cảm nhận được những chuyển động rõ ràng hơn của bé như nấc, đạp, giật mình…. kéo dài khoảng vài phút, nên mẹ cũng không quá lo lắng nếu như có những dấu hiệu này xảy ra.

2. Bà bầu mang thai tuần 27 nên ăn gì

2.1. Thực phẩm giàu chất sắt

Chất sắt giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể, giúp mẹ bầu tránh được bệnh thiếu máu trong quá trình mang thai và còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết sau khi sinh, sinh non…. Để mẹ và bé cùng phát triển khỏe mạnh, các mẹ mang bầu nên bổ sung các thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò, lòng đỏ trứng, bí ngô, chuối,…

2.2. Cá chứa dầu dồi dào axit béo omega 3

Việc lựa chọn những thực phẩm hỗ trợ cho sự phát triển não bộ của thai nhi trong giai đoạn thai nhi 27 tuần tuổi là việc hết sức cần thiết. Theo như nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm của những người mang thai thì ăn cá chứa nhiều axit béo omega 3 như cá hồi, cá ngừ hay cá thu sẽ giúp bé thông minh hơn kể từ khi trong bụng mẹ.

Chính vì thế mà các mẹ mang bầu cần bổ sung đầy đủ lượng axit béo omega 3 cho bé hàng tuần. Nếu trong trường hợp bạn không ăn được các loại cá có vị tanh thì lúc này có thể tham khảo sử dụng các loại thực phẩm dầu cá bổ dưỡng chứa Omega 3 cho bà bầu để bổ sung Vitamin và khoáng chất cho phụ nữ trước và trong quá trình mang thai đến từ các công ty Dược phẩm uy tín.

2.3. Bổ sung vitamin C

Trong thời kỳ mang thai, các mẹ bầu cần chú ý bổ sung lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Việc cung cấp vitamin C sẽ giúp tăng cường khả năng hệ miễn dịch trước các loại vi khuẩn. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây và rau quả tươi sạch, các mẹ nên bổ sung cho cơ thể như cam, chanh, quýt, bưởi, dưa hấu,…

2.4. Thực phẩm giàu canxi

Trong giai đoạn 3 tháng cuối của quá trình mang thai, thì việc bổ sung các thực phẩm giàu canxi cho mẹ bầu là việc làm rất quan trọng. Đây là thời điểm bé cần canxi để phát triển hệ xương và răng. Bên cạnh đó, việc bổ sung chất giàu canxi cũng giúp mẹ mang thai giảm những lần bị chuột rút. Các mẹ nên bổ sung ít nhất 1000mg canxi mỗi ngày. Các thực phẩm giàu canxi như ngao, tôm, cua, rau cải thìa, súp lơ, sữa chua, đậu nành,…

2.5. Thực phẩm giàu DHA

Thai 27 tuần nên ăn gì? Vào giai đoạn này của thai kỳ, bé đang bắt đầu phát triển các tế bào não. Chính vì thế mà việc bổ sung thực phẩm giàu DHA là rất cần thiết, sẽ giúp cho quá trình phát triển não bộ của bé được tốt hơn. DHA là một loại axit béo giúp não bộ của bé được phát triển nhanh chóng và toàn diện. Mỗi ngày các mẹ chỉ cần khoảng 200mg DHA từ các thực phẩm như trứng, sữa, và các loại nước ép,… hay các thực phẩm bổ sung sức khỏe cho người mang thai.

2.6. Thực phẩm giàu magie

Những thực phẩm giàu magie là rất cần thiết trong giai đoạn cuối phát triển của thai nhi 27 tuần tuổi. Magie hỗ trợ cho quá trình hấp thụ canxi, bên cạnh đó còn giúp mẹ mang thai tránh được tình trạng chuột rút. Những thực phẩm giàu magie mà các mẹ cần bổ sung vào khoảng 400g mỗi ngày như hạnh nhân, yến mạch, đậu đen, hạt bí ngô…

2.7. Thực phẩm giàu chất xơ

Trong quá trình mang thai, đặc biệt là giai đoạn phát triển cuối của thai nhi, các mẹ mang thai sẽ khó tránh khỏi việc gặp nhiều vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón, bệnh trĩ,… Cách chữa trị chứng táo bón cho mẹ bầu hiệu quả mà các mẹ hay dùng đó là uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, vận động nhiều,…

Để có thể tránh được những tình trạng khó chịu này, các mẹ cần cung cấp đầy đủ các chất xơ cần thiết vào cơ thể, giúp cho việc loại bỏ các chất thải không tốt ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng. Ngoài các loại trái cây tươi ngon thì các thực phẩm giàu chất xơ khác bao gồm các loại đậu, bơ, atiso, yến mạch, bông cải xanh,… vào các bữa ăn mỗi ngày.

2.8. Thực phẩm chứa axit folic

Vào thời điểm mang thai tháng tuần 27, các mẹ cũng đừng quên bổ sung các thực phẩm chứa axit folic khoảng 700g mỗi ngày, để nhằm giúp giảm các nguy cơ dị tật cho thai nhi. Các thực phẩm có chứa axit folic như bột yến mạch, rau xanh, trái cây tươi,…

3. Bà bầu mang thai tuần 27 nên làm gì?

3.1. Nghe nhạc nhẹ

Việc nghe nhạc nhẹ không lời hoặc có lời trong giai đoạn thai nhi được 27 tuần là việc mà mỗi mẹ cần phải làm để giúp bé có những phản ứng với những âm thanh từ bên ngoài. Bên cạnh đó, việc nghe nhạc nhẹ sẽ phần nào giúp cho tâm lý của các mẹ khi mang thai được thư giãn hơn, giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi trong quá trình mang thai. Ngoài ra, các mẹ còn có thể đọc thêm những quyển sách hay về kiến thức thai giáo để bổ sung kiến thức cho việc chăm sóc thai nhi và dưỡng thai.

3.2. Kiểm tra lượng sắt trong cơ thể

Việc kiểm tra lượng sắt trong cơ thể trong giai đoạn thai nhi được 27 tuần tuổi tại các bệnh viện là việc hết sức quan trọng và cần thiết. Việc kiểm tra này sẽ giúp các mẹ biết được lượng máu trong cơ thể có đủ không, đang ở mức nào và có cần bổ sung thêm lượng sắt hay không.

3.3. Lựa chọn bệnh viện có chất lượng dịch vụ thai sản tốt, an toàn cho mẹ và bé

Hiện nay nhiều bà mẹ lựa chọn sử dụng dịch trọn gói để có được một thai kỳ khỏe mạnh, khoa học. Các mẹ có thể lựa chọn các gói dịch vụ thai sản trọn gói, đẻ thường thai đơn hoặc đẻ thường thai đôi với mức giá khác nhau đi kèm dịch vụ chất lượng cao, nhiều ưu đãi hấp dẫn của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec.

Trước khi sinh, các mẹ sẽ nhận được tư vấn, kiểm tra theo dõi định kỳ một cách kỹ lưỡng từ các bác sĩ chuyên môn, giàu kinh nghiệm và các mẹ sẽ có thời gian nghỉ dưỡng sau sinh trong không gian tiện nghi với chế độ chăm sóc chuyên nghiệp đến từ đội ngũ điều dưỡng tay nghề cao. Bên cạnh đó, các mẹ sẽ được các chuyên gia hàng đầu Việt Nam tư vấn về cách chăm sóc và nuôi dưỡng em bé sao cho tốt và khỏe mạnh giúp mẹ cùng người thân bớt đi những lo lắng và có thể hưởng trọn niềm vui đón thêm một thành viên mới.

Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý và đầy đủ để thai nhi 27 tuần tuổi được phát triển tốt nhất là những điều mà các mẹ nên chú ý mỗi ngày. Tham khảo thêm các dịch vụ trọn gói theo dõi thai kỳ từ tuần 27 đến khi trở dạ để nhận được dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng quốc tế nhé! Hy vọng bài viết trên đã phần nào giúp các chị em mang bầu có được những thông tin cần thiết và những chuẩn bị tốt nhất chào đón bé ra đời.