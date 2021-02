Thai nhi 30 tuần tuổi phát triển thế nào, quay đầu chưa, biết làm gì

Thai nhi 30 tuần tuổi là thời điểm mẹ cần bổ sung nhiều loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo thai nhi được cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và não bộ. Bên cạnh đó, giai đoạn này mẹ bầu cũng cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng, nơi sinh cho việc chào đón bé.



1. Thai nhi 30 tuần tuổi phát triển như thế nào

1.1. Sự phát triển của thai nhi tuần 30

Tuần thai thứ 30 trong giai đoạn bé “tăng tốc” với sự phát triển nhanh về cân nặng, chiều cao. Theo các chỉ số siêu âm thai tuần 30, lúc này bé nặng khoảng 1,3 – 1,6kg và dài hơn 40cm. Khác với các tuần thai trước, thai nhi 30 tuần tuổi biết làm gì thì ở tuần thai này bé đã có thể quay đầu dễ dàng từ bên này sang bên khác. Thân hình và khuôn mặt của bé cũng tương đối rõ nét. Lúc này, bé đã hiếu động hơn, ngọ nguậy nhiều hơn. Mẹ nên yên tâm vì những hành động này thể hiện con lanh lợi và hoàn toàn khỏe mạnh nhé.

Vào tuần thứ 30, não bộ của thai nhi 30 tuần tuổi đã lớn và phát triển hơn nhiều, trong não có các nếp nhăn, nếp gấp để chuẩn bị cho việc tiếp thu các kiến thức khi chào đời. Nhiệt độ cơ thể bé cũng đã có thể kiểm soát ổn định tương đối trong giai đoạn này. Hệ xương và lông trên cơ thể cũng tương đối phát triển và hoàn thiện.

Hình ảnh thai nhi 30 tuần tuổi (Nguồn: babycenter.com)

1.2. Thai nhi 30 tuần tuổi đã quay đầu chưa?

Tuần thứ 30 của thai kỳ, bé đã có các dấu hiệu quay đầu rõ rệt. Với một số bé, việc này diễn ra muộn hơn khoảng tuần thứ 31, 32. 75% thai nhi tuần thứ 30 đã quay đầu thay cho tư thế mông hướng về tử cung như trước đây. Nếu siêu âm 4D, mẹ sẽ biết thai nhi 30 tuần tuổi đã quay đầu chưa, bé yêu chưa quay đầu thì cũng không nên quá lo lắng, vì thời gian của mỗi bé là khác nhau, mẹ hãy chờ đợi hoặc hỏi ý kiến bác sĩ để biết thêm nhé.

2. Bà bầu mang thai tuần 30 nên ăn gì?

2.1. Thực phẩm chứa sắt

Sắt là một chất rất cần thiết cho quá trình mang thai của mẹ và thai nhi 30 tuần nên ăn gì. Sắt giúp hỗ trợ trong việc sản sinh tế bào hồng cầu và hạn chế tình trạng táo bón của mẹ khi mang thai. Mẹ nên bổ sung sắt từ các thực phẩm như rau màu xanh đậm, thịt bò, thịt cừu, ngũ cốc, các loại đậu. Nếu thiếu sắt nhiều, hãy bổ sung thêm các viên sắt cần thiết cho quá trình mang thai của mẹ.

2.2. Bổ sung omega-3

Omega 3 cần thiết cho việc phát triển não bộ của thai nhi 30 tuần tuổi, đồng thời omega 3 còn giúp giảm nguy cơ dị ứng thức ăn của mẹ. Mẹ bầu nên bổ sung omega 3 từ các thực phẩm như dầu cá, các loại đậu, cải bó xôi, dầu olive, dầu hạt cải… Nếu chế độ dinh dưỡng không đảm bảo cung cấp đủ omega 3, mẹ có thể lựa chọn các loại thực phẩm chức năng, sữa dành cho bà bầu chứa omega 3 để giúp dinh dưỡng của bé được đảm bảo tốt nhất.

2.3. Thực phẩm giàu canxi

Nhu cầu canxi thời kỳ thai nhi tuần tuổi 30 là rất cao. Lúc này canxi cần thiết cho việc phát triển xương khớp và các bộ phận khác cơ thể trẻ. Chính vì thế mẹ nên tăng cường ăn các thực phẩm nhiều canxi như ngao, cua, tôm, thịt bò, nấm, cải thìa, sữa chua, súp lơ.

2.4. Thực phẩm giàu magie

Việc thiếu hụt magie ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mẹ, có thể khiến mẹ gặp phải hội chứng tiền sản giật. Chính vì thế, mẹ nên bổ sung các khoáng chất này thêm 350mg/ ngày trong quá trình mang thai nhi 30 tuần tuổi. Magie có thể có được trong các thực phẩm như lúa mì, yến mạch, bí ngô, cải xoăn, rau màu xanh đậm, hạt hướng dương.

2.5. Thực phẩm giàu Vitamin C

Thực phẩm giàu vitamin C không những có tác dụng hỗ trợ trong quá trình trao đổi chất mà còn giúp mẹ bầu hấp thụ canxi tốt hơn. Trong quá trình mang thai, vitamin C không được lưu trữ lâu dài trong cơ thể nên phải bổ sung thường xuyên. Vitamin C có thể bổ sung qua nhiều thực phẩm, trái cây tươi ngon như cam, dâu tây, đu đủ, ớt chuông, kiwi, cà chua, đậu nành, bưởi. Bổ sung vitamin C thường xuyên giúp mẹ nâng cao sức đề kháng, tránh các bệnh cảm cúm trong quá trình mang thai.

Việc thêm các thực phẩm giàu vitamin C vào thực đơn mẹ bầu là không thể thiếu (Nguồn: thefruitcompany.com)

3. Bà bầu mang thai tuần 30 nên làm gì?

3.1. Quyết định sinh ở bệnh viện nào và chuẩn bị cho việc đi lại như thế nào để an toàn cho cả mẹ và bé

Từ tuần thứ 30, mẹ nên chuẩn bị cho quá trình sinh đẻ bằng cách lên kế hoạch chi tiết về bệnh viện, phương tiện đi lại cần thiết. Nên lựa chọn các địa điểm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín để không gặp lo lắng về sức khỏe trong quá trình thăm khám cũng như hỗ trợ tốt khi sinh đẻ.

Hiện nay có nhiều đơn vị có dịch vụ thai sản, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng uy tín, có cam kết và đảm bảo chất lượng. Mẹ nên lựa chọn các địa điểm có những bác sĩ uy tín, có cam kết và bảo hiểm sức khỏe. Trong đó, dịch vụ thai sản trọn gói chất lượng tại bệnh viện Vinmec sẽ giúp mẹ an tâm theo dõi và kiểm tra sức khỏe suốt quá trình mang thai, quá trình sinh và sau sinh. Tại đây, có các bác sĩ, thiết bị y tế hiện đại đầu ngành đạt chuẩn quốc tế giúp mẹ và bé an toàn với bảo hiểm giá trị cao. Mẹ có thể tìm hiểu những chia sẻ kinh nghiệm sinh con tại bệnh viện Vinmec để hiểu rõ hơn một cách sinh động và chính xác toàn bộ quá trình mang thai và sinh con tại đây.

Ngoài ra các cặp vợ chồng có thể tham khảo thêm dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn theo quy chuẩn quốc tế tại Vinmec để có thể chăm lo sức khỏe toàn diện cho bé và người thân sau này.

Đăng ký sinh nở tại Bệnh viện Vinmec uy tín (Nguồn: vinmec.com)

3.2. Luyện tập những bài tập chuyên dành cho mẹ bầu

Những bài tập dành riêng cho bà bầu giúp mẹ khỏe khoắn hơn, tạo cảm giác hăng hái và sức khỏe thai nhi tốt nhất. Tuần thứ 30, mẹ nên chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, hít thở để hỗ trợ tốt cho quá trình sinh. Nếu mẹ cảm thấy đau mỏi giai đoạn này, hãy lựa chọn những chiếc máy massage chất lượng dành cho bà bầu để giúp mẹ luôn thư thái và dễ chịu.

3.3. Lựa chọn cho mình những vật dụng cần thiết trong quá trình đi sinh

Những vật dụng cần thiết trong quá trình sinh như áo choàng, quần lót sinh, miếng lót sinh cho mẹ, khăn, bông, miếng lót thấm sữa, áo lót cho con bú là những đồ cần thiết mẹ nên chuẩn bị trước khi đến bệnh viện để “lâm bồn”. Thời kỳ này mẹ bị rạn da nhiều, vì thế không thể thiếu kem chống rạn da phù hợp với bà bầu để đảm bảo da mẹ luôn mịn màng dù là trong thai kỳ đi chăng nữa.

3.4. Chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh

Ngoài việc lựa chọn bệnh viện khi mang thai 30 tuần tuổi, mẹ nên chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh ở thời điểm này sẽ rất hợp lý. Bởi lúc này mẹ nên đi lại nhẹ nhàng, việc mua sắm còn giúp sức khỏe mẹ bầu được đảm bảo để chuẩn bị tinh thần cho bất cứ lúc nào lâm bồn. Lúc này mẹ nên chuẩn bị cho bé một số đồ cần thiết như tã bỉm sơ sinh, quần áo, giường hoặc nôi, đệm, bồn tắm, bình sữa, máy hút sữa. Sau đó, đến ngày sinh chỉ việc xách giỏ đồ đi đến bệnh viện thôi.

Chuẩn bị đồ trước sinh (Nguồn: loveofmom.vn)

Trên đây là một số thông tin về thai nhi 30 tuần tuổi, mẹ nên lưu ý để có được những kiến thức và sự chuẩn bị tốt nhất cho mẹ và bé yêu trước những tháng cuối cùng của thai kỳ. Cũng đừng quên chuẩn bị gói thai sản 27 tuần tại Bệnh viện Vinmec để quá trình vượt cạn được chăm lo từ A-Z bởi đội ngũ chuyên nghiệp lành nghề nhé!