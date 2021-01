Thai nhi 32 tuần tuổi nặng bao nhiêu, cần xét nghiệm gì, mẹ nên ăn gì

2.4. Thực phẩm chứa vitamin C



Trong thời kỳ thai nhi 32 tuần tuổi, bé đã có sự thay đổi về thể trạng, cân nặng và khung xương, vì thế mẹ có thể thấy mệt mỏi hay đau nhức toàn thân. Vậy vào giai đoạn này phụ nữ mang thai nên bổ sung thực phẩm gì? Thực hiện những hoạt động như thế nào để tốt cho cả mẹ và bé.



1. Thai nhi tuần 32 phát triển như thế nào

1.1. Sự phát triển của thai nhi

Thai nhi 32 tuần phát triển như thế nào? Đây là một câu hỏi mà bất cứ bố mẹ nào cũng quan tâm. Theo nghiên cứu khi siêu âm thai nhi 32 tuần, giai đoạn này bé sẽ có cân nặng khoảng 1,8kg và chiều dài hơn 43cm, da bé không còn nhăn nheo và khung xương lúc này cũng cứng cáp hơn. Bên cạnh đó, xương hộp sọ lúc này có thể đang dịch chuyển, chưa chụm vào mà đang chồng lên nhau để bé có thể chui lọt dễ dàng lúc chào đời. Ngoài ra, bộ phận này vẫn chưa khít lại với nhau hoàn toàn, mà sẽ phát triển song song với các mô khác khi bé lớn lên. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa đang được hoàn thiện và các chất béo sẽ tích tụ dưới da để tăng cân nặng. Chân và tay của bé đã xuất hiện móng, mái tóc sẽ nhiều hơn, làn da mịn và láng sau khi rời khỏi bụng mẹ.

Bé đang dần phát triển và hoàn thiện trong bụng mẹ những tháng cuối thai kỳ (Nguồn: babycenter.com)

1.2. Thai nhi tuần 32 biết làm gì?

Lúc này, thai nhi 32 tuần tuổi đang tập tành những hành động như: nuốt, thở,.. để làm quen trước khi chào đời. Bé sẽ không “hiếu động” như lúc trước, nhưng cũng đừng lo lắng vì bé có thể đang suy nghĩ để tìm cách ra khỏi bụng mẹ. Cơ quan nội tạng cơ thể bé đang dần hoàn thiện và đã bắt đầu “tè dầm”. Có thể bạn chưa biết, từ tuần thứ 32 thì bé đã ngủ mơ và thai sẽ dần dần xoay đầu để quá trình vượt cạn thuận lợi hơn. Ngoài ra thì mẹ nên thường xuyên trò chuyện, đọc sách cũng như đeo tai nghe âm thanh tốt để bé cảm thụ và sớm phát triển trí não.

2. Bà bầu 32 tuần nên ăn gì?

2.1. Thực phẩm giàu chất xơ

Vào các giai đoạn cuối thai kỳ, bổ sung đều đặn các thực phẩm chứa nhiều chất xơ rất quan trọng và tốt cho cả mẹ lẫn bé, ngăn ngừa căn bệnh táo bón cho bà bầu. Vậy các loại thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều chất xơ cho thai 32 tuần nên ăn gì hợp lý? Theo đó, mẹ bầu có thể tìm đến các loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất khác nhau để cho vào thực đơn hàng ngày của mình như: đậu trắng, ngô, đậu đen, gạo lức, bơ, súp lơ, bánh mì, cần tây, bông cải xanh,…

Ăn thực phẩm chứa nhiều chất xơ sẽ tốt cho mẹ và bé, hạn chế chứng táo bón của mẹ bầu (Nguồn: 40tuanthaiky.com)

2.2. Thực phẩm chứa chất sắt

Công dụng của chất sắt sẽ hỗ trợ cung cấp và sản sinh máu để có thể nuôi dưỡng được thai nhi. Bởi khi mẹ bầu thiếu chất sắt sẽ dẫn đến trường hợp nguy hiểm cũng như sự phát triển cho bé. Đặc biệt, trong giai đoạn những tháng cuối thai kỳ, nếu chăm chỉ cung cấp đầy đủ chất sắt sẽ hỗ trợ bà bầu tăng đáng kể lượng máu sau quá trình chuyển dạ và sinh nở. Chính vì vậy, các phụ nữ mang thai nên chọn lựa thực đơn với những loại thực phẩm tươi sạch, thơm ngon có chứa nhiều chất sắt chẳng hạn như: tim hay gan động vật, trứng, thịt nạc, rau muống,… Bên cạnh đó, mẹ nên tìm hiểu và đọc các thông tin ăn uống trị chứng thiếu máu trong 3 tháng cuối mang thai để có thai kỳ khỏe mạnh.

Chất sắt sẽ giúp bổ sung và sản sinh lượng máu để có thể nuôi dưỡng thai nhi (Nguồn: hellobacsi.com)

2.3. Sữa cho bà bầu bổ sung canxi

Lựa chọn các dòng sữa và vitamin cho mẹ bầu bổ sung canxi là một điều hết sức quan trọng. Lưu ý chọn mua các loại sữa thương hiệu uy tín, nguồn gốc và hạn sử dụng rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé. Bên cạnh đó, thai nhi 32 tuần tuổi gần như đã phát triển hoàn thiện và khung xương bé thời điểm này cũng dần dần cứng cáp hơn rất nhiều, vậy nên các mẹ bầu nên sử dụng các loại sữa canxi cho thai nhi để giúp cho xương bé được hoàn thiện tốt nhất, hạn chế các bệnh về xương khớp mà bé có thể mắc phải sau này.

Lựa chọn dòng sữa bổ sung canxi là điều hết sức quan trọng cho phụ nữ mang thai (Nguồn: mummum.vn)

2.4. Thực phẩm chứa vitamin C

Sau cùng, một loại chất không thể thiếu dành cho các mẹ bầu để có một thai kỳ khỏe mạnh chính là các thực phẩm chứa vitamin C tốt cho hệ miễn dịch. Đây là một nhân tố mà mẹ không nên xem thường bởi những công dụng mà nó mang lại, có thể giúp thai nhi 32 tuần tuổi tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nên sử dụng vừa đủ cho loại vitamin này, vì nếu bổ sung quá nhiều hoặc rất ít cũng đều gây nên hậu quả xấu. Trong quá trình mang thai, các chị em nên lưu ý cung cấp cho cơ thể mỗi ngày khoảng 85mg vitamin C. Ngoài ra, vitamin C chứa nhiều trong các loại rau, củ, quả sạch tươi mà mẹ có thể ăn như: cam, chanh, quýt, bưởi,…

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn và không xảy ra bất cứ một sai sót nào trong thời kỳ mang thai, chị em nên tham khảo những loại thực phẩm gây sảy thai cao mà mẹ bầu nên tránh để bảo vệ cho bạn lẫn bé yêu nhé.

3. Bà bầu 32 tuần nên làm gì?

3.1. Tập Yoga

Luyện tập yoga vào giai đoạn thai nhi 32 tuần tuổi giúp cơ thể thúc đẩy sự tuần hoàn, tăng thêm một lượng dưỡng khí và dưỡng chất cần thiết đến thai nhi, đặc biệt hỗ trợ bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn trong lúc chuyển dạ. Nên duy trì các bài tập yoga phù hợp để chuẩn bị sức khỏe thật tốt trong suốt quá trình mang thai cũng như việc nuôi con bạn sau này.

Các lợi ích tuyệt vời mà yoga mang lại cho mẹ như: cơ thể sẽ tăng sự linh hoạt và dẻo dai khi chuyển động, giảm stress hiệu quả, tăng thêm sức mạnh cho khung xương chậu, giảm nguy cơ sa ruột, bàng quang khi tiểu tiện không tự chủ, tốt cho việc hít thở và thêm sức chịu đựng khi mẹ bầu chuẩn bị lâm bồn, giảm sự căng cơ toàn thân. Bên cạnh đó, khi tập yoga sẽ ngăn được những tổn hại đến bé khi mẹ bầu quá căng thẳng, cải thiện sự lưu thông oxy qua đường nhau thai đến bé nhờ tập luyện đều đặn hít thở sâu từ các bài tập, giúp gắn kết tình cảm giữa mẹ và bé ngày từ khi đang mang thai.

Chăm chỉ tập yoga đều đặn sẽ giúp cơ thể tăng sự tuần hoàn, hấp thu dưỡng khí và dưỡng chất tốt (Nguồn: psychologies.co.uk)

3.2. Tận dụng để đi chơi

Ngoài các hoạt động lành mạnh khác, mẹ bầu nên tận dụng khung thời gian rảnh vào những dịp như cuối tuần để cùng gia đình đi chơi. Đây là một cơ hội cho bạn tạo ra thêm một tuần trăng mật giữa chồng mình, cùng tận hưởng giây phút bên nhau và có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ. Bạn có thể book chuyến du lịch đến những địa điểm đẹp nổi tiếng trên Saigon-Gpdaily. Một típ nho nhỏ nữa là bạn nên đầu tư một chiếc máy ảnh lấy nét nhanh, chính xác để ghi lại những thời khắc quý báu khi đang mang thai, chắc chắn sau này khi nhìn lại thì bạn sẽ có cảm xúc khó tả lắm đấy.

3.3. Đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng

Trong thời điểm những tháng cuối thai kỳ, các mẹ bầu nên chú ý đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai, không nên hấp tấp hay vội vàng. Bởi khi phụ nữ mang thai thì độ cân bằng của cơ thể có dấu hiệu thay đổi nên sẽ dễ khiến cho mẹ dễ ngã hơn. Hơn nữa, các chị em cũng không thể thấy rõ dưới mặt đất do vòng bụng quá khổ che khuất tầm nhìn, vì thế các mẹ nên hoạt động từ tốn, ung dung.

Bên cạnh đó, mẹ bầu nên lập kế hoạch cho các công việc dang dở chưa được hoàn thành, tính toán lượng công việc thực tế mà bạn có thể làm được và những công việc nào nên giao phó cho người khác. Nên nghỉ ngơi với tinh thần thoải mái rằng mình đã chu toàn tất cả mọi công việc để tập trung vào việc chăm sóc thai kỳ từ ba tháng cuối cho đến lúc vượt cạn.

Các chị em lưu ý đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai để hạn chế sự động thai (Nguồn: parents.com)

3.4. Khám thai theo dõi sự phát triển của bé

Để theo dõi sự phát triển của thai nhi 32 tuần tuổi, bạn nên đến những cơ sở y tế uy tín để nhận được sự chỉ định quan trọng của bác sĩ. Trong đó, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec là một địa chỉ được nhiều người đặt niềm tin, lựa chọn sử dụng các dịch vụ để khám thai bên cạnh dịch vụ sinh nở, thai sản trọn gói. Các mẹ bầu sẽ được áp dụng liệu trình khám chuyên nghiệp và các quyền lợi hàng đầu với chăm sóc trước khi sinh, dịch vụ trong khi sinh và chăm sóc sau khi sinh.

Ngoài ra, các mẹ sẽ được theo dõi, chăm sóc và tư vấn tận tình để bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé. Tại Vinmec được trang bị rất đầy đủ các vật dụng thiết yếu cho mẹ và bé nên gia đình không cần phải mang theo quá nhiều đồ dùng khi nhập viện. Các thai phụ được nghỉ ngơi trong không gian tiện nghi, sạch sẽ đi kèm những chế độ chăm sóc đảm bảo cho cơ thể mẹ phục hồi nhanh chóng. Khi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Vinmec, đội ngũ điều dưỡng tận tâm và chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ cho các chị em và gia đình để hưởng trọn niềm vui bởi sự chào đời của thành viên mới. Được các bác sĩ phụ sản hay các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn về vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng em bé.

Thêm vào đó, Vinmec có đội ngũ bác sĩ khoa phụ sản đầu ngành, nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, thao tác quy trình chuẩn từ lúc bé mới ra đời cũng như bảo đảm nền tảng phát triển sức khỏe về sau của trẻ nhỏ. Gia đình có thể yên tâm hơn khi bé được chăm sóc tại không gian được vô trùng cũng như chăm sóc, theo dõi bài bản.

Đồng thời Vinmec còn mang đến dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn công nghệ cao – nguồn bảo hiểm sinh học quý giá cho bé và người thân sau này

Vinmec – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (Nguồn: vinid.net)

Các thông tin trong bài viết mà Blog Saigon-Gpdaily cung cấp sẽ cho bạn được những kinh nghiệm về sự phát triển của thai nhi 32 tuần tuổi, các món ăn mà mẹ bầu nên dùng trong thực đơn, những hoạt động cho mẹ bầu những tháng cuối thai kỳ cũng như địa chỉ khám thai uy tín như Bệnh viện Quốc tế chuẩn 5 sao Vinmec để các mẹ có thể an tâm vượt cạn.