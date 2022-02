Thai nhi 4 tuần tuổi vào tử cung chưa, siêu âm thấy không, nên ăn gì

Ở tuần thứ tư của thai kỳ, các bà mẹ đã có thể cảm nhận được rất nhiều sự thay đổi rõ rệt diễn ra trong cơ thể cả về mặt cảm xúc. Để có một thai kỳ khỏe mạnh và chào đón bé yêu, cha mẹ đừng quên trang bị những kiến thức bắt đầu ngay từ khi thai nhi 4 tuần tuổi, giai đoạn vô cùng quan trọng nhé!



1. Thai nhi 4 tuần đã vào tử cung chưa

Quá trình mang thai của người phụ nữ được đánh dấu bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh trở thành hợp tử. Sau đó, phải mất từ 7-10 ngày để hợp tử tiến vào tử cung chuẩn bị làm tổ. Tuy nhiên, đối với một số người quá trình này phải mất tới 10-13 ngày mới có thể hoàn tất.

Từ khoảng thời gian này trở đi, mới có thể bắt đầu xác định việc làm tổ tại tử cung của phôi thai. Theo cách tính tuổi của thai nhi, thì tuổi thai xác định từ chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của người mẹ trước khi mang thai (chứ không phải bắt đầu từ thời điểm quan hệ) vậy nên thai nhi 4 tuần tuổi có thể chênh lệch 1-2 tuần so với kết quả siêu âm hoặc thăm khám, từ đó rất khó để kết luận thai đã vào tử cung và làm tổ hay chưa.

Quá trình thụ thai và làm tổ của phôi thai (Nguồn: conlatatca.vn)

2. Thai 4 tuần siêu âm có thấy không

Đa số sau khi có các triệu chứng có thai thường gặp và xác nhận mang thai với những dấu hiệu bổ biến bằng que thử thai, các cặp vợ chồng thường có xu hướng tới bệnh viện siêu âm để nhìn thấy thai nhi và kiểm tra lại cho chắc chắn. Kích thước thai nhi 4 tuần tuổi khi này còn khá bé, mới chỉ ở dưới dạng phôi thai nhỏ, không rõ ràng.

Quá trình phát triển của bào thai mới chỉ ở những bước đầu và kích thước được ví chỉ bằng một hạt vừng nhỏ, rất khó thấy. Để quan sát bé rõ hơn cũng như đợi những kết luận thăm khám rõ nhất từ bác sĩ, cha mẹ nên quay lại vào khi theo dõi thai nhi được khoảng 6 tuần tuổi trở đi.

Bắt đầu từ tuần thai kỳ thứ 6 hình ảnh của em bé mới có thể thấy rõ hơn (Nguồn: benhviemphukhoa.net)

3. Kích thước thai nhi 4 tuần tuổi

Như vừa mới giới thiệu, kích thước của thai nhi 4 tuần tuổi rất nhỏ, chỉ từ 2-3mm, tương tự như một đốm nhỏ trên màn hình hiển thị của máy tính. Từ giai đoạn này cho tới tuần thứ 7 tim thai sẽ bắt đầu hình thành và tạo ra năng lượng cung cấp cho cơ thể. Phôi thai khi này được bao bọc bởi lớp ngoại bì và lớp lá nội bì.

Tiếp theo đó, các tế bào mô sẽ bắt đầu hình thành và tạo nên hệ cơ quan hoàn chỉnh cho bé. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phôi thai vẫn chưa thực sự ổn định, thậm chí chúng ta còn chưa thể chắc chắn được việc thai 4 tuần tuổi đã vào tử cung chưa và rất dễ sảy thai nên mẹ cần đặc biệt cẩn thận, tránh hoạt động mạnh cũng như thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm gây cho mẹ và bé.

Ở tuần thứ 4 kích thước của thai nhi vẫn còn rất nhỏ để nhìn rõ (Nguồn: giadinhtre.vn)

4. Thai 4 tuần tuổi nên ăn gì

4.1 Bổ sung các thực phẩm chứa chất sắt

Trong quá trình mang thai, phụ nữ cần được bổ sung một lượng máu tương đối lớn để duy trì hoạt động đồng thời cung cấp cho quá trình phát triển, tạo mới các mô, cơ quan của thai nhi. Sắt là nguyên tố vi lượng vô cùng quan trọng trong quá trình sản sinh ra các tế bào máu.

Phụ nữ mang thai nếu thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng hoa mắt, chóng mặt, trẻ sinh ra có thể bị suy dinh dưỡng. Chính vì thế, cần bổ sung một lượng vừa đủ chất sắt thông qua viên uống hoặc khẩu phần ăn hàng ngày của mẹ. Cụ thể sắt có nhiều trong các loại thực phẩm thịt tươi sống như thịt bò, thịt gà… và các loại cá như cá ngừ, rau củ quả sạch, giàu vitamin như củ cải đường, các loại trái cây sấy khô…

4.2 Các thực phẩm chứa Vitamin B11, axit Folic, Canxi

Vitamin B11: hay còn gọi là Salicylic acid có rất nhiều chức năng quan trọng, cần thiết cho sự phát triển và sự hình thành các mô của cơ thể, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh và tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ nhỏ. Riêng đối với phụ nữ cho con bú, loại vitamin này còn giúp kích thích sản xuất sữa, cải thiện khiếm khuyết và phục hồi da sau sinh.

Vitamin B11 có nhiều trong các loại thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa đặc biệt là tim, gan, thận… của động vật. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm Vitamin B11 thông qua các loại sữa và vitamin dạng uống cho bà bầu với sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Các loại thực phẩm chứa nhiều Vitamin B11 cần bổ sung cho mẹ bầu (Nguồn: marrybaby.vn)

Axit Folic: Nên bổ sung axit Folic và Folate ngay từ khoảng thời gian trước khi mang thai và duy trì trong suốt những tháng đầu của thai kỳ để ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở thai nhi, đặc biệt là bệnh nứt đốt cột sống cổ. Hàm lượng axit Folic cần bổ sung khi thai nhi 4 tuần tuổi được khuyên dùng là từ 400-600mcg mỗi ngày. Xuất phát từ khẩu phần ăn gồm các loại rau ăn lá tươi, giàu khoáng chất, có màu xanh thẫm như rau cải, măng tây, rau chân vịt… và các loại thức ăn khác như cam, khoai tây, trứng, đậu…

Axit Folic giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ (Nguồn: poh.vn)

Canxi: Canxi giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành xương và một số cơ quan của thai nhi. Nhu cầu canxi của phụ nữ trong những ngày này tăng lên khoảng 30% tương đương 1.200mg/ngày. Nguồn cung cấp canxi có thể đến từ các loại thực phẩm chức năng, viên uống dành cho bà bầu hay khẩu phần ăn gồm có các loại hải sản, thịt, cá, trứng…

Các mẹ có thể bổ sung canxi qua những loại sữa dinh dưỡng dành riêng (Nguồn: nhatkybe.vn)

4.3 Các loại thực phẩm giàu vitamin C cũng nên được bổ sung

Phụ nữ mang thai cần Vitamin C để tổng hợp các chất như Axit Folic, Vitamin B11, sắt… Hơn nữa, chúng còn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong suốt cả thai kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn thai nhi 4 tuần tuổi thể hiện qua việc: sản xuất Collagen – thành phần có trong sụn, da, xương của mẹ và em bé, hỗ trợ sự phát triển thích hợp của bào thai bao gồm tăng cường mạch máu và lượng máu đến nhau thai, từ đó cung cấp thêm oxy cho thai nhi, và làm giảm nguy sảy thai.

Đặc biệt, Vitamin C còn giúp cải thiện độ đàn hồi của da, do đó làm giảm vết rạn da sau khi sinh. Nguồn cung cấp Vitamin C vô cùng đa dạng, từ những loại trái cây an toàn, giàu dinh dưỡng, có múi như cam, bưởi… thậm chí ngay cả rau xanh và một số loại ngũ cốc cũng rất giàu Vitamin C. Sự thiếu hụt Vitamin C có thể dẫn đến suy giảm chức năng não bộ trẻ sơ sinh, da bong tróc, tóc xơ và yếu…

4.4 Lean protein trong các loại thịt

Lean protein là loại protein có nhiều trong thịt nạc, trong khoảng 80-145g Lean protein chỉ chứa chưa tới 10g chất béo, hàm lượng các chất béo bão hòa đặc biệt là Cholesterol ở mức rất thấp, chưa tới 95mg.

Chính vì thế, thành phần này vừa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ mang thai lại vẫn có lợi cho sức khỏe, không có các chất dư thừa. Mỗi ngày, trung bình các bà mẹ cần nạp 85g Lean protein trong khẩu phần ăn của mình. Lean protein dễ dàng được tìm thấy trong thịt gà, cá, các loại thịt thăn, đậu và sữa ít béo.

Thai 4 tuần tuổi nên ăn gì để đầy đủ dinh dưỡng mà vẫn giữ được vóc dáng (Nguồn: vietnammoi.vn)

4.5 Các loại trái cây cũng vô cùng tốt

Những loại trái cây được khuyến khích dùng nhằm bổ sung Vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho các bà mẹ phổ biến như cam, xoài, táo, cà chua… Hoa quả là một trong những nguồn thực phẩm dinh dưỡng, giá rẻ và hợp với mọi đối tượng, tuổi tác. Trong mỗi loại hoa quả đều chứa rất nhiều hàm lượng nước, chất chống oxy hóa, chất xơ… không thể thay thế.

Trong những tháng đầu thai kỳ, mỗi ngày mẹ bầu cần bổ sung ít nhất khoảng 200g trái cây các loại, thay đổi theo sở thích trong khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, các bà mẹ bầu nên đặc biệt chú ý một số loại trái cây không nên ăn như nhãn, đu đủ, vải, quả đào, dứa, mận, na… có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết, tiểu đường và vô vàn biến chứng nguy hiểm khác. Tất cả đều góp mặt trong danh sách 15 loại thực phẩm gây sảy thai cao mà mẹ bầu cần tránh.

Dứa – loại hoa quả có thể gây sảy thai mà các bà mẹ nên tránh (Nguồn: youtube.com)

5. Khám thai ở đâu an toàn, uy tín, chính xác

Tự tìm hiểu và áp dụng các kiến thức khoa học để chăm sóc mẹ và thai nhi là chưa đủ. Các gia đình nên chủ động đến các bệnh viện, trung tâm y tế để thăm khám xác định tình hình sức khỏe đồng thời nhận tư vấn từ các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng. Để được giải đáp các câu hỏi như thai 4 tuần siêu âm có thấy không và xác định vị trí, qua 6 tuần còn có thể theo dõi được tim thai.

Lúc này, cha mẹ có thể quan sát thiên thần nhỏ của mình qua các thiết bị y tế hiện đại, thăm khám và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sự ra đời của bé. Hiện tại, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các gói dịch vụ thai sản trọn gói của Vinmec – bệnh viện đa khoa quốc tế 5 sao để chăm sóc tốt nhất ngay từ đầu cho mẹ và bé. Hơn thế, ở thời điểm hiện tại rất ít bệnh viện ở Việt Nam có thể áp dụng việc thu thập lưu trữ máu cuống rốn sau sinh cho các bé với thời gian dài, áp dụng công nghệ y khoa hiện đại, an toàn và chi phí tiết kiệm như tại Vinmec. Vì thế, lựa chọn gói thai sản tại Vinmec luôn được các gia đình hiện nay đặc biệt ưu tiên và hoàn toàn tin tưởng.

Trải nghiệm dịch vụ y khoa hiện đại, chuẩn quốc tế tại Vinmec (Nguồn: vinmec.com)

Trên đây là những kiến thức y tế, dinh dưỡng liên quan tới thể trạng sức khỏe của cả mẹ và bé ở tuần thứ tư của thai kỳ. Ngoài việc tìm hiểu những thông tin liên quan tới quá trình mang thai cũng như những chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc bà bầu, điều quan trọng hơn cả là cha mẹ nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, gạt bỏ những căng thẳng và áp lực cùng nhau chào đón và dành những điều tốt đẹp nhất cho thiên thần nhỏ chuẩn bị ra đời!