Thai nhi 40 tuần tuổi gò cứng bụng, chưa có dấu hiệu chuyển dạ là sao?

Thai nhi 40 tuần tuổi chưa có dấu hiệu chuyển dạ thì mẹ bầu nên làm như thế nào? Mẹ bầu nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe cho quá trình vượt cạn thành công? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các mẹ thông tin cần thiết trong giai đoạn này.



1. Thai nhi tuần 40 phát triển như thế nào?

Cũng gần giống sự phát triển của thai nhi tuần 39, thai nhi khi ở tuần thứ 40 đã phát triển hoàn thiện về mọi cơ quan trong cơ thể sẵn sàng cho việc chào đời. Về cân nặng, bé sẽ nặng khoảng 3,3 – 3,6kg. Có một số bé sẽ có cân nặng nhỉnh hơn hoặc nhẹ hơn. Tuy nhiên về cơ bản thì hầu hết những bé khi được 40 tuần tuổi sẽ có cân nặng trong khoảng trên. Còn về chiều dài thì bé cũng không thay đổi so với những tuần thai 38 hay 39. Thường thì chiều dài của bé sẽ là khoảng 51-52cm, kích cỡ của bé gần tương đồng với một trái bí ngô.

Phần xương sọ của bé cũng sẽ không khít mà có thể xếp chồng lên nhau để bé dễ chui qua âm đạo của mẹ. Các chất nhầy, lông tơ sẽ được bé hấp thụ. Trong bụng mẹ, theo bản năng bé sẽ tự mút ngón tay của mình.

Thai nhi ở tuần 40 đã hoàn toàn có thể thích ứng tốt với cuộc sống bên ngoài (Nguồn: poh.vn)

2. Nên ăn gì và làm gì khi mang thai 40 tuần tuổi chưa có dấu hiệu chuyển dạ

2.1 Nguyên nhân thai 40 tuần chưa có dấu hiệu chuyển dạ

Không phải lúc nào mẹ cũng sẽ sinh bé đúng như ngày dự sinh. Có một số mẹ sẽ sinh bé sớm hơn ( trong tuần 37, 38) hoặc là sinh muộn hơn ở tuần thai 41 hay 42.

Ở tuần 40 sẽ là lúc mà bé chào đời. Một số dấu hiệu chuyển dạ mà mẹ sẽ gặp phải ở tuần thai này như xuất hiện cơn co thắt mạnh, thai 40 tuần gò cứng bụng, ra máu,… Tuy nhiên có khá nhiều mẹ khi mang thai ở tuần thứ 40 này sẽ không thấy dấu hiệu chuyển dạ. Nguyên nhân của việc này có thể là do mẹ cung cấp sai thông tin về ngày bắt đầu chu kỳ kinh cuối dẫn đến bác sĩ dự đoán sai ngày sinh, nguyên nhân do mẹ đi khám thai quá muộn (khi thai qua 3 tháng đầu) nên bác sĩ không dự đoán được đúng ngày. Ngoài hai nguyên nhân trên thì cũng có thể do các bé có sức phát triển khác nhau nên việc bé chào đời của bé cũng có nhiều sự thay đổi không giống với bảng tiêu chuẩn.

Dù là nguyên nhân nào thì mẹ hãy nhớ rằng việc bé ở trong bụng mẹ quá lâu (sau tuần thứ 40) là không tốt cho cả mẹ và bé. Thường thì khi đi khám, nếu thai nhi 40 tuần tuổi chưa sinh thì bác sĩ sẽ can thiệp để bé chào đời. Khi bé quá 41 tuần thì lúc này nhau thai sẽ bị già đi đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn cho bé. So với những bé đủ ngày thì việc bé ở trong bụng mẹ quá ngày sẽ khiến cho bé khi sinh ra sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp hay nhiễm trùng, sốt, thậm chí là tử vong. Có nhiều trường hợp có dấu hiệu bé ở trong bụng mẹ quá ngày đã bị lưu thai. Vì vậy nếu mẹ quá 40 tuần rồi thì nên khám cẩn thận để nhận được sự can thiệp nhanh chóng.

2.2 Bà bầu mang thai tuần 40 nên ăn gì?

2.2.1 Ăn cay

Mang thai 40 tuần chưa chuyển dạ thì mẹ có thể lựa chọn thực phẩm cay nóng để kích thích việc chuyển dạ. Theo lời khuyên của các bác sĩ thì những đồ ăn cay nóng sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để giúp các mẹ bầu nhanh thấy những dấu hiệu chuyển dạ nếu đang mang bầu ở tuần thứ 40 rồi nhưng bé yêu vẫn chưa có dấu hiệu chào đời.

Tuy có tác dụng giúp mẹ nhanh chuyển dạ nhưng những đồ ăn cay sẽ không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy khi lựa chọn đồ ăn, mẹ bầu không nên ăn quá nhiều và chỉ nên chọn những món ăn có độ cay vừa phải, tránh những thực phẩm quá cay.

Đồ ăn cay giúp kích thích nhanh quá trình chuyển dạ của mẹ bầu (Nguồn: wecheckin.vn)

2.2.2 Ăn dứa

Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dứa là loại trái cây có chứa rất nhiều enzyme Bromelain. Loại enzyme này có tác dụng rất lớn trong việc kích thích và làm mềm tử cung. Khi thai 40 tuần tuổi chưa có dấu hiệu sinh thì mẹ có thể ăn dứa để kích thích việc chuyển dạ nhanh chóng. Để phát huy được tác dụng tuyệt vời của dứa đối với sức khỏe bà bầu thì lượng dứa mà mẹ bầu cần ăn là khá nhiều. Tốt nhất trước khi ăn dứa thì mẹ bầu nên hỏi ý kiến của bác sĩ để xem có thể ăn loại trái cây này hay không? Ăn như thế nào là đúng cách và an toàn cho sức khỏe của hai mẹ con?

Dứa giúp thúc đẩy nhanh những dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh (Nguồn: viettropfruit.com)

2.2.3 Các loại trái cây

Trong trái cây có chứa rất nhiều vitamin tốt cho sức khỏe như vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, vitamin E,… Ngoài ra trong trái cây còn chứa nhiều nước cũng như chất xơ giúp mẹ bầu có thể tiêu hóa tốt, hạn chế được tình trạng táo bón khó chịu trong những tuần cuối của thai kỳ.

Bổ sung các loại trái cây vào trong khẩu phần ăn hàng ngày của mẹ bầu là vô cùng cần thiết. Mẹ có thể ăn trực tiếp trái cây hoặc ép lấy nước, xay sinh tố,… Lưu ý là mẹ nên lựa chọn những loại trái cây sạch, chất lượng tốt, an toàn để đảm bảo sức khỏe!

3. Bà bầu mang thai tuần 40 nên làm gì?

3.1 Kích thích vùng ngực

Một trong những việc mà mẹ bầu nên làm khi thai nhi 40 tuần tuổi đó là mẹ hãy kích thích vùng ngực của mình. Để kích thích, mẹ hãy dùng bàn tay xoa tròn lên quầng vú và núm vú giúp kích thích sự sản sinh Oxytocin. Hành động kích thích này sẽ là cách giúp cho quá trình ra đời của thai nhi được thúc đẩy sớm hơn.

Việc kích thích vùng ngực này đòi hỏi mẹ phải có sự kiên nhẫn cao. Vì để phương pháp có được sự hiệu quả thì mẹ bầu sẽ phải xoa khoảng 3 lần mỗi ngày. Thời gian xoa trung bình 1 lần là trong khoảng 1 tiếng. Nếu không thực hiện đúng và đủ thời gian thì sẽ không thể đạt được hiệu quả như mong đợi.

3.2 Quan hệ vợ chồng

Trong tinh trùng có chứa một số chất giúp làm mềm tử cung. Không những vậy khi quan hệ vợ chồng thì khi mẹ bầu lên đỉnh cơ thể sẽ sản sinh ra oxytocin, đây là hormon có tác dụng là làm tăng các cơ co thắt tử cung, hối thúc bé ra đời.

Khi khám thai trong những tháng cuối của quá trình thai kỳ (trong 3 tháng cuối) thì bác sĩ thường khuyên nên hạn chế việc quan hệ vợ chồng vì điều này có thể khiến cho bé ra đời sớm hơn nhiều so với ngày dự sinh. Vì thế mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc quan hệ vợ chồng như thế nào để tốt cho mẹ và thai nhi.

Một lưu ý nữa mà mẹ bầu cần chú ý đó là nếu đã vỡ ối thì mẹ không nên quan hệ vì điều này có thể khiến nhiễm trùng ối rất nguy hiểm.

3.3 Đi bộ

Trong những tuần cuối thai kỳ, nhất là khi sắp đến ngày dự sinh hay khi thai nhi 40 tuần tuổi thì mẹ nên chăm chỉ đi bộ. Việc đi bộ này sẽ giúp cho bé được đẩy xuống gần hơn tử cung của mẹ, giúp bé dễ dàng chào đời đồng thời là cách giảm stress cực tốt cho mẹ bầu.

Việc đi bộ này tuy có nhiều điều tốt cho sức khỏe và việc sinh nở nhưng khi đi bộ thì mẹ cần phải chú ý cẩn thận. Mẹ không nên đi bộ quá sức vì điều này sẽ khiến mẹ mất sức, mệt mỏi. Để đảm bảo sức khỏe, mẹ nên đi bộ thong thả và nên chia nhỏ quãng đường. Vận động là việc cần thiết trong những tuần thai cuối để mẹ dễ sinh hơn. Nhưng khi vận động thì lúc nào mẹ cũng cần đặt sự an toàn lên đầu nhé! Nếu có thể thì mẹ nên đi bộ cùng với chồng để vừa tăng tình cảm, vừa đảm bảo được sự an toàn cho bản thân nếu không may gặp phải tình huống chuyển dạ bất ngờ.

Đi bộ giúp mẹ bầu có thể sinh bé dễ dàng, thuận lợi (Nguồn: mebaukhoedep.com)

3.4 Khám thai và chờ sinh

Thai nhi tuần 40 đã sẵn sàng cho việc chào đời nên việc khám thai để đảm bảo sức khỏe cho 2 mẹ con là việc làm cần thiết. Đặc biệt nếu khi thai 40 tuần tuổi chưa có dấu hiệu sinh thì việc khám thai này là vô cùng cần thiết để bác sĩ kiểm tra xem tình trạng hiện tại của mẹ và bé và đưa ra những lời khuyên cũng như có sự can thiệp cần thiết nếu như thai có dấu hiệu không tốt.

Khi đi khám thai mẹ sẽ chủ động hơn về tình trạng của bản thân, biết nên chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho quá trình sinh nở. Sự chuẩn bị trước về quần áo và những đồ dùng cần thiết sẽ giúp mẹ và người thân có thể sẵn sàng hơn trong trường hợp chuyển dạ bất ngờ.

Khám thai ở tuần 40 giúp mẹ biết được tình trạng hiện tại của thai nhi đã sẵn sàng chào đời hay chưa (Nguồn: bacsigiadinhvietnam.vn)

Trên đây là những thông tin về thai nhi 40 tuần tuổi mà mẹ nên biết. Hy vọng qua bài viết này, mẹ bầu sẽ có cho mình những kiến thức khi mang thai bổ ích cũng như những việc cần làm khi mang thai 40 tuần chưa chuyển dạ, khó sinh.