Thai nhi 7 tuần tuổi phát triển ra sao: Chiều dài, Tim thai, Hình ảnh

5. Nên khám thai ở đâu uy tín, an toàn và chính xác



Bước sang tuần thứ 7, bé yêu của bạn đã có những thay đổi đáng kinh ngạc rồi. Cùng theo dõi sự phát triển của thai nhi 7 tuần tuổi và lưu ý một vài vấn đề dưới đây để cả mẹ và bé phát triển một cách tốt nhất nhé.



So với sự phát triển thai nhi tuần thứ 6, ở thời điểm này, bé yêu đã có rất nhiều thay đổi về cân nặng, kích thước và nhiều vấn đề khác của thai kỳ. Mẹ bầu cũng khó khăn hơn trong ăn uống bởi các triệu chứng như ốm nghén, mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Chính vì vậy, cả các ông chồng,người thân và mẹ bầu càng cần phải hiểu rõ hơn những kiến thức về thai nhi ở tuần thứ 7. Từ đó mới có thể chăm sóc bản thân và bé yêu trong bụng một cách tốt nhất.

Thai nhi 7 tuần tuổi phát triển như thế nào (Nguồn: firstcrycdn.com)

1. Xét nghiệm phôi thai 7 tuần tuổi đã xác định được giới tính chưa

Thai nhi 7 tuần tuổi đã xác định được giới tính hay chưa? Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc xét nghiệm phôi thai 7 tuần tuổi có thể xác định được giới tính của trẻ với độ chính xác lên tới 95%. Việc xét nghiệm phôi thai được thực hiện thông qua việc xét nghiệm nước tiểu và máu của mẹ. Dựa trên ADN của bào thai được lọc từ máu và nước tiểu để xác định giới tính của trẻ.

Nếu máu hoặc nước tiểu của mẹ chứa nhiễm sắc thể Y thì thai nhi là bé trai, còn nếu không có nhiễm sắc Y thì thai nhi là bé gái. Phương pháp này được các chuyên gia y tế đánh giá cao bởi sự chính xác trong chẩn đoán giới tính sớm ở thai nhi.

Ở tuần thứ 7, mẹ đã có thể biết được giới tính của bé (Nguồn: vicare.vn)

2. Thai 7 tuần tuổi phát triển như thế nào

2.1. Kích thước, chiều dài phôi thai 7 tuần

Ở tuần thứ 7 của thai kỳ, bé yêu đã có sự thay đổi rõ ràng hơn về kích thước, trọng lượng cũng như các bộ phận trên cơ thể. Thai nhi 7 tuần tuổi đã có sự thay đổi vượt bậc so với các tuần trước rồi. Bé đã to chừng như quả nho xinh xinh với kích thước chừng 0,9cm đến 1,3 cm và cân nặng mới chỉ vài gam. Như vậy, so với lúc bắt đầu thụ thai, kích thước của bé đã tăng gấp 10.000 lần.

Và sự tăng trưởng ở thời điểm này phần lớn sẽ diễn ra ở phần đầu và mỗi phút sẽ có khoảng 100 tế bào mới được sinh ra. Thật kỳ diệu phải không nào. Chính vì lý do đó mà lúc này, cơ thể của mẹ cũng bắt đầu có những thay đổi rõ rệt hơn để minh chứng chính xác hơn cho sự có mặt của bé yêu trong cơ thể rồi đấy.

Bước sang tuần thứ 7, cân nặng và kích thước của bé đã có những thay đổi rõ rệt (Nguồn: lophoctiensan.bibomart.com.vn)

2.2. Các bộ phận trên cơ thể có sự thay đổi lớn

Mẹ có đang thắc mắc và tò mò rằng thai 7 tuần phát triển như thế nào không

Xương: Thời điểm này, hai cánh tay, bàn tay, chân, bàn chân và vai của bé bắt đầu hình thành. Các ngón tay và ngón chân bé xíu vẫn được liên kết với nhau bởi một lớp màng. Răng và vòm miệng của bé cũng đang hình thành, còn tai thì đang tiếp tục phát triển. Lúc này, phần xương đuôi cũng dần co lại và biến mất nhanh chóng.

Nội tạng: Đi liền với quá trình hình thành xương, răng là các bộ phận bên trong cơ thể bé. Các cơ quan nội tạng phát triển rất nhanh. Gan đã hình thành và đảm nhiệm công việc sản xuất tế bào hồng cầu cho đến khi tủy xương xuất hiện và tiếp quản nhiệm vụ này. Hệ thống tiêu hóa cũng đã hình thành và thận của bé đã bắt đầu làm công việc bài tiết nước tiểu lẫn vào nước ối. Bên cạnh đó, các mí mắt, ống thở kéo dài từ cổ họng đến các nhánh của phổi cũng đang dần phát triển để bé có thể hoàn thiện hơn.

Thần kinh: Hệ thống thần kinh của bé cũng đang dần hình thành qua việc các tế bào thần kinh đang dần phân nhánh ra để kết nối với nhau. Bé sẽ dần có những cử động nhẹ và dần dần cảm nhận được nhiệt độ cũng như mùi vị.

Bộ phận sinh dục: Các tế bào hình thành nên cơ quan sinh dục đã bắt đầu dần hình thành nhưng chưa đầy đủ. Vì vậy, chúng ta chưa thể phân biệt được bé trai hay bé gái qua siêu âm thông thường.

Như vậy, rõ ràng đến thời điểm này, thai nhi 7 tuần tuổi đã có những phát triển rõ ràng và có phần phức tạp hơn. Tuy nhiên điều này chứng minh cho sự phát triển một cách đều đặn và khỏe mạnh của bé.

Hình ảnh thai nhi 7 tuần tuổi (Nguồn: phunutoday.vn)

3. Thai nhi 7 tuần tuổi đã có tim thai chưa

Việc xác định tim thai không những phản ảnh được tình trạng sức khỏe của trẻ mà còn sớm nhận biết những bệnh lý không mong muốn và có cách xử lý kịp thời. Đó cũng là lý do khiến nhiều mẹ băn khoăn liệu rằng thai nhi 7 tuần tuổi đã có tim thai chưa cũng như các kiến thức cần chú ý ở 3 tháng đầu thai kỳ. Ở tuần thứ 7 của thai kỳ, tim thai đã hình thành và bạn có thể nghe được nhịp đập của tim thông qua việc siêu âm.

Tim thai lúc này đã có sự phân chia thành hai ngăn tim trái và tim phải với nhịp đập khoảng 150 lần/phút, gấp đôi so với người bình thường. Và tim thai sẽ dần được hoàn thiện ở những tuần tiếp theo của thai kỳ với nhịp đập rõ ràng hơn. Trong một số trường hợp, khi siêu âm không phát hiện ra tim thai ở bé thì rất có thể tim thai đang hình thành ở giai đoạn sơ khai nên các thiết bị siêu âm thông thường chưa nhận ra.

Vậy nên, mẹ cũng không nên lo lắng quá. Mẹ có thể siêu âm lại hoặc tham gia chương trình thai sản trọn gói để có được một quy trình thăm khám thai theo quy chuẩn và nhận được ý kiến, tư vấn của bác sĩ chuyên khoa nhé!

Thai nhi 7 tuần đã có tim thai được phân chia 2 ngăn (Nguồn: loveofmom.vn)

4. Có bầu 7 tuần nên ăn gì

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý trong giai đoạn thai nhi 7 tuần tuổi rất quan trọng để đảm bảo cho một thai kỳ khỏe mạnh. Chính vì vậy, mẹ nên tham khảo một số lưu ý về chế độ ăn uống khi mang thai dưới đây.

4.1 Đảm bảo đủ các dưỡng chất cần thiết

Trong suốt thời gian mang thai, việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu không chỉ giúp mẹ khỏe mạnh mà còn đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Đặc biệt, thai nhi 7 tuần tuổi nằm trong thời điểm 3 tháng đầu của thai kỳ, thời điểm cực kỳ quan trọng trong quá trình mang thai. Vậy nên, việc bổ sung đủ dưỡng chất càng quan trọng hơn. Có nhiều cách để mẹ bổ sung dinh dưỡng như thông qua chế độ ăn uống hàng ngày, sử dụng các loại sữa và vitamin tổng hợp được khuyên dùng cho mẹ bầu hay các loại thực phẩm chức năng phù hợp theo khuyến cáo của bác sĩ,…Trong thời gian này, mẹ cũng không nên bổ sung quá nhiều calo mà nên ăn với lượng vừa phải, chú trọng bổ sung các thực phẩm giàu carbohydrate như ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, họ nhà đậu. Trong chế độ ăn uống, cần chú ý bổ sung chất xơ, vitamin và các khoáng chất đầy đủ.

Tăng cường các loại rau củ, đặc biệt là rau lá màu xanh đậm, trái cây đặc biệt là trái cây có múi. Bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ lượng protein cần thiết cho cơ thể. Mẹ nên ăn đa dạng các loại thực phẩm vừa không gây cảm giác nhàm chán cho vị giác, vừa cung cấp nhiều dưỡng chất hơn cho cơ thể. Có như vậy mới mang lại một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn cho cả mẹ và bé.

4.2 Uống đủ nước mỗi ngày

Trong quá trình thai nghén, ngoài việc hỗ trợ cho việc hình thành các tế bào máu, việc cung cấp đủ nước còn ngăn ngừa tình trạng khử nước diễn ra ở thai phụ dẫn tới những hậu quả như đau đầu, buồn nôn, chuột rút, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi,… Nghiêm trọng hơn còn gây kích thích dạ con co bóp, dẫn tới sảy thai. Uống nhiều nước còn giúp làm giảm tình trạng ợ nóng, khó tiêu và táo bón thường gặp ở các bà mẹ mang thai.

Chính vì vậy, uống đủ nước mỗi ngày là vấn đề mẹ cần hết sức lưu ý. Đặc biệt trong quá trình thai nghén, mẹ sẽ cần lượng nước nhiều hơn để đáp ứng tốt những thay đổi liên tục của cơ thể. Lượng nước khuyến nghị cho mẹ bầu là khoảng 3 lít nước mỗi ngày. Mẹ cũng có thể bổ sung thêm các loại nước trái cây bổ dưỡng như nước chanh, nước cam để tăng hương vị và cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Uống đủ nước để có thai kỳ khỏe mạnh hơn (Nguồn: irstcrycdn.com)

4.3 Bổ sung các thực phẩm chứa axit folic

Axit folic là vitamin không thể thiếu trong quá trình mang thai. Loại chất này giúp hình thành nên các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, ngăn ngừa thiếu máu ở mẹ và dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Giai đoạn 7 tuần tuổi là thời điểm các tế bào thần kinh của bé dần hình thành để phát triển nên hệ thống thần kinh đầy đủ nhất. Vậy nên việc bổ sung đầy đủ axit folic sẽ hạn chế thấp nhất những sự cố không mong muốn trong quá trình phát triển của bé.

Trước khi có ý định mang bầu và ba tháng đầu của thai kỳ là thời điểm quan trọng nhất để mẹ bổ sung dưỡng chất này. Mẹ nên chú ý ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm có hàm lượng axit folic cao như các loại rau lá xanh giàu chất xơ, các loại đậu, trái cây cung cấp nhiều vitamin đặc biệt loại có múi như bưởi, cam,…Ngoài ra, các viên uống bổ sung axit folic cũng là lựa chọn tốt cho mẹ, tuy nhiên nên có sự chỉ định của bác sĩ trước khi uống.

Thực phẩm giàu axit folic rất quan trọng khi mang thai (Nguồn: poh.vn)

4.4 Bổ sung chất sắt

Bên cạnh axit folic, sắt cũng là dưỡng chất đặc biệt quan trọng cho một thai kỳ khỏe mạnh. Sắt giúp tạo thêm tế bào hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu ở mẹ và thai nhi, đồng thời hạn chế tình trạng sinh non. Hơn nữa, sắt còn tham gia tích cực vào quá trình vận chuyển oxy từ phổi đến các bộ phận của cơ thể và thai nhi. Đó là lý do, các bác sĩ hoặc chuyên viên y tế luôn khuyên các mẹ bầu bổ sung sắt trước và trong khi mang thai.

Phụ nữ mang thai cần khoảng 27mg sắt mỗi ngày trong suốt quá trình mang thai. Các viên uống bổ sung sắt hay các loại thực phẩm chứa nhiều sắt cho bà bầu như thịt màu đỏ, cá, rau xanh hay ngũ cốc,…cần được chú ý bổ sung để cơ thể mẹ luôn khỏe mạnh và bé yêu phát triển tốt hơn nhé.

Bổ sung sắt để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh (Nguồn: eva.vn)

4.5 Bổ sung canxi

Việc bổ sung canxi sẽ ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, hạ huyết áp,…ở mẹ và tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng ở thai nhi. Hàm lượng canxi cần thiết trong 3 tháng đầu của thai kỳ là khoảng 800mg. Cách bổ sung canxi tốt nhất cho cơ thể là thông qua thực phẩm như hải sản tươi ngon, sữa, trứng sạch chứa nhiều dinh dưỡng, rau xanh,…Tuy nhiên, nếu không yên tâm về chế độ ăn uống hoặc bổ sung không đủ, mẹ có thể tham khảo các viên uống bổ sung canxi từ bên ngoài, nhưng cần theo đúng liều lượng và chỉ định.

Bổ sung canxi qua các loại thực phẩm trong chế độ ăn hàng ngày (Nguồn: loveofmom.vn)

5. Nên khám thai ở đâu uy tín, an toàn và chính xác

Mẹ cũng nên thực hiện việc khám thai định kỳ từ những tháng đầu của thai kỳ. Bởi, việc làm này vừa giúp mẹ biết được tình trạng phát triển của bé, vừa nhận biết sớm những vấn đề không mong muốn có thể xảy ra và có cách xử lý kịp thời hơn. Và để việc khám thai trở nên an toàn, thuận tiện, mẹ cũng nên lựa chọn những địa chỉ khám thai chất lượng, uy tín.

Hiện tại, có rất nhiều địa chỉ tin cậy dành cho các mẹ bầu, trong đó, bệnh viện Vinmec đạt tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều người tin tưởng lựa chọn bởi chất lượng và sự an toàn. Ở Vinmec, mẹ có thể tham khảo nhiều gói khám thai tương ứng với tuổi thai để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Với mỗi gói khám thai, mẹ sẽ nhận được chế độ chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp của các y bác sĩ. Được khám trong bệnh viện quốc tế với không gian rộng rãi, sạch sẽ và những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất và nhiều chế độ hấp dẫn khác. Đặc biệt với chi phí vô cùng ưu đãi khi sở hữu dịch vụ khám thai sản trọn gói tại bệnh viện Vinmec trên Saigon-Gpdaily. Với các chương trình ưu đãi, tích điểm,…thường xuyên diễn ra, Saigon-Gpdaily chắc chắn sẽ mang đến cho mẹ một dịch vụ chất lượng, an toàn với mức chi phí hợp lý. Ngoài ra rất nhiều cặp vợ chồng đã mua bảo hiểm thai sản uy tín, quyền lợi cao để tiết kiệm và được sử dụng chất lượng dịch vụ tại các phòng khám, bệnh viện uy tín chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Nên lựa chọn các địa chỉ khám thai chất lượng và uy tín (Nguồn: vicare.vn)

Vậy nên, nếu mẹ đang trong thời kỳ thai nhi 7 tuần tuổi, hãy đọc và tìm hiểu thật kỹ các thông tin trên đây nhé. Bởi điều đó sẽ giúp mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và để bé yêu phát triển một cách tốt nhất, toàn diện nhất.