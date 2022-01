Thai nhi 8 tuần tuổi: Kích thước, Nhịp tim, Nên ăn gì, Đã máy chưa

5. Khám thai ở đâu uy tín, an toàn và chính xác?



Bước vào tháng thứ hai của thai kỳ, bé yêu của bạn đã có những thay đổi như thế nào? Cùng theo dõi sự phát triển của thai nhi 8 tuần tuổi cũng như một vài lưu ý quan trọng để đảm bảo cho một thai kỳ khỏe mạnh cho mẹ và bé qua bài viết sau nhé.



Tuần thứ 8 là thời điểm bắt đầu cho những khó khăn mà mẹ gặp phải, những cơn ốm nghén khiến cho mẹ mệt mỏi hơn rất nhiều. Thế còn bé yêu, lúc này bé có những thay đổi và phát triển như thế nào?

Sự phát triển thai nhi tuần thứ 8 như thế nào (Nguồn: firstcrycdn.com)

1. Thai 8 tuần đã máy chưa

Không chỉ là những cử động thông thường, thai máy còn là một trong những yếu tố đảm bảo rằng bé yêu vẫn đang khỏe mạnh và phát triển đúng hướng. Ở tuần thứ 8, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác rằng thai 8 tuần đã máy chưa bởi còn tùy vào sự phát triển của từng bé.

Ở một số mẹ bầu khỏe mạnh, thai nhi 8 tuần tuổi đã có một số cử động, tuy nhiên do bé còn quá nhỏ nên mẹ chỉ có thể nhìn nhận được qua hình ảnh siêu âm. Từ tuần phát triển thai thứ 15 trở đi là thời điểm thai máy diễn ra mạnh hơn và mẹ sẽ dần cảm nhận được những chuyển động của bé trong bụng mình. Và từ tuần thai thứ 30 trở đi, sự chuyển động của bé diễn ra mạnh mẽ hơn với tần suất nhiều hơn.

Dựa vào thai máy mẹ có thể biết được bé yêu 3 tháng đầu có đang phát triển khỏe mạnh hay không. Chính vì vậy nếu như mẹ thấy có bất kỳ bất thường nào về hoạt động của thai máy, cần phải đi khám ngay để xác định được chính xác sự phát triển của bé yêu trong bụng nhé.

Ở tuần thứ 8, thai nhi đã biết máy chưa (Nguồn: assets-0.huggies-cdn.net)

2. Thai 8 tuần tuổi phát triển như thế nào?

2.1. Hình hài đã phát triển đầy đủ hơn

Ở tuần thứ 8 bé đã có sự phát triển “vượt trội” rồi. Cùng xem bé đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian này nhé.

Tim: Thai nhi 8 tuần tuổi đã có tim thai với 4 ngăn các vách tim với nhịp đập 100 – 160 nhịp/phút. Tùy vào sự phát triển của từng thai nhi mà số nhịp đập có thể nhanh chậm khác nhau.

Mắt: Ngay từ sự phát triển thai nhi tuần thứ 6, trên khuôn mặt của bé đã xuất hiện hai đốm đen và đó chính là đôi mắt của bé. Và đến tuần thứ 8 này, đôi mắt đã hình thành rõ ràng hơn, bé đã có mí mắt, tuy nhiên vẫn còn mờ và hầu như che mắt.

Tay: Đôi tay của bé đã dài hơn và có thể co lại, đặt gọn gàng gần với vị trí tim thai. Những ngón tay, ngón chân cũng được hình thành rõ rệt và còn bắt đầu xuất hiện móng tay nữa đấy.

Tai, mũi: Các bộ phận tai, mũi trên gương mặt bé cũng đã hình thành đầy đủ, sẵn sàng để bé tiếp nhận những tác động từ bên ngoài cơ thể của mẹ.

Nội tạng: Các cơ quan bên trong cơ thể bé đã hình thành một cách đầy đủ hơn. Hai quả thận đã sẵn sàng cho việc lọc máu và nước tiêu, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp đã hoàn thiện hơn. Đặc biệt, tuần thứ 8 cũng đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của hệ thống thần kinh của trẻ. Các bộ phận này sẽ tiếp tục được hoàn thiện đầy đủ hơn ở những tuần tiếp theo của thai kỳ.

Khớp gối: Ở tuần thứ 8, các khớp gối cũng bắt đầu xuất hiện. Các chi của cơ thể mặc dù đã hình thành đủ, xong vẫn cần trải qua nhiều giai đoạn để hoàn thiện trong những tháng tiếp theo.

Đầu: Thời gian này, đầu của em bé vẫn còn khá lớn so với cơ thể. Tuy nhiên cổ và xương trên mặt đã hình thành và mẹ có thể nhìn thấy những đường nét khá rõ ràng trên khuôn mặt của bé.

Cơ quan sinh dục: Thai nhi 8 tuần tuổi cũng đã hình thành bộ phận sinh dục, tuy nhiên vẫn chưa rõ ràng nên khó có thể phân biệt được giới tính. Trong thời gian này, nếu như thai nhi là bé trai thì cơ quan sinh dục ngoài sẽ bắt đầu phát triển, sản sinh kích thích tố sinh dục nam.

Hình ảnh thai 8 tuần tuổi (Nguồn: vinacircle.com)

2.2 Cân nặng, kích thước

Đến tuần thứ 8, cân nặng và kích thước của bé đã tăng lên đáng kể và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở các tháng tiếp theo của thai kỳ. Lúc này, bé có kích thước cỡ chừng quả mận nhỏ với chiều dài khoảng 1,6cm và cân nặng khoảng 1gr. Và đặc biệt hơn, cứ mỗi phút cơ thể của bé sẽ phát triển thêm 1mm và hình thành tới hơn 100 tế bào não. Phần đuôi của bé cũng đã biến mất rồi và các bộ phận khác thì hình thành một cách đầy đủ, hoàn thiện hơn.

Bé 8 tuần tuổi sẽ có cân nặng khoảng 1gr (Nguồn: conlatatca.vn)

3. Bầu 8 tuần nên ăn gì

Khi thai nhi 8 tuần tuổi, mẹ cũng bắt đầu trở nên mệt mỏi và khó khăn hơn với những cơn ốm nghén xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, đối với mẹ lúc này, việc ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn. Vậy bầu 8 tuần nên ăn gì đủ dinh dưỡng, mà không sợ ốm nghén.

3.1. Cải bó xôi (Rau bina)

Cải bó xôi với giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích tuyệt vời được coi là “ông hoàng của các loại rau dành cho bà bầu”. Rau bina bổ sung nguồn axit folic dồi dào, hạn chế những dị tật ở thai nhi. Đây cũng là 1 trong những thực phẩm giàu vitamin A vô cùng cần thiết giúp bảo vệ mắt và làm sáng mắt cho bà bầu. Đồng thời cung cấp sắt phòng tránh nguy cơ thiếu máu và sinh non cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất khác tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Trong quá trình mang thai, nếu mẹ thường xuyên bổ sung loại rau này cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa và phòng ngừa được nguy cơ táo bón tốt hơn.

Cải bó xôi, “ông hoàng của các loại rau dành cho bà bầu” (Nguồn: bachhoaxanh.com)

3.2 Cam quýt

Các loại trái cây bổ dưỡng và an toàn luôn là nguồn thực phẩm tuyệt vời dành cho các bà mẹ mang thai, đặc biệt là các loại quả có múi. Bên cạnh việc làm dịu các triệu chứng ốm nghén đầu thai kỳ, các loại quả này còn bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể mẹ và sự phát triển của bé. Hàm lượng vitamin C cao giúp tăng cường sức đề kháng, hạn chế nhiễm bệnh. Ăn cam quýt còn giúp bổ sung lượng axit folic thiết yếu phòng ngừa chứng thiếu máu ở mẹ một cách tốt hơn. Vì vậy mẹ có thể ăn loại quả này trong suốt cả thai kỳ để bổ sung dưỡng chất tốt hơn cho cơ thể.

3.3 Các loại hạt

Các loại hạt chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như óc chó, hạnh nhân, hạt chia, đậu phộng, hướng dương, mắc ca,…là lựa chọn tốt trong quá trình mang thai. Không chỉ có tác dụng an thai, bổ máu, ổn định tinh thần, các loại hạt này còn giúp nuôi dưỡng thai nhi phát triển một cách khỏe mạnh và thông minh. Với những lợi ích tuyệt vời đó, mẹ đừng quên bổ sung các loại hạt này vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình nhé.

Các loại hạt giúp mẹ khỏe mạnh và bé thông minh hơn (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

3.4 Trứng

Khi thai nhi 8 tuần tuổi, sự phát triển diễn ra mạnh mẽ với những thay đổi vượt trội. Chính vì vậy, những loại thực phẩm bổ dưỡng như trứng chính là lựa chọn tối ưu cho mẹ. Rất nhiều dưỡng chất trong quả trứng mà không phải loại thực phẩm nào cũng có được. Trứng gia cầm được kiểm định an toàn, dinh dưỡng cao, có rất nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là protein đưa vào chế độ ăn thường xuyên sẽ giúp mẹ có thai kỳ khỏe mạnh và bé yêu phát triển một cách tốt nhất.

3.5 Súp lơ xanh

Các loại rau lá màu xanh, bổ sung dưỡng chất dồi dào và đặc biệt tốt cho bà mẹ mang thai. Trong đó không thể không kể tới súp lơ xanh. Đây là loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ rất cao, giúp mẹ giảm bớt nguy cơ táo bón, khó tiêu trong thai kỳ. Súp lơ xanh cũng có chứa lượng sắt và axit folic khá cao, giúp ngăn ngừa chứng thiếu máu ở mẹ. Đặc biệt hơn, ăn súp lơ xanh còn hạn chế tình trạng chuột rút và giúp mẹ giữ được vóc dáng và ít bị tăng cân hơn.

Súp lơ xanh giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa của mẹ (Nguồn: baomoi.com)

3.6. Đậu bắp

Đậu bắp chứa rất nhiều dưỡng chất như protein, sắt, canxi, kali,…và nhiều vitamin khác. Vì vậy, ăn đậu bắp mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và bé. Đậu bắp giúp mẹ ngủ ngon hơn, tiêu hóa tốt và giảm lượng đường trong máu. Đối với thai nhi, các dưỡng chất trong đậu bắp giúp bé phát triển khỏe mạnh, hạn chế những dị tật ống thần kinh, giúp trẻ thông minh hơn. Đồng thời, duy trì hệ xương răng của bé chắc khỏe hơn, và còn rất nhiều lợi ích tuyệt vời khác khi mẹ ăn loại thực phẩm này. Mẹ có thế chế biến đậu bắp thành nhiều món khác nhau như nướng, luộc, hấp,…để phù hợp với khẩu vị và nhu cầu nhé.

4. Mang thai 8 tuần có quan hệ được không

Rất nhiều mẹ thắc mắc rằng liệu mang thai 8 tuần có quan hệ được không? Câu trả lời là hoàn toàn có. Lúc này, thai nhi đã nằm an toàn trong buồng tử cung, lại được bao bọc bởi nước ối và màng túi ối, vì vậy việc quan hệ sẽ không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trong tháng thứ hai của thai kỳ, do bé còn non và yếu, vì vậy mẹ nên hạn chế quan hệ và tránh sự kích thích quá mạnh.

Bên cạnh đó, cũng nên tham khảo các dịch vụ thai sản trọn gói uy tín để nhận được lịch khám đúng quy chuẩn và lời khuyên tư vấn của bác sĩ từ đó căn cứ vào tình trạng sức khỏe bản thân cũng như của thai nhi để có những sinh hoạt phù hợp hơn.

Mang thai là một hành trình vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc của mỗi người phụ nữ. Vậy nên, hãy để cho chuyến hành trình ấy trở nên thật ý nghĩa với một thai kỳ khỏe mạnh. Mẹ cũng đừng quên trang bị những kiến thức cho mình khi thai nhi 8 tuần tuổi và những lưu ý khi mang thai trong những tháng đầu để có bé yêu luôn khỏe mạnh và phát triển tốt nhất nhé. Tham khảo sự hình thành và phát triển của tai nhi 9 tuần tuổi để chuẩn bị thêm kiến thức chăm sóc mẹ và bé chu đáo