Thai nhi 9 tuần tuổi: Hình ảnh siêu âm, Nhịp tim, Giới tính. Nên ăn gì?

Thai nhi 9 tuần tuổi đã phát triển như thế nào? Cùng tìm hiểu để hiểu rõ hơn về những thay đổi của bé và chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh nhé.



Bước vào tuần thứ 9 của thai kỳ, thai nhi có bước vào giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi mạnh mẽ. Cơ thể mẹ cũng cần nhiều năng lượng với lượng máu nhiều hơn để phục vụ cho những biến đổi mạnh mẽ đang diễn ra trong bụng mình. Và để thai kỳ luôn phát triển một cách khỏe mạnh nhất, mẹ nên lưu ý một vài vấn đề dưới đây.

Khi thai nhi 9 tuần tuổi, trẻ đã có nhiều thay đổi cả về kích cỡ và trọng lượng. Vậy trong thời gian này bụng mẹ đã to chưa? Đó cũng chính là thắc mắc của rất nhiều mẹ bỉm sữa. Thực tế cho thấy không có câu trả lời chính xác nào cho câu hỏi thai 9 tuần bụng đã to chưa. Bởi, tùy vào cơ thể của mẹ cũng như sự phát triển của bé mà kích cỡ bụng là khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung vào thời gian này, bụng của các mẹ vẫn chưa to, hoặc nếu có thì mẹ phải chú ý thật kỹ mới nhận thấy được.

Từ tuần phát triển thứ 12 của thai nhi trở đi thì tử cung mẹ bầu mới bắt đầu giãn nở và bụng mẹ sẽ bắt đầu to lên nhanh hơn. Bên cạnh đó, kích thước của bụng còn liên quan đến cả số lần sinh nở của mẹ. Thông thường, ở những mẹ mới mang thai lần đầu sẽ có cơ bụng thon gọn và săn chắc hơn. Kích thước bụng của mẹ cũng là một trong những yếu tố phản ánh tình trạng sức khỏe của thai nhi.

Tùy vào sự phát triển của thai nhi mà kích thước bụng của mỗi người là khác nhau (Nguồn: conlatatca.vn)

2. Thai nhi 9 tuần tuổi phát triển như thế nào

2.1 Kích thước, cân nặng thai 9 tuần

Thời gian này, thai nhi sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ và dần hoàn thiện hơn. Khi thai nhi 9 tuần tuổi, bé sẽ có kích thước chừng như trái oliu với chiều dài khoảng hơn 2,5cm và nặng khoảng 7gr. Chiếc đuôi đã biến mất và các bộ phận trên cơ thể đã rõ ràng hơn khiến bé của bạn đã rất “ra dáng” rồi. Thời điểm này cũng là khởi đầu của giai đoạn bào thai, khi các mô và cơ quan trong cơ thể của bé phát triển và trưởng thành nhanh chóng.

Kích thước và cân nặng của trẻ đã có nhiều thay đổi rõ rệt ở tuần thứ 9 (Nguồn: baomoi.com)

2.2 Hình dáng cơ thể

Các cơ quan quan trọng đã hoạt động: Các bộ phận quan trọng của cơ thể như gan, thận, não,…bắt đầu hoạt động để sản xuất các tế bào máu đỏ trong suốt thai kỳ, túi noãn hoàng cũng sẽ biến mất. Cơ thể bé cũng đã bắt đầu nuốt chất lỏng vào trong và thực hiện sự trao đổi chất.

Móng tay và chân: Các bộ phận này của bé cũng đã hình thành và thay đổi một cách hoàn thiện hơn. Lớp màng mất đi và lớp lông tơ bắt đầu xuất hiện trên lớp da mềm mại của bé.

Cơ thể: Bé đã bắt đầu chuyển động mạnh hơn nhờ sự hoàn thiện ngày một đầy đủ của các khớp vai, đầu gối, cổ tay, khủy tay,…Tay chân của bé có thể uốn cong. Vùng cột sống hiện rõ hơn qua làn da trong mờ, dây thần kinh cột sống đang bắt đầu căng ra từ tủy sống. Giai đoạn này não đang phát triển và nằm ở vị trí rất cao trên đầu, phần chiếm nửa chiều dài cơ thể của bé vì vậy phần trán của bé có phần phình ra. Bé dài khoảng hơn 3cm, tính từ vùng đỉnh đầu đến vùng mông. Và chỉ trong vài tuần tới cơ thể của bé sẽ dài gấp đôi.

Cổ tay: Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các khớp xương mà vùng cổ tay của bé đã hoạt động được nhiều hơn. Bé đã có thể uốn tay và đặt gọn gàng trên vùng ngực.

Khuôn mặt: Các bộ phận như tai, mắt, mũi, miệng cũng đã hình thành rõ ràng hơn. Mí mắt đã có thể che được toàn bộ vùng mắt, đóng kín và mở ở tuần phát triển thứ 26 của thai kì. Hai dái tai nhỏ xíu cũng đã nhìn thấy rõ ràng hơn.

Ở tuần thứ 9 cơ thể bé đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ (Nguồn: youtube.com)

3. Bầu 9 tuần nên ăn gì

Chế độ dinh dưỡng dành cho bà bầu hết sức quan trọng để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh, đặc biệt trong những tháng đầu của thai kỳ. Vậy khi mẹ bầu 9 tuần nên ăn gì luôn khỏe mạnh và giúp thai nhi phát triển một cách tốt nhất.

3.1 Cá

Cá luôn là nguồn thực phẩm bổ dưỡng và cần thiết trong chế độ dinh dưỡng của những người đang mang thai. Cá chứa nhiều canxi và các loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe như phốt-pho, sắt, kẽm, i-ốt, ma-giê,… Ngoài ra, lượng omega 3 và DHA dồi dào trong cá còn hỗ trợ tốt cho sự phát triển của hệ thống thần kinh, đặc biệt là não bộ của trẻ, giúp trẻ thông minh hơn. Cá hồi áp chảo là 1 trong những món ăn ngon bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho mẹ và bé.

So với thịt, hàm lượng protein trong cá dễ hấp thu và ít chất béo bão hòa hơn, vì vậy rất tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch của các mẹ bầu. Mặc dù có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho thai kỳ nhưng không phải loại cá nào mẹ cũng có thể ăn được. Một số loại cá có hàm lượng thủy ngân cao ảnh hưởng đến sự phát triển của thai kỳ. Vậy nên, mẹ cần lựa chọn những loại cá phù hợp, an toàn để không gây nguy hại cho sức khỏe của mẹ và bé.

Cá luôn là món ăn bổ dưỡng dành cho các bà bầu (Nguồn: conlatatca.vn)

3.2 Thịt

Các loại thịt là nguồn cung cấp protein chủ yếu cho cơ thể. Dưỡng chất này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bà mẹ mang thai và cả sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên không phải loại thịt nào cũng phù hợp với bà bầu. Để tốt cho sức khỏe và không gây ảnh hưởng đến bé, mẹ nên bổ sung một số loại thịt như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt chim bồ câu, thịt dê,…

Những loại thịt này ngoài nguồn protein dồi dào còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin rất tốt cho thai nhi ở tuần thứ 9. Đặc biệt các mẹ cũng cần lưu ý lựa chọn những loại thực phẩm tươi, sạch và nấu chín thịt, không ăn sống hoặc tái để tránh nhiễm khuẩn và vi rút gây bệnh.

3.3 Gạo nâu

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, gạo nâu cung cấp hàm lượng chất xơ cao hơn gạo trắng. Nhờ vậy các loại gạo nâu tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, phòng chống táo bón hiệu quả ở bà bầu. Bên cạnh đó, lớp vỏ cám gạo cũng chứa rất nhiều loại vitamin như B1, B3, B6, vitamin E,…bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt hơn, ăn loại gạo này cũng hạn chế tình trạng tăng cân, giúp mẹ giữ gìn vóc dáng tốt hơn.

Tuy nhiên, gạo nâu thường cứng và rắn hơn gạo trắng, vì vậy khi ăn cần phải nhai chậm và kỹ để không ảnh hưởng đến dạ dày. Và mẹ cũng không nên ăn loại gạo này quá thường xuyên, bởi loại thực phẩm này sẽ không đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, dẫn đến thiếu chất và mệt mỏi.

Gạo nâu món ăn tốt cho bà bầu và thai nhi (Nguồn: dichvuhay.vn)

3.4 Các loại rau xanh

Các loại rau xanh luôn, nguồn thực phẩm thiết yếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mẹ bầu khi thai nhi 9 tuần tuổi. Rau xanh bổ sung một nguồn dưỡng chất đặc biệt dồi dào cho cơ thể đặc biệt là chất xơ và các loại vitamin. Mẹ nên ăn rau xanh thường xuyên để hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, phòng chống táo bón. Hơn nữa giúp cơ thể được cung cấp đa dạng các vitamin như A, C, E, canxi, kali, kẽm, sắt,…Mẹ cũng nên lưu ý lựa chọn các loại rau có nguồn gốc an toàn và rửa sạch để không bị nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, lưu ý chế biến đúng cách để hạn chế sự hao hụt chất dinh dưỡng.

3.5 Các loại hạt đậu

Các loại hạt đậu bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu Lăng,…Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra việc ăn các loại hạt thường xuyên khi mang bầu là cách tốt nhất để mẹ kiểm soát cân nặng của mình và giúp bé yêu phát triển khỏe mạnh, thông minh. Phần lớn chất béo trong các loại hạt là axit béo không no, đóng vai trò rất lớn trong việc tổng hợp chất khô trên tế bào não kết hợp với protein giúp phát triển não bộ để bé thông minh hơn. Các loại hạt đậu còn chứa nhiều loại axit amin khác nhau cùng nhiều vitamin như B1, B2, B5, E, kẽm, sắt,…rất cần thiết trong quá trình mang thai. Các loại hạt thích hợp dành cho các bà mẹ khi thai nhi 9 tuần tuổi có thể lựa chọn các loại hạt này như một món ăn vặt hàng ngày giúp bổ sung nhiều hơn dưỡng chất cho cơ thể.

Các loại hạt đậu giúp bé yêu phát triển tốt và kiểm soát cân nặng cho mẹ (Nguồn: tantan.com.vn)

3.6 Các loại quả khô

Các loại quả khô chứa đầy đủ dinh dưỡng như các loại trái cây tươi gồm chất xơ, khoáng chất và vitamin, năng lượng. Vì vậy mẹ có thể bổ sung vào trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, so với trái cây tươi, các loại quả khô thường có hàm lượng đường cao, ít nước vì vậy mẹ cũng không nên sử dụng quá nhiều hoặc thay thế hoàn toàn trái cây tươi. Nên bổ sung xen kẽ trái cây tươi và các loại quả khô để bổ sung đủ dưỡng chất và lượng nước cần thiết cho cơ thể.

4. Đi khám thai sản ở bệnh viện nào tốt nhất

Việc mẹ hiểu rõ sự thay đổi của bé và có chế độ dinh dưỡng cũng như chăm sóc phù hợp, bé sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, mẹ vẫn nên đi khám thai định kỳ một cách khoa học để có được những chẩn đoán chính xác cho tình trạng của thai nhi. Đặc biệt khi thai nhi 9 tuần tuổi là giai đoạn bé có những thay đổi mạnh mẽ, mẹ càng cần phải khám thai thường xuyên hơn.

