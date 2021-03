Thanh thiếu niên mắc chứng ADHD có khả năng vi phạm giao thông nhiều hơn

Người lái xe ở độ tuổi thanh thiếu niên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) sẽ có khả năng bị tai nạn, vi phạm giao thông và tham gia vào các hành vi mạo hiểm khi lái xe cao hơn so với những người cùng trang lứa không bị mắc chứng ADHD.



Nhóm các nhà nghiên cứu đa lĩnh vực từ Trung tâm Nghiên cứu và Phòng ngừa Tai nạn của CHOP và Trung tâm Quản lý ADHD đã phân tích những hồ sơ chi tiết về các vụ tai nạn và vi phạm giao thông của những người mới được cấp bằng lái xe để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về chủ đề này.

Bằng cách nêu bật các loại tai nạn và vi phạm giao thông cụ thể, nghiên cứu này giúp xác định các hành vi lái xe mạo hiểm mà những người mắc chứng ADHD có thể mắc phải như lái xe trong khi say, không thắt dây an toàn và vượt quá tốc độ. Vì những hành vi này có thể thay đổi, nên việc phát hiện sớm sẽ giúp các bác sĩ lưu ý trong khi thực hiện điều trị tâm lý hiệu quả hơn, cũng như gia đình của người mắc chứng ADHD nắm bắt được, từ đó tiếp cận với họ đúng cách để giúp họ thực hiện các hành vi lái xe an toàn, giảm nguy cơ tai nạn.

Thanh thiếu niên mắc chứng ADHD dễ gặp tai nạn giao thông hơn bình thường (Nguồn ảnh: Internet)

Tiến sĩ, Thạc sĩ Y tế Công cộng, Nhà khoa học cao cấp, Giám đốc Dịch tễ học và Thống kê sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu và Phòng ngừa Tai nạn của CHOP, trợ lý Giáo sư Nhi khoa tại Đại học Y Pennsylvania Perelman, Mr. Allison E. Curry, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu này gợi ý rằng, chúng ta cần đi xa hơn các khuyến nghị hiện tại về sử dụng thuốc điều trị và bổ sung điều kiện cấp bằng lái xe để giảm nguy cơ tai nạn cho thanh thiếu niên mắc chứng ADHD”.

“Tỷ lệ trích dẫn cao trong nghiên cứu này cho thấy, do tham gia vào các hành vi lái xe mạo hiểm nên các thanh thiếu niên mắc chứng ADHD gặp tai nạn nhiều hơn. Cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn để xem xét một cách khách quan về việc những hành vi này có ảnh hưởng như thế nào đến các tai nạn.”

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), ước tính có 6,1 triệu trẻ em từ 2 đến 17 tuổi sống ở Hoa Kỳ đã được chẩn đoán mắc chứng ADHD. Nhiều người trong số này tham gia lái xe và sự quan tâm về giao thông an toàn ngày càng tăng. Việc cung cấp những bằng chứng kèm theo các hướng dẫn cho các bác sĩ và gia đình của người mắc bệnh ADHD để bảo vệ họ cũng như những người khác khi tham gia giao thông trên đường là điều rất cần thiết.

Đối với các nghiên cứu hồi cứu (nghiên cứu theo thời gian), các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ của 14.936 thanh thiếu niên mắc bệnh ADHD tại sáu cơ sở chăm sóc chính của CHOP ở New Jersey và những người này đã được cấp bằng lái xe từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2014. Nhóm nghiên cứu đã liên kết các dữ liệu sức khỏe điện tử của thanh thiếu niên mắc ADHD với Hồ sơ cấp giấy phép lái xe ở New Jersey, các vụ vi phạm giao thông và dữ liệu tai nạn do cảnh sát cung cấp. Các nhà nghiên cứu đã so sánh kết quả tai nạn giao thông của 1.769 thanh thiếu niên đã có bằng lái xe, được chẩn đoán bị mắc chứng ADHD từ bé với những người lái xe không mắc ADHD.

Cần quan tâm đến việc cấp bằng lái xe cho thanh niên mắc chứng ADHD (Nguồn ảnh: Internet)

Mặc dù rủi ro tai nạn tăng cao đối với tất cả những người lái xe mới được cấp bằng nhưng nhóm nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ này cao hơn 62% đối với những người mắc chứng ADHD trong tháng đầu tiên sau khi được cấp bằng và cao hơn 37% trong bốn năm đầu tiên sau khi được cấp bằng, bất kể độ tuổi. Những người lái xe bị mắc ADHD cũng có tỷ lệ tai nạn cao hơn, bao gồm các tai nạn khi lái xe chở khách, sai sót khi lái xe một mình, gây tai nạn khi uống rượu bia. Nguy cơ cuối cùng cao hơn 109% so với những người không bị ADHD.

Tỷ lệ vi phạm luật an toàn giao thông cũng cao hơn đáng kể ở những lái xe thanh thiếu niên mắc chứng ADHD so với những người không mắc. Trong số họ, gần 37% đã vi phạm luật giao thông và gần 27% vi phạm các quy định về đi quá tốc độ, không sử dụng thiết bị an toàn, sử dụng thiết bị điện tử trong khi đang di chuyển trong năm đầu tiên lái xe, so với tỉ lệ 25% và 18% ở những người cùng trang lứa khác. Những người lái xe mắc chứng ADHD có tỷ lệ vi phạm các quy định về không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khác khi lái xe cao hơn, gấp 3,5 lần so với những lái xe cùng độ tuổi trong năm đầu tiên và 1,5 lần trong bốn năm đầu tiên lái xe.

“Chúng tôi cần thực hiện nghiên cứu bổ sung giúp hiểu rõ cơ chế cụ thể mà các triệu chứng ADHD ảnh hưởng đến nguy cơ gây tai nạn, phát triển đào tạo kỹ năng và có các hành vi can thiệp giảm rủi ro cho người lái xe bị mắc chứng ADHD mới được cấp bằng”, Thomas J. Power, Tiến sĩ, ABPP, đồng tác giả nghiên cứu và giám đốc của Trung tâm quản lý ADHD của CHOP cho biết. “Hiện tại không có đủ nghiên cứu được thực hiện ở thanh thiếu niên và người trưởng thành mắc chứng ADHD, đặc biệt là các nghiên cứu tập trung vào việc thúc đẩy các hành vi lái xe an toàn.”

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Viện Sức khỏe Trẻ em và Phát triển Con người của Eunice Kennedy Shriver tại Viện Y tế Quốc gia tài trợ cho R01HD079398 và R21HD092850, công bố ngày 20/5/2019.

Bài viết dịch theo Teens with ADHD get more traffic violations for risky driving, have higher crash risk được xuất bản trên trang Science Daily.