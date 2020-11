Thiếu nước ối khi mang thai có nguy hiểm không, nguyên nhân, dấu hiệu

2.3 Nguyên nhân do phần phụ của thai

Thiếu nước ối khi mang thai là nguyên nhân dẫn đến các dị tật ở trẻ như khoèo chi, ngược ngôi thai hoặc thậm chí gây tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Dưới đây là các nguyên nhân, dấu hiệu thiếu ối và phương pháp khắc phục hiệu quả.



1. Thiếu ối là gì

Thiếu nước ối khi mang thai là hiện tượng dung tích ối trong màng bọc bị giảm đột ngột, duy trì một thời gian dài sẽ khiến trẻ bị thiếu dưỡng chất, giảm chức năng phổi, tăng nguy cơ sảy thai hoặc thai lưu vô cùng nguy hiểm. Các mẹ có thể tham khảo các cuốn sách hay về kiến thức thai giáo, báo chí, tư vấn của bác sĩ để nhận biết dấu hiệu cũng như có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Tầm ảnh hưởng của triệu chứng này còn phụ thuộc vào mức độ chênh lệch so với mực ối tiêu chuẩn, vì thế các mẹ cần thực hiện siêu âm nhanh chóng để chẩn đoán cấp độ bệnh cũng như phác thảo được quy trình chữa trị.

Bạn đã hiểu rõ về hiện tượng thiếu nước ối khi mang thai chưa? (Nguồn: vietmec.org)

2. Nguyên nhân thiếu nước ối khi mang thai

Thiếu nước ối khi mang thai là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ cơ thể mẹ, do thai nhi hoặc các yếu tố phụ thai khác. Bạn cần làm rõ các tiền tố dẫn đến thiếu ối để có biện pháp khắc phục phù hợp, đẩy nhanh tiến trình điều trị cũng như hạn chế các rủi ro trong quá trình sinh nở.

2.1 Nguyên nhân do người mẹ

Một số căn bệnh có sẵn từ mẹ hoặc phát sinh trong quá trình mang thai như cao huyết áp, bệnh lý về gan, suy thận, tiền sản giật…sẽ làm giảm khả năng thấm hút của màng bọc, tác động tiêu cực lên nhau thai gây thiếu nước ối nghiêm trọng.

Ngoài ra, các mẹ đang duy trì sử dụng thuốc có các thành phần gây ức chế men tổng hợp Prostaglandin cũng có nguy cơ thiếu ối cao hơn. Nếu bạn đang thuộc các đối tượng này thì nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn cách phòng ngừa cũng như điều trị nhé.

Vì các nguyên nhân từ mẹ có thể dễ dàng lường trước nên bạn hãy lựa chọn các gói khám tiền hôn nhân toàn diện để dự tính rủi ro và có biện pháp phòng tránh thiếu nước ối khi mang thai nhé.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến chị em phụ nữ thiếu nước ối khi mang bầu (Nguồn: bibomart.com.vn)

2.2 Nguyên nhân do thai nhi

Bên cạnh các yếu tố phát sinh từ mẹ thì vấn đề bất thường của thai nhi cũng là nguyên nhân gây thiếu ối trong quá trình phát triển. Thông thường các thai bị quá ngày sinh sẽ không được cung cấp đủ nước ối cho quá trình trao đổi chất, bào thai chậm phát triển hoặc mắc các dị tật bẩm sinh cũng là nguyên nhân dẫn tới hệ quả nghiêm trọng này.

Ngoài ra, nếu mẹ có chế độ chăm sóc không an toàn, thực phẩm nạp vào cơ thể chứa vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng thai, nước ối cũng vì thế bị giảm bớt và không cung cấp đủ cho quá trình hoàn thiện của trẻ.

2.3 Nguyên nhân do phần phụ của thai

Hội chứng truyền máu thai nhi, vỡ ối sớm, nhồi máu bánh rau cũng được liệt kê vào các nguyên nhân gây thiếu ối ở thai phụ. Đây là các sự cố không mong muốn khiến bạn bắt buộc phải sinh non hoặc cần tới sự nỗ lực của bác sĩ để cứu con khỏi suy hô hấp, thai lưu hoặc các hệ quả nghiêm trọng khác. Vì nguồn gốc phát sinh từ các yếu tố phụ thai nên không những nguy hiểm với con mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mẹ. Nhiều bà mẹ rơi vào tình trạng hôn mê sâu do mất máu, co thắt ngực, bụng hoặc thậm chí là dẫn đến tử vong.

Các yếu tố phụ thai có thể là tiền tố khiến nước ối cạn dần theo thời gian (Nguồn: nhathuoclongchau.com)

3. Dấu hiệu thiếu ối khi mang thai

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu thiếu nước ối khi mang thai vô cùng quan trọng bởi nó giúp quá trình chữa trị nhanh hơn, hạn chế các tác động tiêu cực tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Một số dấu hiệu bạn có thể dễ dàng nhận biết ở nhà như thai cử động yếu, bụng nhỏ hơn so với tuổi thai hoặc kết quả siêu âm cho thấy mực nước ối thấp.

Thông thường nếu chỉ số AFI chỉ đạt từ 3 đến 5cm thì tình trạng ối đang ở mức báo động, cần có sự can thiệp kịp thời giúp duy trì sự sống cho trẻ. Các biểu hiện thiếu ối khi mang thai có thể xuất hiện ở 3 tháng đầu, 3 tháng giữa hoặc ngay cuối thai kỳ, vì thế bạn không nên chủ quan mà liên tục theo dõi để nhận biết sớm, tiếp nhận điều trị kịp thời, giúp con có khởi đầu thuận lợi nhất.

Nếu các dấu hiệu ban đầu quá mập mờ thì bạn nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa sản để được xác minh rõ ràng. Không nên tự ý suy diễn, chẩn đoán bệnh, tự ý uống thuốc, nếu sai cách có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

Chỉ số AFI giúp chẩn đoán chính xác hiện tượng thiếu nước ối và mức nghiêm trọng (Nguồn: sausinh.com)

4. Thiếu ối khi mang thai có nguy hiểm không

Mức độ nghiêm trọng tương đương với hiện tượng đa ối, thiếu nước ối khi mang thai lâu ngày khiến em bé bị suy dinh dưỡng, rủi ro sinh non cao hoặc thậm chí có thể dẫn đến sảy thai hoặc thai chết lưu vô cùng nguy hiểm.

Một số biến chứng khác do tình trạng này gây ra là ngôi thai ngược, trẻ bị suy thận, suy hô hấp hoặc mắc dị tật về xương khớp. Hiện nay đang phổ biến tình trạng trẻ chậm phát triển ngay từ trong bào thai, một trong các nguyên nhân là do mẹ thiếu nước ối hoặc nước ối bị ngắt quãng khiến bé không thể hoàn thiện khi sinh.

Hậu quả của quá trình này là bé có nhận thức chậm, hạn chế vận động và đề kháng kém. Là người mẹ, bạn nên cố gắng duy trì thói quen khám thai định kỳ để sớm phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời.

5. Cách chữa thiếu ối khi mang thai

Hiện tượng thiếu ối khi mang thai sẽ không để lại các biến chứng nguy hiểm nếu được chữa trị đúng cách. Tầm ảnh hưởng của triệu chứng này ở mỗi giai đoạn thai kỳ là khác nhau, chính vì thế bác sĩ cũng cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, dựa trên nhật ký mang thai của mẹ để tìm giải pháp tốt nhất. Nếu bạn đang có các dấu hiệu thiếu ối thì hãy tham khảo thông tin sau đây để xử lý kịp thời nhé.

Chữa thiếu nước ối như thế nào? (Nguồn: huggies.com.vn)

5.1 3 tháng đầu

Nếu không có các dấu hiệu thai phát triển tốt trong ba tháng đầu thì rất có thể bé đang mắc phải các căn bệnh nguy hiểm hoặc bị thiếu ối trầm trọng. Trong giai đoạn này thai nhi còn yếu ớt, chưa phát triển cứng cáp nên các rủi ro sảy thai và thai chết lưu là rất cao.

Chính vì thế ngay khi nhận biết dấu hiệu bạn cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để xác định mực nước ối, thể trạng bào thai để có cách điều trị kịp thời. Thông thường các bác sĩ sẽ thực hiện siêu âm để tính chỉ số AFI, tùy vào mức độ chênh lệch so với chuẩn mực để phác thảo lộ trình chữa trị. Chênh lệch mực nước ối càng lớn thì quá trình khắc phục sẽ càng gian nan và ngược lại.

5.2 3 tháng giữa

Nếu mẹ phát hiện bị thiếu ối trong 3 tháng giữa thai kỳ thì đừng quá lo lắng bởi nó sẽ không gây tác động tiêu cực tới sức khỏe của thai nhi. Ở giai đoạn này, bác sĩ sẽ chỉ thực hiện siêu âm hoặc các xét nghiệm dị tật bào thai bằng phương pháp NIPT để xác định các rủi ro khi sinh và trong quá trình trưởng thành của bé. Tuy nhiên, các mẹ không nên chủ quan mà cần đến khám sản phụ khoa định kỳ để tránh khỏi các rủi ro phát sinh trong suốt 9 tháng 10 ngày, chuẩn bị tiền đề tốt nhất cho con bước ra thế giới.

5.3 3 tháng cuối

3 tháng cuối thai kỳ là khoảng thời gian vô cùng quan trọng, chính vì thế ngoài việc tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ thì bạn cũng nên áp dụng thực đơn ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe tốt trước khi sinh con. Thiếu nước ối khi mang thai vào 3 tháng cuối có thể dẫn đến tình trạng sinh non, vì thế mẹ bầu cần vận động nhẹ nhàng, hạn chế ăn quá no, cố gắng uống nhiều nước, bổ sung rau củ quả tươi xanh và các loại ngũ cốc dinh dưỡng để trẻ có môi trường sống lành mạnh, nhanh chóng hoàn thiện các chức năng trước khi ra khỏi bụng mẹ.

Mẹ bầu không nên quá lo lắng khi phát hiện thiếu ối ở 3 tháng giữa thai kỳ (Nguồn: me-be.com)

Có một lời khuyên rằng bạn nên tìm mua các dịch vụ chăm sóc mẹ bầu và sau sinh để được bảo vệ trong suốt thai kỳ, giúp bé có khởi đầu tốt đẹp cũng như tránh khỏi các rủi ro không đáng có.

Hiện nay có rất nhiều các lựa chọn dịch vụ thai sản trọn gói đến từ nhiều bệnh viện uy tín trên cả nước. Tại đây, bạn sẽ được theo dõi sức khỏe định kỳ, làm các xét nghiệm cần thiết và tư vấn chế độ chăm sóc hợp lý, là người bạn đồng hành giúp bạn có quá trình mang thai an toàn và ý nghĩa.

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về hội chứng thiếu nước ối khi mang thai, nguyên nhân, dấu hiệu của nó và cách khắc phục hiệu quả. Chúc bạn và con yêu có một hành trình an tâm và thuận lợi.