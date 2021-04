Thời gian tắm cho trẻ sơ sinh lúc nào, mấy lần 1 tuần thì tốt nhất

Da của trẻ sơ sinh cực kỳ nhạy cảm, do đó, khi tắm, người thân cần hết sức chú ý. Vậy thời gian tắm cho trẻ sơ sinh lúc nào tốt nhất? Cùng Blog Saigon-Gpdaily đi tìm giải đáp cho băn khoăn này trong bài viết dưới đây nhé.



1. Tắm cho trẻ sơ sinh vào lúc nào?

Tắm cho trẻ sơ sinh thời gian nào? Trẻ sơ sinh nên tắm buổi nào? Đây chắc hẳn là hai băn khoăn thắc mắc phổ biến của nhiều ông bố bà mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm tắm cho các em bé sơ sinh ngay tại nhà của nhiều người chia sẻ cũng như các chuyên gia khuyên là có hai thời điểm trong ngày.

Cụ thể, thời gian tắm cho trẻ sơ sinh nên vào sau 9h30 sáng và trước 4h30 chiều. Đây là hai thời điểm cực kỳ phù hợp để tắm cho bé sơ sinh với nhiệt độ ấm áp. Lý do vì khả năng điều chỉnh nhiệt độ của các bé sơ sinh thường không tốt và các em bé dễ bị lạnh cũng như nhiệt độ cơ thể giảm nhanh chóng. Và theo các chuyên gia, khoảng thời gian 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là thời điểm cực kỳ tốt để tắm cho trẻ sơ sinh.

Nên tắm trẻ sơ sinh vào lúc nào? (Nguồn: afamilycdn.com)

2. Có nên tắm trẻ sơ sinh hàng ngày?

Theo chia sẻ của nhiều chuyên gia sản nhi, lịch tắm cho trẻ sơ sinh không cần thiết phải hàng ngày. Vậy trẻ sơ sinh tắm mấy lần 1 tuần? Câu trả lời là khoảng từ 2 đến 3 lần trong một tuần. Có nghĩa là cứ khoảng 2 đến 3 ngày, bạn nên tắm cho trẻ sơ sinh một lần. Thời gian tắm cho trẻ sơ sinh nên nhanh chóng và chỉ tầm 5 đến 10 phút. Đối với trẻ sơ sinh, nghiêm cấm tắm quá lâu vì thời gian tắm càng lâu bạn càng gia tăng nguy cơ gây cảm lạnh cho em bé.

Không cần thiết phải tắm cho trẻ sơ sinh hàng ngày (Nguồn: mamibai.com)

3. Lưu ý chọn thời điểm tắm cho trẻ sơ sinh

3.1. Trẻ sơ sinh ốm có nên tắm không

Trẻ sơ sinh ốm có nên tắm không? Câu trả lời là KHÔNG. Lý do vì lỗ chân lông của em bé sẽ giãn rộng ra trong khi tắm. Và không khí lạnh sẽ dễ dàng thâm nhập. Điều này khiến cho bệnh tình của trẻ diễn biến nặng nề hơn. Thậm chí, các mẹ cho con tắm lúc đang ốm có thể dẫn đến trẻ bị co giật.

Và đôi khi, tắm khi bé bị ốm còn có thể gây ra tình trạng xung huyết telangiectasia ở vùng da của bé, cũng như nó gây ra hiện tượng nguy hiểm ngừng lưu chuyển máu cho các bộ phận trên cơ thể. Vì vậy, thời gian tắm cho trẻ sơ sinh an toàn khi bé bị ốm là sau 48 giờ khi cơn sốt của bé bắt đầu có xu hướng hạ nhiệt.

Không nên tắm cho trẻ sơ sinh khi trẻ ốm (Nguồn: giadinhtre.vn)

3.2. Trẻ sơ sinh ăn xong bao lâu thì tắm?

Trẻ sơ sinh ăn xong bao lâu thì tắm luôn là mối quan tâm của nhiều ông bố bà mẹ. Câu trả lời là chỉ nên cho bé tắm sau khi cho bú khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Lý do vì các gia đình không nên cho bé tắm ngay sau khi bú. Nước nóng khi tắm sẽ khiến lựu lượng máu được chuyển đến các biểu bì mạch máu tăng lên, mở rộng. Và điều này khiến máu cho vùng bụng dưới của em bé giảm đi. Điều này khiến hệ tiêu hóa của bé bị ảnh hưởng.

Thêm nữa, nếu tắm ngay sau khi bú, dạ dày đang co bóp và hoạt động sẽ khiến bé có tình trạng nôn mửa, trớ. Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, các ông bố bà mẹ không được tắm ngay sau khi cho trẻ ăn xong.

3.3. Có nên tắm cho trẻ sơ sinh khi đang ngủ?

Có nên tắm cho trẻ sơ sinh khi đang ngủ? Câu trả lời là KHÔNG. Tắm cho em bé lúc này sẽ khiến em bé tỉnh giấc. Và điều này khiến em bé khó lòng ngủ trở lại. Ngoài ra, khi ngủ, thân nhiệt của em bé xuống thấp. Nếu bạn tắm cho em bé ngay lúc này, em bé sẽ dễ bị cảm lạnh và sốt. Vì vậy, thời gian tắm cho trẻ sơ sinh cần tránh lúc trẻ đang ngủ.

3.4. Có nên tắm cho trẻ sơ sinh khi bị ho?

Bạn không nên tắm cho trẻ sơ sinh khi bị ho. Lý do vì tình trạng ho của trẻ sẽ càng nặng hơn do nước lạnh. Nhiều chuyên gia về sản nhi cho rằng, bạn nên cực kỳ hạn chế tắm cho trẻ khi trẻ có dấu hiệu ho. Tuy nhiên, nếu bạn đảm bảo được phòng kín gió và nhiệt độ nước tắm ấm thích hợp cho trẻ sơ sinh, chọn sữa tắm an toàn, dịu nhẹ cho da nhạy cảm của bé và tắm cho trẻ sạch sẽ với tần suất chỉ 1 – 2 lần một tuần.

3.5. Có nên tắm cho trẻ sơ sinh khi trời lạnh?

Khi trời lạnh, nếu không có nước ấm và nơi kín gió, bạn không nên cho trẻ sơ sinh tắm. Vào trời lạnh, tần suất tắm cho trẻ cũng cần giảm bớt so với mùa hè vì trẻ sơ sinh dễ bị cảm lạnh nên các gia đình cần hết sức chú ý. Nếu vẫn còn lo lắng thì bạn hãy tham khảo thêm một số kinh nghiệm tắm trẻ sơ sinh để đảm bảo an toàn cho bé yêu của mình nhé.

Không nên tắm thường xuyên cho trẻ sơ sinh khi bị ho (Nguồn: marrybaby.vn)

