Tiêm phòng ho gà cho bà bầu: Thời điểm, Lợi ích, Các lưu ý cần biết

Ho gà là một căn bệnh gây tỷ lệ tử vong khoảng 0,2% cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Hiểu rõ tầm quan trọng như vậy liệu tiêm phòng ho gà cho bà bầu có lợi ích nào, lưu ý gì?



1. Lợi ích khi tiêm chủng ho gà cho phụ nữ mang thai

Ho gà là căn bệnh nguy hiểm gây nên bởi virus họ Bordetella pertussis. Đây là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính ở đường hô hấp gây tỷ lệ tử vong cao đặc biệt thường xảy ra ở trẻ dưới 3 tháng tuổi khi hệ miễn dịch trẻ chưa có khả năng chống lại bệnh. Ho gà là một trong 35 căn bệnh nguy hiểm khi mang thai thường xảy ra ở nhiều mẹ bầu. Hiện nay, cứ 1000 trẻ thì có 2 trẻ tử vong do bệnh ho gà, vì vậy việc tiêm phòng cho phụ nữ mang thai rất cần thiết giúp bảo vệ mẹ, thai nhi/trẻ sơ sinh khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

Tiêm phòng ho gà khi mang thai giúp bảo vệ sức khỏe mẹ và thai nhi (Nguồn: adayroi.com)

2. Tiêm phòng ho gà cho bà bầu khi nào

Tổ chức y tế thế giới, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo nên tiêm phòng ho gà cho bà bầu trong tuần thai 27 – 35 nếu trước khi mang bầu mẹ chưa tiêm vacxin này. Bạn có thể tìm hiểu lịch tiêm phòng, chi phí tiêm cho mẹ bầu để chủ động hơn trong quá trình mang thai.

Mẹ bầu nên tiêm phòng ho gà trong khoảng thời gian 27 – 35 tuần (Nguồn: nexusnewsfeed.com)

3. Không chích ngừa ho gà khi mang bầu có sao không

Tiêm phòng ho gà cho bà bầu là cách giúp tạo ra kháng thể bảo vệ cả mẹ và bé khỏi vi khuẩn ho gà xâm nhập. Việc không chích ngừa ho gà dễ dẫn đến bé bị bệnh truyền nhiễm thông qua đường hô hấp sau khi sinh, tạo ra các cơn ho dữ dội có thể nguy hiểm tính mạng trẻ. Tiêm phòng ho gà cho phụ nữ mang thai là an toàn, giúp bé được bảo vệ trong những ngày tháng đầu đời khi cơ thể vốn yếu đuối, dễ bị vi khuẩn xâm nhập nhất.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, mẹ bầu được chích ngừa ho gà con sinh ra ít mắc bệnh hơn rất nhiều so với mẹ bầu không được chích ngừa. Phần lớn các trường hợp trẻ em bị bệnh sau sinh thường do trước đó mẹ bầu không thực hiện chích ngừa. Vì thế, không lý do gì mà mẹ bầu không lựa chọn đăng ký mua bảo hiểm thai sản khi mang thai để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình mang thai và khi bé chào đời.

Mẹ bầu không chích ngừa ho gà dễ dẫn đến trẻ sinh ra bị bệnh ho gà (Nguồn: amazonaws.com)

4. Lưu ý khi bà bầu đi tiêm phòng

4.1 Tác dụng phụ sau tiêm phòng

Sau khi tiêm phòng ho gà cho bà bầu thường có một số biểu hiện tác dụng phụ như đau nhẹ, sưng tại nơi tiêm… Đây đều là những phản ứng bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé, chưa ghi nhận bất kỳ phản ứng sau tiêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu mẹ có các biểu hiện kéo dài, ngày càng nghiêm trọng thì cần gặp bác sĩ để khám chữa kịp thời. Vì thế, việc mua gói thai sản trọn gói phát hiện bất thường khi mang thai vô cùng quan trọng, mẹ bầu nên lưu ý.

4.2 Chăm sóc bà bầu sau khi tiêm phòng

Bà bầu cần được bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho thai nhi trong suốt quá trình mang thai và cả sau khi tiêm phòng ho gà. Nên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây chứa vitamin tốt cho cơ thể. Bà bầu không nên tự ý sử dụng thuốc để uống khi không được sự cho phép của bác sĩ, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. Thường xuyên rửa sạch mũi bằng nước muối sinh lý. Nếu mẹ có biểu hiện sưng đau nhẹ sau khi tiêm phòng, sử dụng đá lạnh chườm xung quanh vết tiêm hoặc matxa để giảm đau và sưng.

Chăm sóc bà sau khi tiêm phòng (Nguồn: happyevent.com.vn)

Như vậy, việc tiêm phòng ho gà cho bà bầu khi mang thai là rất quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé yêu sau khi chào đời. Vì thế, mẹ bầu cần xem xét và lựa chọn cho mình địa điểm tiêm phòng an toàn, uy tín để con yêu được phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, mẹ nên mua trọn gói dịch vụ thai sản và sinh con chuyên nghiệp giúp mẹ và thai nhi được chăm sóc tốt.