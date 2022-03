Tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh mấy tháng, có bắt buộc không

Tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh là loại vắc xin được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn hiện nay giúp phòng ngừa nhiều bệnh trong cùng một mũi tiêm. Tuy loại vacxin này phổ biến nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa hiểu rõ. Cùng Blog Adayroi tìm hiểu rõ hơn nhé.



1. Tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh là gì

Vacxin 5 trong 1 là loại vacxin được tổng hợp bao gồm 5 thành phần trong mũi tiêm để phòng 5 loại bệnh truyền nhiễm. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng của bộ Y tế, vacxin 5 trong 1 tiêm cho trẻ từ sơ sinh đến 1 tuổi để phòng các bệnh phổ biến như ho gà, bạch hầu, viêm màng não mủ, uốn ván, viêm gan B.

1.1. Vacxin 5 trong 1 có mấy loại

Vacxin 5 trong 1 cho trẻ hiện có hai loại chính là vaccine ComBe Five và Vacxin Pentaxim. Trong đó, vaccine ComBe Five nguồn gốc Ấn Độ do công ty Biological E sản xuất. Combe Five được sử dụng trên toàn thế giới với hơn 43 quốc gia. Loại vacxin này được sử dụng từ tháng 5 năm 2017 tại Việt Nam cho các chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và hoàn toàn miễn phí trong các chương trình tiêm chủng quốc gia.

Vacxin Pentaxim có nguồn gốc từ Canada hoặc Pháp do công ty Sanofi Pasteurs sản xuất. Đây là loại vacxin mất phí và được sử dụng tại các cơ quan công lập, các địa chỉ dịch vụ. Vacxin Pentaxim có nhiều ưu điểm như chứa thành phần ho gà vô bào giúp giảm những phản ứng thuốc với trẻ.

Tiêm phòng vacxin 5 trong 1 giúp bảo vệ sức khỏe trẻ (Nguồn: baomoi.com)

1.2. Vacxin 5 trong 1 và 6 trong 1 có gì khác nhau

Vacxin 5 trong 1 và vacxin 6 trong 1 đều có mục đích phòng ngừa các bệnh nguy hiểm, tạo nên kháng thể cho cơ thể trẻ. Điểm khác nhau của hai loại vacxin này là loại bệnh và số lượng bệnh phòng tránh của mỗi loại. Trong đó, vacxin 5 trong 1 phòng tránh các bệnh gồm bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn HIB. Vacxin 6 trong 1 phòng tránh tất cả các bệnh trên và thêm bệnh bại liệt.

Vacxin 5 trong 1 loại Combe Five là vacxin miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng, chứa thành phần ho gà toàn tế bào nên trẻ có những phản ứng nặng sau tiêm. Tuy nhiên vacxin 5 trong 1 Pentaxim và vacxin 6 trong 1 đều là những loại vacxin mất phí, thường được sử dụng cả tại các cơ sở tiêm chủng trong và ngoài công lập, chứa thành phần ho gà vô bào, giảm phản ứng của trẻ sau tiêm.

Vacxin 5 trong 1 và 6 trong 1 khác nhau ở loại bệnh và số lượng bệnh phòng ngừa (Nguồn: vietnamplus.vn)

2. Có nên cho trẻ tiêm Vacxin 5 trong 1

2.1. Vì sao nên tiêm Vacxin 5 trong 1 cho trẻ

Nhiều bậc phụ huynh không chú trọng trong việc tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh vì nhiều lý do như không hiểu rõ về loại vacxin, phân vân không tiêm vacxin 5 trong 1 có sao không? Thực tế, việc tiêm phòng vacxin 5 trong 1 quan trọng giúp trẻ có những kháng thể bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bởi trong những năm tháng đầu đời, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh nên rất dễ mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Tiêm phòng vacxin 5 trong 1 còn là cách giúp cha mẹ an tâm hơn trong những năm tháng đầu đời của trẻ.

2.2. Khi nào nên tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ

Nhiều mẹ phân vân trẻ mấy tháng tiêm vacxin 5 trong 1? Tiêm chủng vacxin 5 trong 1 gồm 3 mũi tiêm và 1 mũi tiêm nhắc lại. Trong đó, mũi tiêm đầu tiên là khi trẻ 2 tháng tuổi, mũi tiêm thứ 2 khi trẻ 3 tháng tuổi, mũi tiêm thứ 3 khi trẻ 4 tháng tuổi và mũi tiêm nhắc lại khi trẻ 16- 18 tháng tuổi. Lịch tiêm phòng này có thể chậm hơn nếu trẻ có dấu hiệu ốm. Bạn có thể căn cứ theo lịch tiêm chủng cho trẻ từ 0 – 18 tháng giúp lên kế hoạch chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bé tốt hơn.

Nên tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ theo lịch quy định (Nguồn: pinimg.com)

2.3. Những trường hợp không được tiêm vacxin 5 trong 1

Chỉ tiêm phòng vacxin 5 trong 1 khi trẻ đủ khỏe mạnh, nếu trẻ có các dấu hiệu sau nên hoãn tiêm: mắc các bệnh cấp tính, bệnh nhiễm trùng, sốt trên 37,5 độ C, sử dụng globulin trong 3 tháng, điều trị corticoid, cân nặng dưới 2kg. Vì thế mẹ nên cho trẻ khám sức khỏe trước để biết có đủ điều kiện tiêm không. Mẹ nên chọn mua các thiết bị y tế cho trẻ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tình hình sức khỏe trẻ.

2.4. Tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ có an toàn không?

Các thành phần vacxin được nghiên cứu và sử dụng trên nhiều quốc gia và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ. Vì thế, mẹ hoàn toàn an tâm khi cho con tiêm vacxin 5 trong 1. Tuy nhiên, nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao, co giật, huyết áp thấp hoặc cao, khóc nhiều… mẹ nên cho trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

2.5. Một mũi tiêm 5 trong 1 giá bao nhiêu

Vaccine Combe Five 5 trong 1 là loại vacxin miễn phí được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Vacxin Pentaxim 5 trong 1 là loại vacxin mất phí được sử dụng trong môi trường công lập và ngoài công lập. Giá khoảng 700.000 – 900.000 đồng tùy từng địa điểm, trung tâm.

Tiêm chủng vacxin 5 trong 1 đảm bảo an toàn cho sức khỏe trẻ (Nguồn: tinhdaudathaolien.com)

3. Những lưu ý gì khi tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh

3.1. Chuẩn bị những gì trước khi tiêm Vacxin

Khi tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh, cha mẹ nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho trẻ về giấy khai sinh, sổ tiêm chủng. Không nên cho trẻ ăn quá no hoặc để trẻ quá đói. Nên thăm khám sức khỏe cho trẻ trước để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe khi tiêm. Mẹ cũng nên chọn lựa một trong 16 địa chỉ tiêm phòng vacxin uy tín cho trẻ, giúp đảm bảo an toàn khi tiêm.

3.2. Tiêm vacxin 5 trong 1 có tác dụng phụ không

Cũng như các loại vacxin khác, vacxin 5 trong 1 có tác dụng phụ như sốt nhẹ, sưng đỏ hoặc đau tại chỗ tiêm, trẻ khó chịu, quấy khóc, hay buồn ngủ, nổi mề đay, rối loạn ăn uống. Mẹ có thể dùng miếng dán hạ sốt giúp trẻ giảm sốt nhanh. Những dấu hiệu này thường sẽ tự hết sau khoảng 2-7 ngày. Nếu kéo dài, cha mẹ nên cho trẻ đến khám chữa ngay tại các cơ sở y tế.

3.3. Chăm sóc trẻ sau tiêm vắc xin thế nào

Sau khi tiêm cha mẹ nên theo dõi sức khỏe và các phản ứng của trẻ tại nhà để kịp thời phát hiện những bất thường. Liên tục kiểm tra nhiệt độ, tình trạng vết tiêm của trẻ. Về chế độ dinh dưỡng, cho trẻ bú nhiều hơn, nếu trẻ ăn ngoài cho trẻ uống thêm nước, nước ép trái cây.

Chăm sóc trẻ chu đáo sau khi tiêm. (Nguồn: mevacon.com.vn)

Hy vọng những thông tin về tiêm vacxin 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh trên giúp cha mẹ có thêm những kiến thức để bảo vệ sức khỏe tốt cho bé yêu. Đừng quên thường xuyên thăm khám nhi để phát hiện những bất thường sức khỏe và điều trị kịp thời.