Tìm kiếm nguyên nhân và phương pháp điều trị OCD phức tạp hơn bạn nghĩ

Những tiến bộ gần đây trong điều trị Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) đã phát hiện ra mối liên hệ giữa một loại protein cụ thể trong cơ thể và OCD – một liên kết đã bị phương tiện truyền thông đưa vào “nguyên nhân” gây ra OCD, từ đó đề xuất phương pháp “chữa bệnh” cho OCD.



Nhưng thực tế ít đơn giản hơn nhiều và việc hiểu bản chất phức tạp của bệnh tâm thần như OCD và các phương pháp điều trị là cần thiết để mở đường cho một phương pháp điều trị hiệu quả sẽ giúp bạn tìm thấy hy vọng thực sự để phục hồi.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) không chỉ là xu hướng. Đây là một căn bệnh có thể khiến bạn cảm thấy đầu óc mình liên tục bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ mà bạn không thể kiểm soát. Mặc dù các hành vi cưỡng chế được thực hiện để giảm bớt những căng thẳng do những suy nghĩ này tạo ra, sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và cảm giác bất lực đi kèm với rối loạn này có thể trở nên quá sức đối với một số người, đôi khi dẫn đến căn bệnh trầm cảm khiến sức khỏe, tâm lý trở nên tồi tệ và thậm chí tự tử.

OCD sẽ khiến người bệnh bị ám ảnh bởi những suy nghĩ và hành động (Nguồn ảnh: medinformer.co.za)

“Tôi sợ hãi khi nhìn mọi người”, Diance nói, OCD khiến cô sợ rằng mình không đủ đạo đức, tin rằng bản thân đang bị Chúa đánh giá là tội lỗi. “Tôi nghĩ rằng tôi đã xúc phạm họ bằng cách liếc nhìn họ một cách không thích đáng và tôi liên tục cầu xin sự tha thứ”. Mặc dù Diance đã có một liệu trình phục hồi với nhiều đường vòng – bao gồm cả một nỗ lực tự tử – cô ấy đã tiến bộ nhờ Trị liệu hành vi nhận thức (CBT), điều này đã giúp cô nhận ra những suy nghĩ bắt buộc của mình phi lý đến mức nào.

Nhưng những chuyến đi đường dài thường khó khăn, và bản chất của con người là muốn điều trị nhanh nhất. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng ở đâu đó ngoài kia, có một phương pháp chữa trị cho các vấn đề của riêng mình, liên quan đến sức khỏe tâm thần.

1. “Nguyên nhân” của OCD

Xu hướng của chúng ta là tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề được khai thác bởi các phương tiện truyền thông, nơi các sản phẩm và tiến bộ trong nghiên cứu được quảng cáo là nguyên nhân và chữa trị. Một ví dụ hoàn hảo về điều này là phát hiện gần đây làm nổi bật một loại protein nhất định và đường dẫn tín hiệu liên quan có thể tách rời trong OCD. Quét nhanh các bài báo đưa tin về phát hiện này cho thấy tất cả họ đều đọc khá giống nhau: “Các nhà nghiên cứu của Đức khám phá nguyên nhân của OCD”, “Các nhà khoa học khám phá ra nguyên nhân của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế”, và “Nguyên nhân của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế được phát hiện”.

Vậy, đâu là “nguyên nhân” của OCD? Nghiên cứu được đề cập cho thấy một loại protein cụ thể có liên quan đến hoạt động gia tăng trong đường dẫn tín hiệu liên quan đến “hành vi chải chuốt quá mức”. Ở những con chuột thí nghiệm không có protein này, hành vi này ( được gọi là “hành vi giống như OCD”) là không có.

Vấn đề không chỉ xuất phát từ thực tế là nghiên cứu được thực hiện trên chuột không có sự sao chép hiện tại ở người, hoặc nó không giải thích cho những loại suy nghĩ và hành vi ít được biết đến khác mà OCD gây ra, bao gồm cả câu chuyện của Diance ở trên. Cũng có quan niệm rằng OCD có thể được thu hẹp lại chỉ là nguyên nhân gây bệnh, cái làm suy yếu sự phức tạp của bệnh này và các bệnh tâm thần khác. Điều này tạo ra một hy vọng sai lầm rằng sẽ mang đến cho chúng ta sự kỳ vọng có một giải pháp – phương pháp điều trị rõ ràng giúp chúng ta tiến thẳng tới nơi mà tất cả “đều trở nên tốt hơn”.

2. “Chữa trị” cho OCD

Thực tế là không có cách chữa trị nào cho những cuộc đấu tranh này – các rối loạn như OCD thường liên quan đến các cuộc hành trình suốt đời, dù là bạn sống với nó, chấp nhận đây là một phần quan trọng để hiểu tầm quan trọng của việc điều trị và tận dụng tối đa quá trình phục hồi, trao đổi và làm việc với chuyên gia tâm thần kết hợp từ phía gia đình, bạn bè người thân. Điều trị đúng cách, lâu dài có thể không thuận tiện hoặc dễ dàng như phương pháp chữa trị một lần, nhưng mức độ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn thì hoàn toàn tương xứng với nỗ lực.

Điều trị OCD là một hành trình dài, đòi hỏi nhiều sự cố gắng (Nguồn: roberthalf.com)

Một dạng CBT được gọi là Phòng chống phơi nhiễm và phản ứng (ERP) là cách phổ biến nhất để điều trị OCD và liên quan đến việc phơi bày những suy nghĩ, hình ảnh, đối tượng, tình huống khiến bạn lo lắng, bắt đầu nỗi ám ảnh của mình. Trong các phương pháp điều trị, OCD thường được điều trị bằng clomipramine ức chế tái hấp thu Serotonin (SRI), làm tăng mức serotonin trong não và cho kết quả tốt nhất. Các loại thuốc khác, bao gồm một số thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin (SSRI), cũng được sử dụng, mặc dù có một số thuốc – mặc dù cũng làm tăng mức serotonin – không có hiệu quả.

Sự phức tạp của việc tìm đúng loại thuốc, phương pháp, nhà trị liệu để điều trị OCD là một quá trình cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, điều này làm cho ý tưởng về một phương pháp chữa trị nhanh chóng trở nên hấp dẫn. Nhưng hành trình độc đáo này sẽ đưa bạn đến kế hoạch điều trị mang lại sự nhẹ nhõm, hy vọng rằng bạn cần khắc phục những hạn chế của OCD và tiến lên con đường phục hồi.

Ellen, người chung sống với OCD chia sẻ “Hành trình mỗi cá nhân đều khác biệt, vì vậy với tôi, sẽ không bao giờ có một ví dụ hay kỹ thuật nào phù hợp với tất cả”. Nói chung, một trong những điều tuyệt vời về trị liệu và phục hồi nói chung, bạn có thể định hình và uốn nắn nó theo bất kỳ cách nào mà mình thích để phù hợp bản thân tại thời điểm hiện tại.

3. Mở đường cho điều trị hiệu quả

Mặc dù thông tin bị bóp méo trên phương tiện truyền thông, dù cố ý hay không, việc tìm ra đường dẫn tín hiệu liên quan đến hành vi chải chuốt ở chuột và protein vẫn có khả năng giúp điều trị OCD. Điều đó có thể không dẫn chúng ta đến một phương pháp chữa trị, nhưng có thể giúp tập trung vào các khu vực cụ thể của não có thể bị rối loạn và đưa ra các liệu pháp điều trị, phương thuốc mới.

Giáo sư Kai Schuh, tác giả chính cho biết, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp một mô hình mới có giá trị để nghiên cứu các cơ chế gây bệnh và các lựa chọn trị liệu mới cho các rối loạn ám ảnh cưỡng chế được thử nghiệm. Một trong những lựa chọn này là thuốc trị ung thư, vốn đã được biết là chặn đường truyền tín hiệu liên quan đến nghiên cứu. Melanie Ullrich, tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết, “Chúng tôi đang tự hỏi liệu những loại thuốc này cũng có thể có hiệu quả trong điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và liệu chúng có lợi về mặt tác dụng phụ hay không.”

Đến bây giờ, chúng ta biết rằng OCD có liên quan đến nhiều bất thường về sinh học thần kinh, bao gồm sự mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và glutamine. Một nghiên cứu khác nhấn mạnh tiềm năng của chấn thương do OCD gây ra và trong trường hợp này, các phương pháp điều trị thường tập trung vào việc tái xử lý các ký ức chấn thương thông qua liệu pháp Tái xử lý chuyển động mắt (EMDR).

4. Tìm kiếm hy vọng phục hồi

Các nghiên cứu mới sẽ tiếp tục mở rộng hiểu biết về các nguyên nhân cơ bản khác nhau của OCD và các phương pháp điều trị có thể giải quyết chúng, nhưng điều quan trọng cần nhớ là OCD, giống như tất cả các bệnh tâm thần, rất phức tạp và đa diện. Nguồn gốc OCD của bạn có thể tương tự hoặc hoàn toàn khác với những người khác và điều tương tự cũng xảy ra với nỗi ám ảnh và sự ép buộc của bạn. Hãy ghi nhớ điều này, OCD không có khả năng có một kích thước phù hợp với tất cả các giải pháp.

Các chuyên gia tâm lý có thể đưa ra những lời khuyên giúp bạn vượt qua OCD (Nguồn: etopochki.ru)

Mặc dù việc chữa trị bệnh tâm thần khó có thể xảy ra, nhưng các phương pháp điều trị có thể giúp bạn quản lý chúng và sống một cuộc sống hạnh phúc và hơn cả dễ tiếp cận. Nếu bạn phải chung sống với OCD – các chương trình điều trị nội trú có thể cung cấp môi trường và các công cụ cần thiết để hiểu các vấn đề tiềm ẩn trong căn nguyên của chứng rối loạn và giúp bạn kiểm soát nỗi ám ảnh và cưỡng chế. Chữa bệnh và điều trị là có thể, bạn chỉ cần chắc chắn rằng đã tìm được giải pháp đúng lúc đúng chỗ.

Bài viết được dịch theo Harnessing Hope Via Treatment: The “Cause” And “Cure” for OCD Are More Complicated Than You Think xuất bản trên Bridges to Recovery.