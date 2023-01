Chưa khi nào tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam lại nhận được sự quan tâm nhiều từ cộng đồng như hiện nay. Bởi với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, nhu cầu ăn uống tại các hàng quán ngày càng tăng. Nhưng có không ít vụ việc đáng tiếc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khiến người ăn bị ngộ độc và phải đi cấp cứu. Hãy đọc nội dung bài viết này để biết được tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại nước ta hiện nay đang nóng đến mức độ nào.

Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam đang rất nóng. Nguồn: ATVSTP

1. Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam chưa được các cơ quan chức năng, cũng như các cơ sở kinh doanh quan tâm một cách đúng mức. Mặc dù đã có quy định những cơ sở kinh doanh phải đủ điều kiện tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới được phép kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhưng trên thực tế có rất ít cơ sở kinh doanh thực hiện đúng luật này.

Nhiều cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp không chứng minh được nguồn gốc thực phẩm dùng để chế biến có từ đâu. Và cơ sở cung cấp nguồn thực phẩm đó có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm từ các cơ quan chức năng hay không? Nên tại các bếp ăn tập thể cho công nhân lao động có xảy ra tình trạng ngộ độc tập thể do nguồn thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.Biện pháp nào để tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam tốt hơn

Để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam thì cần sự chung tay của cả cơ quan chức năng và ý thức từ những chủ cơ sở kinh doanh. Cơ quan chức năng có thẩm quyền cần siết chặt quản lý về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Kể cả các cơ sở kinh doanh đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thì vẫn cần được các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ, xem cơ sở kinh doanh có duy trì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

Những bếp ăn tập thể cho công nhân thường không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần được quản lý chặt chẽ hơn. Để việc cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đúng theo các bước đã được quy định. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần có ý thức nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho khách hàng.

Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các cơ quan chức năng. Để người dân yên tâm hơn khi đến nhà hàng, các bếp ăn cung cấp dịch vụ ăn uống.

