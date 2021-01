Trước khi tham gia chơi cá độ bóng đá trực tuyến tại một nhà cái uy tín, người chơi cần phải nắm được những cách soi kèo chuẩn xác để nâng cao tỷ lệ thắng cược và thu về nhiều lợi nhuận cho bản thân.

Kèo ở đây chính là những tỷ lệ cá cược trong bảng cược được nhà cái đưa ra đối với mỗi trận đấu. Người chơi có thể thoải mái lựa chọn những trận đấu, những tỷ lệ kèo mà bản thân nhận định là chắc ăn nhất.

Trên thực tế, có rất nhiều cách soi kèo chuẩn xác thường được các tay chơi cá cược áp dụng một cách hiệu quả. Trong bài viết sau đây, các chuyên gia tại Trực Tiếp Bóng Đá TV sẽ chia sẻ tới các bạn một số cách soi kèo chuẩn nhất năm 2021. Chúng ta cùng tham khảo nhé!

Lựa chọn một nhà cái uy tín

Điều mà tất cả người chơi cần phải đảm bảo đầu tiên khi tham gia chơi cá cược bóng đá chính là sự an toàn cho bản thân cũng như tiền bạc của mình. Tất cả những nhà cái uy tín trên thị trường hiện nay đều chịu sự kiểm soát của một bên thứ ba. Điều này cũng phần nào giúp cho người chơi cảm thấy yên tâm hơn và tránh được tình trạng bị nhà cái lừa tiền, đảm bảo được quyền lợi của bản thân.

Một số nhà cái uy tín trên thị trường hiện nay và sở hữu lượng thành viên tham gia đông đảo là: Fabet, 11bet, W88, Fun88, M88,… Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về những nhà cái này để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân.





Tổng hợp những cách soi kèo chuẩn nhất năm 2021

Dành thời gian để tìm hiểu thông tin về trận đấu

Theo các chuyên gia soi kèo bóng đá, không có người chơi nào lại đi đánh những kèo mà họ không có hiểu biết gì về trận đấu cũng như những đội tham gia vào trận đấu đó.

Trước khi chơi cá cược, các bạn nên dành thời gian để tìm hiểu thông tin về trận đấu. Những yếu tố như: lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu, thời tiết,… đều có thể ảnh hưởng tới kết quả của trận đấu.

Đối với những số liệu thống kê, tốt nhất người chơi nên lấy ở 5 trận đấu gần nhất. Đây chính là mốc đủ an toàn và cũng đủ thông tin, dữ liệu để người chơi có thể đưa ra được lựa chọn của mình.

Soi kèo khi nhà cái vừa ra kèo

Tại thời điểm mà nhà cái vừa ra kèo sẽ không có nhiều tác động đến các tỷ lệ cược. Chính vì thế, người chơi nên soi kèo ở thời điểm này để có thể đưa ra được đánh giá khách quan nhất đối với trận đấu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, soi kèo khi nhà cái vừa ra kèo chính là một trong những cách soi kèo chuẩn nhất mà người chơi không nên bỏ qua. Càng gần thời điểm trận đấu diễn ra nhà cái càng tung ra nhiều chiêu trò để lừa gạt người chơi.



Tránh bẫy của nhà cái

Thể thao luôn ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là ở trong bóng đá. Kết quả của mỗi trận đấu sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Chính vì thế, trước khi đưa ra quyết định đặt cược cuối cùng, người chơi sẽ cần phải xem xét tỷ lệ kèo một cách thật kỹ lưỡng. Sau khi đã nắm được đầy đủ các thông tin quan trọng có liên quan tới các trận đấu thì người chơi cũng cần phải xem xét lại tỷ lệ kèo này trước khi trận đấu diễn ra khoảng 30 phút.

Trong khoảng thời gian 30 phút trước khi trận đấu diễn ra, kèo Châu Âu và Châu Á thường có nhiều biến động. Nếu tỷ lệ kèo thay đổi không đáng kể sẽ là kèo an toàn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chuyên gia và những người chơi dày dặn kinh nghiệm đã chỉ ra việc tỷ lệ kèo cửa dưới tăng nhanh, thay đổi liên tục là không an toàn. Lúc này nhà cái đang đưa ra kèo dụ nhằm giăng bẫy người chơi. Nếu muốn an toàn, các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng về các loại kèo phổ biến nhất.

Đánh kèo dựa vào chu kỳ của một đội bóng

Một cách soi kèo chuẩn xác nhất thường được rất nhiều tay chơi áp dụng chính là dựa theo chu kỳ của một đội bóng. Trên thực tế, rất nhiều người đã áp dụng các đánh kèo này và giành được chiến thắng.

Đối với cách đánh kèo dựa theo chu kỳ của một đội bóng, người chơi cần phải nắm được thông tin về lịch sử thi đấu của một đội bóng. Nếu như phong độ thi đấu của đội bóng này có một chu kỳ ổn định (ví dụ như cứ sau 3 trận thắng sẽ có 1 trận thua) thì người chơi có thể dựa theo chu kỳ này để đặt cược. Tỷ lệ ăn cược khi áp dụng phương pháp này khá cao.

Trên đây chính là những cách soi kèo chuẩn nhất năm 2021 mà Trực Tiếp Bóng Đá TV muốn chia sẻ tới các bạn. Hy vọng với những cách soi kèo này sẽ giúp cho các bạn tham gia chơi cá cược bóng đá trực tuyến một cách hiệu quả nhất và giành được nhiều chiến thắng.