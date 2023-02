Top 10 chiêu trò ngày Cá tháng Tư chơi khăm độc đáo hài hước bất ngờ

Ngày 1/4 hay còn gọi là ngày nói dối, ngày lễ vui vẻ, thú vị đối với những ai tinh nghịch và thích đùa. Gợi ý các chiêu trò Cá tháng Tư trong bài viết sau sẽ khiến ai cũng bất ngờ, “đau tim”.



1. Những chiêu trò Cá tháng Tư trong lớp học

Vào những dịp lễ như vậy thì không thể nào bỏ qua những trò chơi khăm trong lớp học. Đây là cơ hội vàng trả thù cho những ai bị bạn bè chơi khăm cả năm qua.

1.1. Thay đổi danh bạ

Canh lúc bạn mình không để ý, len lén thay đổi tên trong danh bạ trong chiếc điện thoại xịn chính hãng thành thần tượng, nhân vật nổi tiếng. Sau đó gọi cho bạn và xem phản ứng vui mừng của đứa bạn thân của mình. Chắc hẳn sẽ rất thú vị.

1.2. Chiếc bánh kinh dị

Thay nhân bánh trong các loại bánh quy thơm ngon, ví dụ như thay phần kem trong bánh Oreo thành kem đánh răng, sau đó mời bạn mình thưởng thức. Cứ tưởng là được ăn ngon nhưng không ngờ lại bị troll, chắc “nhỏ bạn thân” sẽ tức điên lên vì trò đùa tinh quái này.

Bánh nhân kem đánh răng (Nguồn: img.lostbird.vn)

1.3. Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Lén thay đổi ngôn ngữ điện thoại của bạn mình từ tiếng Anh hay tiếng Việt thành tiếng nước ngoài như tiếng Ấn Độ chẳng hạn, chắc chắn đứa bạn thân sẽ mất cả buổi trời loay hoay để tìm cách chỉnh lại.

1.4. Phân giả

Sử dụng lõi giấy vệ sinh không dùng nữa, thấm nước rồi vo tròn thành phân giả. Tranh thủ những lúc bạn bè không để ý đến, rồi đặt lên ghế. Chắc chắn “hắn” sẽ tức phát điên vì trò chơi khăm này. Đây là màn chơi khăm quái chiêu nhất của những trò chơi khăm trong lớp học.

1.5. Tặng quà

Mua chuẩn bị món quà lưu niệm đáng nhớ gói lộng lẫy, bắt mắt nhưng bên trong chỉ chứa những thứ linh tinh như một củ khoai hay chỉ là một gói xôi. Dành tặng món quà đáng yêu ấy cho bạn thân, chắc chắn bạn ấy sẽ rất vui mừng cho đến khi mở quà thì mới biết mình bị chơi khăm.

Hộp quà nhưng tặng thứ linh tinh (Nguồn: sc01.alicdn.com)

2. Những trò chơi khăm ngày Cá tháng Tư

Nếu bạn không còn là học sinh thì bạn có thể ứng dụng 5 chiêu trò Cá tháng Tư sau.

2.1. Xin lỗi em, anh là gay

Đây là màn troll bất hữu của các chàng trai. Lúc đầu cô ấy sẽ tỏ ra hoảng hốt và bất ngờ. Nếu như, cô ấy không tin, thì bạn chỉ cần kết hợp với một bạn nam tạo vài dòng tin nhắn thú vị. Đỉnh điểm hơn khi hẹn cô ấy đến một địa điểm nào đó rồi tay trong trong tay hẹn hò giả với “người tình đồng tính” vào khách sạn hay shopping thì chắc hẳn cô ấy sẽ tức điên lên. Tình cảm đang mặn nồng, mà bị troll kiểu này chắc không ít cô nàng sẽ giận cả tuần.

Không những vậy, Cá tháng Tư cũng là dịp để những bạn giới tính thứ ba dò xét phản ứng của người thân trước khi công khai. Sau màn come out, nếu gia đình và bạn bè phản ứng quá gay gắt thì bạn có thể nói đó chỉ là chiêu trò Cá tháng Tư. Và chuẩn bị tinh thần cho màn come out thật vào lần sau.

2.2. Thông báo tin “2 vạch” cho người yêu

Đối với những chàng trai có hẹn hò với bạn gái nhưng chưa sẵn sàng cưới thì tin này như “sét đánh ngang tai”. Chàng trai sẽ rất hoảng hốt không biết nên vui hay nên buồn. Đây là cơ hội, để các cô nàng có thể dò xét nửa kia của mình có thật sự nghiêm túc cho mối quan hệ này hay không? Những chàng trai phản ứng thái quá hay đòi chia tay thì các bạn gái cũng nên cân nhắc có nên tiếp tục mối quan hệ hay không.

Thông báo tin vui giả (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.v)

2.3. Tỏ tình

Cá tháng Tư còn được nhiều bạn FA đặt cho cái tên ngày hội tỏ tình. Học lỏm các câu tỏ tình lãng mạn cưa đổ nàng trong tức khắc cũng như tham khảo thêm 10 ý tưởng táo bạo khiến nửa kia bất ngờ biết đâu bạn sẽ chiếm được trái tim của chàng/nàng hoặc nếu bị từ chối thì gửi lời chúc ngày Cá tháng tháng tư vui vẻ và cũng không cảm thấy xấu hổ.

2.4.Màn hình xanh “chết chóc” trên máy tính

Màn hình xanh “chết chóc” hay còn gọi là lỗi hệ điều hành nghe tên thôi là thấy khiếp vía rồi. Bạn hãy dùng cái màn hình xanh “chết chóc” làm wallpaper của Window. Nhớ xóa hết các icon trên màn hình Window và chờ xem phản ứng của người bị hại. Người bị troll chỉ có khóc thét.

Màn hình xanh chết chóc (Nguồn: 2.bp.blogspot.com)

2.5. Đổ nước lên laptop

Ai sử dụng thường xuyên laptop xịn sò của các hãng nổi tiếng cũng rất sợ lỡ tay làm đổ nước lên bàn phím. Mới đi đâu đó rồi quay lại mà thấy nước trên bàn phím thì sẽ sợ xanh mặt. Bạn chỉ cần dùng một tấm bìa cứng và ít keo tạo thành vết nước loang. Sau đó tranh thủ lúc người đó đi ra ngoài rồi đặt nhẹ trên bàn phím và chờ xem phản ứng của người bị hại như thế nào. Trò đùa tưởng chừng vô hại này sẽ khiến không ít người thất kinh hồn vía.

Trên đây, là một số gợi ý về chiêu trò Cá tháng Tư. Khuyến cáo đây chỉ là những trò chơi khăm ngày Cá tháng Tư với mục đích mang lại tiếng cười cho mọi người, tránh tình trạng làm tổn hại đến sức khỏe hay tổn thương tinh thần của người khác với những trò đùa ác ý bạn nhé.