Top 10 đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất tốc độ cao tương thích mọi loại thẻ

Đầu đọc thẻ nhớ là một phụ kiện quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu từ các thiết bị công nghệ như máy quay phim, máy ảnh hay điện thoại di động. Trên thị trường có bán nhiều loại đầu đọc thẻ nhớ. Chọn mua đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất như thế nào? Hãy xem bài viết dưới đây để có câu trả lời.



1. Đầu đọc thẻ nhớ là gì mà ai cũng cần? Khi mua cần lưu ý gì?

1.1. Đầu đọc thẻ nhớ là gì?

Đầu đọc thẻ nhớ là thiết bị thông thường có cổng giao tiếp qua USB nhằm truy cập lượng dữ liệu trên thẻ nhớ như dạng đầu đọc CompactFlash (CF), Secure Digital (SD) hoặc Multimedia Card (MMC). Hiểu một cách đơn giản thì đầu đọc thẻ nhớ chính là công cụ để truyền tải dữ liệu từ các thiết bị cầm tay đến máy tính.

Hầu hết các đầu đọc thẻ nhớ đều có chức năng ghi dữ liệu. Khi kết hợp đầu đọc thẻ nhớ với thẻ nó sẽ tạo nên chức năng như một thiết bị ổ cứng di động.

Đầu đọc thẻ nhớ có các loại như: loại theo máy chỉ đọc được 1-2 thẻ, loại thông thường đọc được 3-5 thẻ, loại đọc được 6 thẻ (thông dụng nhất).

Đầu đọc thẻ nhớ là thiết bị vô cùng cần thiết và hữu ích (Nguồn: techupdatevn.com)

1.2. Các lưu ý khi mua đầu đọc thẻ nhớ

Giá cả

Muốn chọn mua đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất, giá cả là 1 trong những yếu tố quan trọng. Khi chọn mua đầu đọc thẻ, bạn nên chọn mua những đầu đọc thẻ nhớ có mức giá phù hợp với túi tiền của bạn nhưng cũng đừng chọn mua loại có giá quá rẻ.

Những loại đầu đọc tương thích với ít loại thẻ nhớ sẽ có giá rẻ hơn. Khi mua, bạn hãy xác định loại thẻ nhớ nào mình hãy sử dụng để chọn lựa loại đầu đọc thẻ tương tích với thẻ nhớ đó.

Tốc độ đọc

Nếu muốn mua đầu đọc thẻ nhớ có tốc độ đọc và copy nhanh để tải hình từ thẻ nhớ sang máy tính thì đầu đọc đó phải tương thích với tốc độ của cổng USB. Vì vậy, trước khi mua đầu đọc, bạn nên tìm hiểu kĩ cổng USB của máy để chọn được loại phù hợp.

Các loại thẻ hỗ trợ

Khi chọn mua đầu đọc thẻ, bạn nên chú ý tới tính linh hoạt. Một đầu đọc thẻ nhớ có thể tương thích với nhiều loại thẻ hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng.

Thương hiệu nổi tiếng

Chọn mua đầu đọc thẻ nhớ đa năng tốt nhất, người dùng đều quan tâm tới chất lượng của sản phẩm như thế nào? Sản phẩm dùng có độ bền ra sao? Khi chọn mua, nếu chọn đầu đọc thẻ nhớ của những thương hiệu nổi tiếng như Transcend, Anker, Pisen,… sẽ yên tâm hơn khi dùng.

Nơi mua bán nổi tiếng

Để mua được đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất, bạn nên đến những nơi bán nổi tiếng, uy tín, được khách hàng tin tưởng. Cùng với giá tiền bỏ ra, nếu đến những nơi không uy tín thì khả năng cao bạn sẽ gặp tình trạng mua phải đầu đọc thẻ nhớ kém chất lượng.

Đầu đọc thẻ nhớ truyền tải dữ liệu sang máy tính (Nguồn: vatgia.com)

2. Top 10 đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất hiện nay

Dưới đây là 10 đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất được số đông khách hàng đánh giá cao.

2.1. Đầu đọc thẻ Anker USB 3.0

Đầu đọc thẻ nhớ Anker USB 3.0 là một trong những đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất được nhiều người lựa chọn.

Đây là đầu đọc thẻ nhớ bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử Amazon Anh. được làm từ chất liệu nhựa và kim loại. Đầu đọc thẻ này phù hợp với cả máy tính Windows đa dạng nhiều phân khúc khách hàng và Macbook.

Ưu điểm của đầu đọc này là:

Có thể đọc và ghi cùng lúc lên 2 thẻ nhờ đó có thể tiết kiệm được thời gian.

Cấp điện qua ổ USB mà không cần nguồn phụ

Không cần driver cho Windows 8/7/Vista hoặc Mac Os 10.2

Giá của đầu đọc thẻ này rơi vào khoảng 600.000 đồng

2.2. Đầu đọc thẻ Super Speed USB KiWiBiRD

Đầu đọc thẻ Super Speed USB KiWiBiRD có thiết kế tương đối nhỏ gọn với trọng lượng 13g. Kích thước của đầu đọc thẻ này là 75 x 21 x 9,5 (mm). Đầu đọc thẻ có màu đen, thiết kế bằng chất liệu ABS.

Đầu đọc thẻ Super Speed USB KiWiBiRD có những ưu điểm sau:

Giao diện SuperSpeed USB 3.0 – đây là giao diện lý tưởng để chuyển hình ảnh độ phân giải cao và quay video.

Thẻ có 2 cắm thẻ nhớ (SD/Micro SD) nên không cần bộ điều hợp thẻ.

Có thể đọc / ghi trên thẻ SD và Microsd cùng một lúc. Tốc độ truyền dữ liệu nhanh lên đến 5Gbps. Đầu đọc thẻ Super Speed USB KiWiBiRD hỗ trợ 8 loại thẻ nhớ: SDXC, SD, MMC, RS-MMC, SDHC, Micro SD, Micro SDXC và Micro SDHC.

Giá bán của đầu đọc thẻ nhớ này khoảng 190.000 đồng

2.3. Đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K

Đây là một trong những đầu đọc thẻ nhớ đa năng tốt nhất của Transcend. Sản phẩm hỗ trợ đọc hầu hết mọi loại thẻ nhớ cả những loại thẻ thông dụng và những dòng thẻ mới cùng đầu giao tiếp USB3.0 để kết nối PC laptop với tốc độ cao.

Đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện mang theo.

Đầu đọc có nhiều khe đọc thẻ, bạn có thể mở cùng lúc nhiều loại thẻ nhớ khác nhau chỉ cần bạn cắm thẻ nhớ vào và sử dụng dữ liệu đó ngay lập tức.

Các loại thẻ được hỗ trợ của đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), MicroSDHC (UHS-I) , MicroSDXC (UHS-I), MS (MSXC), CF (UDMA7).

Giá của sản phẩm này trong khoảng dưới 400.000 đồng

Đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K thiết kế nhỏ gọn (Nguồn: lazada.vn)

2.4. Đầu đọc thẻ nhớ mini USB 3.0 Rocketek

Đầu đọc thẻ nhớ mini USB 3.0 Rocketek là phụ kiện có thiết kế cực nhỏ gọn. Phụ kiện có thiết kế 2 khe cắm và hỗ trợ nhiều định dạng thẻ nhớ khác nhau như: SD, SDXC, SDHC, MMC, TF, Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC và Mini SD – UHS-I.

Điểm đặc biệt của đầu đọc thẻ này là nó được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí suốt đời và được bảo hành 24 tháng của nhà sản xuất.

Giá sản phẩm khoảng 300.000 đồng

2.5. Đầu đọc thẻ đa năng Pisen All-in-one USB 3.0

Đầu đọc thẻ đa năng Pisen All-in-one USB 3.0 nổi bật với thiết kế ba giao diện và cực dễ sử dụng.

Đầu đọc thẻ Pisen All-in-one là sản phẩm được đánh giá cao bởi hiệu suất vượt trội.

Phụ kiện này tuân thủ các tiêu chuẩn giao diện OTG đọc thẻ nhớ, kết nối các thiết bị ngoại vị qua cổng USB hoặc SD/TF/USB/SD/TF.

Giá của sản phẩm đầu đọc thẻ Pisen All-in-one USB 3.0 khoảng 250.000 đồng

Đầu đọc thẻ nhớ Pisen All in one ( Nguồn: youtube.com)

2.6. Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025

Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 được thiết kế nhỏ gọn với kích thước 76.2 x 45.7 x 20.3 mm dễ dàng mang theo.

Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 có khả năng đọc được các loại thẻ: MicroSD, MicroSDHC, SD, SDHC, CF, MicroDrive, MS PRO Duo, MS PRO, MS Micro (M2), MMC, MMC Plus, RS-MMC, MMC Mobile, MiniSD, MiniSDHC.

Giá sản phẩm khoảng 200.000 đồng

2.7. Đầu đọc Quik Key (USB-C) cho GoPro

Đầu đọc thẻ Quik Key (USB-C) cho GoPro có tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh. Phụ kiện được thiết kế đi kèm với bao đựng giúp chống bụi, chống sốc.Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị một chiếc móc, bạn hoàn toàn có thể đeo lên thắt lưng, ba lô một cách tiện lợi. Đầu đọc thẻ Quik Key (USB-C) cho GoPro được xem là cách nhanh và dễ dàng để truyền dữ liệu và chỉnh sửa cảnh quay được lưu trữ trên thẻ nhớ micro SD của máy quay phim hành động GoPro. Giá sản phẩm trong khoảng dưới 700.000 đồng

2.8. Đầu đọc thẻ đa năng USB 3.0 của Kingston MobileLite G4

Đầu đọc thẻ đa năng USB 3.0 của Kingston MobileLite G4 được thiết kế vỏ kim loại với kích cỡ nhỏ gọn. Đầu đọc thẻ cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh, hiệu năng USB 3.0.

Phụ kiện đầu đọc thẻ đa năng USB 3.0 của Kingston MobileLite G4 có thể đọc được thẻ SD, SDHC, SDXC, UHS-II và microSD/SDHC/SDXC, UHS-I và hỗ trợ các tốc độ thẻ mới nhất

Điểm đặc biệt là đầu đọc thẻ được bảo hành – bảo hành 2 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Giá phụ kiện đầu đọc thẻ đa năng USB 3.0 của Kingston MobileLite G4 khoảng 450.000 đồng.

Đầu đọc thẻ đa năng USB 3.0 của Kingston MobileLite G4 (Nguồn: memoryzone.com.vn)

2.9. USB 3 Multi-In-One Silicon Power

Đầu đọc thẻ USB 3 Multi-In-One Silicon Power nổi bật với hỗ trợ tốc độ 5Gb/s, tốc độ cao 480 Mb/s và tốc độ truyền tải 12 Mb/s. Đầu đọc thẻ được thiết kế 5 khe cắm có thể đọc và ghi cùng lúc. Đầu đọc thẻ USB 3 Multi-In-One Silicon Power có thể hỗ trợ nhiều loại thẻ nhớ flash-CF Loại I-XD-M2 / micro SD / SDHC / SDXC-SD / MMC / SDHC / SDXC-MS Pro / MS Duo / MS Pro Duo / MS Pro HG / MS XC.

Đầu đọc Tương thích với USB3.0, thiết bị USB 2.0

Giá của sản phẩm trong khoảng dưới 350.000 đồng

2.10. Đầu đọc kép USB 3.0 của Lexar Professional

Đầu đọc kép Lexar Professional USB 3.0 Dual-Slot Reader có có kết nối USB 3.0 SuperSpeed và được thiết kế có khe cắm kép. Đầu đọc thẻ hỗ trợ 24 định dạng thẻ nhớ, trong đó có cả UDMA CF, SDXC và SD UHS-I. Bên cạnh việc truyền tải data giữa thẻ và máy tính, đầu đọc thẻ còn có tính năng truyền tải data giữa hai thẻ với nhau.

Giá của sản phẩm trong khoảng dưới 1.200.000 đồng

3. Mua đầu đọc thẻ nhớ đâu chính hãng và chất lượng?

Đầu đọc thẻ nhớ là phụ kiện quan trọng, có nhu cầu sử dụng cao nên trên thị trường có rất nhiều địa chỉ bán phụ kiện này. Mua đầu đọc thẻ nhớ tốt nhất giúp hỗ trợ tốt hơn trong công việc. Vì vậy khi mua bạn nên chọn những địa chỉ uy tín, chất lượng, được nhiều đánh giá tốt để mua. Bạn cũng có thể mua trên trang thương mại điện tử uy tín Adayroi với nhiều đánh giá mua hàng 5 sao của người dùng phản hồi lại. Chúc bạn chọn mua đầu đọc thẻ nhớ chính hãng chất lượngt nhé!