Top 10 dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM hiểu cơ thể mẹ nhất

Trong quãng thời gian mang thai và sinh con khá mệt mỏi và căng thẳng, khiến sức khỏe chị em bị suy giảm rất nhiều. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua những dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp được gợi ý ngay sau đây.



1. VietCare HCM

VietCare là một trong những địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM với các gói chăm sóc toàn diện, giúp chị em nhanh chóng phục hồi sức khỏe và thân hình sau sinh. Một số dịch vụ nổi bật như massage thư giãn, xông hơi, bấm huyệt, massage giảm béo, tẩy tế bào chết và dưỡng trắng da toàn thân.

Cơ sở VietCare nằm tại số 80/78 đường Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM. Đội ngũ nhân viên chăm sóc có trình độ, chuyên môn, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực chăm sóc sản phụ sau sinh đảm bảo đem đến cho khách hàng sự hài lòng và hiệu quả của liệu trình tốt nhất.

VietCare có các gói chăm sóc toàn diện, phục hồi sức khỏe sau sinh (Nguồn: vietcare.net.vn)

2. Bảo Hà Spa

Bảo Hà Spa Hồ Chí Minh thương hiệu uy tín nằm tại địa chỉ số 109/6 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1 cam kết đem đến những dịch vụ massage sau sinh tại nhà giá tốt nhất. Hiện spa đang cung cấp các gói làm đẹp cho cả mẹ đang mang bầu và sau sinh tại nhà hoặc đến spa, giảm béo văn phòng, massage thư giãn, massage mặt cùng rất nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng. Riêng với trải nghiệm spa cho bà bầu trong 90 phút chỉ có giá từ 199.000 đồng cho dịch vụ tại spa và 299.000 đồng khi thực hiện tại nhà.

Bảo Hà Spa Hồ Chí Minh cung cấp các gói làm đẹp cho cả mẹ đang mang bầu và sau sinh (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Dịch vụ chăm sóc sau sinh Thành Tâm

Massage sau sinh tại nhà ở đâu tốt? Dịch vụ chăm sóc mẹ bầu sau sinh của Thành Tâm là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho các mẹ bỉm sữa tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện Thành Tâm cung cấp đồng thời các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM hoặc tại spa nằm ở số 33/19b đường 475, phường Phước Long B, Quận 9. Khách hàng có thể lựa chọn các gói chăm sóc toàn diện hoặc chuyên sâu hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp lưu thông khí huyết, ngủ ngon và sâu giấc, giảm béo sau sinh hay massage thư giãn, chăm sóc da làm đẹp. Sự tư vấn và chăm sóc nhiệt tình của các chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

4. Chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại nhà Bảo Nam

Các gói liệu trình chăm sóc phụ nữ sau sinh tại nhà cung cấp bởi Bảo Nam được thiết kế toàn diện với đủ các dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM từ chăm sóc da, vóc dáng, giảm cân cho tới massage giải tỏa căng thẳng, tư vấn thực phẩm kiêng cữ sau sinh. Đặc biệt các liệu trình là sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phương pháp trị liệu spa đem đến hiệu quả sức khỏe tuyệt vời và vóc dáng gọn đẹp sau sinh. Bạn có thể trải nghiệm dịch vụ của Bảo Nam tại số 419/18 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, hoặc tại nhà ở TP. HCM với mức giá dịch vụ hợp lý, cùng nhiều chương trình ưu đãi giá.

5. Babycare 24h

Babycare24h chuyên cung cấp các dịch vụ Y tế chuyên khoa dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh tại TP.HCM với đội ngũ nhân viên tốt nghiệp y khoa được đào tạo bài bản. Các gói dịch vụ dành cho mẹ bầu sau sinh gồm gói phục hồi cơ bản giá 300.000 đồng/60 phút/buổi; gói phục hồi chuyên sâu giá 450.000 đồng/100 phút/buổi; gói phục hồi toàn diện 600.000 đồng/150 phút/buổi. Hãy trải nghiệm dịch vụ Babycare24h tại địa chỉ hẻm 230, số 20/141C đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM.

Babycare24h chuyên cung cấp các dịch vụ dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh (Nguồn: i.ytimg.com)

6. Thế giới Mẹ và Bé

Hệ thống chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh Thế giới Mẹ và Bé có trụ sở tại số 548 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM. Tại đây cung cấp các dịch vụ chăm sóc đạt chất lượng 5 sao dành cho cả mẹ và bé như massage bầu, chăm sóc sau sinh Malaysia, tắm cho trẻ sơ sinh, thông tắc tia sữa tại nhà và tư vấn các loại thực phẩm, rau lợi sữa cho mẹ sau sinh. Với nhân viên là 100% điều dưỡng, y tá và nữ hộ sinh nhiều năm kinh nghiệm, Thế giới Mẹ và Bé cam kết đem đến những dịch vụ tốt nhất theo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

7. Momcare 24h

Trung tâm Momcare24h cung cấp các dịch vụ Y tế chăm sóc sức khỏe dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh hàng đầu tại TP. HCM với liệu trình tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn y khóa, được thực hiện bởi 100% đội ngũ điều dưỡng viên có chuyên môn và kinh nghiệm. Momcare24h cam kết đem đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà an toàn và hiệu quả sau sinh. Địa chỉ Momcare24h nằm tại số 42C đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, quận 7, TP. HCM.

8. Care With Love

Care With Love cam kết đem đến những trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM cao cấp dành cho mẹ bầu và phụ nữ sau sinh như massage da mặt, liệu trình massage toàn thân tại nhà, phục hồi và cải thiện vóc dáng vòng 1 sau sinh, massage thông tắc tuyến sữa.

Đặc biệt Care With Love còn cung cấp dịch vị tư vấn thai kỳ miễn phí bởi các nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm. Các liệu trình được thực hiện theo phương pháp y học cổ truyền từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên với chi phí tiết kiệm chỉ từ 200.000 – 645.000 đồng/buổi tùy lựa chọn dịch vụ. Hiện Care With Love chỉ có một cơ sở tại số 102s đường An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Care With Love cam kết đem đến những trải nghiệm dịch vụ hàng đầu (Nguồn: carewithlove.com.vn)

9. Vuông Tròn Spa

Khi lựa chọn dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM các mẹ không nên bỏ qua địa chỉ Vuông Tròn Spa tại số 193/3A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc phường 7, quận 3. Tại đây, bạn sẽ được cung cấp đa dạng các dịch vụ dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh, xông hơi và tắm lá thuốc của dân tộc Dao đỏ, massage xoa bóp bằng rượu thuốc, lấy lại vóc dáng sau sinh và massage tại nhà. Đội ngũ nhân viên chu đáo, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ. Các dịch vụ tại Vuông Tròn Spa có giá chỉ từ 250.000 đồng đến 650.000 đồng tùy thuộc gói chăm sóc.

10. Jamu Mommy Center

Bạn đang tìm kiếm một điểm điểm cung cấp đồng thời các dịch vụ spa cho mẹ bầu, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp sau sinh, phục hồi vóc dáng, giữ dáng sau sinh đúng cách thì Jamu Mommy Center chính là lựa chọn lý tưởng. Jamu Mommy Center áp dụng các liệu pháp trị liệu massage thảo dược thiên nhiên kết hợp tinh hoa y học phương Đông và phương Tây. Bảng giá dịch vụ tham khảo từ 500.000 – 5.000.000 đồng cho các dịch vụ cụ thể. Hãy liên hệ hoặc đến với Jamu Mommy Center tại số 236/2 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ.

Trên đây là tổng hợp những cơ sở chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà TPHCM uy tín và chất lượng.