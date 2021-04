Top 10 điện thoại chơi game liên quân tốt nhất 2019 giá rẻ từ 2tr

2.2. Nokia 7 Plus



Game Liên Quân mobile hiện đang là một trò chơi rất hot. Vì thế, đâu là những dòng điện thoại có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của trò chơi này tốt nhất được rất nhiều người dùng quan tâm? Tham khảo ngay top 10 điện thoại chơi game liên quân tốt nhất 2019 dưới đây để có sự lựa chọn hợp lý cho mình nhé.



1. Điện thoại phân khúc giá rẻ dưới 2 triệu

Nên mua điện thoại nào để chơi game Liên Quân? Trước tiên, chúng ta hãy cùng tham khảo những chiếc điện thoại chơi game tốt nhất ở phân khúc giá rẻ nhé.

1.1. Xiaomi Redmi 6A16GB

Xiaomi Redmi 6A16GB là một trong những chiếc điện thoại nằm ở phân khúc giá rẻ mà bạn không nên bỏ qua khi muốn có những trải nghiệm chơi Liên Quân Mobile mượt. Dòng điện thoại này có cấu hình khá mạnh mẽ vượt xa tầm giá của mình. Đồng thời, những tính năng vượt trội được tích hợp trên Xiaomi Redmi 6A16GB cũng sẽ giúp bạn trải nghiệm chơi game mà không gặp phải các trường hợp giật, lag…

Giá sản phẩm: 1.960.000đ

Xiaomi Redmi 6A16GB là dòng điện thoại chơi game Liên Quân Mobile thuộc phân khúc giá rẻ lý tưởng nhất dành cho bạn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.2. Sony Xperia L1

Sony Xperia L1 là thiết bị điện thoại chơi game Liên Quân tốt nhất 2019 nằm ở phân khúc giá rẻ tiếp theo mà Blog Saigon-Gpdaily muốn mang đến cho bạn. Sony sẽ giúp bạn dễ dàng trải nghiệm các tính năng giải trí độc đáo. Với màn hình lớn lên đến 5,5 inch, độ phân giải sắc nét, Xperia L1 sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác chơi game dễ dàng mà ít có smartphone trong tầm giá này có được.

Nếu bạn có điều kiện kinh tế không mấy khá giả, Sony Xperia L1 này sẽ là chiếc điện thoại chơi game tốt giá dưới 3 triệu ít giật, lag lý tưởng nhất cho bạn lựa chọn.

Giá sản phẩm: 1.699.000đ

Xperia L1 với cấu hình mạnh mẽ, màn hình với độ phân giải lớn sẽ giúp bạn dễ dàng thao tác khi chơi game Liên Quân (Nguồn: congngheviet.com)

2. Điện thoại phân khúc tầm trung từ 2 triệu đến 8 triệu

2.1. Honor Play

Honor Play màu xanh dương chính hãng là chiếc điện thoại chơi game Liên Quân tốt nhất 2019 mở đầu cho danh sách điện thoại với mức giá tầm trung. Việc sở hữu CPU Kirin 970 cao cấp sẽ khiến cho việc chơi game của bạn trở nên mượt mà và sống động như thật.

Nhờ được trang bị 2 công nghệ mới nhất là GPU Turbo và 4D Smart Shock đột phá sẽ giúp bạn tăng hiệu năng chơi game của smartphone và giảm điện năng tiêu thụ hiệu quả.

Bên cạnh đó, Honor Play cũng sở hữu ngoại hình đẹp mắt, với các đường nét thiết kế tinh tế, bạn sẽ dễ dàng cầm nắm điện thoại chơi game mà không bị mỏi hay gặp phải bất cứ bất lợi nào.

Giá sản phẩm: 5.990.000đ

Honor Play sở hữu ngoại hình đẹp mắt với nhiều đường nét thiết kế tinh tế, giúp bạn dễ dàng cầm nắm và sử dụng khi chơi game (Nguồn: cdn.pocket-lint.com)

Nokia 7 Plus 2 sim 4GB/64GB mới ra mắt trong thời gian gần đây nhưng đã được rất nhiều người ưa chuộng. Không chỉ có ngoại hình đẹp mắt, Nokia 7 Plus còn có cấu hình vô cùng vượt trội so với mức giá của chúng.

Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng được cập nhật Android 8.0 và nằm trong danh sách những chiếc smartphone được hỗ trợ cập nhật Android 9.0 sớm nhất, là điện thoại chơi game Liên Quân tốt nhất 2019 rất đáng để lựa chọn.

Giá sản phẩm: Khoảng 6.900.000đ- 7.990.000đ

Nokia 7 Plus sở hữu ngoại hình với thiết kế đẹp mắt, màn hình rộng giúp bạn dễ dàng thao tác khi chơi game (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.3. Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite có mức giá vừa phải mà vẫn đáp ứng tối đa nhu cầu chơi game Liên Quân mobile của bạn. Đây là phiên bản đã được rút gọn với giao diện thuần Google. Nhờ đó, trong quá trình sử dụng và trải nghiệm thiết bị này, bạn sẽ có thể chơi game mượt nhất có thể.

Xiaomi Mi A2 sở hữu cấu hình mạnh mẽ không kém cạnh các dòng sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang trên thị trường hiện nay (Nguồn: xiaominghean.com.vn)

Ngoài ra, cấu hình Xiaomi Mi A2 cũng mạnh mẽ không hề thua kém 2 dòng điện thoại Honor Play và Nokia 7 Plus đâu nhé. Đây là chiếc điện thoại chơi game tầm trung tốt nhất dưới 5 triệu mà bạn có thể lựa chọn.

Giá sản phẩm: 4.530.000đ

2.4. Samsung Galaxy J7 Prime

Samsung Galaxy J7 Prime được nhiều game thủ ao ước sở hữu, là chiếc điện thoại chơi game Liên Quân mượt nhất chỉ sau Apple. Với cấu hình mạnh mẽ, màn hình lớn cùng độ phân giải cao, dòng sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn những giờ phút chơi game Liên Quân hài lòng, vui vẻ và hấp dẫn nhất.

Giá sản phẩm: 4.490.000đ

Samsung Galaxy J7 Prime sẽ giúp bạn có những trải nghiệm chơi game mượt mà, hấp dẫn trong mỗi lần sử dụng (Nguồn: scontent-atl3-1.cdninstagram.com)

2.5. OPPO A1601 F1s

Điện thoại OPPO A1601 F1s đứng thứ tư trong danh sách những chiếc điện thoại chơi game Liên Quân ở mức giá tầm trung dành cho bạn. Dòng sản phẩm này chơi game khá ổn định, mượt mà. Tuy nhiên, OPPO A1601 F1s mau hết pin nên bạn cần cân nhắc trước khi mua sử dụng.

Giá sản phẩm: 2.450.000đ – 2.500.000đ

Oppo A1601 F1s sở hữu màn hình rộng 5,5 inch giúp bạn có những trải nghiệm thú vị hơn khi chơi game (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.6. Samsung Galaxy J5 Prime

Samsung Galaxy J5 Prime có kích thước nhỏ gọn với thân kim loại đặc trưng. Sản phẩm có mặt lưng bo vát mềm mại, màn hình viền cong 2.5D sẽ giúp bạn dễ dàng cầm nắm khi chơi game.

Ngoài ra, Galaxy J5 Prime có màn hình lớn 5 inch hiển thị rực rỡ, cấu hình ở mức trung bình, khi chơi Liên Quân đôi lúc sẽ dễ bị giật và lag. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, bạn cũng có thể hạ thấp cấu hình game xuống để có những trải nghiệm mượt mà và thú vị hơn khi chơi nhé.

Giá sản phẩm: 4.990.000đ

Galaxy J5 Prime có màn hình hiển thị 5 inch, màn hình cong 2.5D sẽ mang đến cho bạn nhiều điều độc đáo khi chơi game (Nguồn: youtube.com)

3. Điện thoại phân khúc cao cấp trên 8 triệu

3.1. Xiaomi Mi8

Điện thoại Xiaomi Mi8 là một trong những smartphone có thiết kế đẹp mắt, sở hữu cấu hình khủng, giúp bạn chơi game tốt nhất. Với những tính năng công nghệ mới nhất hiện nay như nhận diện khuôn mặt không hề kém cạnh siêu phẩm iPhone X nhà Táo khuyết hay cảm ứng nhanh nhạy. Sản phẩm này hiện nay đang được rất nhiều game thủ lựa chọn để làm người bạn đồng hành trong suốt quá trình vui chơi, giải trí của mình.

Giá sản phẩm: 7.750.000đ

Điện thoại Xiaomi Mi8 có thiết kế đẹp mắt, nổi bật không kém cạnh các sản phẩm thuộc hàng cao cấp của iPhone (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.2. Xiaomi Black Shark 6GB

Với những ai đang mong muốn lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại chuyên chơi game. Vậy thì Xiaomi Black Shark 6GB chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn toàn lý tưởng.

Đây không chỉ là chiếc điện thoại dành cho chơi game Liên Quân giá tốt, mà nó còn được trang bị rất nhiều tính năng vượt trội hỗ trợ cho việc chơi game như hệ thống tản nhiệt chất lỏng, công nghệ tối ưu khi chơi game độc quyền… hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời ngay cả khi chơi game thông thường hay game Liên Quân Mobile cực hot hiện nay.

Giá sản phẩm: 9.990.000đ

Xiaomi Black Shark là chiếc điện thoại chuyên dùng để chơi game với cấu hình mạnh mẽ (Nguồn: genknews.genkcdn.vn)

Bên cạnh đó, nếu có điều kiện kinh tế tốt, bạn nên lựa chọn Xiaomi Black Shark 2 8GB/128GB cho trải nghiệm thăng hoa cùng kho game cực đỉnh có giá bán 13.999.000đ. Đây là dòng điện thoại chuyên chơi game với cấu hình mạnh mẽ. Xiaomi Black Shark 2 có thể dùng để chơi các game nặng như Liên Quân Mobile. Trong đó, khả năng tản nhiệt tốt, được hỗ trợ gamepad tối ưu cho các tác vụ chơi game của dòng sản phẩm này sẽ giúp bạn có những khoảng thời gian vui chơi, giải trí tuyệt vời nhất.

Bạn đọc vừa cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá những chiếc điện thoại chơi game Liên Quân tốt nhất 2019. Chúc bạn sớm rinh về điện thoại đáp ứng tốt nhất nhu cầu chơi game và phù hợp với điều kiện tài chính của mình nhé!