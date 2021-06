Top 10 khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt nhất 2019 có mũ ủ kén ấm áp

1.1. Chất liệu khăn phải đem lại sự dễ chịu và an toàn cho bé



Khăn quấn là một đồ dùng được mẹ hay sử dụng nhất cho bé hằng ngày. Vì thế để lựa chọn được một sản phẩm khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt nhất thì các mẹ cần phải lưu ý những điều gì? Tìm hiểu ngay trong bài viết sau.



1. 5 cách chọn khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt

1.1. Chất liệu khăn phải đem lại sự dễ chịu và an toàn cho bé

Mẹ nên chọn các loại khăn quấn cho bé sơ sinh được làm từ 100% chất liệu sợi cotton thoáng khí hoặc được làm từ các loại sợi tre hay từ sợi đậu nành … hay những chất liệu hoàn toàn từ thiên nhiên có khả năng kháng khuẩn hay các loại tia cực tím.

Một lưu ý nữa khi chuẩn bị đồ cho mẹ và bé trước khi sinh là chọn những loại khăn quấn có khả năng thấm hút nước tốt, khi giặc tẩy thì khăn phải nhanh khô, màu khăn không bị phai hay lem. Đặc biệt mẹ nên tuyệt đối không nên sử dụng những loại khăn quấn bị ra màu vì các loại khăn này có chứa các chất nhuộm hóa học không tốt cho sức khỏe của bé.

Chất liệu của khăn quấn là điều cực kỳ quan trọng khi chọn mua sản phẩm này (Nguồn: malizakladi.si)

1.2. Độ dày và kích thước chăn

Mẹ không nên chọn những loại khăn quấn quá dày và nặng vì có thể gây khó chịu và bí bách cho bé trong quá trình sử dụng. Ngoài ra các loại khăn dày sẽ rất lâu khô khi giặt nhất là trong điều kiện thời tiết không có nhiều nắng. Khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt phải có độ dày vừa phải, phù hợp với thời tiết, đồng thời kích thước nên vừa đủ cho bé không nên quá to hay quá nhỏ.

1.3. Chọn thương hiệu uy tín

Khăn quấn là loại đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm của bé nên mẹ cần phải có sự lựa chọn kỹ càng nhất. Mẹ cần phải tìm hiểu kỹ chất liệu làm nên khăn quấn cũng như chọn mặt gửi vàng vào những thương hiệu uy tín trên thị trường. Không nên ham rẻ mà chọn những sản phẩm khăn kém chất lượng gây hại đến sức khỏe của bé.

1.4. Phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng

Khi chọn khăn quấn cho bé sơ sinh chất lượng tốt mẹ cũng nên tìm hiểu và chọn lựa những loại khăn có những mục đích sử dụng khác nhau. Khăn quấn có thể che nắng cho bé khi ra đường với những loại có mũ, khăn quấn dùng để giữ ấm cho bé trong mùa đông, hay các loại khăn quấn tắm đa năng cho bé … Vì thế tùy vào mục đích sử dụng mà mẹ nên chọn những loại khăn cho phù hợp.

1.5. Mức giá tốt

Một trong những yếu tố quyết định cho việc lựa chọn mua khăn quấn cho bé đó chính là giá cả. Tùy thuộc vào chất liệu, kích thước khăn, chức năng và thương hiệu nên mỗi loại khăn quấn sẽ có mức giá khác nhau. Vì thế khi quyết định mua sản phẩm nào mẹ cũng nên đong đo những yếu tố này để mua được một chiếc khăn quấn có mức giá tốt nhất. Để biết được khăn quấn hay khăn tắm cho trẻ sơ sinh giá bao nhiêu? Mẹ có thể tham khảo trong những phần tiếp theo sau.

Ủ kén cho bé (Nguồn: scdn.vn)

2. Các loại khăn quấn cho bé sơ sinh tốt nhất hiện nay

2.1. Khăn quấn trẻ sơ sinh mùa đông

Đây là dòng khăn quấn phù hợp cho trẻ sơ sinh sử dụng trong mùa đông ở các khu vực phía Bắc Việt Nam hay các vùng cao ở Tây Nguyên. Vì đây là những khu vực có mùa đông kéo dài và nhiệt độ khá thấp. Các loại khăn quấn này có tác dụng giữ ấm cho cơ thể bé và giúp bé tránh được những bệnh thông thường. Những loại khăn quấn trẻ sơ sinh mà mẹ có thể tham khảo hiện nay trên thị trường là:

Bộ chăn quấn may sẵn cho bé Summer Infant

Được sản xuất tại Mỹ nên chất lượng được đảm bảo đạt tiêu chuẩn thế giới. Bộ chăn quấn này có thiết kế rất đơn giản được làm từ chất liệu cotton co giãn rất tốt và có độ thấm hút tốt nên cực kỳ tốt nên hoàn toàn an toàn với làn da non nớt của trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó chăn quấn này có thiết kế thông minh nên mẹ có thể dễ dàng thay tã cho bé trong mùa đông mà sợ bị lạnh cho bé. Dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Summer Infant được nhiều bà mẹ tin dùng sử dụng hiện nay. Với nhiều kích cỡ khác nhau nên khăn quấn này phù hợp cho mọi độ tuổi của bé nhà bạn. Giá tham khảo 210.000đ.

Khăn quấn mùa đông giúp bé được giữ ấm tốt hơn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Khăn choàng 2 lớp Banamiza 75 x 75cm được làm từ chất liệu cotton

Với thiết kế chăn lưới cùng với những mắt lưới có độ thưa vừa phải nên chăn hoàn toàn phù hợp cho bé trong mọi điều kiện thời tiết. Khăn có hình vuông in rất nhiều họa tiết cực kỳ dễ thương sẽ khiến bé nhà bạn vô cùng thích thú khi sử dụng.

Ngoài chức năng để làm khăn quấn cho bé, sản phẩm khăn choàng 2 lớp Banamiza còn có thể làm gối hay làm chăn quấn để giữ ấm và không làm bé giật mình khi ngủ, đảm bảo giấc ngủ của bé được ngon giấc hơn. Bên cạnh đó mẹ cũng có thể sử dụng khăn choàng này để lót sàn cho bé chơi trong mùa đông mà không sợ bị lạnh. Giá tham khảo 115.000đ.

Chăn nỉ cho bé Blanket

Sản phẩm khăn quấn phù hợp nhất cho bé trong mùa đông. Được làm từ chất liệu nỉ dày dặn cùng với đường may cực kỳ chắc chắn. Bề mặt của chăn cực kỳ êm ái và thấm hút mồ hôi hay chất lỏng cực nhanh nên khả năng giữ ấm cho bé cực kỳ tốt. Chăn nỉ Blanket này được làm từ nỉ nên hoàn toàn không bị tích điện và không nhuộm hóa chất độc hại nên cực kỳ an toàn cho làn da cũng như sức khỏe của bé.

Mẹ cũng có thể sử dụng chăn này khi đi du lịch dã ngoại bên ngoài để quấn cho bé hay lót trải cho bé vui chơi. Với những tính năng độc đáo này nên chăn nỉ Blanket được đánh giá là khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó với những chi tiết cực kỳ dễ thương nên chiếc chăn nỉ này sẽ khiến bé thích thú khi sử dụng hơn. Giá tham khảo 329.000đ.

Chăn nỉ cho bé Blanket dùng trong mùa đông vô cùng ấm áp (Nguồn: shopee.vn)

2.2. Khăn quấn trẻ sơ sinh mùa hè

Ngoài những loại khăn quấn trẻ sơ sinh dùng để giữ ấm cho mùa đông thì hiện nay trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm khăn quấn dành cho mùa hè. Đây là những loại khăn quấn dùng để chống nắng cho bé khi ra ngoài đường được làm từ những chất liệu cực kỳ thoáng khí và không gây cảm giác bí bách cho bé. Để mua được một chiếc khăn quấn mùa hè phù hợp mẹ có thể tham khảo ngay những sản phẩm sau:

Khăn choàng có mũ cho bé Mothercare

Khăn choàng đến từ thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc. Mothercare có kinh nghiệm lâu đời trong việc nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cho mẹ và bé. Khăn choàng này được làm chất liệu hoàn toàn 100% cotton nên cực kỳ mềm mại êm ái và phù hợp cho mọi trẻ sơ sinh.

Khăn choàng khăn choàng có mũ cho bé Mothercare có nhiều màu cho mẹ lựa chọn với mũ kèm theo nên cực kỳ tiện lợi mỗi khi bé muốn ra ngoài trời nắng. Khăn choàng này có thể giặt bằng máy hay bằng tay, hoàn toàn không bị xù lông hay phai màu sau mỗi lần giặt. Mẹ có thể dễ dàng sử dụng khăn cho trẻ sơ sinh nhà mình trong mùa hè vì chất liệu của khăn cực kỳ thoáng khí và dễ dàng thấm hút mồ hôi. Đây cũng là khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt được nhiều bà mẹ sử dụng cho bé trong mùa hè nóng nực. Giá tham khảo cho bộ 3 khăn này là 729.000đ.

Khăn choàng có mũ cho bé Mothercare được nhiều bà mẹ sử dụng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Chăn mùa hè 75x100cm màu hồng 33712 Puku

Sản phẩm đến từ thương hiệu thời trang trẻ em của Đài Loan. Thương hiệu này được đánh giá là sử dụng những chất liệu an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế với nhiều mẫu mã được nhiều người dùng ở châu Á ưa chuộng. Chăn cho bé Puku được làm hoàn toàn từ cotton với họa tiết cực kỳ bắt mắt nên rất phù hợp với trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó chất liệu của chăn không làm ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của bé. Chăn mùa hè Puku này cũng dễ dàng vệ sinh và giặt tẩy đảm bảo không bị xù lông hay bay màu. Với chiếc khăn này mẹ có thể quấn quanh bé chống nắng để tiện ra ngoài và vô cùng thoáng khí. Giá tham khảo là 450.000đ.

Chăn Puku có chất liệu vải tốt, an toàn cho trẻ, mát mẻ vào mùa hè cùng họa tiết đáng yêu (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Khăn sợi tre Nappi 120*120cm có xuất xứ Thái Lan

Được làm từ 70% là sợi cotton và 30% là từ sợi tre. Khăn Nappi có độ bền cao, có khả năng kháng khuẩn cực kỳ tốt. Chất liệu làm khăn này cực kỳ thân thiện với môi trường, chính vì điều này mà rất nhiều bà mẹ tin tưởng và sử dụng khăn tre Nappi. Giá tham khảo 499.000đ.

Khăn sợi tre Nappi được nhiều mẹ tin dùng (Nguồn: phongcachmoi.info)

2.3. Khăn quấn tắm cho trẻ sơ sinh

Khăn quấn tắm của là sản phẩm khăn quấn được nhiều bà mẹ sử dụng hiện nay. Với khả năng lau khô nước cho bé sau khi tắm nhanh hơn, khăn quấn tắm còn giúp bé không bị lạnh sau khi tắm nên giúp phòng tránh những bệnh thông thường tốt hơn. Mẹ có thể tham khảo những loại khăn quấn tắm cho bé sau đây:

Khăn tắm có mũ cho bé

Được làm từ chất liệu sợi cotton nên khả năng thấm nước cực kỳ tốt. Mẹ có thể dễ dàng lau khô nước trên cơ thể bé sau khi tắm, nhất là bộ phận đầu và tóc của bé khi có thêm thiết kế phần mũ. Nhờ khả năng thất hút nhanh nên khăn tắm này còn có khả năng giữ ấm cho bé tốt hơn sau khi tắm. Bên cạnh đó khăn cũng dễ dàng giặt tẩy và phơi khô với thời gian nhanh hơn. Giá tham khảo 110.000đ.

Khăn choàng tắm hình thú cho bé

Được làm từ 100% chất liệu cotton nên cực kỳ êm dịu với làn da của bé. Với thiết kế khăn choàng có mũ với chất liệu thấm nước nhanh chóng nên khăn choàng này có thể dễ dàng làm ráo nước nhanh chóng sau khi bé tắm, bên cạnh đó khăn còn có tác dụng giữ ấm cho bé tốt hơn. Giá tham khảo 99.000đ.

Khăn tắm hình thú được nhiều bà mẹ lựa chọn sử dụng hiện nay (Nguồn: pinterest.com)

Khăn tắm SunBaby 80 x 80cm

Có xuất xứ Việt Nam và làm từ 100% cotton nên cực kỳ êm dịu với làn da của bé. Bên cạnh đó nhờ khả năng thấm hút hiệu quả nên khăn tắm có thể làm ráo nước trên cơ thể bé nhanh hơn và giữ ấm cho bé tốt hơn. Giá tham khảo 33.000đ.

Khăn tắm đa năng cho bé

Ngoài chức năng lau cho bé sau khi tắm khăn còn có thể sử dụng để lót cho bé nằm chơi, quấn cho bé khi ra ngoài đường hay có thể ủ ấm cho bé trong mùa đông. Với chất liệu 100% cotton khăn cực kỳ mềm mại và êm ái với làn da của bé. Giá tham khảo 59.000đ.

3. Mua khăn quấn cho bé ở đâu tốt giá rẻ

Để mua được khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt mẹ có thể mua tại các hệ thống siêu thị lớn của Vinmart trên toàn quốc hay ngoài ra mẹ có thể mua hàng online tại nhà trên Saigon-Gpdaily.com. Những sản phẩm khăn gạc, đồ dùng sơ sinh trên Saigon-Gpdaily được phân phối bởi những nhà cung cấp uy tín với chất lượng sản phẩm đảm bảo. Nếu bạn có thẻ thành viên VinID sẽ được tích điểm và giảm giá khi mua hàng tại 2 nơi này. Ngoài ra Saigon-Gpdaily còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi cùng chính sách trả góp với lãi suất 0%, chính sách giao hàng và đổi trả hàng cực kỳ tiện lợi.

Hy vọng với những lưu ý trên đây mẹ có thể chọn lựa được một sản phẩm khăn quấn cho bé sơ sinh loại tốt. Bên cạnh đó việc lựa chọn các sản phẩm vệ sinh chăm sóc bé phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe con yêu của bạn tốt hơn và giúp bé phát triển toàn diện hơn.