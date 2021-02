Top 10 loại sữa dành cho bà bầu tốt nhất cho cả mẹ và thai nhi

7. Sữa bột I Am Mother for Mom

Khi mang thai, cơ thể người mẹ cần bổ sung lượng dưỡng chất lớn hơn lúc thường để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ngoài các loại thực phẩm thông thường, các mẹ nên uống sữa bầu để bổ sung canxi, khoáng chất và năng lượng. Tham khảo ngay 10 loại sữa dành cho bà bầu tốt nhất hiện nay nhé!



Trong quá trình mang thai, ngoài các loại thực phẩm dinh dưỡng cho mẹ thì sữa bột cho bà bầu là không thể thiếu. Các loại sữa cho bà bầu sẽ giúp cơ thể mẹ và bé có đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo sức khỏe. Vậy loại sữa gì tốt cho bà bầu hiện nay? Saigon-Gpdaily sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về 10 loại sữa dành cho bà bầu tốt nhất để các mẹ có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp nhé!

1. Sữa bột Frisomum Gold

Sữa bột thuộc nhãn hiệu dinh dưỡng Friso – Frisomum Gold cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cả mẹ và bé qua từng giai đoạn trong suốt thời kì mang thai và cho con bú. Thành phần synbiotics giúp phát triển hệ tiêu hóa cho thai nhi và mẹ. DHA, cholin và AA giúp hình thành cấu trúc và chức năng não bộ của thai nhi. Ngoài ra, Frisomum Gold cũng giúp bổ sung axit folic, canxi, sắt, selen, hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch.

Sữa dành cho bà bầu tốt nhất – Frisomum Gold với nhiều hương vị, bổ sung dinh dưỡng (Nguồn: Internet)

Các mẹ nên lựa chọn sữa bột Abbott Similac Mom IQ Plus chứa hệ dưỡng chất IQ, DHA, choline giúp trẻ phát triển não bộ tối ưu. Hàm lượng vitamin D, FOS và canxi trong sữa cao, đáp ứng nhu cầu của cơ thể mẹ. Đặc biệt, loại sữa này còn tăng cường prebiotic, kẽm, vitamin C, E… có vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng cho cả mẹ và bé. Similac Mom là một lựa chọn sữa dành cho bà bầu tốt nhất mà các mẹ nên sử dụng.

Abbott Similac Mom – một trong các loại sữa cho bà bầu tốt nhất hiện nay (Nguồn: Internet)

3. Sữa bột Vinamilk Dielac Mama

Sữa dành cho bà bầu tốt nhất Vinamilk Dielac Mama cung cấp chất sắt, iod, giúp tạo hồng cầu, phòng ngừa chứng thiếu máu thường gặp ở phụ nữ mang thai. Sản phẩm của thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam cũng bổ sung DHA, acid folic giúp bé phát triển thị giác và hệ thần kinh tối ưu. Không những vậy, thành phần chất xơ hòa tan, canxi còn giúp hoàn thiện hệ miễn dịch của bé ngay từ trong bụng mẹ.

Thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam Vinamilk sẽ giải đáp câu hỏi sữa gì tốt nhất cho bà bầu của các mẹ (Nguồn: Internet)

4. Sữa bột EnfaMama A+

Sữa bột EnfaMama A+ được đặc chế với các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sự hình thành và phát triển trí não như:

DHA: là thành phần chính giúp hình thành cấu trúc và chức năng của não bộ suốt 3 tháng cuối thai kỳ và sau khi sinh

Choline: là dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sự phát triển não, giúp tổng hợp acetylcholine – chất dẫn truyền thần kinh quan trọng liên quan đến trí nhớ và khả năng học hỏi sau này

Acid Folic: giúp ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi

Sắt: đóng vai trò quan trọng trong sự tạo thành tế bào hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đến các bộ phận của cơ thể cho mẹ cũng như thai nhi

Canxi: giúp xương và răng phát triển chắc khỏe

Các vi chất khác gồm kẽm, i ốt, acid folic, vitamin B12 hỗ trợ sự phát triển não thai nhi

Sữa dành cho bà bầu tốt nhất EnfaMama với nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cả mẹ và bé (Nguồn: Internet)

5. Sữa bột Dutch Lady Mama

Chọn mua thương hiệu sữa Hà Lan đến từ Malaysia Dutch Lady với sản phẩm Dutch Lady Mama sẽ là sự bổ sung dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai, chuẩn bị cho em bé sự khởi đầu tốt nhất ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Sản phẩm cung cấp lượng đạm cần thiết cho cả mẹ và bé, bổ sung axit folic giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh. Loại sữa này cũng chứa lượng DHA đáp ứng nhu cầu phát triển não bộ của bé, lượng canxi và vitamin D cần thiết cho nhu cầu phát triển hệ xương ở trẻ và đáp ứng đủ cho mẹ khi mang thai.

Thương hiệu Dutch Lady với các loại sữa cho bà bầu (Nguồn: Internet)

6. Sữa bột XO Mom GT

Sữa bột XO Mom GT hỗ trợ chất sắt được hấp thu hoàn toàn, giúp tăng cường miễn dịch, phòng chống nhiễm khuẩn cho mẹ và bé, ngăn chặn tình trạng mệt mỏi ở mẹ, sảy thai, đẻ non, đẻ con nhỏ, yếu, dễ bị băng huyết sau sinh.

Với hàm lượng canxi nanocalcium cao cùng CPP (thành phần giúp tăng cường hấp thu canxi), XO Mom GT có tác dụng phòng chống loãng xương cho mẹ, xây dựng và phát triển hệ xương và răng cho bé.

Dòng sản phẩm sữa dành cho bà bầu tốt nhất đến từ Hàn Quốc cũng củng cố quá trình tiêu hóa, làm thay đổi tình trạng phân của mẹ. Sữa không dùng đường mà chỉ sử dụng gốc đường cao phân tử FOS giúp hạn chế chứng táo bón của mẹ một cách hiệu quả.

Sữa bột XO Mom GT của tập đoàn Namyang với nguồn dinh dưỡng cao cấp (Nguồn: Internet)

7. Sữa bột I Am Mother for Mom

Sữa bột I Am Mother for Mom là một sản phẩm khác của tập đoàn Hàn Quốc Namyang. Đây là sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt cao cấp đặc chế cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho bà mẹ mang thai và cho con bú. I Am Mother sử dụng bột sữa nguyên chất, được làm từ nguồn sữa tươi lấy tại nông trại, không qua khâu lưu kho, sử dụng phương pháp đóng gói với khí Nitơ để giữ trọn nguồn dinh dưỡng phong phú và duy trì hương vị tươi mới của sản phẩm.

Sản phẩm sữa dành cho bà bầu tốt nhất với nguyên liệu tự nhiên, giữ trọn chất dinh dưỡng (Nguồn: Internet)

8. Sữa bà bầu Morinaga Mori Mama

Đây là sản phẩm của thương hiệu sữa hàng đầu Nhật Bản. Sữa bà bầu Morinaga Mori Mama tăng cường DHA và axit folic giúp phát triển não bộ của trẻ, bổ sung thêm canxi, vitamin K, vitamin D giúp thúc đẩy sự hình thành xương của trẻ, cung cấp hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất khác.

So với các loại sữa cho bà bầu khác thì sản phẩm này rất ít chất béo. Hàm lượng chất béo trong Mori Mama được điều chỉnh xuống chỉ còn 1/3 so với sữa bò, giúp mẹ giảm nguy cơ tăng béo phì và tăng huyết áp.

Sữa bà bầu Morinaga Mori Mama cũng được tăng cường dưỡng chất Bifidobacterium BB536, Lactulose và FOS giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, nâng cao hệ miễn dịch cho hệ tiêu hóa của mẹ, ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả.

“Sữa gì tốt cho bà bầu?” – Thử ngay Mori Mama thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất cho mẹ (Nguồn: Internet)

9. Sữa bột Nuti IQ Mum Gold

Nuti IQ Mum Gold là sữa bột dành cho các bà mẹ đang mang thai. Chọn mua sản phẩm sữa bột cho bà bầu chất lượng của NutiFood, các mẹ sẽ được bổ sung các chất như Nano Canxi, DHA, Sắt, Axit Folic,… đặc biệt là Lutein giúp cơ thể mẹ đầy đủ dưỡng chất và hỗ trợ bé phát triển khỏe mạnh, hoàn thiện trí não.

Sữa bột cho bà bầu Nuti IQ Mum Gold – nguồn dinh dưỡng thiết yếu (Nguồn: vuivui.com)

10. Sữa cho bà bầu Anmum Materna

Sữa dành cho bà bầu cao cấp Anmum Materna với hơn 30 loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho quá trình mang thai của các mẹ. Ngoài ra sản phẩm sữa bột cho bà bầu của thương hiệu Anmum Materna còn chứa hàm lượng Folate lên đến 100% mà nhiều phụ nữ mang thai thiếu, hàm lượng chất này giúp ngăn ngừa các bệnh thiếu máu cũng như sảy thai, sinh non và ngừa thai nhi bị dị tật.

Sản phẩm đa dạng hương vị cho mẹ lựa chọn với hàm lượng dinh dưỡng cao (Nguồn: chiaki.vn)

Giai đoạn mang thai là thời gian quan trọng nhất của cả mẹ và bé. Vì vậy bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mẹ khỏe mạnh và bé phát triển tốt từ khi còn trong bụng. Hy vọng với 10 loại sữa dành cho bà bầu tốt nhất hiện nay mà Saigon-Gpdaily vừa chia sẻ, các mẹ có thể lựa chọn nguồn dưỡng chất tự nhiên, cao cấp cho mình và cho bé nhé!