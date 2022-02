Top 10 mẫu loa sub nhỏ gọn âm thanh siêu trầm sống động giá từ 2tr

1. Loa Sub là gì? Ưu điểm của loa Sub



Loa sub là một trong những vật dụng không thể nào vắng mặt trong dàn âm thanh của mỗi gia đình. Vậy bạn đã biết cách chọn loa sub nhỏ gọn với âm trầm chuẩn để tạo nên những hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ chưa? Cùng Blog Saigon-Gpdaily tham khảo ngay thông tin trong bài viết nhé!



1.1. Loa Sub là gì?

Loa sub, hay còn gọi là subwoofer, được biết đến là một loại loa siêu trầm, với nhiệm vụ tạo ra âm bass trong dàn âm thanh thông thường. Dải âm thông thường của một chiếc loa sub rơi vào 20-200 Hz cho với các sản phẩm loa cho gia đình, đối với loa chuyên nghiệp, tần số âm thanh của loa khoảng 100Hz và với các hệ thống THX, dải âm thường có tần số dưới 80Hz. Có rất nhiều loại loa sub khác nhau trên thị trường. Dựa vào công suất của loa thì loa subwoofer có thể chia làm 2 loại:

Loa Sub là gì (Nguồn: loakaraoke.com.vn)

Loa sub điện (loa sub active) thường trong loa sẽ được tích hợp sẵn amply và được dùng nhiều trong dàn karaoke, giúp âm thanh hay hơn mà người dùng không cần phỉ ghép nối nhiều thiết bị âm thanh khác với nhau. Loa sub hơi (loa sub passive): các loại loa này thường được dùng trong các dàn âm thanh lớn và cần phải sử dụng amply để nâng công suất cho loa. Vì vậy, loa sub passive thường được những người chơi nhạc chuyên nghiệp sử dụng, để có thể điều chỉnh âm thanh một cách hài hòa thông qua việc phối ghép thiết bị với nhau.

Ngoài ra, chúng ta có thể chia loa sub thành 3 loại chính dựa vào thiết kế của loa:

Loa đẳng áp: Loại loa này sở hữu 2 loa bass đối đầu vào nhau, tạo ra âm bass cực mạnh. Đây là loại loa sub được các sân khấu, quán bar ưa chuộng và phù hợp với các dòng nhạc mạnh mẽ nhữ Dance, rock,…

Loa sub với thiết kế liền hộp: Với thiết kế như một chiếc loa thùng, loa được làm nguyên khối, kín với một đường tiếng để thoát âm.

Loa sub có lỗ là loại loa khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Loa được thiết kế với một lỗ nhỏ nằm dưới đường tiếng. Với thiết kế này, loa sub có lỗ sẽ thể hiện tốt hơn ở những nốt thấp, giúp âm thanh cảm giác hay hơn.

1.2. Ưu điểm của loa Sub

Âm của loa sub được phát ra từ tiếng bass sâu, mà đặc điểm của loại âm này đó là có dải tần dưới mức tai người nghe, do đó rất khó phát hiện được âm thanh phát ra từ hướng nào, chính vì thế, việc vị trí đặt loa trầm là rất dễ, chỉ chủ yếu dựa vào loại sàn, cấu trúc tường hoặc diện tích phòng mà thôi.

Loa sub tác động đến bass làm cho tiếng ra được dày hơn, ấm hơn và sâu lắng hơn. Âm bass kết hợp hài hòa với một số loa phát thanh không dây khác trong một cấu hình bộ phận âm thanh và kết nối dễ dàng với tivi để âm thanh sống động hơn.

Thiết kế loa sub (Nguồn: triadspeakers.com)

2. Lưu ý khi chọn mua loa trầm

Chọn loa Sub điện cho gian phòng karaoke nhỏ, quy mô gia đình

Được biết đến là một loại loa sub nhỏ gọn thích hợp cho hát karaoke gia đình. loa sub điện được thiết kế có sẵn amply; vì vậy, bạn không cần phải có nhiều kiến thức về âm nhạc để có được âm thanh hay. Vì vậy, loa sub điện được rất nhiều hộ gia đình sử dụng rộng rãi.

Cần đầu tư Amply nếu chọn loa Sub hơi

Mặc dù là loa hỗ trợ tiếng bass, nhưng loa sub hơi vẫn cần sử dụng amply riêng có công suất đủ lớn để cộng thêm độ nhạy của loa và kích thước phòng phù hợp để âm thanh phát ra chắc và tròn hơn. Vì vậy, muốn dùng loa sub hơi thì bạn cần phải có amply để đánh công suất riêng. Bắt buộc bạn phải am hiểu về âm thanh thì mới có thể phối ghép amply một cách chính xác được, nếu không chất lượng âm thanh sẽ kém đi.

Nghe thử trước khi mua

Bên cạnh việc quan tâm đến dòng sản phẩm phù hợp thì việc kiểm tra chất lượng cũng cần phải được ưu tiên. Bận nên yêu cầu nghe thử thiết bị để kiểm tra chất âm có thực sự ấm, chắc hay không. Dù đó là loa sub nhỏ gọn giá rẻ hay loa siêu trầm cao cấp thì cũng cần kiểm tra thật kỹ trước khi quyết định chọn mua bạn nhé.

Lưu ý chính sách bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi

Các chính sách bán hàng, hỗ trợ bán hàng, chính sách bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp thiết bị cũng cần phải quan tâm bởi chúng thể hiện uy tín của cơ sở cung cấp loa sub. Hãy tin chắc rằng bạn được cam kết về nguồn gốc, chất lượng và giá thành của sản phẩm.

Bộ âm thanh lí tưởng (Nguồn: tivichinhhang.com)

3. Loa Sub nghe nhạc hay nhất

3.1. Loa sub nghe nhạc Guiness Sub-500

Nhắc đến dòng loa sub nhỏ để nghe nhạc, đầu tiên phải kể đến loa Sub Guiness Sub-500 với khả năng tái tạo âm trầm xuống đến ngưỡng 25Hz, đưa trải nghiệm âm nhạc của bạn lên tầm cao mới.

Áp dụng kỹ thuật tiên tiến, bộ khuếch đại với màng bức xạ đạt hiệu suất lớn nhất lên đến 500 Watts. Đi kèm một loa bass với đường kính ba tấc ( 300mm) cùng màng bức xạ thụ động có kích thước tương đương 30 cm. Phù hợp khi sử dụng trong những phòng nghe nhạc có diện tích lớn.

Giá bán: 4,900,000 VNĐ

3.2. Loa sub Jamo SUB210

Jamo SUB210 được xem là một trong những mẫu loa Subwoofer cao cấp âm hay nhất nhờ thiết kế ấn tượng, giá cả hợp lý và chất lượng âm thanh đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dùng. Là một trong những mẫu loa sub nhỏ gọn hơn so với bất kỳ của các model loa khác trong phân khúc của mình, Jamo SUB210 được trang bị một bộ khuếch đại 200W với bass phản xạ khép kín 8″ (~230mm), từ đó cung cấp cho nó một mức độ hiệu suất vô song.

Một trong những tính năng đặc biệt mà sub Jamo SUB210 được trang bị là khả năng tự động bật/tắt và điều khiển cho các cấp, tần số cắt cũng như từng giai đoạn, cùng với dòng cấp đầu vào làm cho thiết bị này rất dễ dàng để tích hợp loa siêu trầm này với bất kỳ thiết bị nào trong dàn âm thanh nghe nhạc gia đình.

Giá bán: 4,580,000 VNĐ

Loa sub Jamo SUB210 (Nguồn: ytimg.com)

3.3. Loa sub Bose 1200

Loa Sub Bose 1200 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của USA, với công suất 250w và bass 30. Chiếc loa sub nhỏ này là một trợ thủ đắc lực cho loa lời, tăng âm Bass lên gấp 2 lần, chu vi phủ âm rộng lên đến 40m2.

Loa Sub Bose 1200 được thiết kế bằng gỗ bạch dương cao cấp có khả năng trong thời gian dài, chống chịu va đập cực tốt. Có thể khẳng định loa Sub Bose 1200 là sự lựa chọn hoàn hảo cho dàn karaoke gia đình vì chất lượng công với giá thành hợp lý.

Giá bán: 1,850,000 VNĐ

3.4. Loa Bluetooth Stereo siêu trầm JOWAY BM153

Kết nối Bluetooth 4.2 cho phép kết nối tối đa 10m. Đặc biệt, loa true wireless, một bộ loa gồm 2 loa tách biệt kết nối với nhau, cho âm thanh stereo sống động và chân thực.

Việc sử dụng công nghệ TWS sẽ cho phép 2 loa kết nối với nhau qua bluetooth, tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm stereo cho bạn trải nghiệm âm thanh đa dạng.

Chỉ với 900,000 VNĐ, bạn đã có cơ hội mua loa chính hãng giá ưu đãi.

3.5. Loa Sub Yamaha YST SW515

Được thiết kế với hai lối thoát âm là lối Advanced YST và lối QD-Bass nên âm thanh của loa sub Yamaha YST SW515 được truyền trầm bổng, chắc và sâu nhưng không hề mất đi độ trong của âm.

Sản phẩm được trang bị nút điều chỉnh bass để giúp bạn lựa chọn tần số ngưỡng. Đặc biệt cổ loa kèn kết hợp với khung dạng nón chế tạo từ composite giúp âm thanh trầm, mạnh mẽ và hiệu năng vượt trội hơn bao giờ hết.

Giá bán: 7,690,000 VNĐ

Loa Sub Yamaha YST SW515 (Nguồn: avac.co.jp)

3.6. Loa Sub Polkaudio

Âm bass được thiết kế đặc biệt với bass từ 20cm-50cm, dải tần sổ từ 23Hz- 160Hz, cùng với công suất lên tới 600W làm âm bass có thể khuếch đại lên 180W tạo ra âm bass chắc khỏe, dày và ấm khi chơi.

Âm bass từ loa sub Polkaudio cho âm thanh rất sâu, đặc biệt trong những bộ phim hành động, khiến những pha hành động trong phim trở lên sống động hơn, hấp dẫn như thật. Khả năng giảm sự biến dạng của âm thanh rất tốt, âm thanh tạo ra rất mềm. Đồng thời chất lượng âm thanh không thay đổi dù bạn có đặt ở vị trí nào đi nữa.

Giá bán: 2,000,000 ~ 8,000,000 VNĐ.

3.7. Loa Paramax SUB-1000

Với tần số từ 20-200 Hz, trong số các loại loa Paramax, SUB-1000 sở hữu dải trầm rộng mang đến cho người nghe cảm giác âm thanh lan tỏa, đầy đặn hơn, kể cả trong không gian rộng 30m2.

Bên cạnh đó, loa có đầy đủ các chế độ: từ cắt tần số (Freq cut) đến cảnh báo quá tải (Solf clipping)… mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn cho người dùng.

Giá bán: 5,990,000 VND

3.8. Loa Sub B&W 604I

Với công suất khủng lên đến 300W, không tiêu tốn công suất của amply, bạn sẽ không cần phải lo lắng liệu amply của mình có phù hợp với chiếc loa B&W 6041 này? Bởi vì loa Sub B&W 604I sở hữu một bộ khuếch đại âm thanh riêng biệt.

Hiện nay, cái tên Sub B&W 604I vẫn luôn nằm trong danh sách các mẫu loa siêu trầm được sử dụng nhất. Bởi chính giá sản phẩm cực kì phải chăng nhưng chất lượng lại vô cùng vượt trội, luôn làm hài lòng người dùng.

Giá bán: 3,100,000 VND

Sub B&W 604I (Nguồn: hethonghoithao.com)

3.9. Loa Sub Klipsch SW-112

Về chất âm thì chiếc SW-112 sẽ giúp mang lại chất lượng âm thanh sống động khi sử dụng để nghe nhạc, xem phim hay chơi game. Với cấu tạo của chiếc loa này mang lại tiếng bass căng và sâu nên sử dụng phù hợp với các dòng nhạc rock là các bản nhạc cổ điển.

Loa được thiết kế với củ loa đặt ngang và thùng loa thì được thiết kế bảo vệ từ tính nên giúp người dùng có thể sử dụng đặt loa ở bất kì vị trí nào trong phòng mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Tuy nhiên theo nhà sản xuất thì bạn nên đặt loa klipsch SW-112 này ở vị trí góc phòng để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất.

Giá bán: 3,300,000 VND

3.10. Loa siêu trầm Polkaudio PSW 110

Loa sub nhỏ gọn polkaudio PSW 110 là sub điện có đường kính bass 25cm, chuyên hỗ trợ tái tạo những âm thanh có dải tần từ khoảng 20-200Hz mang đến hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ,cho chất âm chi tiết, ngọt ngào, sâu lắng và ấm áp.

Được trang bị loa bass với công nghệ cân bằng động mới mẻ. Tính năng của công nghệ đo lường laser-based Klippel giúp cải thiện tuyến tính, âm thanh sâu và chính xác hơn nhiều. Giá bán: 6,300,000 VNĐ

Hy vọng, với những thông tin hữu ích ở trên, bạn có thể chọn được cho mình loại loa sub phù hợp nhất. Cơ hội mua loa chính hãng giá ưu đãi và tìm hiểu những phụ kiện âm thanh đáng mua nhất đang nằm trong tầm tay của bạn đấy.