Top 10 máy đo đường huyết tốt nhất 2019 cảm ứng siêu nhạy giá từ 1tr

Trong những năm gần đây số lượng bệnh nhân bị tiểu đường có xu hướng tăng cao dần với nguyên nhân chủ yếu là do lượng đường hấp thụ mỗi ngày không được kiểm soát. Chính vì vậy hiện nay có rất nhiều bạn đang phân vân máy đo đường huyết loại nào tốt? Hãy để Blog Saigon-Gpdaily giúp bạn một vài gợi ý nhé!



1. Tác dụng máy đo đường huyết

Đầu tiên, bạn phải có cái nhìn tổng quát về loại máy này để biết được tác dụng thực sự của máy đo đường huyết tại nhà. Là một thiết bị giúp đo nồng độ của Glucose trong máu cơ thể con người. Với những bệnh nhân bị mắc bệnh tiểu đường hay bị rối loạn các chỉ số, hạ đường huyết thì đây là một loại máy thực sự rất cần thiết. Bạn có thể kiểm tra và theo dõi các chỉ số sức khỏe tại nhà nhờ thiết bị y tế tiện lợi này một cách tương đối chính xác so với một số thiết bị khác.

Sau khi theo dõi được lượng đường trong máu này, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh chế độ ăn uống của mình hoặc gửi cho bác sĩ điều trị trong quá trình chữa bệnh. Vì sự yêu cầu tính chính xác nên bạn hãy cân nhắc lựa chọn được máy đo đường huyết loại nào tốt để sức khỏe của bạn luôn được đảm bảo.

2. Top 10 máy đo đường huyết tại nhà tốt nhất 2019

2.1. OneTouch Ultra 2

Máy đo đường huyết OneTouch của công ty Lifescan thành lập năm 1986. Với uy tín và bề dày kinh nghiệm, sản phẩm OneTouch Ultra 2 đã được các bác sĩ và chuyên gia rất tin tưởng khi giới thiệu mọi người nên dùng. Cho đến nay, có đến hơn 3 triệu người sử dụng sản phẩm này.

Với các bệnh nhân tiểu đường, các bác sĩ khuyến cáo nên trải nghiệm, kiểm tra lượng đường huyết bằng loại máy này bởi những ưu điểm vượt bậc. Máy đã được trải qua các kiểm định lâm sàng từ năm 2001-2004 ở Anh khi thực hiện đối với 44759 mẫu của nhiều bệnh nhân khác nhau nên độ chính xác đã được kiểm chứng xác thực. Nhờ có kiểm định này mà nhà sản xuất có thể khẳng định chắc chắn rằng kết quả của máy đúng tới 99%.

Máy sử dụng que thử có hệ men Glucose Oxidase được công ty nghiên cứu, kết hợp với thiết kế đặc biệt của 2 điện cực. Nhờ vậy mà máy chỉ cần 5 giây để cho bạn kết quả được hiển thị ngay trên màn hình. Và đặc biệt hơn, máy đã được cải tiến bộ nhớ nên có khả năng lưu đến 500 kết quả, cho phép bạn lưu trữ thông tin lâu hơn khi sử dụng mỗi ngày. Với mức giá là 1 triệu 700 ngàn thì đây là một loại máy hỗ trợ bạn rất hữu ích trong việc theo dõi sức khỏe.

Máy Onetouch Ultra 2 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.2. Accu-Chek Performa

Máy đo đường huyết tốt Accu-Chek Performa Đức chuyên sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe nổi bật với thiết kế ấn tượng và tiện dụng cho người dùng.

Chỉ với 0.6 microlite và 5 giây máy đã cho ra được kết quả chính xác trên màn hình của. Với mức giá hiện này là 1 triệu 600 ngàn, thiết bị hỗ trợ lưu 250 kết quả để so sánh các lần đo khác nhau, rất tiện để điều chỉnh chế độ điều trị và chọn chế độ ăn uống hợp lý.

Thiết bị đo đường huyết của Đức Accu-Chek Performa (Nguồn: amazon.com)

2.3. Máy AllMedicus GlucoDr. Auto AGM-4000

Thương hiệu về dụng cụ, thiết bị y tế All Medicus do công ty All Medicus của Hàn quốc thành lập năm 1997 nghiên cứu và phát triển. Chỉ với mức giá là 700 ngàn, bạn đã có thể sở hữu máy All Medicus thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh và là dụng cụ theo dõi, kiểm tra lượng đường trong máu rất nhanh chóng. Thiết bị sử dụng que thử điện cực vàng để không bị ảnh hưởng khi đo, ngay cả khi tiếp xúc với điều kiện môi trường bên ngoài, vì thế kết quả mang lại rất chính xác. Máy có thể đo kết quả cho 5 người và có bộ nhớ lưu trữ lên đến 500 kết quả. Điều này hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc phát hiện và kiểm soát các bệnh liên quan đến đường huyết.

AllMedicus GlucoDr Auto AGM-4000 (Nguồn: ecplaza.com)

2.4. Máy đo lượng đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck Plus

Máy đo đường huyết BeneCheck của General Life Biotechnology – một công ty Đài Loan chuyên sản xuất các sản phẩm đo lượng đường trong máu. Bạn đừng lo lắng về việc máy đo đường huyết có chính xác không vì đây thật sự là một thiết bị rất hữu ích khi nó tích hợp kiểm tra cả 3 thành phần : đường huyết, Cholesterol và Acid Uric trong cơ thể của người dùng. Nhờ có máy kiểm tra đa năng, dựa vào kết quả đo được để làm cơ sở cho bạn xác định được cả 3 loại bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ và gút.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi sử dụng là máy sử dụng các que thử khác nhau trong mỗi bệnh nên bạn phải sử dụng đúng loại thì kết quả của nó mới phù hợp. Nhưng đó chỉ là một vài chú ý nhỏ thôi bởi máy có thiết kế gọn, rất tiện dụng và dễ sử dụng nên bạn hoàn toàn có thể tự kiểm tra và dùng ngay tại nhà mà không cần có sự hỗ trợ của người khác. Giá ưu đãi của máy trên thị trường hiện này là khoảng 1 triệu đồng.

Máy BeneCheck Plus tích hợp cả 3 chức năng khi kiểm tra nồng độ các chất trong máu rất tiện dụng cho bạn và gia đình (Nguồn: glbiotech.com.tw)

2.5. Máy đo lượng đường huyết Sapphire CR2032

Máy đo đường huyết loại nào tốt là câu hỏi thường trực của bất kỳ ai khi mua hàng. Vậy máy Sapphire CR2032 có thể là một trong những máy bạn có thể tham khảo. Sapphire CR2032 – một sản phẩm theo dõi sức khỏe của Thụy Sỹ, máy được sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn ISO – 13485 với những ưu điểm vượt trội sau như sử dụng một lượng máu đủ để mang đến một kết quả chính xác và chức năng tự báo lỗi khi lượng máu cung cấp cho việc tiến hành tra kết quả không đủ.

Mua ngay máy đo lượng đường huyết Sapphire tiện lợi với mức giá hiện nay của sản phẩm này trên thị trường là 1 triệu 200 ngàn rất phù hợp cho những bạn có mức thu nhập tương đối và mong muốn luôn kiểm soát được tình hình sức khỏe của mình.

Sapphire CR2032 (Nguồn: chiaki.vn)

2.6. Máy đo đường huyết có cổng USB kết nối máy tính Medisana Meditouch 2

Medisana – nhà sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe của Đức, các sản phẩm của công ty này được sản xuất và nhập khẩu nguyên máy về Việt Nam. Cũng có chức năng tương tự, máy đo lượng đường huyết Medisana Meditouch 2 sở hữu một đặc điểm nổi bật được nhiều người dùng chú ý hơn đó là khả năng kết nối với máy tính thông qua cổng USB.

Với tính năng mới cải tiến này bạn có thể xem kết quả và những dữ liệu được lưu trữ trên máy tính rõ ràng và tiện dụng hơn rất nhiều. Đồng thời nhờ có sự kết nối này, kết quả mà bạn có được có thể chia sẻ, cung cấp cho bác sĩ điều trị hoặc những chuyên gia tư vấn để đánh giá được tình hình sức khỏe của bạn. Qua đó, bạn được hỗ trợ rất nhiều và có sự điều chỉnh về chế độ dinh dưỡng hay luyện tập cho mình. Mức giá hiện nay của một chiếc máy được nhập khẩu nguyên chiếc là 1 triệu 600 ngàn.

Medisana Meditouch 2 (Nguồn: amazon.com)

2.7. Máy đo đường huyết Acon On Call Vivid

Để xác định được máy đo đường huyết loại nào tốt thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Acon là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho mọi người với chất lượng tốt mà giá của nhà sản xuất đưa ra lại rất hợp lý.

Sử dụng công nghệ tiên tiến, cảm biến sinh học khiến cho việc sử dụng không cần dùng đến mã chip que thử mà kết quả mang lại cũng rất cao. Chính vì vậy, không chỉ được sử dụng ở nhà mà ở các phòng khám, trung tâm cũng được tin tưởng sử dụng. Chỉ cần 0.8 microlit máu cho một que thử trong 5 giây, bạn đã có một kết quả được hiển thị trên màn hình rất nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian và công sức.

Đặc biệt, máy đo đường huyết Acon có thiết kế nhỏ gọn rất phù hợp cho bạn mang đi bên mình. Bên cạnh đó, với sản phẩm đã bao gồm 25 que thử giúp bạn tiết kiệm được nguồn ngân sách tối ưu. Một chiếc máy hiện nay có giá là 1 triệu 550 ngàn.

Acon On Call Vivid (Nguồn: slatic.net)

2.8. Beurer GL50

Máy đo đường huyết Beurer là thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe hiện đại với nhiều chức năng tân tiến. Đây là chiếc máy được sản xuất từ công ty Beurer GmbH đã trải qua 100 hình thành và phát triển. Vậy nên để trả lời cho câu hỏi của bạn là máy đo đường huyết có chính xác không thì câu trả lời là nó không chỉ chính xác mà còn là thiết bị tiên tiến gần như vượt trội nhất hiện nay.

Máy giúp kiểm soát lượng đường có trong máu của những bệnh nhân bị tiểu đường hoặc những bạn có mong muốn theo dõi tình trạng cơ thể. Máy sử dụng công nghệ cao, tích hợp cài đặt một số phần mềm ứng dụng rất hay trên máy đo và cổng USB kết nối như hiển thị kết quả theo dõi được dưới dạng đồ thị trên màn hình máy tính, giúp bạn dễ dàng theo dõi tình hình sức khỏe của mình để có một chế độ ăn uống phù hợp hơn. Giá của máy rất cạnh tranh với những thương hiệu nổi tiếng nên chỉ có mức là 1 triệu 400 ngàn.

Máy Beurer GL50 (Nguồn: sundaystudio.com)

2.9. Máy đo đa năng Easy Touch GCU ET322

Đây là một trong những cái tên bạn có thể liệt kê khi nói máy đo đường huyết hãng nào tốt. Máy đo lượng đường huyết tích hợp 3 chức năng Easy Touch GCU ET322 thực sự rất xứng đáng. Sản xuất theo yêu cầu khắt khe của Mỹ nên máy có khả năng giúp bạn kiểm soát tình hình sức khỏe cực tốt. Cũng như dòng BeneCheck Plus nhưng mang sự cao cấp hơn trong thiết kế. Nếu mức thu nhập của bạn thuộc tầm ổn định thì tại sao bạn không sở hữu ngay cho mình một chiếc máy hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 3 chức năng chỉ có giá là khoảng 1 triệu 500 ngàn.

Easy Touch GCU ET322 (Nguồn: qbis.vn)

2.10. Máy đo đường huyết Uright TD-4267 kèm que thử

Máy đo đường huyết Uright có thể thử lượng đường huyết của mình một cách rất nhanh chóng và tiện lợi. Máy có bộ lưu trữ lên đến 450 kết quả và đặc biệt sẽ giúp bạn đưa ra được giá trị trung bình sau 7, 14, 30, 60 và 90 ngày sử dụng rất tiện dụng. Một chiếc máy này hiện nay có giá khoảng 400 ngàn.

Máy đo đường huyết Uright TD-4267 (Nguồn: shopee.vn)

Với bài viết giới thiệu về các loại máy đo đường huyết trên. Blog Saigon-Gpdaily hy vọng bạn sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái để lựa chọn dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh, hiện đại và phù hợp với bản thân và gia đình.