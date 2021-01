Top 10 miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh an toàn, tác dụng tức thì

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm miếng dán hạ sốt, thế nhưng không phải loại nào cũng có thể dùng cho trẻ sơ sinh. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu 10 miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh tốt nhất được cha mẹ tin tưởng sử dụng nhé.



1. Các loại miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh tốt

1.1. Miếng dán hạ sốt Pigeon của Nhật

Pigeon là một trong những thương hiệu sản xuất các sản phẩm chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe cho trẻ nổi tiếng, được các phụ huynh trên toàn thế giới tin tưởng. Các sản phẩm của thương hiệu này có mặt trên 40 quốc gia nhờ đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe em bé.

Trẻ sơ sinh dùng miếng dán hạ sốt được không? Miếng dán hạ sốt Pigeon là một trong những sản phẩm có thể sử dụng được cho trẻ sơ sinh với tác dụng làm hạ thân nhiệt nhanh chóng, giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm khi trẻ bị sốt cao như co giật, hôn mê,…

Sản phẩm có các thành phần lành tính và an toàn cho trẻ, không chứa Paraben, cồn hay các chất độc hại ảnh hưởng khi sử dụng. Dán hạ sốt Pigeon tiện lợi tác dụng liên tục trong 8 giờ với cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt độ hiệu quả giúp cơ thể bé nhanh chóng hạ nhiệt.

Miếng dán hạ sốt là sản phẩm nổi tiếng của thương hiệu Pigeon ( Nguồn: chego.vn)

1.2. Miếng dán hạ sốt Kiyou

Kiyou là thương hiệu chuyên sản xuất đồ gia dụng tại Nhật Bản. Những sản phẩm của nhãn hàng này được đánh giá cao nhờ chất liệu tốt và hoàn toàn lành tính đối với sức khỏe người dùng, kể cả trẻ nhỏ.

Miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh Kiyou được làm từ các thành phần lành tính, an toàn với làn da. Sản phẩm này có tính axit yếu nên rất an toàn đối với làn da nhạy cảm, ngay cả với trẻ sơ sinh. Bạn có thể sử dụng loại dán hạ nhiệt này cho con khi bị sốt để hỗ trợ điều trị bệnh một cách hiệu quả.

Với tác dụng làm mát suốt 10 giờ, sản phẩm mang lại cảm giác dễ chịu và duy trì khả năng giảm sốt hiệu quả. Trên thị trường hiện nay, miếng dán thương hiệu Kiyou có đa dạng các sản phẩm cho bạn lựa chọn là màu hồng (hương đào), màu xanh dương (hương bạc hà) và xanh nhạt (không mùi, hạt gel).

Miếng dán hạ sốt Kiyou an toàn đối với làn da của trẻ sơ sinh (Nguồn: hanhlinhjpmart.com)

1.3. Miếng dán hạ sốt hương đào Kokubo

Kokubo là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng chăm sóc sức khỏe và đồ gia dụng hàng đầu tại Nhật Bản. Ngoài ra, công ty còn sản xuất thêm những sản phẩm như chăm sóc sắc đẹp, dụng cụ nhà bếp, nhà tắm, sản phẩm nội thất,… với 4 thương hiệu con là Dr.MOTHER, Ribbon House, Liclue và C.Time.

Miếng dán hạ sốt hương đào là một trong những sản phẩm thuộc ngành hàng chăm sóc sức khỏe của thương hiệu Kokubo. Sản phẩm với thành phần nhựa an toàn, tính axit yếu, paraben, gelatine,… Miếng dán hạ sốt Kokubo hương thơm nhẹ nhàng mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu với tác dụng làm mát lên tới 10 giờ đồng hồ.

Miếng dán hạ sốt hương đào Kokubo được dùng an toàn cho trẻ nhỏ có tác dụng giảm nhiệt nhanh chóng (Nguồn: cpcs.vn)

1.4. Miếng dán hạ sốt Kobayashi

Kobayashi là thương hiệu dược – mỹ phẩm của Nhật. Các sản phẩm của thương hiệu mang đến hiệu quả đáng ghi nhận trong quá trình chăm sóc da, chữa trị vết sẹo và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh Kobayashi được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hồng Kông, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia…và cả Việt Nam. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm sốt một cách hiệu quả và nhanh chóng, phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào.

Miếng dán hạ sốt Kobayashi có thành phần chính là Hydrogel, chứa tới 80% độ ẩm và không chứa thuốc nên có tác dụng giảm sốt tức thì. Sản phẩm có lớp gel màu xanh chứa các hạt làm mát tròn gồm 3 lớp là lớp hấp thụ nhiệt, lớp truyền nhiệt và khuếch tán nhiệt được sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Miếng dán Kobayashi không chứa thành phần của thuốc với làn da nhạy cảm mang lại hiệu quả giảm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng, duy trì tác dụng trong vòng 10 giờ mà không gây ra sự khó chịu.

Miếng dán hạ sốt Kobayashi được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam (Nguồn: Rongbay.com)

1.5. Miếng dán hạ sốt Miniso

Thương hiệu từ Nhật Bản – Miniso hẳn đã không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt. Những mặt hàng của nhãn hàng này luôn mang lại những tiện ích thông minh cho người dùng. Các sản phẩm của Miniso rất đa dạng từ đồ gia dụng, dụng cụ bếp, quần áo thực phẩm,… cho đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Miếng dán hạ sốt Miniso được các gia đình an tâm lựa chọn, do không chứa thành phần độc hại, dùng cho trẻ nhỏ đảm bảo an toàn. Hiệu quả giảm đau, hạ sốt của sản phẩm có thể kéo dài lên đến 10 giờ.

Miếng dán hạ sốt Miniso có tác dụng làm mát nhanh chóng (Nguồn: xachtayjapan.net)

1.6. Miếng dán hạ sốt Muhi

Miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em của thương hiệu Muhi. Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu giúp trẻ nhanh chóng giảm triệu chứng sốt cao nhờ thành phần tự nhiên và an toàn khi sử dụng. Miếng dán hạ sốt của thương hiệu Muhi nổi tiếng được người dùng trên khắp thế giới tin tưởng, trong đó có Việt Nam.

Có một điểm đặc biệt ở sản phẩm này đó chính là thành phần chứa chiết xuất tinh dầu bạc hà có khả năng làm mát và hạ nhiệt nhanh chóng. Ngoài miếng dán hạ sốt, xịt chống muỗi và côn trùng, siro trị ho,… của hãng cũng là những sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn.

Triệu chứng sốt của trẻ sẽ giảm rõ rệt khi dùng miếng dán hạ sốt đúng cách (Nguồn: Webtretho)

1.7. Miếng dán hạ sốt Cooling Sheet

Miếng dán hạ sốt Cooling Sheet có các thành phần chính là Hydrophilic macromolecule gel, Aluminium glycinate, Natri polyacrylate, Glycerin, tinh dầu bạc hà, nước,… mang lại hiệu quả giảm đau, hạ sốt nhanh chóng và kéo dài liên tục trong vòng 10 giờ.

Cơ chế hoạt động của miếng dán hạ sốt Cooling Sheet chính là hấp thụ và khuếch tán nhiệt. Sản phẩm sử dụng được trong các trường hợp như đau đầu, đau răng, say nắng, đau cơ bắp, sốt cao,… Đặc biệt, miếng dán với thành phần an toàn nên có thể dùng cho trẻ sơ sinh.

Miếng dán hạ sốt Cooling Sheet được bổ sung tinh dầu bạc hà tăng hiệu quả làm mát (Nguồn: thegioiycu.com)

1.8. Miếng dán hạ sốt Aikido

Miếng dán hạ sốt Aikido là sản phẩm nổi tiếng của công ty Caleb Pharmaceuticals, Inc. Công ty có trụ sở tại Đài Loan với các mặt hàng dược phẩm sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhằm tăng chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dùng. Miếng dán hạ sốt Aikido có các thành phần chính gồm Hydrogel, Arabic Gum, nước tinh khiết,… dịu nhẹ và không gây kích ứng cho da nhạy cảm. Chính vì thế, trẻ sơ sinh vẫn có thể sử dụng sản phẩm này để làm giảm thân nhiệt trong trường hợp bị sốt cao. Tác dụng làm mát duy trì lên tới 10 giờ.

Miếng dán hạ sốt Aikido là sản phẩm nguồn gốc từ Đài Loan có chất lượng cao (Nguồn: santhuoc.net)

1.9. Miếng dán hạ sốt Sakura

Miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh Sakura là sản phẩm của công ty dược phẩm Nhất Nhất. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt với những sản phẩm chất lượng thuộc lĩnh vực y tế. Miếng dán Sakura có các thành phần an toàn như Hydrogel, glycerin, natri polyacrylate, aluminium glycinate, eucalyptol, nước,… Sản phẩm được sử dụng trong các trường hợp như sốt, say nắng,… dựa trên nguyên lý hấp thụ nhiệt rồi khuếch tán ra ngoài môi trường. Trẻ sơ sinh bị sốt có thể dùng miếng dán Sakura để hạ sốt dưới sự giám sát của người lớn.

Miếng dán hạ sốt Sakura là sản phẩm chất lượng của công ty dược phẩm Nhất Nhất (Nguồn: thuocgiaotannha.com)

1.10. Miếng dán hạ sốt Reikyakushi

Miếng dán hạ sốt Reikyakushi có các thành phần chính là Hydrogel được cấu tạo từ 3 lớp có nhiệm vụ hấp thụ – truyền nhiệt – khuếch tán nhiệt. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể cắt để vừa vặn hơn khi sử dụng cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, sản phẩm này không phải là thuốc và có hiệu quả làm giảm phần nào tình trạng sốt của trẻ. Đối với những trường hợp sốt nhẹ, miếng dán hạ sốt có thể nhanh chóng làm giảm đi triệu chứng. Tuy nhiên, nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao và không hạ nhiệt, bạn nên cho bé đi khám tại các bệnh viện chuyên sâu tốt nhất để điều trị kịp thời.

Miếng dán hạ sốt Reikyakushi thích hợp sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (Nguồn: clgvietnam.com)

2. Cách dùng miếng dán hạ sốt hiệu quả

2.1. Hướng dẫn sử dụng miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh

Cách dùng miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh khá đơn giản. Hầu hết miếng dán hạ sốt đều được cấu tạo từ một miếng dán lạnh và một tấm film. Bạn chỉ cần gỡ tấm film rồi dán mặt mát tại các vị trí cần hạ sốt như trán, nách, bẹn,… của trẻ. Để tăng hiệu quả giảm nhiệt, bạn nên sử dụng sản phẩm vệ sinh chăm sóc cho bé để làm mát cơ thể và có thể dán miếng hạ sốt tại nhiều vị trí khác nhau.

Thời gian của các miếng dán có thể duy trì hiệu quả giảm nhiệt có thể kéo dài liên tục trong vòng 10 tiếng. Sản phẩm chỉ dùng 1 lần và sử dụng ngay sau khi mở túi. Đối với trẻ sơ sinh, bạn nên giám sát suốt quá trình dán miếng hạ sốt để tránh những trường hợp miếng dán bị xô lệch vị trí gây nguy hiểm.

2.2. Các lưu ý khi cần nhớ

Đối với người lớn, bạn có thể sử dụng tủ lạnh để bảo quản miếng dán hạ sốt để tăng hiệu quả làm mát và giảm nhiệt. Thế nhưng điều này không nên áp dụng trong trường hợp sử dụng cho trẻ em.

Một số miếng dán có thể gặp phải tình trạng chảy gel ra ngoài nếu như cắt nhỏ. Chính vì thế, trước khi có ý định này, bạn nên đọc hướng dẫn chi tiết sản phẩm. Mỗi miếng dán chỉ dùng 1 lần và không có hiệu quả nếu như tái sử dụng. Có nên dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh không? Nếu trẻ bị dị ứng hay triệu chứng sốt xảy ra trong trường hợp bị viêm phổi thì không được sử dụng miếng dán này.

Theo dõi liên tục tình trạng bệnh của trẻ để có hướng xử lý kịp thời (Nguồn: hellobacsi.com)

2.3. Cách bảo quản miếng dán hạ sốt

Miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh nên được để ở môi trường bên ngoài, nơi thông thoáng và không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ánh nắng mặt trời. Bạn có thể bảo quản sản phẩm trong ngăn mát. Tuy nhiên không để quá lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể non yếu của trẻ.

Để đảm bảo sản phẩm chính hãng, tránh mua phải hàng trôi nổi trên thị trường, bạn nên tới các địa chỉ bán sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe uy tín.

Trên đây, Blog Saigon-Gpdaily đã giới thiệu đến bạn 10 miếng dán hạ sốt cho trẻ sơ sinh mà cha mẹ có thể yên tâm lựa chọn. Các sản phẩm này có cách sử dụng đơn giản, bạn có thể dễ dàng hạ sốt cho trẻ trong những trường hợp cấp bách. Bên cạnh đó, các bố mẹ đừng quên đưa con em mình đi khám sức khỏe toàn diện định kỳ và không chủ quan trước bất cứ dấu hiệu bất thường nào của bé để đảm bảo cơ thể con khỏe mạnh nhất nhé!