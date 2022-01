Top 10 sữa tắm organic cho bé tốt nhất 2019 có nguồn gốc thiên nhiên

2.3. Sữa tắm gội hữu cơ 2 trong 1 cho trẻ sơ sinh Just Gentle

Làn da của trẻ nhỏ thường khá mỏng manh, nhạy cảm với các tác nhân môi trường. Chính vì thế, nếu không cẩn thận trong việc lựa chọn sữa tắm gội cho trẻ có thể khiến da bé bị dị ứng, nổi mẩn, các bệnh lý về da. Thay vì các sữa tắm gội không rõ nguồn gốc, cha mẹ nên chọn lựa sữa tắm organic cho bé.



1. Sữa tắm hữu cơ là gì?

1.1. Sữa tắm Organic cho bé là gì?

Sữa tắm Organic còn được gọi là sữa tắm hữu cơ đảm bảo trên 95% nguyên liệu tự nhiên, trong thành phần không có hóa chất, an toàn đối với cả bé sơ sinh. Các sản phẩm chính hãng được kiểm chứng bởi hiệp hội hữu cơ quốc tế. Sữa tắm organic cho bé phù hợp cả với bé sơ sinh, trẻ nhỏ, giúp hạn chế nguy cơ dị ứng, kích ứng, không gây hại với da bé.

1.2. Đánh giá sữa tắm hữu cơ có an toàn cho bé

Chứa thành phần hoàn toàn tự nhiên: Các sản phẩm sữa tắm hữu cơ được các nhà sản xuất, chuyên gia nghiên cứu và tổng hợp từ các loại hoa, dược phẩm có sẵn từ tự nhiên. Qua quá trình nghiên cứu, sản xuất nghiêm ngặt, organic đảm bảo không chứa các chất hóa học, tạo mùi, tạo màu gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Độ an toàn mà các sản phẩm sữa tắm dành cho trẻ lành tính dòng organic mang lại vượt trội hơn so với các sản phẩm sữa tắm hóa chất thông thường. Chính vì thế, hoàn toàn sử dụng được cho bé sơ sinh có làn da mỏng manh. Hương thơm từ sản phẩm cũng không gây khó chịu cho người dùng, không gây kích ứng, mẩn đỏ da.

So với các sản phẩm khác, organic có mức giá bán cao hơn là điều dễ lý giải. Bởi quy trình, nguyên liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mang đến cho người sử dụng. Nó không đơn thuần là việc bạn dùng sản phẩm tự nhiên để vệ sinh, tắm gội. Thay vào đó sữa tắm gội hữu cơ cho bé phải tổng hợp, chọn lọc, chiết xuất những thành phần tốt, có lợi, không gây hại cho da.

Hiệu quả vượt bậc mà sản phẩm sữa tắm organic mang lại như khả năng loại trừ vết bẩn trên da tốt, lưu lại hương thơm và sự thoải mái cho người sử dụng. Không những thế sản phẩm không gây khô da hay thay đổi độ PH của da, đây là tiêu chí rất quan trọng trong việc chọn mua mọi sản phẩm chăm sóc da an toàn cho trẻ.

Lựa chọn sữa tắm cho bé cần nhẹ dịu, an toàn (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

2. Top 10 sữa tắm Organic cho bé tốt nhất 2019

2.1. Sữa tắm Organic Bio Bio Baby

Bio Bio Baby ICEA thuộc công ty mỹ phẩm thiên nhiên Pillogen Carezza được chứng nhận bởi Hiệp hội mỹ phẩm hữu cơ của Ý về độ an toàn trong chăm sóc da cho bé yêu.

Sữa tắm Bio Bio Baby với thành phần hữu cơ (100% Organic) được chiết xuất từ hoa cúc La Mã và protein thực vật. Sản phẩm dùng an toàn cho cả làn da và tóc bé, sản xuất tại Ý và được nhập Earthmama cung cấp trực tiếp tại Việt Nam. Bio Bio Baby mang đến cho bé yêu cảm giác dễ chịu với mùi thơm dịu nhẹ, không cay mắt, không gây dị ứng da, không làm mất đi độ ẩm của da.

Bên cạnh đó, sữa tắm Bio Bio Baby như làm sạch, bảo vệ, dưỡng ẩm, nuôi dưỡng làn da mỏng manh của bé yêu khỏi các tác nhân môi trường. Sản phẩm an toàn với mắt bé vì thế nếu không may sản phẩm vào mắt không gây nguy hiểm. Đây còn là dòng sản phẩm sữa tắm diệt sạch khuẩn hiệu quả với khả năng làm sạch vượt trội, phù hợp với tóc tơ, loại bỏ “cứt trâu”.

Hướng dẫn sử dụng sữa tắm Bio Bio Baby cũng giống như các dòng sữa tắm thông thường, mẹ cho sữa tắm ra tay, tạo bọt với nước và xoa đều lên đầu và da bé. Tắm sạch bằng nước ấm. Sử dụng sản phẩm cho bé hằng ngày để cho bé có làn da khỏe mạnh, tránh các tác nhân từ môi trường. Sản phẩm thích hợp dùng cho bé dưới 3 tuổi. Sau khi dùng sữa tắm, mẹ lau khô người cho trẻ, mặc bỉm kết hợp với mặc tã chéo đúng cách để trẻ thoải mái dễ chịu. Sản phẩm được bán với mức giá gần 300.000đ cho dung tích 250ml.

Các sản phẩm Bio Bio Baby an toàn với sức khỏe của trẻ (Nguồn: dailyinfo.vn)

2.2. Tắm gội toàn thân cho bé D-nee Organic

Sữa tắm gội toàn thân D-nee organic cho bé được nhập khẩu từ Thái Lan đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Các sản phẩm do D-nee sản xuất chiếm cảm tình từ người tiêu dùng Việt về sữa tắm, dầu gội, nước giặt xả với giá thành hợp lý, chất lượng tốt, mùi hương dịu nhẹ.

Sữa tắm chứa 100% nguyên liệu tự nhiên được chứng nhận an toàn, gồm nước khoáng, chiết xuất mật ong nguyên chất, vitamin E giúp hỗ trợ làm sạch, giữ ẩm, không làm mất cân bằng độ PH trong da bé. D-nee Organic mang đến hương thơm dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối, không gây kích ứng, dị ứng với da bé.

Cách sử dụng sản phẩm sữa tắm organic cho bé D-nee tương tự như các sản phẩm sữa tắm gội thông thường. Mẹ sử dụng một lượng nhỏ cho ra tay, nhẹ nhàng xoa lên tóc, người bé. Tắm sạch với nước ấm. D-nee organic là dòng sữa tắm phù hợp với bé dưới 3 tuổi, an toàn với mắt và da trẻ. D-nee Organic được bán chính hãng tại Saigon-Gpdaily với mức giá 100.000đ

Sữa tắm gội Dnee Organic (Nguồn: vn-live-01.slatic.net)

Just Gentle là dòng sữa tắm gội hữu cơ thuộc công ty Double Monkeys Thái Lan. Sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng thông điệp về nguồn gốc thực vật dịu nhẹ như bàn tay mẹ. Sữa tắm gội hữu cơ Just Gentle được nhập khẩu trực tiếp tại Việt Nam và nhận được sự tin tưởng của nhiều ông bố, bà mẹ bỉm sữa về giá thành, chất lượng.

Sử dụng công thức dịu nhẹ 2 trong 1, các sản phẩm chăm sóc bé thương hiệu Just Gentle đều làm từ các nguyên liệu thiên nhiên: cúc La Mã, lô hội, dưa chuột, dầu oải hương giúp bé có cảm giác dễ chịu, sảng khoái, bé ngủ sâu và ngon hơn. Được nghiên cứu và chứng nhận không gây kích ứng cho da của trẻ. Đặc biệt phù hợp với bé dưới 36 tháng tuổi. Just Gentle được sử dụng bằng cách làm ướt tóc và da bé, cho sữa tắm gội lên bàn tay, xoa đều, rửa sạch bằng nước ấm. Sau khi sử dụng xong, mẹ đậy nắp sản phẩm cẩn thận và bảo quản trong điều kiện khô thoáng. Just Gentle bán chính hãng tại Saigon-Gpdaily với mức giá 275.000đ/chai 250ml.

Sữa tắm gội 2 trong 1 Just Gentle dành cho bé (Nguồn: welcome.justgentle.vn)

2.4. Sữa tắm gội và xả 3 trong 1 Organic Care Kids

Organic Care Kids 3 trong 1 là sản phẩm đến từ Australia có nguồn gốc tự nhiên ra đời từ năm 1950 bởi Natures Organics và tiêu thụ rộng rãi tại các hệ thống cửa hàng, siêu thị trên khắp thế giới. Organic Care Kids được đón nhận tốt tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm tắm gội và xả Organic Care Kids được làm 100% từ thực vật bằng tinh chất táo, mang đến khả năng làm sạch, an toàn da, tóc bé. Sản phẩm bổ sung các loại vitamin E, B5 giúp da ẩm, mềm mại. Không gây cay mắt hay kích ứng đối với da của trẻ.

Sử dụng bằng cách làm ướt da và tóc bé, dùng một lượng vừa đủ thoa đều lên cơ thể bé, xả lại bằng nước sạch. Sau khi sử dụng đóng nắp và bảo quản khô ráo, tránh tầm tay trẻ nhỏ. Sản phẩm phù hợp với bé dưới 5 tuổi. Mức giá bán của sản phẩm là 155.000đ.

Organic Care Kids được đánh giá cao tại thị trường Việt (Nguồn: vn-live-03.slatic.net)

2.5. Sữa tắm gội organic cho bé Bella B

Sữa tắm gội Organic Bella B Natural Bodycare ra đời tại Mỹ từ những năm 1999, được đánh giá là sản phẩm hàng đầu làm từ thiên nhiên cho bé dưới 5 tuổi và mẹ trước, trong, sau khi mang thai.

Sản phẩm có những đặc tính nổi trội như công thức thành phần hữu cơ 100% từ vitamin E, lô hội, bột yến mạch, các loại hoa hữu cơ. An toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé khi không chứa chất tẩy rửa, phẩm màu, hương nhân tạo, chất bảo quản. Sản phẩm có công thức lành tính không gây cay mắt, kích ứng với da của bé. Sử dụng tạo cho bé cảm giác thoải mái, sảng khoái, mềm mại. Mẹ sử dụng sản phẩm bằng cách thoa trực tiếp lên da, tóc bé, rửa sạch lại với nước. Bảo quản khô ráo, tránh xa ánh sáng mặt trời. Được bán chính hãng với mức giá 400.000đ/73ml.

Sữa tắm gội Bella B an toàn cho mẹ và bé (Nguồn: vn-test-11.slatic.ne)

2.6. Dầu gội cho trẻ em Mommy care

Mommy Care là sản phẩm dầu gội, sữa tắm organic cho bé được nhập khẩu từ Israel. Tạo cảm giác dịu nhẹ, bổ sung dưỡng chất cho tóc tơ của bé mềm mại.

Mommy care an toàn tuyệt đối vì hoàn toàn không chứa hóa chất hay các thành phần gây hại cho da bé. Đảm bảo tính tự nhiên, không gây mất cân bằng độ PH ở da. Tránh các tác nhân môi trường gây hại cho bé như ánh sáng, bụi, vết bẩn.

Cho sữa tắm gội Mommy care ra lòng bàn tay, xoa đều lên tóc và da bé để tạo bọt, sử dụng nước ấm gội lại sạch. Sản phẩm thích hợp cho bé từ 3 tuổi trở lên, phù hợp với người lớn. Bảo quản nơi khô ráo, xa tầm tay trẻ nhỏ. Giá sản phẩm 310.000Đ cho chai 400ml

Sữa tắm Mommy care (Nguồn: meta.com.vn)

2.7. Tắm gội bọt sơ sinh Babyganics 473ml

Sản phẩm tắm gội bọt sơ sinh Babyganics là sản phẩm sữa tắm hữu cơ được sản xuất tại Hoa Kỳ, độc quyền 100% bởi Blend Oil NeoNourish về nuôi dưỡng và bảo vệ da bé.

Sản phẩm được làm từ các thành phần tự nhiên, hữu cơ chiết xuất lô hội, hoa cúc an toàn tuyệt đối với sức khỏe trẻ nhỏ. Với công thức tạo bọt tự nhiên, không chứa các hóa chất mùi nhân tạo, paraben, dầu khoáng… Giúp làm sạch dịu nhẹ làn da và mái tóc trẻ, không gây khó chịu, cay mắt, tác dụng phụ. Vừa tắm, vừa gội đồng thời cũng là sản phẩm dưỡng ẩm cho bé hiệu quả.

Sản phẩm sử dụng như các loại sữa tắm gội thông thường khác bằng cách thoa lên da, tóc bé khi đã làm ướt, tắm gội nhẹ nhàng và xả lại với nước sạch. Thích hợp cho các bé dưới 3 tuổi và phụ nữ trước, trong, sau sinh. Sản phẩm có mức giá bán 320.000đ

Baby Ganics được chứng nhận an toàn với làn da trẻ (Nguồn: mevacon.com.vn)

2.8. Sữa tắm gội tạo bọt toàn thân Organic Dr.Brown

Organic Dr.Brown là sữa tắm gội tạo bọt toàn thân đến từ Mỹ được nhiều bệnh viện, bác sĩ khuyên cha mẹ sử dụng cho bé yêu. Sản phẩm đã có mặt trên khắp 80 quốc gia, hàng trăm triệu gia đình tin tưởng và đánh giá cao.

Organic Dr.Brown được chiết xuất từ hoa cúc La Mã, lô hội hữu cơ làm sạch an toàn cho da và tóc bé yêu. Khả năng dưỡng ẩm, bảo vệ da nhạy cảm của bé với mùi hương tự nhiên dịu nhẹ. Tạo bọt tự nhiên, không gây khô da cho trẻ nhỏ.

Sản phẩm phù hợp với trẻ nhỏ, phụ nữ trước, trong, sau khi mang bầu. Bởi sự lành tính, cảm giác dịu nhẹ mà sữa tắm gội toàn thân mang lại. Sử dụng bằng cách thoa trực tiếp lên da, đầu trẻ nhỏ, rửa sạch lại với nước.

Với mức giá 270.000đ/chai 236ml đây là sản phẩm nhận được đánh giá tích cực từ người tiêu dùng.

Sữa tắm Organic Dr.Brown (Nguồn: momviet.com)

2.9. Dầu gội Chicco chiết xuất Hoa cúc 0M+

Dầu gội cho bé thương hiệu Chicco được tin dùng trên khắp 120 quốc gia. Sản phẩm được đánh giá cao bởi các bậc cha mẹ khi chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bé. Nhiều năm liền sản phẩm dẫn đầu thị trường Ý, nhận được đánh giá tích cực từ nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Sản phẩm sữa tắm gội hữu cơ cho bé Chicco kết hợp tắm và gội với chiết xuất hoa cúc làm mềm da, cung cấp Glycerin cân bằng PH, ngăn ngừa mẩn đỏ, khô da với trẻ. Sản phẩm hỗ trợ điều trị rôm tốt cho bé. Mang lại cho bé yêu cảm giác sảng khoái, thoải mái, giấc ngủ sâu hơn.

Sản phẩm dầu gội cho bé Chicco chiết xuất hoa cúc không gây cay mắt bé, mẹ sử dụng đồng thời tắm gội bằng cách thoa lên da, đầu bé hoặc pha vào chậu. Rửa sạch lại bằng nước ấm, lau khô cho bé. Phù hợp với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, phụ nữ trước, trong, sau khi sinh.

Giá của sản phẩm là 200.000đ/chai 200ml.

Sữa tắm gội Chicco đến từ Italy (Nguồn: mamanbebe.com.vn)

2.10. Sữa tắm gội Organic Dermapon cho bé

Sữa tắm gội Organic Dermapon là sản phẩm đến từ Thái Lan với hơn 40 năm ra đời phát triển. Organic Dermapon nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bậc cha mẹ trong vệ sinh, chăm sóc trẻ.

Sữa tắm gội được chiết xuất từ tinh dầu hoa hướng dương kết hợp vitamin B1, B2, A, E, D là giải pháp giúp nuôi dưỡng, vệ sinh hoàn hảo cho tóc, da của bé, không gây khô da với độ PH cân bằng. Đồng thời các tinh dầu tự nhiên giúp nuôi dưỡng sâu trong tóc, cho bé mái tóc sạch mềm, làn da mịn màng.

Sử dụng bằng cách cho sữa tắm gội ra tay, tạo bọt và bôi đều lên tóc, da của bé. Làm sạch lần nữa với nước. Bảo quản nơi khô ráo, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng đặc biệt là trẻ nhỏ. Dung tích 480ml sản phẩm được bán với mức giá 150.000đ.

Sữa tắm Organic Dermapon (Nguồn: dktcdn.net)

Trên đây là một số lưu ý khi mua sữa tắm Organic cho bé an toàn, chăm sóc da, bên cạnh các thông tin trên, cha mẹ cần chú ý lựa chọn tại các địa điểm bán hàng uy tín để không gây hại cho sức khỏe bé. Chọn mua tại hệ thống siêu thị Vinmart 100% uy tín, mua online tại Saigon-Gpdaily để hưởng những ưu đãi và chính sách hỗ trợ tốt nhất nhé.