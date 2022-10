Top 11 laptop 13 inch giá rẻ dưới 10tr nhẹ gọn màn hình tràn viền

Các sản phẩm laptop rất đa dạng từ mẫu mã cho đến thương hiệu. Tùy vào nhu cầu bản thân mà bạn sẽ có tiêu chí phù hợp. Nếu thích sự nhỏ gọn, thuận tiện thì một chiếc laptop 13 inch mỏng nhẹ là dành cho bạn. Bài viết sau sẽ giới thiệu top 11 laptop 13 inch giá rẻ giúp bạn lựa chọn dễ dàng hơn.



1. So sánh laptop 13 inch, 14 inch và 15 inch, nên chọn mẫu nào?

1.1 Về kỹ thuật

Các thương hiệu: Dẫu cho thuộc thương hiệu nào từ dòng laptop hãng Apple, Asus, Dell,… đều có những điểm mạnh và điểm chưa được hài lòng. Với laptop 14 inch là chiếc máy tính xách tay có ưu điểm là linh hoạt và dễ mang vác nhưng màn hình lại nhỏ hơn một chút. Còn với laptop 13 inch thì màn hình sẽ nhỏ nên những ai mong muốn một chiếc laptop có màn hình rộng sẽ không thấy hấp dẫn.

Laptop 13 inch có phù hợp để chơi game? (Nguồn: baomoi.com)

1.2 Về tính tiện dụng

Với mỗi một sản phẩm Laptop đều có những ưu điểm riêng tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Về kỹ thuật cũng vậy. Mỗi loại laptop 13”, 14” và 15” sẽ có thông số kỹ thuật khác nhau để bạn cân nhắc chọn lựa.

Với chiếc laptop 15’’ sẽ có ưu điểm là màn hình rộng đảm bảo cho bạn có không gian rộng. Bạn có thể thỏa sức chơi game cũng như xem phim trên chiếc laptop 15’’ này. Còn với một chiếc laptop 14’’ sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí hơn, khá linh hoạt và dễ di chuyển nếu bạn thường xuyên phải mang laptop ra ngoài.

Nếu như bạn không yêu cầu một chiếc laptop có màn hình rộng thì laptop 13” sẽ là sự lựa chọn hấp dẫn. Bạn có thể để ở trong cốp xe để di chuyển và trọng lượng của laptop cũng khá nhẹ nhàng.

1.3 Để chơi game

Tiêu chí khi lựa chọn laptop cấu hình mạnh để chơi game thì chiếc laptop 15’’ sẽ là sự ưu tiên hàng đầu. Màn hình lớn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game. Còn đối với laptop 13’’, 14’’ thì màn hình khá nhỏ, tuy nhiên đối với những dòng máy mang lại hình ảnh chân thực, sắc nét, thì cũng vẫn mang lại trải nghiệm không hề tồi khi chơi game.

1.4 Các tác vụ khác

Nếu bạn sử dụng laptop như một công cụ để giúp bạn học tập, làm việc hay chỉ đơn giản là nghe nhạc lướt web thì sản phẩm laptop 13’’ rất phù hợp. Bạn có thể dễ dàng mang vác, di chuyển một cách thuận tiện. Đây thực sự là chiếc laptop mỏng nhẹ cấu hình mạnh tăng năng suất làm việc đáng tiền.

Thực tế cho thấy laptop 15’’ chủ yếu được chọn bởi những người thường xuyên chạy đa nhiệm. Hoặc đơn giản là những công việc cần so sánh dữ liệu, yêu cầu phải làm việc trên máy có không gian rộng.

1.5 Nên chọn mẫu nào?

Chọn chất lượng, công nghệ màn hình

Có rất nhiều người lầm tưởng một chiếc laptop 15 inch màn hình rộng đồng nghĩa với không gian sử dụng rộng. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Có thể bạn không biết độ phân giải mới là yếu tố quyết định đến không gian làm việc của một chiếc laptop. Độ phân giải càng cao thì càng sắc nét.

Chọn cấu hình

Trong 3 loại laptop thì laptop 15 inch sẽ có giá cao nhất so với laptop 14 và 13 inch. Tuy nhiên có một số loại laptop 13 inch nhưng giá thành lại cao hơn laptop 14 inch và cấu hình của nó cũng sẽ cao hơn. Vậy lý do gì mà laptop có màn hình nhỏ hơn nhưng giá lại cao hơn?

Câu trả lời là do laptop 13 inch cấu hình mạnh. Laptop 13 inch do các nhà cung cấp như HP, Dell, Lenovo, Asus định vị ở một phân khúc cao hơn so với các dòng laptop 14 inch. Ngoài ra thời gian sử dụng pin của Laptop 13 inch cũng lâu hơn so với dòng laptop 14, 15 inch.

Chọn giá tiền

Tong 3 dòng sản phẩm laptop 13,4 và 15 inch thì dòng sản phẩm 14 inch có giá thành rẻ nhất. Nguyên nhân là do nó là dòng sản phẩm đa mục đích, hướng đến nhiều người đều có thể sử dụng nên mức giá của nó khá mềm.

Laptop 13 inch đánh vào nhu cầu nhỏ nhẹ, tiện dụng cùng với thiết kế đẹp mắt nên giá cao hơn một chút. Khỏi phải nói sản phẩm vừa có màn hình lớn lại cấu hình cao như laptop 15 inch thì giá cao nhất là điều không cần phải bàn cãi.

Laptop 13 inch giá rẻ mỏng nhẹ (Nguồn: laptopnew.vn)

2. Top 11 laptop 13 inches giá rẻ tốt nhất hiện nay

2.1. Laptop Dell Inspiron 5379 i5-8250U 13.3 inches

Hiện nay trên thị trường sản phẩm Laptop Dell Inspiron 5379 i5-8250U 13.3 inches xuất hiện với nhiều mức giá khác nhau. Máy được thiết kế với vỏ nhôm với màu xám làm chủ đạo mang đến một thiết kế sang trọng huyền bí. Với bộ vi xử lý intel core i5 – 8250U 1.6GHz đem đến hiệu năng xử lý vượt trội.

Dell Inspiron 13 5379 có dung lượng RAM 8G DDR4 với tốc độ 2400MHz. Ngoài ra, sản phẩm có thể nâng cấp tối đa lên đến 32GB. Laptop có màn hình cảm ứng 13.3 inch với độ phân giải full HD đảm bảo đem đến cho bạn những hình ảnh chất lượng và sắc nét. Với dung lượng pin 3cell 42Whr có thể đảm bảo cho bạn thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng.

2.2. Dòng Dell XPS 13

Sản phẩm Dell XPS 13 được thiết kế có lớp vỏ bằng sợi cacbon mang đến sự mỏng nhẹ và chắc chắn khi sử dụng. Mặc dù laptop Dell có thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Sản phẩm được trang bị màn hình 13.3 inch sắc nét, full HD với độ phân giải lên đến 1920 x 1080 pixels.

Ngoài ra Dell XPS 13 còn được trang bị cấu hình Intel Core i5 – 7200U Kabylake đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ. Sản phẩm được tích hợp đầy đủ 2 cổng USB 3.0, 1 cổng USB Type C, 1 SD card reader. Điều đó đảm bảo đem đến sự hữu dụng cho người dùng.

Dell XPS 13 – laptop 13 inch cấu hình mạnh (Nguồn: youtube.com)

2.3. Laptop Dell Inspiron 7373

Dell Inspiron 7373 có thiết kế nhỏ gọn và sang trọng với chất liệu nhôm nguyên khối đồng màu trên toàn thân máy. Sản phẩm được thiết kế tinh tế, gọn nhẹ ngoài ra có thể xoay gập 360 độ hiện đại. Mặc dù có thiết kế có phần mỏng và nhẹ nhưng cấu hình trong máy lại hoàn toàn ngược lại.

Dell Inspiron 7373 được trang bị cấu hình CPU i7 thế hệ thứ 8, RAM 8GB DDR4, ổ cứng tốc độ cao SSD 256 GB. Mặc dù có màn hình 13.3 inch như các sản phẩm laptop cùng loại nhưng máy có thể xem được video có độ phân giải 4K sắc nét. Sản phẩm xứng đáng nằm trong top những laptop 13 inch giá rẻ.

2.4. ASUS Zenbook Flip S

ASUS ZenBook Flip S có thể gập màn hình 360 độ và có trọng lượng nhẹ nhất thời điểm hiện tại. Máy được thiết kế để có thể hoạt động linh hoạt như một chiếc máy tính bảng tiện lợi. ộ vi xử lý Intel® Core i7 cho phép bạn dễ dàng xử lý các tác vụ thường ngày. Máy còn hỗ trợ bút stylus, nên đây là người đồng hành tuyệt vời với Windows 10

2.5. Laptop HP Envy 13

Chỉ nặng khoảng 1.23kg và mỏng 13.9 mm nhưng sản phẩm Laptop HP Envy 13 vẫn thể hiện sự đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ của máy. Máy sử dụng màn hình Full HD cho ra chất lượng hình ảnh sắc nét. Tuy nhiên có một khuyết điểm nhỏ của HP Envy 13 là dưới điều kiện ánh sáng mạnh máy không có chế độ chống chói lóa cao.

Laptop HP Envy 13 có CPU Intel core i5 thế hệ 8 dòng U, bộ nhớ RAM 4GB cùng với ổ cứng SSD 128GB. Với cấu hình đó đảm bảo máy tính xách tay HP có hiệu năng hoạt động mạnh. Ngoài ra HP Envy 13 còn hỗ trợ đèn nền trên bàn phím giúp bạn có thể làm việc trong điều kiện không đủ ánh sáng.

Laptop HP 13 inch thể hiện sự đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ (Nguồn: cbsistatic.com)

2.6. HP Chromebook 13

HP Chromebook 13 được mệnh danh là laptop 13 inch tốt nhất có thiết kế toàn bộ bằng nhôm. Máy có cấu hình lên đến 16GB RAM cùng độ phân giải 3.200 x 1.800. Nếu nhìn sơ qua bạn có thể thấy nó giống như một chiếc Macbook nhưng chức năng của các bàn phím lại tốt hơn giúp bạn có trải nghiệm đánh máy tuyệt vời.

Ngoài ra Chromebook HP 13 có thanh trackpad nhạy giúp chức năng cảm ứng mềm mượt. Tuy nhiên dung lượng lưu trữ của máy vẫn còn hạn chế do ổ cứng eMMC Flash 32GB. Nhưng bạn không cần quá lo lắng do Chrome OS có dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive. Thêm nữa là trong 2 năm kể từ thời điểm kích hoạt máy sẽ được tặng gói lưu trữ 100GB trên Google Drive

2.7. HP Spectre x360 13

HP Spectre x360 13 được thiết kế cao cấp cùng với màn hình cảm ứng tiện lợi cho người sử dụng. Với cấu hình mạnh mẽ của chip xử lý core i7 Kaby Lake thế hệ thứ 7 cùng với RAM 8G đảm bảo cho máy hoạt động nhanh và hiệu quả.

Với công nghệ âm thanh Bang & Olufsen chỉ có trên HP Spectre x360 13 sẽ cho bạn trải nghiệm nghe nhạc cực đỉnh. Ngoài ra khi mua máy còn kèm theo bút cảm ứng số thuận lợi cho những người thường xuyên phải nhập liệu.

2.8. Apple MacBook Pro with Touch Bar

Sản phẩm MacBook Pro with Touch Bar được sinh ra bởi cha đẻ Apple. Máy tích hợp bởi chip Kaby Lake Intel có thể xử lý đồ họa nhanh và mạnh mẽ. Máy sử dụng màn hình Retina thế hệ mới cùng lớp đèn LED huyền ảo giúp hiển thị màu tốt và huyền ảo.

Apple MacBook Pro with Touch Bar được trang bị trackpad có kích thước gấp đôi các sản phẩm trước đó. Ngoài ra bàn phím “cánh bướm” đem lại cảm giác thoải mái hơn khi gõ bàn phím và không phát ra tiếng ồn khi đánh máy.

Laptop 13 inch giá rẻ Apple MacBook Pro with Touch Bar (Nguồn: imore.com)

2.9. Apple MacBook Air

MacBook Air sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang tìm kiếm laptop 13 inch giá rẻ nhưng không kém phần chất lượng. Mặc dù chỉ là laptop 13 inch mỏng nhẹ nhưng có thể đáp ứng được nhu cầu công việc cao cùng với sự đẹp mắt ở kiểu dáng. Macbook có thiết kế bằng vỏ nhôm một cách hoàn thiện đem đến sự sang trọng cho chủ sở hữu.

MacBook Air 13 inch 128GB có kích thước màn hình 13.3 inch với hình ảnh hiển thị sắc nét bởi độ phân giải 900 x 1440 pixels trên tấm nền IPS LCD. Máy tích hợp vi xử lý Intel Core i5 Dual-core 1.8 GHz giúp đáp ứng được nhu cầu lướt web, cũng như xử lý công việc hàng ngày một cách hiệu quả.

2.10. Lenovo Thinkpad Yoga 370

Lenovo Thinkpad Yoga 370 được ra mắt vào đầu năm 2017 với tính năng xoay gập màn hình cảm ứng và hoán đổi được từ máy tính xách tay sang tablet. Yoga 370 gần giống dòng máy ThinkPad đánh vào tâm lý khách hàng doanh nhân của Lenovo.

Máy được trang bị màn hình 13″3 với độ phân giải Full-HD cùng với bút stylus. Máy có cấu hình CPU Intel Core-i thế hệ 7, RAM 16GB, GPU Intel Graphics 620 cùng thời lượng sử dụng pin 10 tiếng.

2.11. ASUS Zenbook 13

ASUS Zenbook 13 chính là một sự đột phá cho dòng laptop 13 inch giá rẻ siêu mỏng, nhẹ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Toàn thân máy đều bằng kim loại với trọng lượng chỉ nhẹ chưa đến 1kg. Cấu hình máy được tích hợp bộ vi xử lý Intel Core i7 Thế hệ thứ 8, bộ nhớ 8GB RAM và SSD 512GB. Tất cả tổng hòa trong chiếc laptop Asus mang đến trải nghiệm tuyệt vời thiết kế, âm thanh, hình ảnh đến thời lượng pin cực khỏe.

Asus siêu mỏng, nhẹ nhưng không kém phần mạnh mẽ (Nguồn: fptshop.com.vn)

Trên đây là top 11 laptop 13 inch giá rẻ có cấu hình mạnh, mỏng nhẹ để các bạn tham khảo cũng như hiểu hơn về các dòng sản phẩm laptop 13 inch. Hy vọng với bài viết này bạn có thể đưa ra lựa chọn tinh tế phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân mình. Đừng quên truy cập kênh thương mại điện tử Adayroi để đặt mua các dòng laptop của các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, hưởng chính sách bảo hành 100% uy tín và săn các chương trình ưu đãi đặc biệt bạn nhé.