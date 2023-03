Top 11 máy tính All in one tốt nhất 2019 cấu hình mạnh giá từ 10tr

2. Các mẫu máy tính All in one cấu hình cao tốt nhất

Máy tính All in one (tất cả trong một) sở hữu hàng loạt các ưu điểm như cấu hình không thua kém gì máy tính bàn truyền thống, tính bảo mật cao, nâng cấp nhanh,… đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Hãy cùng Blog Adayroi điểm qua những thông tin quan trọng xem máy tính All in one nào tốt nhé!



Để trả lời câu hỏi máy tính All in one nào tốt và có được sự lựa chọn phù hợp. Đầu tiên và cũng rất quan trọng đó là tìm hiểu về thông tin cần thiết khi mua các loại máy tính bàn hiện đại, đa năng nhất thị trường hiện nay này.

Thích hợp cho không gian làm việc nhỏ (Nguồn: adayroi.com)

Thiết kế: Máy tính All in one (AiO) có thể thấy tính đa năng trong tên gọi của nó “tất cả trong một”. Nếu đối với máy tính truyền thống bao gồm màn hình monitor/LCD và một thùng (case) chứa các linh kiện được lắp ráp hoàn chỉnh bên trong như mainboard, CPU, RAM, Card đồ họa,…

Thì ý tưởng sắm các linh kiện máy tính cần thiết, đảm bảo chất lượng trên tích hợp thành một khối thống nhất được hiện thực hóa. Tích hợp thành phần bên trong thùng máy, nhờ đó, có thể loại bỏ case để bộ máy chỉ còn màn hình và bàn phím, giúp tiết kiệm không gian, linh hoạt hơn và sở hữu nhiều ưu điểm thu hút lượng lớn người sử dụng.

Màn hình mỏng là một điểm cộng lớn của loại máy tính này. Yếu tố tối giản được thể hiện rõ khi một dàn máy tính truyền thống lỉnh kỉnh, nặng nề được thay vào đó là một màn hình mỏng, viền 4 cạnh và toàn bộ linh kiện đã chứa bên trong, chỉ còn lại một bàn phím và một chuột điều khiển.

Với thiết kế như trên thì máy tính All in one là sự lựa chọn thông minh cho những ai có vị trí không gian làm việc nhỏ, phòng trọ nhỏ phải chia sẻ diện tích với những người xung quanh và đây cũng là giải pháp hữu hiệu cho văn phòng nơi có diện tích vừa và nhỏ.

Nên mua máy tính all in one nào (Nguồn: cntronic.com)

Nâng cấp: Nếu đối với máy tính để bàn truyền thống người sử dụng khá khó khăn và bối rối trong việc lắp đặt, di chuyển. Ngược lại, sở hữu All in one – dòng máy tính bàn hiện đại, đơn giản, dễ sử dụng, đa năng chỉ cần cắm 1 dây nguồn rất đơn giản. Desktop AiO sử hữu thiết kế các khe cắm thiết bị ở vị trí các cạnh bên của màn hình, thiết kế này giúp bạn gắn thêm ổ đĩa quang CD/DVD khi muốn sử dụng cài đặt, nâng cấp Windows, phần mềm từ đĩa rất nhanh chóng và dễ dàng.

Bảo mật: Ưu điểm của máy tính All in One là được hỗ trợ tính năng bảo mật cao cấp, được trang bị tính năng bảo mật hàng đầu, giúp đảm bảo quá trình vận hành an toàn và không bị gián đoạn. Ngoài ra còn có khả năng tự phát hiện và phục hồi nếu bị tấn công tăng tính năng bảo mật cho người sử dụng.

Giá cả phù hợp: Hầu hết các sản phẩm All in One tích hợp linh kiện được bảo hành từ 1 đến 3 năm. Có nhiều hãng cho sự lựa chọn của bạn, giá cả rất phù hợp và ngang bằng với máy tính truyền thống cùng cấu hình.

Cấu hình mạnh mẽ: Máy tính All in one được trang bị bộ xử lý Intel core 2 dual và core -i3,i5,i7 vô cùng mạnh mẽ, điều này giúp cho máy hoạt động nhanh và mượt, tốc độ xử lý tốt ngoài ra còn tiết kiệm năng lượng. Nhờ vậy mà tốc độ công việc của các bạn cũng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trên đây là những tiêu chí quan trọng để người dùng đánh giá máy tính All in One có tốt không.

Máy tính all in one nào tốt nhất 2019 (Nguồn: windowscentral.com)

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều mẫu máy tính All in one. Blog Adayroi sẽ tặng bạn những món quà chính là các gợi ý giúp bạn lựa chọn được máy tính All in one tốt nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhé!

Máy tính Dell Inspiron 3477B 23.8 inches: là một trong những máy All in one có thiết kế rất độc đáo mà nhiều người tin dùng khi chọn mua thương hiệu máy tính bàn Dell. Cũng ở hữu ưu điểm mỏng nhẹ, gọn gàng, máy tính Dell Inspiron 3477B toát lên phần chắc khỏe, sang trọng và đường nét tinh tế.

Sở hữu cổng kết nối màn hình HDMI, USB 3.0, WLAN…ghi điểm vì kết hợp đa dạng các cổng kết nối cùng với màu đen sang trọng đây là sản phẩm chắc chắn khiến bạn cảm thấy hài lòng.

Máy để bàn All in one Dell Inspiron 3477B hoạt động mạnh mẽ, quản lý đa tác vụ, chuyển đổi nhịp nhàng, đa nhiệm tốt, chạy nhanh và mượt mà khi lướt web, nghe nhạc, xem phim, chơi game, soạn thảo văn bản với vi xử lý Intel Core i3-7130U tốc độ 2.7GHz, RAM 4GB, ổ đĩa cứng 1TB, và card đồ họa Intel HD Graphics 620 hạn chế giật, lag hiệu quả. Giá tham khảo của Dell Inspiron 3477B 23.8 inches: 14.950.000đ

Máy tính Dell Inspiron 3477B 23.8 inches (Nguồn: imgur.com)

HP Pavilion 22 AIO: Điều đặc biệt của HP Pavilion 22 AIO so với các sản phẩm cùng phân khúc chính là thiết kế khác biệt chân đế dạng chữ A, có giá đỡ toàn bộ thân máy và khung bằng kim loại. Khoác lên mình bộ cánh đen – bạc cuốn hút, màu sắc phù hợp với hầu hết không gian sử dụng.

Là một trong những All in One tất nhiên HP Pavilion 22 AIO cũng có đặc tính gọn nhẹ, không có các cổng kết nối nhiều dây nhợ với PC như truyền thống. HP Pavilion 22 AIO chỉ có duy nhất kết nối nguồn nào AC. Để có một bộ máy tính All in one tốt nhất, gọn nhẹ tối đa người dùng có thể trang bị một bộ bàn phím và chuột không dây Bluetooth.

Sở hữu sản phẩm máy tính bàn công nghệ hãng HP sản xuất với các phiên bản Pavilion 22 AIO (E9U04AA) với bộ xử lý Intel Core i3-4130T tốc độ 2,9GHz tích hợp đồ họa Intel HD Graphics, HP còn trang bị thêm bộ xử lý Intel Pentium G3220T và Intel Core i5-4570T.

Nếu là game thủ và đang phân vân không biết máy tính All in one nào tốt thì đây là một trong sự lựa chọn giúp bạn có trải nghiệm giải trí tuyệt vời nhờ thiết kế công nghệ âm thanh DTS, cài sẵn Windows 8.1 64-bit, trang bị webcam cho nhu cầu sử dụng trò chuyện có hình ảnh của người sử dụng. Giá tham khảo: từ 19.700.000đ.

HP Pavilion 22 AIO (Nguồn: imgur.com)

Máy tính Lenovo Ideacentre AIO Y910: Lenovo vẫn luôn là một đối thủ mạnh với các dòng máy tính chuyên game của mình. Sản phẩm Ideacentre AIO Y910 là một ví dụ điển hình.

Thế mạng máy tính “tất cả trong một” cho game thủ nên thiết kế đúng chất ngầu và sáng tạo, phù hợp với tính cách và đậm chất game thủ hiện đại. Bên cạnh đó bộ phận tản nhiệt được thiết kế phía sau như hình “vẩy cá” khá độc đáo.

Về cấu hình, máy cho game thủ được trang bị chip xử lý Intel i7-6700 thế hệ thứ 6, 128GB SSD và ổ cứng 1TB 8GB RAM, đi kèm với card màn hình NVIDIA GeForce GTX 1070. Cực nét cho bạn trải nghiệm tinh tế và tuyệt vời. Do đó, sản phẩm là một trong 13 dòng máy tính All in one tích hợp màn hình cảm ứng hiện đại nhất trong tầm giá 10 triệu.

Giá tham khảo: Tầm giá 40.000.000đ để sở hữu cấu hình như thế này là mức giá tốt cho sản phẩm All in one.

Máy tính Lenovo Ideacentre AIO Y910 (Nguồn: pcworld.com.vn)

Apple iMac: Câu trả lời cho máy tính All in one nào tốt đối với tín đồ yêu mến các sản phẩm công nghệ chất lượng nhà Táo có lẽ là Apple iMac đúng không nào. Đã quen với hệ điều hành MacOs hoặc tiện dụng hơn khi kết nối các thiết bị Apple của mình với nhau thì tham khảo ngay sản phẩm All in one Apple iMac nhé!

Với nhiều tầm giá và lựa chọn khác nhau, Apple cho ra 2 model iMac là 21,5 và 27 inch. Tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như túi tiền, nếu chắt chiu mới sắm được một em “Táo” thì có thể chọn chiếc 21,5 inch. Nếu hầu bao dư giả một chút thì có thể chọn chiếc to hơn một xíu để thoải mái sử dụng, giải trí, làm việc nhé.

Đặc biệt, nếu có khả năng tài chính tốt thì đừng chần chừ nữa, trải nghiệm cực đã với chiếc iMac Pro mới nhất của Apple. Màn hình 5K và cấu hình cực khủng đảm bảo bạn sẽ thực sự hài lòng với sản phẩm All in one này. Và giá tương xứng cho trải nghiệm tuyệt vời này là sản phẩm có thể lên đến trăm triệu.

Với hệ điều hành MacOs, màn hình hiển thị của iMac rất đẹp, iMac thường sẽ được trang bị RAM 8GB, 1TB HDD, chip xử lý Intel và card đồ họa Intel HD Graphics giúp người dùng yên tâm sử dụng.

Apple iMac (Nguồn: cdn2.macworld.co.uk)

Microsoft Surface Studio: Microsoft là một trong những hãng phần mềm nổi tiếng, ông lớn thể hiện mình không kém cạnh trong việc tạo ra thiết bị phần cứng, minh chứng tiêu biểu là sản phẩm Microsoft Surface Studio. Chiếc máy này đặc biệt dành cho người sử dụng hiểu rất rõ về nhu cầu sử dụng của mình, biết mình muốn gì, cần gì cho công việc của mình.

Khá hữu ích và tinh tế, Microsoft Surface Studio được trang bị màn hình cảm ứng thuận tiện phù hợp với công việc thiết kế, mỹ thuật, hội họa, bên cạnh đó để người dùng có thể thao tác dễ dàng hơn thiết kế máy có thể gập lại gần như song song với mặt bàn. Một điểm cộng lớn và tạo thế mạnh cạnh tranh lớn cho hãng.

Cấu hình tùy thuộc vào mức giá, đặc biệt tất cả các model sẽ đều có màn hình 28 inch với độ phân giải 4.500 x 3000. Phần cứng bao gồm chip Intel, ổ cứng 1TB, 8GB RAM và card đồ họa Nvidia GeForce GTX 965M.

Microsoft Surface Studio (Nguồn: youtube.com)

HP ProOne 400 G1: Sản phẩm cực phù hợp với không chỉ không gian nơi làm việc mà cả giải trí. Thiết kế thông minh, tiện ích của máy giúp bạn dễ dàng đặt ở những mặt phẳng thông thường thậm chí là treo hẳn lên tường không khác gì chiếc máy hình chiếu hiện đại ngày nay. ProOne 400 G1 hiện tại gồm 2 phiên bản khi phân chia theo kích thước màn hình đó là loại màn hình rộng 21,5 inch kèm theo hỗ trợ cảm ứng và màn hình loại 19,5 inch.

HP ProOne 400 G1 cũng được tích hợp webcam, loa, micro cùng với công nghệ âm thanh DTS. Hai model trên đều được tích hợp sẵn HĐH Windows 8.1 hiện đại, bản quyền mang khả năng vô cùng lớn của bộ xử lý Intel thế hệ thứ 4 cấu hình Core i3-4130T, tốc độ CPU 2,9GHz, RAM có dung lượng 4GB, đồ họa Intel HD Graphics, ổ đĩa quang SuperMulti DVD và ổ cứng 500GB.

Bên cạnh đó, máy được trang bị đầy đủ khả năng kết nối với mạng Wi-Fi, Bluetooth, mạng có dây Ethernet phục vụ nhu cầu người dùng. Nhưng đáng chú ý ở chỗ sản phẩm ProOne 400 G1 nhờ công nghệ HP Wireless Hotspot tích hợp nên có thể chia sẻ tiện dụng đến 5 thiết bị quanh nó tìm thấy, cùng lúc các kết nối Internet.

Cấu hình mạnh mẽ giải quyết công việc hiệu quả, bảo mật cao cấp với phần mềm cho doanh nghiệp của HP như HP BIOSphere và HP Trust Circles. Giá tham khảo: 13,5 triệu đồng cho phiên bản 19,5 inch, phiên bản 21,5 inch có cảm ứng có giá 18,9 triệu đồng.

HP ProOne 400 G1 (Nguồn: wikimedia.org)

Dell Inspiron 3264C: Xét về giá cả thì Inspiron 3264C của Dell là mẫu có giá phải chăng nhưng vẫn dùng tốt được ưa chuộng. Nếu là sinh viên thì đây là lựa chọn phù hợp khi có nhu cầu sử dụng máy tính All in one.

Máy “tất cả trong một” của Dell này có màn hình tấm nền IPS FullHD hoàn toàn tốt để giải trí và làm việc, được trang bị chip i3-7100U, 1TB HDD, 4GB RAM và bộ bàn phím với chuột không dây. Các cổng kết nối thiết kế vị trí và số lượng hợp lý, đủ nhu cầu sử dụng bao gồm 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0, một cổng HDMI.

Cỗ máy được trang bị chip i3-7100U, 4GB RAM, 1TB HDD đi kèm với chuột và bàn phím

Cấu hình không quá mạnh nhưng trong tầm giá này là phá phù hợp cho lựa chọn của bạn. Giá tham khảo: 13.590.000đ

Dell Inspiron 3264C (Nguồn: imgur.com)

GoodM GAE8118L: có trọng lượng nhỏ, nhẹ, giúp bạn có thể dễ dàng mang theo mà không có cảm giác quá nặng nề. Kiểu dáng chân đế thiết kế độc đáo, đảm bảo sự chắc chắn và tiết kiệm diện tích để bàn, nhỏ gọn và hiện đại. Sản phẩm đi kèm theo là bàn phím và chuột để sử dụng khi làm việc với tài liệu văn bản và xử lý dữ liệu hoặc các thao tác cần độ chính xác cao.

Máy tính All In One GoodM GAE8118L RAM 4GB đảm bảo chạy nhiều chương trình cùng một lúc mà không bị tình trạng giật lag, bộ vi xử lý Intel Celeron G1840 xung nhịp 2.8GHz và card màn hình cho máy khả năng chạy đa nhiệm tốt, giúp trải nghiệm chơi game, email hay xem phim, nghe nhạc giải trí, việc lướt web, truy cập mạng xã hội trở nên tuyệt vời hơn.

Không gian lưu trữ được mở rộng và nâng cao hiệu suất sử dụng của máy nhờ ổ cứng 500GB. Chiếc All In One GoodM GAE8118L có màn hình kích thước 21.5 inches và độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixels đảm bảo cho hình ảnh sắc nét và sống động, độ tương phản cân đối, ánh sáng vừa đủ. Giá tham khảo: 9.500.000đ

GoodM GAE8118L (Nguồn: hstatic.net)

HP EliteOne 800 G1 Touch AIO 23: Đối với văn phòng hiện đại, chiếc máy này phù hợp xử lý các tác vụ công việc mượt mà khi được trang bị bộ xử lý Intel chất lượng cao, mới nhất, thuộc thế hệ thứ 8 với các tùy chọn đa dạng Core i5 hoặc i7, đồng thời có hỗ trợ RAM dung lượng bộ nhớ DDR4 đến 16GB, sử dụng ổ cứng HDD dung lượng lưu trữ khủng lên tới 1TB.

Máy đã cài sẵn các ứng dụng chuyên về văn phòng vô cùng hữu ích như bộ Office, Skype, đồng thời trang bị cả camera kép đầy đủ mặt trước, sau,… phục vụ tối đa cho nhu cầu nơi văn phòng như: họp bằng hình ảnh, giao tiếp trực tuyến,… Bên cạnh đó, sản phẩm được cài sẵn phiên bản Windows 10 Pro 64 bản quyền nếu chọn phiên bản màn hình cảm ứng, tăng tính bảo mật.

Với phiên bản Core i5, RAM 8GB, sản phẩm này được bán với giá là 23,99 triệu đồng, với phiên bản Core i7, RAM 16GB là 37,99 triệu đồng. Ngoài ra người dùng còn có sự lựa chọn với phân khúc thấp hơn với dòng HP ProOne 600 G4 AiO của hãng HP hoặc người anh em của nó là HP ProOne 400 G4 AiO.

Đây là hai model cấu hình tuy thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng mà với giá phải chăng hơn. Đới với HP ProOne 600 G4 AiO giá tham khảo là 18,49 triệu đồng, trang bị màn hình cảm ứng nhạy bén, rộng 21,5 inch, độ phân giải Full HD cung cấp với 2 tùy chọn là cấu hình loại Core i3 và Core i5 giá bán 20,49 triệu đồng.

Đáng chú ý, máy có sự hỗ trợ đắc lực, hiệu quả của Intel Optane Memory, giúp tăng đáng kể tốc độ đọc cũng như ghi chép dữ liệu của ổ cứng HDD lên tương đương với ổ SSD.

HP EliteOne 800 G1 Touch AIO 23 (Nguồn: imgur.com)

Asus ET2300INTI: nổi tiếng là một máy tính All-in-One dành cho việc phục vụ nhu cầu giải trí cho cả gia đình được hãng công nghệ Asus nổi tiếng sản xuất. Nổi bật với màn hình 23-inch độ phân giải Full HD 1920 x 1080, đặc biệt có trang bị tấm nền IPS LED-backlit và có thể nhận diện cảm ứng lên đến 10 ngón tay, giúp cho trải nghiệm cảm ứng được tối ưu nhất có thể trên nền tảng Windows 8 được cài sẵn trên máy tính.

Để gánh vác màn hình kích cỡ 23-inch này, Asus đã trang bị cho máy tính bàn ET2300INTI một bản lề đôi, có thể dễ dàng điều chỉnh để có một góc nhìn tốt nhất. Ngoài ra, hãng còn đưa cả card màn hình rời NVIDIA GT630M vào trong ET2300INTI để xử lý đồ hoạ, giúp tăng hiệu suất xử lý hình ảnh và video lên tới hơn 89%*.

Mang trong mình bộ vi xử lý Core i7 thế hệ thứ 3 của Intel, ET2300INTI chắc chắn có thể xử lý tất cả các tác vụ nặng nhất mà một chương trình cần phải xử lý và tất nhiên, tất cả các game online đều là chuyện nhỏ. Với sức mạnh từ bộ vi xử lý Intel Core i7, bạn có thể duyệt web nhanh hơn thường ngày tới 43%, các ứng dụng khởi động nhanh hơn thông thường tới 48%.

Về phần âm thanh, Asus ET2300INTI là máy tính All-in-One đầu tiên được tích hợp loa array và loa siêu trầm, cộng với một loa siêu trầm mở rộng bên ngoài. Tất cả các loa này đều đến từ công nghệ SonicMaster nổi tiếng của đội ngũ Golden Ear thuộc Asus. Hãy tận hưởng âm thanh mượt mà, phong phú và chi tiết trong từng bản nhạc và bộ phim yêu thích của bạn với Asus ET2300INTI.

Đặc biệt, Asus cũng cho phép bạn lựa chọn trang bị thêm cổng Thunderbolt với tốc độ truyền tải file nhanh hơn gấp đôi chuẩn USB 3.0 và nhanh hơn chuẩn USB 2.0 tới 20 lần.

Với camera tích hợp 2 megapixel 1080px, giúp bạn có được hình ảnh chân thật nhất trong các cuộc gọi video.

Wireless Display từ công nghệ WiDi của Intel giúp bạn có thể truyền nội dung phim ảnh, âm thanh tới các màn hình lớn khác như TV để chiếu cho cả gia đình cùng xem mà không cần tới dây nhợ lằng nhằng. Hỗ trợ chuẩn USB 3.0, nhanh hơn USB 2.0 tới 10 lần.HDMI 2 chiều in và out. Giá tham khảo: 30.499.000đ

Asus ET2300INTI (Nguồn: cnet.com)

GoodM GAC8547L: Máy tính All In One GoodM GAC8547L kiểu dáng tinh tế, kê chân được thiết kế độc đáo, tạo sự vững chắc và tiết kiệm tối thiểu diện tích để bàn, các đường nét viền vuông vức tạo sự mạnh mẽ, cá tính. Sản phẩm có trọng lượng nhỏ, mỏng nhẹ tiện dụng cho việc di duyển, tính linh hoạt cao. Được kèm theo chuột và bàn phím thuận tiện cho nhu cầu sử dụng.

Cấu hình ổn định, hiệu năng cao, máy tính All In One GoodM GAC8547Z còn được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-4790 xung nhịp 3.6GHz cộng với card màn hình cho máy khả năng chạy đa nhiệm rất tốt, đáp ứng các nhu cầu sử dụng của người dùng như giải trí lướt web, chơi game, email hay xem phim, đến làm việc soạn thảo văn bản.

Bên cạnh đó, ổ cứng SSD 120GB giúp mở rộng không gian lưu trữ cũng như góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng của máy. GoodM GAC8547L có màn hình 21.5 inches với hình ảnh sắc nét, độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixels đảm bảo cho hình ảnh màu đẹp, sắc nét, độ tương phản phù hợp. Giá tham khảo: 17.500.000đ.

Máy tính bàn GoodM GAC8547L kiểu dáng thời trang, màn hình sắc nét, hiệu năng sử dụng cao (Nguồn: gmtech.vn)

All in one là dòng máy tính bàn chính hãng, giá tốt đang được lựa chọn nhiều trên thị trường, với ưu điểm gọn gàng, mỏng nhẹ và thiết kế tinh tế. Nếu không gian làm việc nhỏ hẹp và đang đi tìm cho mình một bộ All in one, bạn có thể tìm thấy sản phẩm này tại các cửa hàng điện tử, điện máy lớn, uy tín, hay qua các trang mạng thương mại đáng tin cậy như Adayroi.

Tại đây, bạn có thể tham khảo thông tin và mua sắm thỏa thích không chỉ All in one mà còn nhiều sự lựa chọn máy tính và linh phụ kiện cao cấp, hiện đại khác kèm theo bảo hành chất lượng cho bạn. Truy cập ngay Adayroi.com và đăng ký thẻ thành viên VinID để nhận nhiều ưu đãi hơn nhé.

Để lựa chọn một máy tính linh phụ kiện chất lượng cao cho bản thân mình thật sự không phải đơn giản và dễ dàng, Blog Adayroi hy vọng đã cung cấp được những thông tin hữu ích cho bạn, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về máy tính bàn All in one và có được sự lựa chọn phù hợp cho bản thân.