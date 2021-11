Top 13 thuốc tăng chiều cao cho trẻ của Nhật Mỹ Úc Pháp giá từ 500k

4. Thuốc tăng chiều cao an toàn cho bé của Việt Nam

Bài viết này sẽ giới thiệu 13 thuốc tăng chiều cao cho trẻ chất lượng, đảm bảo an toàn, hiện được nhiều mẹ tin tưởng lựa chọn. Đón xem tất tần tật thông tin trong bài viết sau nhé.



1. Thuốc tăng chiều cho trẻ của Nhật

1.1. Thuốc tăng chiều cao Nhật GH Creation

Thuốc tăng chiều cao cho trẻ của Nhật GH Creation là sản phẩm đến từ thương hiệu AFC Efushi Group. Được nghiên cứu kỹ lưỡng, sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, nghiêm ngặt nên chất lượng của sản phẩm được đảm bảo. Hiện tại sản phẩm thuốc tăng chiều cao này nhận được sự tin dùng của số đông khách hàng không chỉ tại Nhật mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. GH Creation có thành phần là dưỡng chất sinh học là các axit amin thiết yếu cùng nhiều dưỡng chất khác như Canxi, Bonpeppu,… Dựa trên công nghệ sinh học về tái tạo gen người để sản xuất, sản phẩm không chỉ có tác dụng phát triển chiều cao mà còn có khả năng tăng đàn hồi cho da, tăng cường hệ miễn dịch, làm lành phục hồi vết thương nhanh chóng. Sản phẩm có thế dùng được cho đối tượng là người lớn và trẻ nhỏ. Tùy theo cơ địa, sản phẩm có thể mang lại hiệu quả tăng được từ 2-5 cm chiều cao. Hiện tại, sản phẩm được bán với giá khoảng 900.000 đồng.

1.2. Thực phẩm chức năng từ tảo Shin Shin

Thực phẩm chức năng tăng chiều cao cho trẻ từ tảo Shin Shin là sản phẩm tới từ thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản Kakumei. Thành phần của sản phẩm bao gồm các dưỡng chất đa dạng đó là tảo xoắn Spirulina, 18 axit amin, 100 loại vi khuẩn có lợi, carbohydrate,… giúp cung cấp dinh dưỡng thiết yếu tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch từ đó giúp đẩy lùi được bệnh tật, nâng cao sức khỏe và đặc biệt giúp kích thích được hormone tăng trưởng để trẻ tăng chiều cao tối ưu. Song song với việc uống sữa phát triển toàn diện cho bé cả về trí não lẫn chiều cao thì bổ sung thực phẩm chức năng như này là rất cần thiết.

Ngoài công dụng hỗ trợ phát triển chiều cao, sản phẩm còn có khả năng giúp trẻ hấp thụ canxi giúp cho xương vững chắc, ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

thuốc hỗ trợ tăng chiều cao từ tảo Shin Shin thích hợp cho những trẻ trên 6 tuổi. Giá sản phẩm hiện nay trên thị trường là khoảng 500.000 – 600.000 đồng.

Thực phẩm chức năng từ tảo Shin Shin giúp bé phát triển chiều cao tối ưu (Nguồn: chiaki.vn)

1.3. Tri Up Plus

Thực phẩm chức năng Triup Plus là một thuốc tăng chiều cao cho trẻ của Nhật nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng. Sản phẩm với thành phần là tảo lục, việt quất, nho đen, bột vỏ sò, cá Tuna, phấn ong vốn là những thành phần có công dụng tốt cho quá trình tăng trưởng, phát triển chiều cao. Được sản xuất với các thành phần tốt cho chiều cao, Triup Plus giúp cải thiện chiều cao hiệu quả cho bé, đồng thời còn giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giúp mắt sáng hơn và phát triển trí não tốt hơn. Giá của Triup Plus trên thị trường hiện nay là khoảng hơn 1.000.000 đồng.

2. Thuốc tăng chiều cao cho trẻ của Mỹ

2.1. Thực phẩm chức năng tăng chiều cao Nubest Tall

Nubest Tall là thực phẩm chức năng cung cấp canxi hiệu quả, an toàn được nhiều người tin dùng có xuất xứ tại từ Mỹ. Nubest Tall được sản xuất bởi dây chuyền hiện đại với các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên mang đến sản phẩm có chất lượng cao và an toàn cho người dùng. Chứa các thành phần như Ngọc Trúc, Nhung Hươu, Nano Canxi, Xuyên Khung, Collagen Type 2, Nấm Ngọc Linh,… thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng chiều cao Nubest Tall ngoài khả năng giúp phát triển chiều cao mà còn rất tốt cho sức khỏe. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá bán trên Saigon-Gpdaily là 1.090.000 đồng.

2.2. Thuốc tăng chiều cao Growth Height Pro

Growth Height Pro là một trong những thuốc tăng chiều cao cho trẻ được nhiều khách hàng tin tưởng. Growth Height Pro đến từ thương hiệu Mỹ M.B Pharma Labs. Sản phẩm ra đời là kết quả của quá trình nghiên cứu từ những chuyên gia hàng đầu về sức khỏe. Không những vậy, sản phẩm còn được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chất lượng của Growth Height Pro đã được kiểm chứng và kiểm định nghiêm ngặt từ những cơ quan chức năng. Growth Height Pro có các thành phần tốt cho phát triển chiều cao và sức khỏe như Probiotic, folic, các vitamin B6, B12, canxi, magie,… Các thành phần quan trọng này giúp cho sản phẩm có công dụng thúc đẩy phát triển về chiều cao lý tưởng cho trẻ. Ngoài ra sản phẩm còn giúp cho hệ xương khớp phát triển được tốt, ngăn tình trạng còi xương, tăng cường hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch để bé có thể phát triển khỏe mạnh toàn diện. Hiện sản phẩm đang được bán với giá khoảng hơn 1.000.000 đồng.

Thực phẩm chức năng Growth Height Pro bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ phát triển chiều cao an toàn (Nguồn:phunukieuviet.com)

2.3. Thuốc Tăng chiều cao Taller Max

Taller Max là thực phẩm chức năng tăng chiều cao cho trẻ nổi tiếng tiếp theo đến từ Mỹ được nhiều khách hàng lựa chọn cho bé. Bao gồm các thành phần gồm các chất như canxi, magie, kẽm, vitamin D,… giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết để bé tăng trưởng chiều cao, chắc xương, chống còi xương. Sản phẩm được hãng sản xuất dựa trên công thức độc quyền, quy trình sản xuất nghiêm ngặt nên rất an toàn cho sức khỏe. Giá của sản phẩm hiện nay là khoảng 1.100.000 đồng.

2.4. Super Growth Height

Super Growth Height có thành phần gồm Canxi, Kẽm, Magie, các men vi sinh cùng những thành phần tự nhiên như lúa mì, đậu nành chính là thực phẩm bổ dưỡng an toàn cung cấp cho cơ thể đầy đủ những dưỡng chất để phát triển được chiều cao một cách tối ưu.

Ngoài ra sản phẩm còn có khả năng hỗ trợ xương và sụn phát triển chắc khỏe, tăng sự đàn hồi của các cơ, từ đó giúp cơ thể phát triển được dẻo dai, khỏe mạnh hơn.

Hiện nay sản phẩm đang được bán với giá khoảng 1.100.000 đồng.

Super Growth Height giúp xương chắc khỏe, tăng cường phát triển chiều cao vượt trội (Nguồn: toimuaban.com)

2.5. Thực phẩm chức năng tăng chiều cao Growth Plus

Thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển chiều cao Growth Plus có thành phần gồm Nano Canxi, Hải Sâm, Collagen được thủy phân từ cá, Đỗ Trọng, Xuyên Khung, Nấm Ngọc Linh,… giúp tăng chiều cao đồng thời hỗ trợ xương phát triển chắc khỏe. Sản phẩm được bào chế từ các nguyên liệu thiên nhiên, đồng thời sản xuất trên một dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại nên đảm bảo chất lượng an toàn cho sức khỏe của bé khi sử dụng. Giá của sản phẩm này hiện nay là 1.000.000 – 1.300.000 đồng.

2.6. Thuốc tăng chiều cao Superior Taller

Là sản phẩm có xuất xứ từ thương hiệu uy tín của Mỹ, Superior Taller hiện là thuốc tăng chiều cao cho trẻ của Mỹ được nhiều mẹ tin dùng để giúp con yêu phát triển chiều cao một cách tối đa. Thành phần của sản phẩm gồm có colostrum được chiết xuất từ tinh chất sữa non, Pine nut extract được chiết xuất từ những hạt thông,… không chỉ giúp bé có thể phát triển chiều cao mà sản phẩm còn tốt cho sự phát triển của hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch. Sản phẩm hiện được bán với giá khoảng hơn 1.000.000 đồng.

Thực phẩm chức năng Superior Taller hỗ trợ phát triển chiều cao, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể (Nguồn: phunukieuviet.com)

3. Thuốc tăng chiều cao an toàn cho trẻ của Úc

Bio Island Lysine là dòng sản phẩm chức năng hỗ trợ hệ miễn dịch của Úc tăng chiều cao cho trẻ được nhiều phụ huynh tin tưởng. Thành phần của sản phẩm bao gồm Lysine Hydrochloride và Equiv được bào chế từ những nguyên liệu thiên nhiên có công dụng giúp cơ thể hấp thụ được canxi tối ưu, hỗ trợ xương chắc khỏe từ đó giúp bé phát triển được chiều cao một cách tối ưu. Hơn nữa sản phẩm còn tốt cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, giúp bé ăn ngon miệng, tăng cường sức đề kháng, đẩy lùi được bệnh tật. Giá của sản phẩm này hiện nay là khoảng hơn 300.000 đồng.

4. Thuốc tăng chiều cao an toàn cho bé của Việt Nam

Vipteen là thuốc tăng chiều cao cho trẻ có xuất xứ từ Việt Nam. Sản phẩm được bào chế từ những thành phần tốt như DHA, kẽm, vitamin D, Canxi,.. giúp bé có thể hấp thụ Canxi để phát triển chiều cao hiệu quả. Sản phẩm với các dưỡng chất quan trọng còn giúp cho bé được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh, phát triển toàn diện, ngăn ngừa những tình trạng như chậm lớn, còi xương, lười ăn,… Sử dụng sản phẩm kết hợp cho bé ăn các thực phẩm tốt phát triển chiều cao cho bé sẽ là phương pháp tốt nhất. Sản phẩm hiện nay đang được bán với giá khoảng 200.000 đồng.

Thuốc tăng chiều cao Việt Nam Vip Teen an toàn giúp bé phát triển khỏe mạnh (Nguồn:chiaki.vn)

5. Viên uống tăng chiều cao cho trẻ của Pháp

Vita Growth Height C là viên uống chức năng hỗ trợ tăng chiều cao cho bé đang được dùng phổ biến trên nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng và sản xuất bởi công nghệ Nano tiên tiến của Pháp với nhiều thành phần tốt như Canxi Nano, Vitamin D, Premium Protein, Kẽm Gluconat,… giúp cho bé khi sử dụng cơ thể được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để cơ thể phát triển khỏe mạnh, thúc đẩy sự phát triển chiều cao. Sản phẩm còn có công dụng giúp cho hệ thống xương chắc khỏe, ngăn tình trạng loãng xương, còi xương, chậm lớn. Giá bán của Vita Growth Height C hiện nay là khoảng 800.000 đồng.

Trên đây là 13 thuốc tăng chiều cao cho trẻ an toàn đang được các mẹ tin tưởng lựa chọn.