Top 14 máy in ảnh đẹp nhất 2019 cho văn phòng chuẩn màu giá từ 3tr

Bạn đã biết cách chọn mua cho mình một chiếc máy in ảnh để cho ra những tấm ảnh chất lượng cao, khi thị trường ngày nay có khá nhiều loại máy hay đến từ các thương hiệu khác nhau khó cho chúng ta có thể lựa chọn. Dưới đây là top 15 mẫu máy in ảnh đẹp nhất giúp bạn dễ dàng chọn mua hơn nhé!



1. Máy in ảnh đẹp nhất Canon Pixma Pro-100S

Trên thị trường, Canon là một thương hiệu lớn sản xuất các loại máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp hay các loại máy ảnh du lịch nhỏ gọn giá phải chăng,… Bên cạnh đó, bạn đang tìm cho mình một chiếc máy in ảnh Canon nào tốt để phục vụ cho nhu cầu thì Pixma Pro-100S là một sản phẩm khá tốt để bạn có thể chọn mua.

Máy có độ phân giải là 4800 x 2400 dpi, cho khả năng in ảnh 4×6 inch với tốc độ 34 giây. Đặc biệt, chiếc máy này còn cho ảnh chất lượng cao khi sử dựng hệ thống mực 8 màu và giấy in chính hãng do Canon cung cấp. Ngoài việc in ảnh trong khổ A4, máy còn hỗ trợ việc in ảnh khổ A3 và thậm chí có thể in lớn hơn. Nếu bạn sử dụng máy tính bảng hay smartphone để chụp ảnh thì Canon Pixma Pro-100S cũng có thể kết nối nhờ tính năng in không dây.

Giá tham khảo: 10,8 triệu đồng.

Canon Pixma Pro-100S là một sản phẩm máy in ảnh đến từ thương hiệu Canon (Nguồn: blog.parkcameras.com)

2. Epson PictureMate PM-400

Trong các loại máy in ảnh đẹp nhất, thì đây là một sản phẩm nhỏ gọn và trọng lượng không quá lớn, thông số lần lượt là 249 x 384 x 200 và 1,81kg rất tiện lợi khi bạn muốn mang đi.

Hơn nữa, Epson PictureMate PM-400 có thiết kế và cách sử dụng dễ dàng khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm một máy in ảnh màu tốt nhất thì đây không phải là sự lựa chọn phù hợp, nhưng chất lượng ảnh mà chiếc máy này đem lại có thể dùng treo tường hoặc trang trí đâu đó trong nhà bạn.

Thông số của chiếc máy có tốc độ in 36 giây, cho ảnh 4×6 inches, độ phân giải tối đa là 5760 x 1440 pixel.

Giá tham khảo: 6,2 triệu đồng.

Đây là một trong những mẫu máy in ảnh nhỏ gọn nhưng chất lượng của Epson (Nguồn: walmart.com)

3. Epson SureColor SC-P800

Nếu bạn đang lựa chọn và muốn tư vấn mua máy in ảnh chuyên nghiệp, thì đây chính xác là một sản phẩm cho chất lượng in ảnh cao và có thể hỗ trợ xử lý các khổ giấy in lớn. Mặc dù có giá thành cao, nhưng đổi lại thiết bị này được nhiều chuyên gia đánh giá cao vì có nhiều tính năng hiện đại, màu sắc đẹp và chuyên nghiệp.

SureColor SC-P800 có độ phân giải là 2800 x 1440 pixel, tốc độ in 3 trang/1 phút. Đây có thể nói là mẫu máy in ảnh dành cho những công việc đòi hỏi bạn sử dụng máy chụp ảnh kỹ thuật số và in ảnh chuyên nghiệp.

Giá tham khảo: 33 triệu đồng.

Dòng máy in ảnh chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Epson (Nguồn: sklep.medikon.pl)

4. HP Sprocket Photo Printer

Sản phẩm này có kích thước rất nhỏ gọn chỉ 75 x 116 x 23 mm và trọng lượng rất nhẹ 0,17kg giúp chúng ta có thể mang đi bất cứ đâu. HP Sprocket Photo Printer phục vụ cho nhu cầu mang đi và di chuyển nên chất lượng ảnh của chiếc máy này không được cao. Sản phẩm có thể kết nối với smartphone, máy tính bảng thông qua Bluetooth dựa vào các ứng dụng trên hệ điều hành Android hay iOS.

Giá tham khảo: khoảng 3 triệu đồng

Thiết bị nhỏ gọn mang tính di động cao của HP (Nguồn: harveynorman.com.my)

5. Canon Pixma TS8050

Là một sản phẩm máy in ảnh đến từ thương hiệu quen thuộc với những sản phẩm chất lượng tốt – Canon, phục vụ cho việc đi du lịch hay nhu cầu có một chiếc máy nhỏ gọn. Độ phân giải khi in đạt 9600 x 2400dpi, tốc độ của sản phẩm đạt 15 trang/1 phút cho in trắng đen và 10 trang/1 phút cho in màu. Mặc dù giá của Canon Pixma TS8050 cao nhưng nếu bạn đang tự hỏi máy in ảnh nào tốt nhất và tiện lợi khi sử dụng linh hoạt và cho được các bản in chất lượng chuyên nghiệp, thì đây là một sự lựa chọn xứng đáng.

Giá tham khảo: khoảng 5 triệu đồng.

Chiếc máy in ảnh Canon Pixma TS8050 chuyên nghiệp cho ảnh chất lượng cao (Nguồn: youtube.com)

6. Canon Pixma TS9150

Khi nhu cầu của bạn không quá cao và một số máy in ảnh đẹp nhất không được liệt kê vào “tầm ngắm” của bạn thì Canon Pixma TS 9150 là một chiếc máy phù hợp nhờ việc in đa năng tốt mà chất lượng hình ảnh không quá tệ.

Sản phẩm có tốc độ in 15 trang/1 phút cho trắng đen và 10 trang/1 phút cho in màu, độ phân giải 4800 x 1200 pixel. Bên cạnh đó, đây là một trong những chiếc máy in ảnh màu tốt nhất ở khổ A4 hoặc thấp hơn, có khả năng in đa nền tảng và hỗ trợ kết nối đa dụng qua Wifi, USB, NFC, Ethernet nên vẫn được đánh giá cao.

Thiết kế vuông vức và mạnh mẽ của Canon Pixma TS9150 (Nguồn: ebay.co.uk)

7. HP Envy 5540 All-in-One printer

Một sản phẩm được ra mắt năm 2015 nhưng hiệu năng vẫn được nhiều người hiện nay đánh giá cao. Thiết bị không những hỗ trợ in, scan hay kết nối USB mà có thể tự động in hai mặt, kết nối in Wifi, AirPrint và Wireless Direct. Chiếc máy này có tốc độ in 12 trang/1 phút cho trắng đen và 8 trang/1 phút cho in màu.

Mặc dù mất nhiều thời gian cho việc in và scan nhưng chất lượng sản phẩm có thể nói là khá tốt, khi chế độ Preview hoạt động mất 22 giây, scan khổ A4 ở độ phân giải 300dpi mất 25 giây, scan gần 3 phút cho ảnh ở độ phân giải 1200dpi.

Giá tham khảo: 5,3 triệu đồng

Một sản phẩm chất lượng cao từ HP mặc dù ra mắt năm 2015 (Nguồn: amazon.co.uk)

8. Canon Selphy CP1300

Canon Selphy CP1300 là một trong những sản phẩm máy in ảnh khá tốt hiện nay nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm máy in ảnh Canon nào tốt cho mình. Điểm mạnh của thiết bị này, chính là có thể in linh hoạt với nhiều sản phẩm công nghệ khác nhau, cho phép 8 thiết bị cùng kết nối và luân phiên in ảnh cùng một lúc. Ngoài ra, máy được cải tiến nhiều về giao diện giúp dễ dàng khi sử dụng và cài đặt thông qua các chức năng thông minh.

Giá tham khảo: 3,9 triệu.

Điểm cộng của sản phẩm chính là kết nối và in cùng lúc với nhiều thiết bị khác nhau (Nguồn: bhphotovideo.com)

9. Fujifilm Instax SHARE SP-3

Sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản Fujifilm này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và tiện dụng khi bạn muốn mang theo bên mình. Tốc độ in khá nhanh chỉ khoảng 13 giây, máy sử dụng pin sạc không cần nguồn điện, sử dụng film có kích thước 86 x 72 mm và vùng in có kích thước 62 x 62 mm cho ra những bức ảnh tỉ lệ 1:1. Chi phí cho mỗi lần in khá cao: 25,000 VND/ 1 tấm. Điểm trừ của thiết bị chính là giá cao nhưng chỉ cho một tấm ảnh với kích thước nhỏ.

Giá tham khảo: 4,5 triệu đồng.

Chiếc máy in ảnh nhỏ nhẹ tiện lợi khi mang theo bên mình (Nguồn: cnet.com)

10. Canon Pixma iP110

Pixma iP110 được hãng Canon xếp trong nhóm máy in phun màu đơn năng khổ A4 cho văn phòng – công ty, nhưng nếu bạn muốn tư vấn mua máy in ảnh chuyên nghiệp cho giải pháp in ấn di động và tích hợp việc pin sạc dung lượng cao thì sản phẩm dành cho bạn đây rồi.

Với chế độ Access Point Mode, sản phẩm có thể tự phát Wifi và bạn có thể kết nối với các thiết bị thông minh khác. Máy có độ phân giải 9600 x 2400dpi, tốc độ in xấp xỉ 53 giây cho in ảnh 4×6 inches. Không những thế, ứng dụng Pixma Printing Solutions trên máy có thể cho chúng ta in và quét từ các thiết bị chạy hệ điều hành Android và iOS.

Giá tham khảo: 7,1 triệu đồng.

Canon Pixma iP110 – Máy in ảnh đơn năng phun màu chuyên nghiệp (Nguồn: amazon.co.uk)

11. Máy in ảnh Xprinter Mini Xiaomi

Có “ngoại hình” hết sức nhỏ gọn và tiện lợi, Xprinter Mini Xiaomi là sự lựa chọn phù hợp mang tính di động cao với kích thước 133 x 80 x 27 mm và trọng lượng 0,237kg. Ảnh do máy tạo ra có kích thước 54 x 86 mm có độ sâu màu lên đến 8 bits cùng độ phân giải 3000dpi và bạn chỉ mất 60 giây để cho ra được tấm ảnh của mình.

Trên sản phẩm Xprinter Mini Xiaomi, hộp cartridge có khả năng chứa được 10 tấm giấy in ảnh cùng lúc và bạn có thể bổ sung giấy bất cứ khi nào.

Giá tham khảo: 2 triệu đồng.

Xprinter Mini Xiaomi là sự lựa chọn phù hợp khi bạn muốn chọn mua sản phẩm mang tính di động cao (Nguồn: articulo.mercadolibre.com.mx)

12. Máy in ảnh chuyên nghiệp Canon Pixma MG7170

Đây là một trong những dòng máy in ảnh đẹp nhất và chuyên nghiệp dành cho gia đình, có khả năng in và scan cho được những tấm ảnh chất lượng cao và sắc nét, cho phép kết nối Wifi để in qua mạng không dây, hỗ trợ trên nhiều nền tảng ứng dụng khác nhau.

Tốc độ in của máy 15 trang/1 phút cho ảnh đen trắng và 10 trang/1 phút cho ảnh màu, độ phân giải 9600 x 2400dpi, tốc độ 9 giây khổ A4 in màu/300dpi.

Giá tham khảo: 4,9 triệu đồng.

Canon Pixma MG7170 là sản phẩm máy in ảnh chuyên nghiệp dành cho gia đình (Nguồn: flipkart.com)

13. Máy in ảnh Brother MFC – J105

Sản phẩm thuộc dòng máy in đa năng InkBenefit tiết kiệm mực của hãng Brother. Máy hỗ trợ in tối đa khổ giấy A4, độ phân giải khi in với 6000 x 1200 dpi, quét với độ phân giải quang học 2400 x 1200 dpi và hai chế độ sao chụp đen trắng và màu có độ phân giải 1200 x 1200 dpi. Ngoài ra, Brother MFC – J105 có tốc độ in 27 trang/1 phút với đen trắng và 10 trang/1 phút khi in màu.

Giá tham khảo: 3,5 triệu đồng.

Sản phẩm in đa năng InkBenefit tiết kiệm mực đến từ thương hiệu Brother (Nguồn: amazon.co.uk)

14. Máy in HP Deskjet 2645

Mẫu máy in đa năng của thương hiệu uy tín HP “4 trong 1” với các chức năng sao chụp, in ấn nhanh, đẹp, fax tài liệu, quét, cho ra các ảnh màu chất lượng. Sản phẩm chỉ có duy nhất một cổng kết nối USB 2.0, được trang bị đầy đủ khay kính phẳng cùng với khay để hỗ trợ nạp tài liệu một cách tự động ADF ở trên, đồng thời có hỗ trợ quét quang học cao với độ phân giải 1200dpi, sao chụp tối đa với độ phân giải là 600×300 dpi.

Đặc biệt, máy còn được trang bị thêm màn hình LCD kích thước là 2 inches đen trắng và hệ thống phím chức năng giúp người dùng sử dụng trực tiếp mà không cần sử dụng thêm máy tính. HP Deskjet 2645 cho tốc độ in 20 trang/1 phút với đen trắng và 16 trang/1 phút với in màu.

Giá tham khảo của sản phẩm này là 2,4 triệu đồng.

Mẫu máy in cực tiện lợi của HP tích hợp nhiều chức năng (Nguồn: gloo.com.my)

Adayroi hy vọng các thông tin sản phẩm trên đây sẽ giải đáp được câu hỏi máy in ảnh nào tốt nhất qua đó giúp bạn có thể chọn mua cho mình một thiết bị hữu ích trong cuộc sống nhé.