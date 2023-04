Top 15 bộ dàn karaoke hay nhất hiện nay 2019 đúng chuẩn âm giá từ 10tr

Sự đa dạng bộ sản phẩm dàn karaoke giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng khó khăn hơn trong việc ra quyết định chọn mua. Hãy cùng tìm hiểu một vài điều lưu ý dưới đây để chọn được dàn karaoke hay nhất hiện nay!



1. Một dàn Karaoke hay nhất hiện nay gồm những gì?

1.1. Thiết bị nguồn

Thiết bị nguồn chính là nguồn phát tin hiệu âm thanh, một cách dễ hiểu thì đây là những micro không dây và có dây, máy tính hay các loại nhạc cụ âm nhạc như các loại đàn piano, guitar, …

Quản lý nguồn có aptomat (Nguồn: ytimg.com)

1.2. Mixer (bàn trộn tín hiệu âm thanh)

Còn có tên gọi khác là bàn điều chỉnh âm thanh, đây được đánh giá là yếu tố quyết định chọn mua dàn âm thanh chất lượng. Bất kể dàn karaoke nào tốt nhất cũng không thể phủ nhận đi tầm quan trọng của bàn điều chỉnh âm thanh này, để đạt được âm thanh hoàn chỉnh nhất thì những kỹ thuật viên âm thanh sẽ phải điều chỉnh bằng cách vặn các nút trong hay cần gạt trên bàn Mixer.

Bàn trộn tín hiệu âm thanh karaoke ( Nguồn: audiomen.vn)

1.3. Bộ xử lý tín hiệu

So với các bộ karaoke đơn giản thì dàn âm thanh chuyên nghiệp sử dụng bộ xử lý tín hiệu này để điều chỉnh âm thanh nhiều hơn, phổ biến hơn tạo nên bộ karaoke hay nhất. Echo trong các show âm nhạc giúp tạo tiếng vang.

Bộ xử lý tín hiệu karaoke (Nguồn: vidiashop.net)

1.4. Bộ nén âm (Compressor)

Bộ nén âm giúp kiềm chế tần số âm thanh phát ra đồng thời bảo vệ loa khi tần số âm thanh vượt quá cao với công suất loa. Điều này giúp âm thanh được loa phát ra sẽ trầm và ấm hơn.

Bộ nén âm karaoke (Nguồn: ytimg.com)

1.5. Bộ kích hoạt âm tần

Tên gọi khác là ampli, đây là thiết bị xử lý âm thanh cuối cùng trước khi truyền đến loa. Một điều bạn cần lưu ý khi mua ampli đó là phải chọn sản phẩm tương thích với loa về tần số nhận và phát. Để không gây bất lợi cho âm thanh phát ra thì khoảng cách giữa loa và ampli cần ngắn nhất có thể khi thực hiện lắp đặt thiết bị.

Bộ kích hoạt âm tần karaoke (Nguồn: hieuhien.vn)

1.6. Loa

Đây là bộ phận cần thiết trong bộ âm thanh chuyên nghiệp, nó đóng vai trò như là thiết bị phát ra âm thanh trực tiếp đến người nghe, giúp lựa chọn mua được một bộ loa tốt nhất và phù hợp với dàn âm thanh.

1.7. Phụ kiện âm thanh

Một số loại phụ kiện âm thanh giúp tăng hoạt động cơ bản được kể đến như là dây dẫn tín hiệu, hộp cáp line, jack cắm, chân micro, …

Tận hưởng giai điệu bài hát yêu thích với dàn loa chất lượng (Nguồn: klipsch.com)

2. 15 dàn karaoke hay nhất hiện nay cho gia đình gợi ý dành cho bạn

2.1. Dàn âm thanh số 1 (Giá tham khảo: 9.900.000 VNĐ)

Loa Paramax P500: là dòng phiên bản thứ 2 trong 4 dòng sản phẩm loa karaoke thế hệ mới mà hãng Paramax giới thiệu ra thị trường vào cuối năm 2015. Đây là dòng sản phẩm hướng tới thị trường thiết bị âm thanh karaoke gia đình giá rẻ, khi mức ra cũng như chất lượng của P500 thuộc dạng tầm trung có công suất phù hợp với không gian vừa và nhỏ. Với vẻ bên ngoài thiết kế tinh gọn, bắt mắt, tạo nên vẻ đẹp sang trọng riêng dòng sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho bộ dàn karaoke gia đình giá rẻ.

Amply Arirang 203 IIIB: Thiết kế sang trọng, các núm điều khiển được sắp xếp khoa học, giúp người dùng có thể sử dụng amply được thuận tiện nhất. Đáp ứng tần số 10Hz-30KHz cho âm bass, mid, treble thật rõ ràng, sống động, có khả năng kết nối không dây bluetooTh với các thiết bị phát nhạc di động như điện thoại di động thông minh hay máy tính bảng chính hãng với khoảng cách trên 10m.

Đầu Arirang AK-36: Có sẵn hơn 11.500 bài hát, có thể gắn thêm ổ cứng di động đến 6TB cho phép sưu tập thêm hàng chục nghìn bài hát, hay các show ca nhạc…..Điều khiển bằng ứng dụng trên Smartphone, Máy tính bảng (WIFI Direct), Bàn phím, chuột, điều khiển từ xa. Cập nhật bài hát trực tiếp và tải phần mềm từ Internet.

Micro không dây BCE U900: hiện là dòng mới nhất thuộc dòng BCE Acoustic. Sản phẩm có mức giá bình dân nhưng chất lượng và hiệu quả sử dụng cực tốt.

Dàn karaoke âm thanh số 1 hay nhất hiện nay (Nguồn: baochauelec.com)

2.2. Dàn âm thanh số 2 (Giá tham khảo: 49.290.000 VNĐ)

Loa BMB 900(C) Like New: 3 loa Bass 2 chiều – Hệ thống dội lại, loa bass 30cm, điện đầu vào tối đa là 1200W, đầu vào định mức là 500W.

Cục đẩy BCE P-8200: là một trong những mẫu cục đẩy công suất mới nhất hiện nay thuộc thương hiệu BCE Acoustic đến từ Hoa Kỳ. Sản phẩm thiết kế giúp kết nối và sử dụng cùng với loa karaoke, loa sân khấu hội trường chuyên nghiệp để mang lại hiệu quả sử dụng âm thanh được tốt nhất.

Vang số BCE DP-9200: có tốc độ xử lý 255 MHz, 96KHz, cùng với chuyển đổi AD/DA 24bit, Bộ xử lý DSP 32bit

Micro BCE UGX12: Với công nghệ hiện đại, mẫu mã ưu việt, chất lượng linh kiện cao cấp đã mang đến cho sản phẩm micro không dây này những điểm vượt trội so với các loại khác

Sub JBL Studio 560P/230: kích thước loa bass lên tới 30cm ( bass 3 tấc). Với chiếc sub này có thể kết hợp tốt với dàn âm thanh karaoke gia đình và phục vụ cho không gian âm thanh có diện tích sử dụng khoảng 30m2.

Đầu Arirang AK-36 Plus 2TB: mặt máy được làm từ nhôm nguyên khối sơn đen tĩnh điện với đường viền cạnh sắc sảo. Bề mặt máy, nút tắt/mở nguồn được thiết kế xi mạ sáng bóng với màn hành đơn sắc tạo điểm nhấn riêng, đem lại sự hài hòa khi AK-36 PLUS tại gia đình. Chính vì sự góp mặt của siêu phẩm nhà Arirang mà dàn âm thanh này được coi là dàn karaoke hay nhất hiện nay.

Dàn âm thanh số 2 (Nguồn: baochauelec.com)

2.3. Dàn âm thanh số 3 (Giá tham khảo: 43.890.000 VNĐ)

Loa Louis Martin Ktwo 12: được thiết kế là dòng loa toàn dải 3 tấc, công suất âm thanh khá lớn nên sử dụng phù hợp với dàn karaoke cao cấp hoặc cũng như không gian âm thanh phòng họp, hội trường có diện tích vừa và nhỏ. Chính chiếc loa đã giúp cho dàn âm thanh số 3 trở thành dàn karaoke hay nhất hiện nay

Vang số BCE DP-9200: có tốc độ xử lý 255 MHz, 96KHz, và chuyển đổi AD/DA 24bit, Bộ xử lý DSP 32bit.

Cục đẩy công suất BCE P-8200: là một trong những mẫu cục đẩy công suất mới nhất hiện nay thuộc thương hiệu BCE Acoustic đến từ Hoa Kỳ. Sản phẩm thiết kế giúp kết nối và sử dụng cùng với loa karaoke, loa sân khấu hội trường chuyên nghiệp để mang lại hiệu quả sử dụng âm thanh được tốt nhất.

Micro BCE UGX12: hãng BCE đã có sự cải tiến về thiết kế bề ngoài, giúp người dùng có thể dễ dàng hơn trong việc sử dụng mic, micro BCE UGX12 (2018).

Đầu Việt KTV Plus 3TB: Đầu Việt KTV đã và đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và tin tưởng yêu thích vì những tính năng độc đáo, công nghệ giải trí karaoke đã được tối ưu rất tốt.

Dàn âm thanh số 3 (Nguồn: baochauelec.com)

2.4. Dàn âm thanh số 4 (Giá tham khảo: 43.170.000 VNĐ)

Loa Domus DP 6120: bộ karaoke hay nhất không thể thiếu một chiếc loa hay nhất. Với củ bass 30cm, 2 đường tiếng truyền tải âm trầm uy lực và mạnh mẽ. Loa treble tạo tiếng hát trong hơn, sáng, âm rộng và sâu, đều mọi giản tần. Domus DP-6120 mang đến một âm thanh trong và mượt mà, dù là bản nhạc Dance sôi động hay Ballad hay đều đáp ứng hoàn hảo.

Cục đẩy Crown T5: Cục đẩy có khả năng khuếch đại công suất ở mức 500W/kênh, sử dụng phù hợp với dàn âm thanh phục vụ cho các buổi hòa ca nhạc lớn

Vang số BCE DP-9200: có tốc độ xử lý 255 MHz, 96KHz, và chuyển đổi AD/DA 24bit, Bộ xử lý DSP 32bit.

Sub Klipsch R12SW: là một dòng Sub điện được tích hợp ampli bên trong với công suất lớn, củ bass 25cm cho âm bass khá hay và sâu. Phủ bass trong một diện tích không gian rộng.

Đầu Arirang AK 36 Plus 2TB: mặt máy được làm từ nhôm nguyên khối sơn đen tĩnh điện với đường viền cạnh sắc sảo. Trên mặt máy, nút tắt/mở nguồn được xi mạ sáng bóng với màn hình hiển thị đơn sắc giản dị tạo được điểm nhấn. Đây được coi là một trong những sản phẩm đáng mua nhất đến từ thương hiệu âm thanh nổi tiếng Arirang.

2.5. Dàn âm thanh số 5 (Giá tham khảo: 26.470.000 VNĐ)

Loa karaoke BMB 500SE: Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đường nét tinh tế trên từng đường cong 3D uốn lượn viền loa được bo tròn cùng gam màu đen tuyền đổ bóng, loa tạo cho người nhìn một cảm giác sang trọng, quý phái. Và với khối lượng 11kg, chiếc loa này sẽ giúp tiết kiệm diện tích mang lại sự sang trọng trong không gian gian phòng

Amply jarguar 203N Gold: Được ra mắt từ năm 2010, trải qua 5 năm dòng sản phẩm Jarguar PA 203N GOLD đã chính tỏ được chất lượng của mình và có chỗ đứng nhất định về loại Ampli karaoke chất lượng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Micro BCE U900: Sản phẩm có mức giá bình dân nhưng chất lượng và hiệu quả sử dụng cực tốt.

Đầu karaoke Hanet Playx One 1TB: là dòng đầu karaoke mới nhất, hiện đại nhất hiện nay không chỉ trên thị trường âm thanh của Việt Nam mà còn trên cả Thế Giới

Sub BW 604 8no: một trong những chiếc loa siêu trầm chính hãng tốt nhất hiện nay trong tầm giá 3 triệu đồng. B&W 604-8 No cho chất âm dải tần số thấp cực hay và mạnh mẽ, giúp bổ sung âm trầm cực tốt cho dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp

2.6. Dàn âm thanh số 6 (Giá tham khảo: 56.900.000 VNĐ)

Loa BMB 900C Like New: Là dòng loa karaoke full bass 30cm với 2 đường tiếng tới từ thương hiệu BMB Nhật Bản cho âm thanh toàn dải để thể hiện khả năng karaoke, nghe nhạc giải trí cực tốt. Mức công suất cực khủng khi so với những loa cùng phân khúc, khi mức công suất trung bình là 500W, cực đại đạt tới 1200W. Khả năng loại bỏ tạp âm cao, phủ âm kín, trường âm thanh rộng và đều khắp không gian rộng khoảng 30m2

Cục đẩy công suất Crown T7: là dòng có công suất khá lớn. Crown T7 thuộc dòng sản phẩm Crown T-series – dòng cục đẩy của bộ khuếch đại giúp nâng cao chất lượng của các buổi nhạc, sự kiện lớn.

Vang số BCE DP-9200: tương tự như trên đã đề cập.

Đầu VietKTV Plus 3TB: nhằm đáp ứng những yêu cầu và hướng tới chất lượng hơn, thời gian qua những kỹ sư hàng đầu của VietKTV đã chế tác ra thêm dòng sản phẩm mới là VietKTV HD Plus

Micro không dây BBS S-135GS: Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền LSI SMT với công nghệ tiên tiến của Đức, sử dụng phù hợp với dàn karaoke hay nhất hiện nay kinh doanh chuyên nghiệp cũng như phục vụ biểu diễn.

Loa siêu trầm Jamo J110: là một trong những thiết bị giá rẻ thuộc dòng loa sub Jamo. Với thiết kế 3 màu sắc cơ bản cho khách hàng lựa chọn đó là màu đen, màu vân gỗ, màu trắng đen giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình màu sắc phù hợp với nội thất căn phòng sử dụng.

Dàn âm thanh số 6 (Nguồn: vinakaraoke.vn)

2.7. Dàn âm thanh số 7 (Giá tham khảo: 94.620.000 VNĐ)

Loa BMB CSV 900SE: là dòng loa được nâng cấp, đổi mới, cải tiến từ dòng loa BMB CSV 450SE huyền thoại chính vì thế mà với những ai đã từng sử dụng qua CSV 450SE thì hãy nhân gấp đôi chất lượng âm thanh mà dòng CSV 900SE mang lại

Loa Louis Martin Ktwo 12: được thiết kế là dòng loa toàn dải 3 tấc, công suất âm thanh khá lớn nên sử dụng phù hợp với dàn karaoke cao cấp hoặc cũng như không gian âm thanh phòng họp, hội trường có diện tích vừa và nhỏ

Cục đẩy công suất BCE C-8800: là một trong những mẫu cục đẩy có công suất lớn đến từ thương hiệu sản xuất âm thanh BCE đến từ Hoa Kỳ

Mixer BCE DP9000 Plus: tiếng nhạc sẽ hay hơn, không bao giờ rú rít, kể cả khi vặn to âm lượng, không phải do hỏng loa hay chết loa mà do đã được thiết kế thêm hệ thống quản lý, hạn chế hay giới hạn cho cường độ âm thanh đường vào và ra.

Loa Sub Domus 15A: FXF loạt loa siêu trầm có thể cung cấp một loạt các ứng dụng và chất lượng âm thanh hoàn hảo hệ thống tăng cường âm thanh kỹ sư và bộ chỉnh. Tất cả đều có công suất cao phản ứng thoáng qua và loa trầm tần số cực thấp tái tạo tuyệt vời.

Micro BCE UGX12 Gold: những điểm mới về công nghệ giúp cho âm thanh trở nên sắc nét, hoàn hảo hơn cũng như tiết kiệm pin cho thời gian sử dụng lâu hơn

Đầu VietKTV HD Plus 4TB: HD Plus phiên bản ổ cứng 4TB. Với thế hệ đầu karaoke mới này, người dùng sẽ được trải nghiệm một không gian karaoke hiện đại hơn, tiện dụng hơn, dễ dùng hơn và có được những bản nhạc karaoke mới nhất, hot nhất ở mọi thời điểm.

Màn hình VietKTV 22 inch: kích thước màn hình lên tới 22inch cho khả năng chọn bài cực mượt và giao diện hiện đại nhất.

Ngày nay, chất lượng sống của con người ngày càng được cải thiện, ngoài việc tìm ra được đầu karaoke nào hay nhất còn cần thêm nhiều tính năng khác, trong đó hát karaoke trên smart tivi là một loại hình được ưa chuộng và vô cùng phổ biến.

Dàn âm thanh số 7 (Nguồn: baochauelec.com)

2.8. Dàn âm thanh số 8 (Giá tham khảo: 300.970.080 VNĐ)

Bộ dàn âm thanh line Array: cấu hình từ những thương hiệu âm thanh hội trường nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Bộ dàn được cấu hình để phục vụ âm thanh cho hội trường, sân khấu, âm thanh ngoài trời… với diện tích âm thanh sử dụng là 3000m2

2.9. Dàn âm thanh số 9

Bộ loa Jamo S428 HCS3: Công suất 105W x 7 kênh, 135W x 7 kênh cho loa 6 ohm. Màng loa là chất nhôm nhẹ và cứng. Bass phải hồi (Bass-reflex) cho âm trầm mạnh

Loa sub Jamo SUB J12: Loa Jamo J12 Sub Dark Apple CE được trang bị đường kính loa bass 300mm sẽ tạo nên âm bass mạnh mẽ và sâu lắng, rất thích hợp khi bạn nghe những bản nhạc trữ tình

Amply Denon AVR-X1200W: AVR-X1200W có khả năng giải mã DTS:X để thưởng thức âm thanh 3 chiều hoàn hảo. Sẵn sàng đáp ứng những công nghệ mới sau này, AVR-X1200W cũng có tính năng tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh như đáp ứng 4K Ultra HD full rate và tương thích 3D.

Đầu phát Denon DBT-1713UD: khả năng xem phim, chương trình truyền hình và thậm chí cả video trực tuyến sẽ mang tới nguồn giải trí chất lượng cao hơn tại gia. DBT-1713UD có thể chơi đĩa Blu-ray, đĩa DVD, đĩa CD và các định dạng đĩa phổ biến khác. Nó cũng cho phép bạn xem các video từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix, VUDU, và Hulu.

Dàn âm thanh số 9 (Nguồn: baochauelec.com)

2.10. Dàn âm thanh số 10 (Giá tham khảo: 10.690.000 VNĐ)

Loa karaoke B&W PRO 2628: đây là hãng sản xuất loa lớn nhất nước Anh hiện nay. Dòng loa này từ khi ra mắt tới nay đã được đông đảo công chúng yêu thích và sử dụng, tuy ra mắt từ cách đây đã gần 3 năm nhưng đến nay đôi Loa karaoke B&W PRO 2628 vẫn là dòng loa được bán chạy nhất.

Amply PARAMAX SA 1000: thiết kế màu sắc trang nhã, kiểu dáng đơn giản không cầu kì, dễ sử dụng, thích hợp với mọi không gian nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Với trở kháng 4Ω, tần số 20Hz – 20kHz, amply dễ dàng liên kết với những thiết bị khác tạo nên dàn âm thanh, cũng như bộ karaoke hoàn hảo cho bữa tiệc âm nhạc của bạn.

Sub B&W PRO 604Gs: đến từ thương hiệu B&W, được sử dụng phổ biến cho karaoke và nghe nhạc chuyên nghiệp. Mang trong mình một phong cách đặc trưng thực sự khác biệt, mẫu mã đẹp, tiếng bass sâu và chắc

Đầu Acnos SK339HDMI: thế hệ đầu karaoke thế hệ mới với công nghệ âm thanh, hình ảnh giải trí sắc nét, trung thực, mượt mà sẽ mang tới không gian phòng hát của bạn một bầu không khí tuyệt vời

Micro Shupu SM-8.2: Theo các chuyên gia âm thanh đánh giá dòng sản phẩm vừa thể hiện nét sang trọng, vừa có chất lượng âm thanh cực tốt. Rất phù hợp để lắp đặt cho hệ thống âm thanh karaoke gia đình và kinh doanh

Dàn âm thanh số 10 (Nguồn: baochauelec.com)

2.11. Dàn âm thanh số 11 (Nguồn: Giá tham khảo: 20.640.000đ)

Loa jarguar KM-880 Pro: Loa Jarguar KM 880 Pro với khả năng cho công suất lên đến 450W thì dòng loa này hoàn toàn có thể phù hợp với bất kỳ hệ thống âm thanh cao cấp nào hiện nay trên thị trường như những dàn karaoke hay nhất hiện nay gia đình hay những bộ chuyên nghiệp

Sub B&W PRO 604G: là một trong những dòng sub điện đến từ thương hiệu B&W, được sử dụng phổ biến cho karaoke và nghe nhạc chuyên nghiệp. Mang trong mình một phong cách đặc trưng thực sự khác biệt, mẫu mã đẹp, tiếng bass sâu và chắc

Amply jarguar 1203 Bluetooth: Điểm đặc biệt của dòng Amply này đó là có thêm tính năng kết nối bluetooth thay vì kết nối USB của 1203km.

Đầu Arirang AK-36 plus 2TB: thiết kế đặc biệt khi thay đổi mặt máy thành nhôm nguyên khối với lớp sơn đen tĩnh điện với đường viền cạnh sắc sảo. Bề mặt máy có nút tắt/mở nguồn được xi mạ giúp tăng độ sáng bóng so với màn hình hiển thị chỉ có màu đơn sắc tạo được điểm khác biệt đem lại sự sang trọng, hài hòa trong từng chi tiết..

Dàn âm thanh số 11 (Nguồn: baochauelec.com)

2.12. Dàn âm thanh số 12 (Giá tham khảo: 33.070.000 VNĐ)

Loa BMB CSN 500: Loa BMB CSN 500 có công suất vô cùng lớn. Do vậy mà khả năng lan tỏa âm thanh vô cùng rộng rãi, âm thanh trở nên trong trẻo, giảm thiểu được âm rè, tiếng rú rít, tạo cảm giác thỏa mái cho người nghe trong một khoảng không gian vô cùng rộng. BMB CSN 500 có dải tần số từ 45Hz-20Khz vì vậy mà âm thanh được rõ tiếng cũng như nhẹ nhàng và vô cùng quyến rũ. Nhờ vậy mà dàn âm thanh chính là gợi ý cho những đang băn khoăn không biết dàn karaoke nào hay nhất hiện nay.

Mixer BCE APP-9000: Sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại nhất đến từ Mỹ

Cục đẩy BCE P-6200: thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ. Sản phẩm được thiết kế mang lại công suất khá lớn 550Wx2CH

Micro BCE UGX12: hãng BCE đã có sự cải tiến về thiết kế bề ngoài, giúp người dùng có thể thuận tiện hơn trong việc sử dụng mic.

Đầu karaoke Hanet PlayX One 1TB: là dòng đầu karaoke mới nhất, hiện đại nhất hiện nay không chỉ trên thị trường âm thanh của Việt Nam mà còn trên cả Thế Giới

Loa sub Jamo J10: được trang bị đường kính loa bass trên 250mm sẽ tạo nên âm bass mạnh mẽ và sâu lắng, rất thích hợp khi bạn nghe những bản nhạc trữ tình.

Dàn âm thanh số 12 (Nguồn: chauaudio.com)

2.13. Dàn âm thanh số 13 (Giá tham khảo: 46.870.000 VNĐ)

Loa BMB CSN 300SE: đây là dòng loa mang đến nhiều tính năng hấp dẫn và thông minh cho ra âm trầm khá lực và mạnh, âm thanh cao khá sáng nên tạo ra chất âm hài hòa

Loa JBL RM 10II: Thiết kế đẹp và chắc chắn; Âm thanh mạnh mẽ; Độ bền cao; Dễ dàng trong việc sử dụng.

Cục đẩy Crown T5: cục đẩy có khả năng khuếch đại công suất ở mức 500W/kênh, sử dụng phù hợp với dàn âm thanh phục vụ cho các sự kiện âm nhạc lớn.

Loa sub Klipsch R-12SW: được cấu tạo với công suất âm thanh lên tới 400W và rất tương thích sử dụng phối hợp với bộ dàn âm thanh 5.1 kênh. Với hiệu suất mang lại âm bass sâu và linh hoạt nên cho chất lượng âm thanh khi nghe nhạc và xem phim vô cùng ấn tượng.

Mixer BCE DP-9200: là mẫu vang số hiện đại, rất dễ sử dụng, được ứng dụng chủ yếu ở dàn âm thanh karaoke gia đình, dàn karaoke kinh doanh chuyên nghiệp

Đầu karaoke Hanet PlayX One 1TB: Được trang bị công nghệ tiên phong Tìm kiếm bài hát bằng giọng nói đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đây là gợi ý cho những ai đang băn khoăn đầu karaoke nào hay nhất hiện nay.

Dàn âm thanh số 13 (Nguồn: baochauelec.com)

2.14. Dàn âm thanh số 14 (Nguồn: Giá tham khảo: 88.500.000 VNĐ)

1 đôi loa JBL KS310: Cấu trúc loa: 3 đường tiếng, bass 25, bass phản xạ. Công suất: 250W / 500W / 1000W

2 đôi loa BMB CSV 450SE: chất lượng âm thanh rõ ràng và trung thực nhất. Đây là sản phẩm giúp chuyển đổi giai điệu, cho phép âm điệu và giai điệu được điều chỉnh theo môi trường, cùng với đó là bộ phận tự động bảo vệ loa trung.

1 loa sub JBL STX 818S: Dải tần số ( -10 dB ) 35 Hz – 250 Hz; Tần số đáp ứng ( ± 3 dB ) 40 Hz – 120 Hz; Độ nhạy ( 1W / 1m ) 96 dB; Công suất 1000W / 2000W / 4000W

1 cục đẩy BCE C4600: thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ

1 mixer BCE DP 8800: Xét một cách công bằng thì dòng Mixer BCE DP 1800 và Mixer số BCE DP 8800 có chức năng gần giống nhau. Tuy nhiên về chất lượng âm thanh thì Mixer số BCE DP 8800 hoàn hảo hơn nhiều. Đây cũng là điểm mạnh của dòng mixer số trong hệ thống âm thanh hiện nay.

1 bộ micro BCE UGX12: công nghệ hiện đại, rất ưu việt, chất lượng linh kiện cao cấp

1 đầu VietKTV HD Plus: HD Plus phiên bản ổ cứng 4TB. Với thế hệ đầu karaoke mới này, người dùng sẽ được trải nghiệm một không gian karaoke hiện đại hơn, tiện dụng hơn, dễ dùng hơn và có được những bản nhạc karaoke mới nhất, hot nhất ở mọi thời điểm

1 màn hình VietKTV 22: màn hình cảm ứng hoàn toàn mới, kích thước màn hình lên tới 22inch cho khả năng chọn bài cực mượt và giao diện hiện đại nhất.

2.15. Dàn âm thanh số 15 (Giá tham khảo: 193.325.000 VNĐ)

Bộ xử lý số HAS DX 300: thay thế hẳn các thiết bị amply trong dàn âm thanh thông thường. Đem lại chất lượng âm thanh tuyệt vời. Chúng tạo nên chất nhạc hay,tinh tế, sạch sẽ và sắc sảo. Góp phần tạo nên dàn karaoke hay nhất hiện nay

Cục đẩy công suất Crown xli 2500: Crown xli 2500 có thể kéo được 2 đôi loa bass 25cm như: loa bmb csv 450se hay loa bmb csd 880se, hoặc các dòng loa karaoke khác.

Micro karaoke HAS VP 18: Là Tính năng Cảm ứng (nghĩa là micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây ngừng hát và đặt micro xuống bàn) như vậy tránh việc gặp tiếng ù, rú rít .Đầu màn Vietktv HD Plus 4T.

Subwoofer JBL prx 418s: là dòng loa siêu trầm cỡ có đường kính loa Bass 18 inch đến từ thương hiệu loa Bass JBL đầu ngành. Khi kết hợp với các loa toàn dải trong cùng dòng PRX 400 series có khả năng tạo ra áp lực âm thanh lên đến 135db.

Đến đây chắc bạn đã tìm ra dàn karaoke nào tốt nhất và phù hợp nhất cho gia đình của mình chưa nào? Chúc các bạn sớm tìm mua được sản phẩm ưng ý, phù hợp với nhu cầu của gia đình.