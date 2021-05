Top 15 điện thoại pin 3000mAh tốt bền chất lượng sạc nhanh giá từ 2tr

14. Điện thoại Samsung Galaxy J7 Plus

Bạn đang có nhu cầu tìm một chiếc thoại đa chức năng để liên lạc, làm việc, giải trí,… Tuy nhiên, đứng trước thị trường có quá nhiều sản phẩm như hiện nay, bạn phân vân không biết nên chọn loại nào pin trâu nhất? Bài viết sẽ giới thiệu top 15 điện thoại pin 3000mAh tốt nhất hiện nay!



Điện thoại Vsmart Joy 1 Plus 2GB được giới yêu công nghệ nói chung, người có nhu cầu mua điện thoại thông minh giá thấp nói riêng mong đợi. Máy sở hữu màn hình rộng 5.5 inch, độ phân giải chuẩn HD+ giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, sống động.

Về cấu hình, Joy 1 được trang bị chip Snapdragon 435, RAM 3GB và bộ nhớ trong lên đến 32GB, cho phép bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, ứng dụng,…

Về camera, Joy 1 sở hữu camera sau có độ phân giải 13MP, kèm kỹ thuật EIS chống rung điện tử giúp bạn dễ dàng có được bức hình sắc nét, ưng ý nhất. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu camera trước có độ phân giải 5MP để bạn thoải mái “tự sướng”.

Điểm nổi bật phải kể đến nữa của Joy là dung lượng pin 3000mAh, giúp bạn thỏa thích lướt web, xem phim, làm việc trên điện thoại mà không cần sạc nhiều lần trong ngày. Giá bán sản phẩm hiện dao động từ 2.490.000đ.

Joy 1 Plus là sản phẩm pin ‘trâu’, cấu hình mạnh, thiết kế trang nhã, hiện đại. (Nguồn: fptshop.com.vn)

2. Điện thoại Xiaomi Mi A2 4GB/32GB

Mi A2 chính là một trong các loại điện thoại pin 3000mAh giá tốt tiếp theo mà bạn không nên bỏ qua. Mi A2 trang bị vỏ nhôm nguyên khối sang trọng, thiết kế trẻ trung, kích thước màn hình 6 inch, cùng hệ thống camera kép 20MP và 12MP cho ra những bức ảnh siêu sắc nét. Với bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 660, 4 nhân xung 2.2 GHz, RAM 4GB, tỷ lệ truyền tải đạt 1866 MT/giây, điện thoại Xiaomi Mi A2 4GB/32GB giúp bạn dễ dàng tải và chơi nhiều tựa game nổi bật trên Android hiện nay. Với khoảng 6.000.000đ, bạn đã sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cấu hình khủng pin trâu, chụp ảnh đẹp và thoải mái lướt web, chơi game rồi!

Mi A2 trang bị vỏ nhôm nguyên khối sang trọng, thiết kế trẻ trung và cấu hình vô cùng mạnh mẽ so với mức giá 6.000.000đ. (Nguồn: fptshop.com.vn)

3. Điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro 32GB/3GB

Xiaomi Redmi 6 Pro 32GB/3GB thiết kế nguyên khối tinh tế, chắc chắn với màn hình kích thước 5.45 inch (độ phân giải 720×1440 pixel), pin dung lượng 3000mAh, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu giải trí, lướt web, chơi game,… mỗi ngày của người dùng. Cấu hình của Redmi 6 Pro được đánh giá cao hơn những dòng điện thoại cùng phân khúc, với con chip MediaTek Helio P22 8 nhân, RAM 3GB. Bộ đôi camera sau 12MP và camera trước 5MP, kèm chức năng xóa phông mang lại cho bạn những tấm hình ảo diệu. Hiện điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro phân phối chính hãng có giá 2.450.000đ.

Cấu hình của Redmi 6 Pro được đánh giá cao hơn những dòng điện thoại cùng phân khúc. (Nguồn: youtube.com)

4. Điện thoại Xiaomi Redmi Go

Là điện thoại pin 3000mAh bạn nên cân nhắc trong phân khúc giá rẻ, Xiaomi Redmi Go – phiên bản rút gọn Android One (có RAM 1GB trở xuống) sở hữu dung lượng pin lớn, camera 8MP chụp hình sinh động, hỗ trợ 2 sim 2 sóng, mạng 4G. Không những vậy, máy còn tích hợp chế độ tiết kiệm pin với thời gian sử dụng pin tối đa lên tới 2 ngày/lần sạc đầy. Xiaomi Redmi Go phân phối chính hãng có giá ưu đãi khoảng 1.590.000đ.

5. Điện thoại Xiaomi Redmi 6A 16GB/2GB

Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB sở hữu thiết kế mỏng, sang trọng, kích thước màn hình 5.45 inch cùng độ phân giải 720 x 1440 pixels sắc nét. Về cấu hình, Redmi 6A trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio A22 4 nhân, RAM 2GB, không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu lướt web, chơi game, xem phim thỏa thích. Chiếc điện thoại pin 3000mAh này còn sở hữu bộ camera sau 13MP, camera trước 5MP và khẩu độ khá lớn f/2.2 giúp bức ảnh đã sắc nét, nay còn sinh động, có chiều sâu. Redmi 6A 2GB/16GB có giá khoảng 1.799.000đ đến 1.850.000đ (tùy màu).

Một sự lựa chọn điện thoại pin 3000 mAh tuyệt vời đó là chiếc Xiaomi Redmi 6A. (Nguồn: tinhte.vn)

6. Điện thoại Xiaomi Mi 8 Pro 128GB/8GB

Điện thoại pin 3000mAh Xiaomi Mi 8 Pro sở hữu cấu hình vô cùng mạnh mẽ với bộ vi xử lý SnapDragon 845, RAM 6GB, thoải mái chơi game và chạy nhiều tác vụ nặng. Mi 8 Pro còn sở hữu màn hình rộng 6.21 inch, độ phân giải lên tới 1080 x 2248 pixel cho nội dung hiển thị sắc nét, sống động. Bộ camera kép phía sau đều có độ phân giải 12MP và đèn flash LED hỗ trợ. Điều đặc biệt ở sản phẩm này là camera trước lại có độ phân giải lên tới 20MP, hỗ trợ selfie với chất lượng cao. Xiaomi Mi 8 Pro 128GB/8GB có giá hiện là 8.750.000đ.

Xiaomi Mi 8 Pro trang bị cảm ứng vân tay hiện đại, camera kép cho hình ảnh sắc nét. (Nguồn: fptshop.com.vn)

7. Điện thoại Nokia 3.1 16GB

So với thế hệ trước, điện thoại Nokia 3.1 có màn hình nhỏ hơn (5.2 inch) nhưng lại sở hữu thiết kế tràn viền và độ phân giải HD+. Máy sử dụng chip Mediatek MT6755 Helio P10 8 nhân mạnh mẽ. Sản phẩm trang bị 2 camera sau (độ phân giải 13MP) và trước (8MP), đáp ứng nhu cầu chụp ảnh kỷ niệm, selfie, gọi video call. Dung lượng pin của Nokia 3.1 xấp xỉ 3000mAh (2990mAh) cho bạn sử dụng thoải mái cả ngày dài. Giá sản phẩm tham khảo là 1.900.000đ.

Có màn hình khá nhỏ, Nokia 3.1 2018 vẫn sở hữu những tính năng hiện đại cùng pin dung lượng lên đến gần 3000mAh. (Nguồn: vienthonga.vn)

8. Điện thoại Nokia 5.1 Plus

Điện thoại Nokia 5.1 Plus thiết kế cứng cáp, mặt lưng làm bằng kim loại, cầm đầm tay với kích thước màn hình 5.8 inch, độ phân giải 720 x 1520 pixels. Bộ vi xử lý của Nokia 5.1 Plus không quá mạnh (Mediatek MT6771 Helio P60, RAM 3GB), nhưng hiệu năng luôn ổn định, tốc độ xử lý mượt mà. Hơn thế nữa, dung lượng pin của sản phẩm siêu trâu lên tới 3090 mAh, cùng bổ sung cổng USB Type-C và công nghệ sạc nhanh (Qualcomm Quick Charge 3.0) giúp việc sạc pin diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Giá Nokia 5.1 Plus hiện dao động là 3.490.000đ.

9. Điện thoại Oppo A71K (2018)

Điện thoại Oppo A71K phiên bản 2018 có thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với màn hình 5.2 inch, độ phân giải HD sắc nét. Sản phẩm trang bị bộ chip xử lý Snapdragon 450, RAM 2GB phù hợp mức giá của sản phẩm (hiệu năng không quá cao). Về camera, Oppo A71K (2018) bổ sung công nghệ làm đẹp AI, cùng bộ camera sau 13MP – trước 5MP với nhiều lựa chọn chế độ chụp hình: làm đẹp, xóa phông, góc rộng… Giá sản phẩm dao động từ 2.899.000đ.

Dung lượng pin cao là điểm nhấn của chiếc Oppo A71K phiên bản 2018. (Nguồn: techlekh.com)

10. Điện thoại Huawei Y7 Pro 2018

Điện thoại pin 3000mAh Huawei Y7 Pro 2018 này được đánh giá là có thiết kế đẹp mắt, hiện đại và khá trẻ trung. Màn hình máy rộng 5.99 inch, độ phân giải 720 x 1440 pixels mang lại hình ảnh sắc nét, màu sắc hài hòa. Máy trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt, mở khóa bằng khuôn mặt hiện đại – công nghệ yêu thích nhất năm 2018. Hiện điện thoại Huawei Y7 Pro 3GB/32GB chính hãng trên thị trường có giá dao động khoảng 2.790.000đ.

Chất lượng hình ảnh của Huawei Y7 Pro được đánh giá khá cao (Nguồn: vatgia.vn)

11. Điện thoại Huawei Y6 Prime 2018

Đây tiếp tục là sản phẩm có cấu hình không cao (chip Snapdragon 425, RAM 2GB) nhưng người dùng vẫn có những trải nghiệm lướt web, xem phim, chơi game… tuyệt vời nhờ màn hình 5.7 inch tràn viền, độ phân giải sắc nét, pin “trâu” dung lượng đến 3000mAh. Còn về camera, ngoài trang bị camera selfie 8MP, camera chính 13MP bắt nét nhanh, Huawei Y6 Prime 2018 hỗ trợ chế độ Time-Lapse thú vị. Một số tiện ích nổi bật của sản phẩm phải kể đến: thiết kế 2 sim 2 sóng, cổng micro USB hay mở khóa vân tay. Bản Huawei Y6 Prime (2018) 2GB/16GB màu đen đang có giá 2.559.000đ.

Huawei Y6 Prime 2018 hỗ trợ thêm chế độ Time-Lapse giúp việc chụp hình trở nên thú vị hơn. (Nguồn: sohoa.vnecdn.net)

12. Điện thoại Honor 8A 32GB

Nổi bật trong các dòng máy điện thoại pin 3000mAh là Honor 8A 32GB. Sở hữu màn hình kích thước 6.09 inch, Honor 8A vẫn cầm vừa tay, chắc chắn. Máy cũng sở hữu bộ vi xử lý MT6755 8 nhân mạnh mẽ, tốc độ xung nhịp lên tới 2.3GHz, giúp bạn thoải mái thực hiện các tác vụ cơ bản như chơi game, lướt web trên máy mà không sợ giật lag. Ngoài dung lượng pin lớn, Honor 8A kéo dài thời gian tiêu thụ điện năng nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng từ vi xử lý mới cũng như hệ điều hành thông minh EMUI. Giá sản phẩm tham khảo trên thị trường hiện nay dao động từ 2.990.000đ.

Honor 8A vừa có dung lượng pin lớn, vừa áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng từ vi xử lý mới. (Nguồn: tinhte.vn)

13. Điện thoại Samsung Galaxy J4 2018

Galaxy J4 thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại. Sản phẩm sở hữu màn hình lớn 5.5 inch chuẩn HD, giúp bạn dễ dàng trải nghiệm hình ảnh sắc nét, sống động ngay trên chiếc điện thoại thông minh phổ thông giá rẻ. Kế thừa công nghệ chụp ảnh ‘cha đẻ’ Samsung, dòng phổ thông Galaxy J4 2018 vẫn được hãng trang bị bộ camera chính 13MP, khẩu độ lớn f/1.9 thích hợp chụp ảnh xóa phông, có chiều sâu nghệ thuật; camera trước 5MP, kèm đèn flash hỗ trợ chụp ảnh “tự sướng” trong mọi hoàn cảnh. Giá tham khảo là khoảng 2.690.000đ

14. Điện thoại Samsung Galaxy J7 Plus

Tiếp tục là một chiếc điện thoại thông minh tầm trung của Samsung, Galaxy J7 Plus được trang bị chip Helio P20, 8 nhân 64 bit, RAM 4GB với tốc độ xung nhịp 2.39GHz, máy luôn chạy mượt mà, tiết kiệm điện năng. Galaxy J7 Plus sở hữu camera kép: chính 13MP – phụ 5MP, kèm tính năng lấy nét Live Focus thường thấy trên các dòng máy điện thoại cao cấp cũng sử dụng cho dòng máy điện thoại pin 3000mAh này. Giá tham khảo là 7.290.000đ.

Samsung Galaxy J7 Plus sở hữu thiết kế thời trang, cấu hình mạnh mẽ cùng pin khỏe, cho bạn thoải mái sử dụng máy cả ngày dài. (Nguồn: vnreview.vn)

15. Điện thoại Samsung Galaxy J6

So với J7 Plus, điện thoại Samsung Galaxy J6 cấu hình nhẹ hơn (chip Exynos 7870, RAM 3GB). Nhưng xét về độ mượt mà, mạnh mẽ thì Galaxy J6 vẫn là sự lựa chọn lý tưởng trong những dòng điện thoại pin 3000mAh mà bạn không nên bỏ qua. Galaxy J6 hỗ trợ 2 sim 2 sóng, trang bị camera 13MP chụp ảnh thỏa thích. Hơn thế nữa, sản phẩm còn cải tiến nhiều tính năng chuyển ảnh chuyên nghiệp như HDR, Panorama,… Giá sản phẩm hiện dao động khoảng 3.730.000đ.

Galaxy J6 vẫn là sự lựa chọn lý tưởng trong những dòng điện thoại pin khỏe mà bạn không nên bỏ qua. (Nguồn: vatgia.vn)

Trên đó là 15 điện thoại pin 3000mAh với thông số, giá bán chi tiết, hy vọng bạn sẽ lựa chọn cho mình chiếc đoạn thoại ưng ý để vừa giải trí, liên lạc dù bất cứ nơi đâu. Hãy đặt mua điện thoại pin trâu giá tốt trên kênh Saigon-Gpdaily để hưởng nhiều ưu đãi và chính sách mua hàng hấp dẫn bạn nhé!