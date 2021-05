Top 15 điện thoại smartphone dưới 2 triệu có wifi, màn hình cảm ứng

3. Điện thoại Xiaomi Redmi Go



Bạn đang có nhu cầu mua điện thoại? Bạn đang băn khoăn không biết đâu là chiếc điện thoại smartphone dưới 2 triệu đáng mua nhất hiện nay? Đừng vội lo lắng, bài viết này Blog Saigon-Gpdaily sẽ giúp bạn tìm ra chiếc điện thoại ưng ý nhất trong số 15 smartphone đáng mua nhất đến thời điểm này.



1. Điện thoại Vsmart Joy 1 2GB

Điện thoại Vsmart Joy 1 2GB là một sản phẩm mới của Vsmart, thương hiệu Việt trực thuộc tập đoàn Vingroup. Vsmart Joy 1 có vỏ ngoài được thiết kế bằng chất liệu Acrylic cao cấp, hạn chế trầy xước và sáng bóng, tạo nên vẻ đẹp tươi trẻ, thu hút cho người sở hữu.

Kích thước màn hình Vsmart Joy 1 lớn 6.2” và màn hình tràn viền có tỉ lệ 19:9, giúp nâng diện tích bề mặt hiển thị hoàn hảo. Ngoài ra, Vsmart Joy 1 cũng sở hữu cấu hình mạnh mẽ, ổn định với con chip Snapdragon 430, bộ nhớ RAM 2GB cho người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu.

Đặc biệt, đối với những tín đồ yêu thích “sống ảo” Vsmart Joy 1 cũng sở hữu Camera kép sắc nét với độ phân giải 13MP và 2MP, hỗ trợ người dùng chụp ảnh xóa phông. Camera trước có độ phân giải lên đến 16MP, với khả năng chụp hình HDR tự động và quay phim HD, Slow Motion. Đây sẽ là sản phẩm điện thoại smartphone dưới 2 triệu đáng mua nhất dành cho bạn ngay lúc này. Giá Vsmart Joy 1 2MB: 2.490.000đ

Vsmart Joy 1 2GB có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, trẻ trung cùng màn hình lớn, giúp nâng cao diện tích sử dụng hoàn hảo (Nguồn: fptshop.com.vn)

2. Điện thoại Xiaomi Redmi 6A

Điện thoại Xiaomi Redmi 6A sở hữu thiết kế mỏng, nhẹ và sang trọng với độ dài máy 8.3mm và trọng lượng 145g. Sản phẩm này được Xiaomi công bố với 4 màu sắc nổi bật cho người dùng thoải mái lựa chọn là xám, xanh, vàng gold và vàng hồng.

Xiaomi Redmi 6A có màn hình tỉ lệ 18:9, độ phân giải 720×1440 pixel cùng kích thước 5.45 inch sẽ giúp bạn thoải mái lướt web, xem phim, chơi game trên sản phẩm này một cách dễ dàng.

Bộ đôi Camera 13MP và 5MP đều có khẩu độ mở tối đa là f/2.2 cho bạn thoải mái sống ảo với độ sắc nét cao. Đồng thời bộ vi xử lý 4 nhân MediaTek Helio A22 của Xiaomi Redmi 6A cũng sẽ giúp người dùng có 2 sự lựa chọn về bộ nhớ là 16GB ROM, 2GB RAM và 32GB ROM, 3GB RAM.

Xiaomi Redmi 6A có dung lượng pin 3.000mAh, cho phép bạn duy trì máy ở chế độ chờ lên đến 19 ngày liên tục. Với dung lượng pin cực lớn này, bạn có thể thoải mái sử dụng Xiaomi Redmi 6A mà không cần sạc nhiều lần. Giá Xiaomi Redmi 6A: 1.960.000đ

Xiaomi Redmi 6A có thiết kế mỏng nhẹ với màn hình độ phân giải lớn sẽ giúp bạn thoải mái xem phim, lướt web… một cách dễ dàng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Điện thoại Xiaomi Redmi Go

Để nói đến một dòng điện thoại smartphone dưới 2 triệu đáng mua nhất hiện nay, điện thoại Xiaomi Redmi Go sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Xiaomi Redmi Go chạy hệ điều hành Android Go có khả năng tối ưu hóa và tinh chỉnh lại các ứng dụng để máy chạy mượt mà hơn. Sản phẩm sở hữu thiết kế đơn giản với 2 màu sắc thời trang là xanh dương hoặc đen cho người dùng lựa chọn.

Với dung lượng pin lớn lên đến 3000 mAh, Xiaomi Redmi Go sẽ đảm bảo được thời gian sử dụng lâu dài lên tới 2 ngày ở mức độ bình thường. Bên cạnh đó, Xiaomi Redmi Go cũng hỗ trợ 2 sim 2 sóng và hỗ trợ cả mạng 4G. Bạn có thể sử dụng kết nối mạng nhanh chóng để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của mình mỗi ngày. Giá Xiaomi Redmi Go: 1.590.000đ

4. Điện thoại Nokia 3.1 16GB

Điện thoại smartphone dưới 2 triệu Nokia 3.1 có phần thân máy được làm từ nhôm nguyên khối với 2 đường cắt kim cương sắc sảo ở phần trên và dưới khung viền. Nhờ đó, thiết kế Nokia 3.1 luôn mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại cho người sở hữu.

Nokia 3.1 sở hữu màn hình 5.2 inch với tỉ lệ tràn viền là 18:9 cùng độ phân giải HD+ cho người dùng những trải nghiệm thú vị về hình ảnh trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, hiệu năng sử dụng của Nokia 3.1 khá mạnh mẽ nhờ con chip Helio P10. Với camera độ phân giải 13MP cùng khả năng lấy nét nhanh, Nokia 3.1 sẽ giúp bạn bắt trọn những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Pin có dung lượng 2990 mAh giúp Nokia 3.1 có thể hoạt động suốt cả ngày dài. Giá Nokia 3.1: 1.900.000đ

Nokia 3.1 sở hữu diện mạo sang trọng, hiện đại với thân máy được làm từ nhôm nguyên khối và 2 đường cắt kim cương sắc sảo (Nguồn: vienthonga.vn)

5 Điện thoại Nokia 2.1

Điện thoại Nokia 2.1 có thiết kế đơn giản, thanh thoát và sang trọng hơn hẳn so với các phiên bản cũ, Mặt lưng của Nokia 2.1 được làm từ nhựa nhám cao cấp, giúp máy hạn chế bám vân tay khi sử dụng.

Nokia 2.1 sở hữu màn hình 5.5 inch với độ phân giải HD lớn, cho hình ảnh và màu sắc trung thực, sống động nhất. Bên cạnh đó, hiệu năng sử dụng của Nokia 2.1 khá tốt nhờ con chip Qualcomm Snapdragon 425 x 64 bit. Camera sau có độ phân giải 8MP, camera trước có độ phân giải 5MP sẽ đủ để bạn thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình.

Điểm sáng nhất mà Nokia 2.1 mang đến cho người tiêu dùng chính là viên pin với dung lượng lên đến 4000 mAh. Viên pin này đã được tối ưu hóa để đảm bảo giúp máy tiêu thụ ít điện năng hơn so với các sản phẩm tiền nhiệm trước đó. Giá: 1.990.000đ

6 Điện thoại Mobiistar E1

Chất lượng điện thoại Mobiistar có tốt không? Mobiistar E1 là điện thoại smartphone giá dưới 2 triệu sở hữu thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ với độ hoàn thiện cao dù vỏ máy được làm bằng nhựa. Với màn hình hiển thị 5.7 inch, Mobiistar E1 sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu lướt web, xem phim hay chơi game của bạn.

Bên cạnh đó, hình ảnh hiển thị sống động với màu sắc chân thật từ điện thoại Mobiistar E1 mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi sở hữu sản phẩm này.

Dung lượng RAM 2GB, chạy hệ điều hành Android 8.1 cùng dung lượng pin 5000 mAh sẽ giúp bạn thoải mái lưu trữ nhạc, hình ảnh hay bất cứ thông tin cần thiết nào khi sử dụng.

Giá Mobiistar E1: 1.819.000đ

Mobiistar E1 là điện thoại smartphone giá dưới 2 triệu được ưa chuộng hiện nay bởi thiết kế tinh tế cùng nhiều tính năng vượt trội (Nguồn: vienthonga.vn)

7 Điện thoại Mobiistar Lai Zumbo S

Điện thoại Mobiistar Lai Zumbo S làm từ chất liệu nhựa cao cấp và sở hữu thiết kế chắc chắn, cứng cáp. Các góc cạnh của Mobiistar Lai Zumbo S được bo cong mềm mại, tạo cảm giác thoải mái nhất cho người dùng khi sử dụng.

Mặt kính Mobiistar Lai Zumbo S cong 2.5D với kích thước màn hình 5.5 inch và độ phân giải HD 720 x 1280 pixel sẽ mang đến trải nghiệm mượt mà khi vuốt. Bên cạnh đó, máy được cung cấp con chip xử lý 4 nhân MT6737 của Mediatek, bộ nhớ trong nâng lên 16GB và RAM 2GB sẽ cho tốc độ xử lý thông tin và hình ảnh ổn định hơn.

Camera trước và sau đều có độ phân giải 8MP với tính năng tự động lấy nét khi chụp ảnh, quay video sẽ giúp bạn thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình suốt cả ngày, dù ở trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, dung lượng pin lên đến 4000mAh sẽ mang đến thời gian sử dụng máy thoải mái trong nhiều ngày. Giá Mobiistar Lai Zumbo S: 1.990.000đ

8 Điện thoại Itel P32

Điện thoại Itel P32 có thiết kế trang nhã với độ hoàn thiện tuyệt vời trong từng đường nét. Ở mặt trước màn hình, Itel P32 có kích thước 5.5 inch Fullview thời thượng với độ phân giải HD+ 720 x 1440 pixel cùng tỉ lệ màn hình 18:9 sẽ mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm ưu việt.

Điện thoại smartphone dưới 2 triệu Itel P32 được tích hợp chip xử lý Mediatek MT6580M, 4 nhân và 1.3GHZ cùng RAM 1 GB sẽ phục vụ tốt cho những nhu cầu sử dụng thường ngày của bạn. Ngoài ra, Itel P32 cũng sở hữu cụm camera kép với độ phân giải lớn sẽ giúp bạn bắt được những khoảnh khắc chân thật nhất trong cuộc sống hàng ngày. Dung lượng pin 4000 mAh sẽ đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài sau mỗi lần sạc. Giá Itel P32: 1.890.000đ

Điện thoại Itel P32 có ngoại hình đẹp mắt với nhiều màu sắc trang nhã, hiện đại cho bạn thoải mái lựa chọn (Nguồn: cdn.vatgia.vn)

9 Điện thoại Itel S13 Pro

Điện thoại Itel S13 Pro có thiết kế vô cùng cá tính, được tích hợp đầy đủ các tính năng sử dụng cần thiết như nghe, gọi, lướt web, xem phim, nghe nhạc… Itel S13 Pro có màn hình cảm ứng với công nghệ IPS LCD đa năng với kích thước 5.5 inch, độ phân giải 720 x 1280 pixel sẽ đảm bảo hiển thị nội dung một cách chi tiết và ổn định nhất.

Itel S13 Pro đặc biệt có cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng điện thoại sẽ giúp bạn dễ dàng mở khóa máy và thao tác ứng dụng một cách dễ dàng. Cụm camera kép 8MP và 0.3MP phía sau, cùng camera trước với độ phân giải 13MP sẽ giúp bạn cho ra đời những bức ảnh sống động, chân thực và đẹp mắt nhất. Giá điện thoại Itel S13 Pro: 1.849.000đ

10 Điện thoại Wiko Robby 2

Điện thoại Wiko Robby 2 nguyên khối sang trọng và tinh tế. Máy có bộ khung viền với dàn nút bấm kim loại chắc chắn, cạnh viền bằng phẳng kết hợp hài hòa cùng 4 góc máy bo tròn sẽ tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Không chỉ có thế, Wiko Robby 2 cũng sở hữu camera có độ phân giải lớn, hỗ trợ quay phim và chụp ảnh tối đa. Hơn nữa, nhờ tính năng phát hiện nụ cười, Wiko Robby 2 sẽ mang đến cho bạn những bức hình rực rỡ, sống động và chân thực nhất.

Cấu hình Wiko Robby 2 có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Mặc dù là một dòng sản phẩm có mức giá trung bình nhưng Wiko Robby 2 được tập hợp các tính năng ưu việt nhất của một dòng Smartphone cao cấp. Đây sẽ là một chiếc điện thoại smartphone dưới 2 triệu lý tưởng mà bạn có thể lựa chọn. Giá Wiko Robby 2: 1.590.000đ

Điện thoại Wiko Robby 2 sở hữu camera với độ phân giải lớn, hỗ trợ người dùng quay phim và chụp ảnh tối đa (Nguồn: tinhte.vn)

11 Điện thoại Wiko U Pulse

Điện thoại Wiko U Pulse vỏ nhựa chắc chắn, ít bám vân tay và bụi bẩn. Đây là dòng sản phẩm có cấu hình khá với 3GB RAM và bộ nhớ trong lên đến 32GB cho bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu, hình ảnh. Máy sở hữu cụm camera 13MP cùng cảm biến vân tay một chạm với tốc độ nhận diện nhanh chóng. Các phím bấm được bố trí hợp lý, êm cùng độ đàn hồi tốt sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong quá trình sử dụng.

Điện thoại Wiko U Pulse cũng sở hữu màn hình 5.5 inch cùng độ phân giải HD cho hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc tươi sáng. Viên pin lớn 3000mAh sẽ giúp bạn có thời lượng sử dụng Wiko U Pulse lâu dài mà không cần lo lắng điện thoại bị hết pin giữa chừng. Giá điện thoại Wiko U Pulse: 1.840.000đ

12 Điện thoại Samsung Galaxy J2 Core

Điện thoại Samsung Galaxy J2 Core sở hữu hệ điều hành mới mẻ với thiết kế sản phẩm nhỏ gọn với những đường bo tròn mềm mại, Samsung Galaxy J2 Core sẽ cho phép bạn cầm giữ và sử dụng trên tay một cách thoải mái.

Không những thế, Samsung Galaxy J2 Core có hiệu năng sử dụng tốt, được trang bị con chip Snapdragon 425 kết hợp cùng bộ nhớ 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong. Camera có độ phân giải 8MP và 5Mp từ sản phẩm này cũng sẽ giúp bạn chụp và lưu lại hình ảnh nhanh chóng, giúp bạn bắt trọn những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc sống.

Dung lượng pin Samsung Galaxy J2 Core 2600 mAh sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm thoải mái trong vòng 1 ngày. Ngoài ra, Samsung Galaxy J2 Core còn sở hữu công nghệ tiết kiệm pin độc đáo từ Samsung nên bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng pin trong các trường hợp khẩn cấp. Giá Samsung Galaxy J2 Core: 1.889.000đ

Samsung Galaxy J2 Core có đến 5 màu sắc khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích của mình (Nguồn: bachlongmobile.com)

13. Điện thoại Asus Zenfone Live

Asus Zenfone Live là điện thoại smartphone dưới 2 triệu thiết kế cong trang nhã với tỉ lệ màn hình trên thân máy vô cùng ấn tượng. Sở hữu công nghệ làm đẹp cho video phát trực tiếp, Asus Zenfone Live giúp bạn làm mịn da và loại bỏ các khuyết điểm trên gương mặt. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn có thể tự động phát hiện và loại bỏ các tạp âm nền để tăng cường khả năng nhận biết giọng nói cho người sử dụng.

Điện thoại Asus Zenfone Live sẽ cho phép bạn Selfie bất chấp thiếu sáng, công nghệ microphone kép độc đáo sẽ đảm bảo thu được giọng nói của bạn ở bất cứ nơi đâu. Dù bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, Asus Zenfone Live cũng sẽ giúp bạn kết nối với thế giới. Giá: 1.990.000đ

14. Điện thoại Coolpad N5C

Điện thoại Coolpad N5C kiểu dáng thời trang, đẹp mắt. Dù ở phân khúc giá rẻ nhưng Coolpad N5C vẫn có thể hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình bóng bẩy cùng rất nhiều tính năng tuyệt vời cho người dùng.

Màn hình tràn viền với kích thước lớn 6.2 inch sẽ giúp bạn có cảm giác lướt “đã hơn” khi dùng, đồng thời độ sáng màn hình cao sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi thông tin hiển thị dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Coolpad N5C sở hữu bảo mật kép với mở khóa bằng khuôn mặt và vân tay. Bên cạnh đó, camera kép xóa phông ảo diệu sẽ giúp bạn có những bức ảnh đẹp ấn tượng, độc đáo. Thời lượng pin tốt với dung lượng 3.030 mAh sẽ giúp bạn thoải mái sử dụng mà không sợ bị gián đoạn khi xem phim, chơi game hay liên lạc. Giá Coolpad N5C: 2.460.000đ

15. Điện thoại Masstel X6

Điện thoại Masstel X6 mặc dù là dòng sản phẩm điện thoại smartphone dưới 2 triệu thuộc phân khúc rẻ trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng.

Masstel X6 được thiết kế với bộ khung vỏ làm từ chất liệu nhựa cao cấp, được tạo điểm nhấn bằng lớp sơn kim loại đem tới cảm giác sang trọng, thẩm mỹ cho người sử dụng. Bên cạnh đó, Masstel X6 sở hữu cụm camera kép 8MP + 0.3MP với khả năng hỗ trợ xóa phông và bắt nét tự động hiệu quả. Camera trước 5MP có thể làm mịn da, tăng độ sáng da cho người chụp sẽ hứa hẹn mang đến cho bạn những bức hình tự sướng đẹp mắt nhất.

Ngoài ra, Masstel X6 cũng được trang bị màn hình rộng 5.45 inch với độ phân giải HD. Công nghệ cảm ứng OnCell và mặt kính cong 2.5D sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trong khi sử dụng. Giá Masstel X6: 1.650.000đ

Masstel X6 sở hữu thiết kế bắt mắt, cuốn hút không hề thua kém các sản phẩm điện thoại phân khúc cao cấp hiện nay (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

