Top 15 dòng điện thoại chơi game PUBG mượt nhất pin trâu giá từ 3tr

12. Xiaomi Redmi 5 Plus

2. iPhone 8 Plus



Để chơi game PUBG bất cứ nơi đâu, bạn cần sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cấu hình mạnh mẽ, màn hình hiển thị sắc nét. Dưới đây là 15 điện thoại chơi game PUBG mượt nhất tính đến thời điểm hiện tại mà bạn không nên bỏ qua.



1. iPhone XS Max

Là mẫu điện thoại cao cấp, sang chảnh dành cho các game thủ, iPhone XS Max sở hữu thiết kế hoàn hảo, tinh tế với màn hình OLED Super Retina 6.5 inch có độ phân giải Full HD+ (2688 x 1242 pixels) mang tới hình ảnh cực kỳ sắc nét và sống động.

Máy sử dụng chip A12 Bionic 4 nhân GPU, 6 nhân CPU cho bạn trải nghiệm hàng loạt game trên di động mà không lo bị giật lag, đơ. Tuy nhiên, mức giá 29.200.000đ cho phiên bản iPhone XS Max 512GB nhập khẩu chính hãng sẽ khiến không ít game thủ ngậm ngùi nhưng với những ưu điểm cực nổi trội nó đem lại là hoàn toàn xứng đáng.

iPhone XS Max là mẫu điện thoại cao cấp không thể bỏ qua của các game thủ. (Nguồn: trangcongnghe.com)

2. iPhone 8 Plus

Nếu không đủ tài chính để sở hữu chiếc điện thoại chơi game PUBG mượt mà iPhone XS Max thì iPhone 8 Plus sẽ là giải pháp thay thế lý tưởng. Vẫn đảm bảo thiết kế 2 mặt kính sang trọng, màn hình không quá lớn (5.5 inch) nhưng đủ để bạn thỏa mãn những tựa game hành động trên máy.

Về hiệu năng, máy sử dụng chip A11 Bionic 6 nhân giúp iPhone 8 Plus xử lý nhanh hơn đến 70% so với chip A10 cũng như dễ dàng thao tác nhiều tác vụ cùng một lúc. Về giá thành, iPhone 8 Plus phiên bản đen 256GB chính hãng đang có giá 18.500.000đ – một mức giá được đánh giá là phù hợp với chất lượng mà sản phẩm mang lại.

3. Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+ ra mắt thị trường Việt Nam có cấu hình mạnh mẽ với chip Exynos 9810, 8 nhân, 64 bit, cho hiệu năng hoạt động vượt trội. Khi kết hợp màn hình vô cực Infinity Display độ phân giải cao và thích hợp nhiều công nghệ hiện đại (trợ lý ảo Bixby, ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI), Galaxy S9+ cho phép bạn chơi thoải mái nhiều tựa game đẳng cấp hiện nay.

Bên cạnh mức giá hợp lý: 17.990.000đ cho phiên bản Samsung Galaxy S9 Plus 128GB màu đen, sản phẩm thiết kế 2 Sim 2 sóng rất tiện cho người dùng.

4. Samsung Galaxy J3 Pro

Tiếp theo là điện thoại chơi game PUBG tốt nhất, giá rẻ nhất nhì thị trường hiện nay: Samsung Galaxy J3 Pro. Thuộc dòng điện thoại tầm trung với mức giá khiêm tốn 2.990.000đ, Galaxy J3 Pro cho thấy sự vượt trội của mình ngay từ mẫu thiết kế nguyên khối sang trọng, pin dung lượng đến 2400mAh

Sản phẩm sở hữu chipset Exynos 7570 4 nhân, xung nhịp 1.4GHz, RAM 2GB, cùng màn hình 5 inch cho độ phân giải 1280 x 720 pixel sắc nét, giúp bạn chơi game, lướt web thoải mái.

Để chơi game mượt, hãy chọn Samsung Galaxy J3 Pro giá rẻ! (Nguồn: duchuymobile.com)

5. OnePlus 6

OnePlus 6 – mẫu điện thoại chơi game PUBG mượt, khỏe nổi bật lên nhờ thiết kế nguyên khối sang trọng, màn hình rộng 6.28 inch chuẩn Full HD+ siêu sắc nét.

Thêm vào đó, cấu hình mạnh mẽ với chip Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz Octa Core, RAM 8GB, đáp ứng cho những tựa game hành động đòi hỏi về tốc độ xử lý và độ nhanh nhạy của màn hình cảm ứng.

Giá tham khảo cho bạn yêu thích OnePlus 6 là 13.865.000đ với phiên bản 8GB/ bộ nhớ trong 128GB.

6. Honor Play

Được trang bị chip Hisilicon Kirin 970 8 nhân tốc độ lên tới 2.4Ghz siêu mạnh mẽ, Honor Play xứng đáng là mẫu điện thoại thông minh tầm trung dành cho những ai yêu thích các tựa game điện tử, thậm chí là các tựa game 3D trên thị trường.

Một điểm ấn tượng nữa của Honor Play không thể không nhắc đến đó là dung lượng pin siêu ‘trâu’ đạt 3750mAh. Giá sản phẩm tham khảo trên thị trường hiện nay là 5.690.000đ.

Honor Play trang bị cấu hình mạnh mẽ, hiệu năng vượt trội, cho phép chơi nhiều tựa game online hấp dẫn hàng đầu hiện nay. (Nguồn: thegioididong.vn)

7. Huawei Nova 3i

Nói về cấu hình điện thoại chơi game PUBG kinh điển, đừng quên dòng điện thoại Huawei Nova 3i với nền tảng sức mạnh là con chip xử lý HiSilicon Kirin 710, RAM 4GB và bộ nhớ trong lên đến 128GB. Không những vậy, công nghệ GPU Turbo được Huawei trang bị trên dòng này sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm chơi game mượt mà hơn.

Nova 3i còn sở hữu màn hình 6.3 inch, độ phân giải Full HD+ với màu sắc rực rỡ, hình ảnh sắc nét, ấn tượng. Chỉ 5.990.000đ, bạn đã sở hữu Huawei Nova 3i 4GB/128GB hiệu năng mạnh mẽ, chơi game cực đã này rồi.

8. Google Pixel 3 XL

Một trong những điện thoại chơi game PUBG mượt, cấu hình khỏe, thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã là Google Pixel 3 XL.

Không chỉ gây ấn tượng bởi màn hình rộng 6.3 inch, độ phân giải Full HD sắc nét, Google Pixel 3 XL còn sử dụng con chip Snapdragon 845 siêu mạnh mẽ, đi kèm RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Đồng thời, hệ thống âm thanh chất lượng cũng như cách bố trí loa ở phía trước giúp việc chơi game, giải trí sống động, thú vị hơn.

Google Pixel 3 XL có thiết kế trang trọng, màu sắc nhã nhặn, cấu hình khỏe. (Nguồn: stuff.tv)

9. Sony Xperia XZ3

Xem phim, nghe nhạc, lướt web hay chơi game đều là chuyện nhỏ đối với Xperia XZ3. Bởi sản phẩm sử dụng nền tảng cấu hình mạnh mẽ từ Qualcomm Snapdragon 630, mang đến hiệu năng tuyệt vời, lướt chạm mượt mà với tốc độ cực nhanh.

Hơn thế nữa, Xperia XZ3 trang bị viên pin dung lượng 3.300mAh cùng công nghệ sạc nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian sạc để không mất hứng khi đang trong trận game.

10. Xiaomi Black Shark

Lựa chọn tuyệt vời tiếp theo mà các game thủ nên sở hữu chính là dòng Xiaomi Black Shark. Sản phẩm sở hữu công nghệ, thiết kế và tính năng vô cùng vượt trội: hệ thống tản nhiệt đa lớp với khả năng giảm nhiệt lõi CPU tới 14 độ C; cấu hình siêu khủng với chip Snapdragon 855 8 nhân, cùng tốc độ xử lý siêu nhanh (43.5ms), thích hợp cho những game hành động, bắn súng hay RPG. Xiaomi Black Shark có màn hình 6.39 inch, độ phân giải Full HD+ mang đến hình ảnh sắc nét, sống động, đặc biệt nó còn được trang bị công nghệ hiển thị cảm ứng Master Touch – công nghệ ứng dụng AI Gaming, giúp người dùng dễ dàng thiết lập, tùy chỉnh và kích hoạt vùng cảm ứng trên màn hình chỉnh với ngón tay cái.

Hiện phiên bản Xiaomi Black Shark 2 8GB/128GB màu đen, chính hãng đang có mức giá giao động khoảng 13.999.000đ.

Xiaomi Black Shark – sản phẩm dùng để chơi game PUBG và còn nhiều hơn thế! (Nguồn: arenalte.com)

11. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Sở hữu màn hình tràn viền kích thước 5.99 inch cùng độ phân giải Full HD+, Xiaomi Redmi Note 5 Pro còn tạo điểm nhấn với pin dung lượng 4000mAh, cấu hình mạnh mẽ khi sở hữu chip Qualcomm Snapdragon 636 8 nhân Kryo (4 nhân tiết kiệm điện + 4 nhân hiệu năng cao), cho hiệu năng và tốc độ xử lý siêu nhanh so với mức giá 3.540.000đ bán ra thị trường.

12. Xiaomi Redmi 5 Plus

Lại là một dòng điện thoại chơi game PUBG mượt, cấu hình khủng nữa đến từ Xiaomi: Xiaomi Redmi 5 Plus. Sản phẩm có thiết kế nguyên khối sang trọng, màn hình 5.99 inch có độ phân giải Full HD+ mang lại hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động, thích hợp cho những tựa game hấp dẫn.

Xiaomi Redmi 5 Plus được đánh giá có hiệu năng và tốc độ xử lý vượt trội so với tầm giá gần 4.000.000đ của mình. Có được điều đó là nhờ Redmi 5 Plus được trang bị chip xử lý Snapdragon 625 8 nhân 64-bit vô cùng mạnh mẽ.

Redmi 5 Plus thiết kế nguyên khối sang trọng, trang bị chip xử lý mạnh mẽ với giá hợp túi tiền. (Nguồn: gizmochina.com)

13. Razer Phone 2

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu điện thoại chơi game PUBG mượt mà, mang vẻ ngoài rắn rỏi, thì Razer Phone 2 sẽ là đại diện phù hợp. Dù vậy, những đường nét vuông vức, đường góc cạnh sắc sảo không làm mất đi sự tinh tế, hiện đại vốn có của sản phẩm.

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, hiệu năng vượt trội, Razer Phone 2 còn sở hữu màn hình 5.7 inch cùng công nghệ HDR giúp nội dung hiển thị trên màn hình luôn trong trạng thái tốt nhất, dù khi xem phim hay chơi game.

14. OPPO F9

Với thiết kế tinh tế, màn hình giọt nước kích thước lớn (6.3 inch), độ phân giải Full HD+ 2340 x 1080 pixels cùng công nghệ sạc nhanh VOOC, điện thoại OPPO F9 thỏa sức chơi game, xem phim chất lượng cao mà không sợ hết pin, làm gián đoạn ván game hay đoạn phim hấp dẫn.

So với mức giá 6.490.000đ niêm yết trên thị trường, sản phẩm còn khẳng định giá trị hơn thế nhờ cấu hình mạnh mẽ, trang bị chip Helio P60 8 nhân + 2 nhân AI 2.0GHz, RAM 4GB mang đến hiệu năng và tốc độ xử lý vượt trội.

Màn hình rộng 6.3 inch, cùng độ phân giải Full HD+ cho phép bạn chơi game, xem phim… thỏa thích trên OPPO F9. (Nguồn: oppomobile.vn)

15. Nokia 6.1

Sản phẩm cuối cùng trong ‘làng’ điện thoại chơi game PUBG mượt, khỏe chính là Nokia 6.1. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Nokia 6.1 là được tích hợp bộ chip Snapdragon 630, RAM 3GB để mang đến cho bạn những trải nghiệm chơi game, lướt web, xem phim… tuyệt vời.

Tuyệt vời hơn nữa, Nokia 6.1 trang bị thêm GPU đồ họa, kèm bộ vi xử lý 3D để bạn chơi thêm nhiều tựa game hấp dẫn. Hiện mẫu Nokia 6.1 3GB/32GB 2018 màu trắng (hàng chính hãng) đang có mức giá là 5.599.000đ.

Với 15 điện thoại chơi game PUBG mượt, cấu hình khỏe trên đây bạn có thể thỏa sức trải nghiệm giải trí siêu hấp dẫn. Bạn còn chần chừ gì nữa truy cập kênh thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com hoặc ứng dụng mua sắm Saigon-Gpdaily để chọn mua điện thoại yêu thích với giá tốt nhất, nhanh chóng và tiện lợi nhé!