Top 15 loa Bluetooth tốt nhất âm thanh đỉnh cao nhỏ gọn dễ mang theo

10. Loa Bluetooth Klipsch The One Walnut

3. Loa Klipsch Heritage The Three



Ngày nay, nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng cao, vì thế loa Bluetooth đã trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu người dùng. Làm sao để chọn được một thiết bị loa Bluetooth tốt nhất? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm qua một số thương hiệu hot nhất hiện nay nhé.



1. Loa di động JBL Boombox Squad

JBL Boombox Squad là một trong những loa Bluetooth tốt nhất hiện nay đến từ nhà sản xuất của Mỹ. Với thiết kế mạnh mẽ, tần số đáp ứng 50Hz – 20kHz hứa hẹn mang lại cho bạn chất lượng âm thanh tuyệt vời. JBL Boombox Squad hỗ trợ kết nối Bluetooth v4.1, công nghệ JBL Connect + cho phép thiết lập hệ thống lên tới 100 loa di động liên kết với nhau, thích hợp với những không gian rộng lớn hoặc đa phòng.

Bên cạnh đó, JBL Boombox Squad cho phép người dùng sử dụng liên tục lên đến 24 giờ, dùng pin sạc với dung lượng lên đến 20000mAh nhưng thời gian sạc chưa đến 6.5 giờ. Đây chính là điểm cần lưu ý khi chọn mua một thiết bị loa Bluetooth.

Một điều làm cho JBL Boombox Squad lọt vào top những loa Bluetooth đáng mua nhất thời gian qua phải kể đến những điểm nổi bật sau. Thứ nhất Boombox Squad được thiết kế với chiều dài 50cm và khối lượng 5,25kg, kiểu dáng mang phong cách dân chơi đường phố của thập niên 80, đây là chiếc loa di động lớn nhất mà JBL từng sản xuất.

Thứ hai, Boombox trang bị cho mình 6 loa con, trong đó có 4 củ loa chủ động bao gồm 2 woofer 4-inch và 2 tweeter 20mm cùng 2 củ loa thụ động. Với thiết kế như thế, Boombox sẽ đem lại một âm lượng cực kỳ lớn, công suất tối đa 100W, âm thanh tạo ra đủ khuấy động mọi không gian.

Hệ thống này cũng được nhà sản xuất cho biết sẽ đem lại khả năng tái tạo âm thanh bùng nổ cùng dải bass uy lực vượt trội so với một loa di động. JBL Boombox Squad vẫn giữ được chất đặc trưng của các dòng loa Bluetooth nhưng âm thanh được tái hiện cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là các dòng nhạc dance.

Thứ ba là về thời lượng chơi nhạc lên đến 24g như đã đề cập ở trên, Boombox không chỉ cho người dùng thoải mái trong việc chơi nhạc mà còn trang bị 2 cổng USB để sạc cho 2 thiết bị cùng lúc. Bạn sẽ không phải lo lắng mỗi khi điện thoại hết pin.

Boombox Squad có giá bán trên thị trường trong khoảng 10 triệu đồng, thời gian bảo hành lên đến 12 tháng. Dù đây là loa Bluetooth nhưng uy lực của nó không thua kém gì một chiếc loa thùng, mà còn tiện lợi và thời thượng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết loa Bluetooth nào tốt và giá cả ra sao thì JBL Boombox Squad là một lựa chọn thông minh.

Tính năng chống nước vượt trội cho bạn tận hưởng trọn vẹn cuộc vui. (Nguồn: hstatic.net)

2. Loa Bluetooth Marshall Kilburn

Một thương hiệu loa Bluetooth đang làm mưa làm gió trong thị trường loa Bluetooth tốt nhất hiện nay phải kể đến loa Bluetooth Marshall Kilburn. Marshall Kilburn là một chiếc loa di động sở hữu kiểu dáng đậm chất cổ điển đến từ Anh. Với thiết kế hình hộp chữ nhật, kích thước 240 x 140 x 140 mm và cân nặng của nó khoảng 3kg, không quá to và nặng nên có thể mang đi chơi xa được.

Bên cạnh đó, Marshall sử dụng 2 loa tweeter kích thước 3/4”, một loa subwoofer 4”, cho tổng công suất 25W. Dải tần số đáp ứng của Kilburn từ 60-20.000 Hz, thể kết nối với thiết bị phát thông qua cổng AUX 3.5 mm hoặc Bluetooth 4.0 + EDR. Cáp kết nối 3.5mm đi kèm được thiết kế khá tinh tế làm cho người dùng càng thích sử dụng nó hơn.

Điều làm cho Marshall Kilburn trở thành một thương hiệu loa Bluetooth chất lượng nhất không thể không kể đến thiết kế tinh tế và thời thượng của thiết bị. Kiểu dáng hình hộp chữ nhật bọc da bên ngoài cùng tấm màn loa bằng sợi vải phía trước, mang đến cho người dùng cảm giác đậm chất Marshall.

Trên đỉnh loa là khu vực bố trí các nút điều khiển và cổng kết nối đều được thiết kế bằng kim loại dạng phay xước có màu vàng nhẹ. Hai bên là cổng AUX 3.5mm và nút gạt tắt/bật loa, ngoài ra phía trên còn có quai xách để để dễ dàng di chuyển. Ở giữa nổi bật là ba núm xoay để điều chỉnh âm lượng theo ý muốn, việc điều chỉnh được âm bass và treble là một điểm nổi bật ở Kilburn.

Khi truyền tải âm thanh, Marshall Kilburn luôn hỗ trợ chất lượng âm thanh ở mức cao nhất, chất lượng âm nhạc không bị giảm. Đây một là một kinh nghiệm chọn mua loa Bluetooth chính hãng tốt nhất hiện nay.

Mặc dù Marshall Kilburn là một thương hiệu loa Bluetooth tốt nhưng chỉ với 7 triệu đồng là bạn đã có thể sở hữu một chiếc loa vừa chất lượng và phong cách. Thời gian bảo hành 12 tháng hứa hẹn mang lại cho người dùng những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời.

3. Loa Klipsch Heritage The Three

Klipsch Heritage The Three là một dòng loa Bluetooth đa năng, tiện ích và hiện đại mang phong cách truyền thống, chức năng đơn giản giúp bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng. Klipsch Heritage The Three có kích thước tương đối to 34.82 x 17.78 x 20.3cm, trọng lượng 12kg, hỗ trợ remote điều khiển từ xa với khoảng cách lên đến 4m. Công suất tối đa của chiếc loa này lên đến 80W, mang lại một âm lượng cực kỳ ấn tượng cho những tín đồ mê nhạc.

Để đánh giá một chiếc loa Bluetooth tốt ta phải xét đến tính năng của nó. Klipsch Heritage The Three là một chiếc loa kết nối Bluetooth với 2 loa con toàn dãy, 1 loa sub active và 1 loa passive có khả năng kết nối hệ thống WiFi có sẵn để phát nhạc, đây là một tính năng cực kỳ tiện lợi.

Về chất lượng âm thanh, thì Klipsch Heritage The Three không thua kém gì với các đối thủ, sản phẩm cho ra một chất lượng âm rõ và bass mạnh, đầy tròn và tương đối sâu. Độ chi tiết ở mid được đảm bảo tốt, khá ngọt và mộc mạc. Sản phẩm sẽ đem lại cho người nghe âm thanh sống động và thực tế.

Nằm trong mức giá trên dưới 8 triệu, thật không quá ngạc nhiên cho những tính năng và chất lượng mà Klipsch Heritage The Three mang lại. Nếu bạn đang tìm kiếm những thiết bị âm thanh hiện đại, chất lượng mang đến trải nghiệm nghe chân thực, sống động thì đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Klipsch Heritage The Three đa năng, tiện ích và hiện đại mang phong cách truyền thống. (Nguồn: dientulinhanh.com)

4. Loa Bluetooth Infinity One

Infinity One là một chiếc loa Bluetooth có kiểu dáng vô cùng bắt mắt và tinh tế đến từ nhà sản xuất âm thanh danh tiếng Harman. Với kích thước nhỏ gọn 98.5mm x 242mm, trọng lượng 1,3kg thì đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những bạn thích sự tiện lợi.

Thiết bị được trang bị hệ thống 4 loa 45mm và 2 màng loa khuếch đại âm bass, công suất lên 25W cùng dãy tần số 70Hz-20kHz sẽ mang lại một chất lượng âm thanh tuyệt vời. Infinity One hỗ trợ kết nối Bluetooth, NFC, tích hợp micro hỗ trợ đàm thoại rảnh tay.

Phía dưới loa Infinity One có 1 dải nắp đậy cao su, lật lên bên dưới sẽ thấy 1 cổng USB (dùng để sạc các thiết bị di động, ví dụ như smartphone), 1 cổng sạc chân tròn và 1 cổng sạc chân micro USB, bên cạnh đó là 1 ngõ vào âm thanh chuẩn 3.5mm. Đây xứng đáng là thiết bị loa Bluetooth công suất lớn, tiện ích và hiện đại.

Infinity One sử dụng tới 6 màng loa, 4 loa trước sau với tổng công suất lên đến 25W và 2 loa phụ hai bên để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất, đặc biệt là âm trầm. Chính vì thế Infinity One sở hữu âm thanh thực tế, sống động với chất lượng âm bass mạnh mẽ trầm hùng.

Âm bass dứt không nhanh, có kéo đuôi nhưng không quá dài tạo cảm giác trọn vẹn. Chất âm nhấn nhá vào dải trung trầm, ấm áp nên dải cao của không quá sáng, lung linh nhưng vẫn lên tới, sắc nét, chi tiết và không hề có hiện tượng chói gắt. Đây chính là điều làm nên chất lượng của Infinity One.

Với mức giá chưa đến 8 triệu thì Infinity One là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu một loa Bluetooth với chất lượng tuyệt vời, vừa đa năng, vừa tiện lợi. Vậy tại sao không chọn Infinity One để giúp bạn thực hiện điều đó?

5. Loa B&O Play Beoplay A2 Active

Nếu bạn đang không biết chọn mua thiết bị loa Bluetooth nào tốt thì loa B&O Play Beoplay A2 Active là một gợi ý tuyệt vời. Beoplay A2 là loa không dây di động mạnh mẽ với âm thanh True 360 từ B&O PLAY của Bang & Olufsen.

Sản phẩm trang bị một bộ khuếch đại 180 Watt, tần số hoạt động từ 55Hz đến 24kHz, hai bộ tản nhiệt âm bass 3 inch và hai loa 3/4 inch cho bạn âm thanh sống động mang lại âm thanh cân bằng tốt với âm bass phong phú có thể lấp đầy bất kỳ không gian ngoài trời nào.

Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ dung lượng pin lên đến 24 giờ chơi nhạc, kết nối qua Bluetooth hoặc cáp âm thanh nổi 3,5mm và trọng lượng chỉ 1,1Kg. Thiết bị có khả năng ghi nhớ tối đa 8 người dùng và có thể chơi từ 2 thiết bị cùng một lúc.

Về tính năng, B&O BeoPlay A2 được trang bị bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số đảm bảo hồ sơ âm thanh cân bằng với âm bass phong phú, công nghệ âm thanh đa hướng True360 cho phép mọi người thưởng thức âm thanh tốt như nhau dù họ ở đâu.

Bên cạnh đó, pin sạc có công nghệ Adaptive Power Management sẽ tối ưu hóa việc sử dụng của người dùng, tách danh sách phát của bạn ở mức toàn bộ trong 3 giờ; Nhảy đêm đi với khối lượng 75% trong 8 giờ; Làm lạnh các giai điệu yêu thích của bạn với khối lượng 50% trong 24 giờ.

Với quá nhiều ưu điểm như thế nên B&O BeoPlay A2 sở hữu một mức giá 11 triệu, tương đối cao hơn các đối thủ khác. Nhưng khi xét về những gì mà thiết bị này mang lại thì đây xứng đáng là loa Bluetooth tốt nhất trên thị trường.

Thiết kế vô độc đáo, sang trọng nhưng vẫn rất năng động của loa B&O Play Beoplay A2 Active. (Nguồn: bigcommerce.com)

6. Loa Bluetooth chống nước Bose SoundLink Revolve+

Loa Bluetooth chống nước Bose SoundLink Revolve+ sở hữu kiểu dáng hình chóp cụt với đáy rộng và thuôn nhỏ về phía đầu loa nhỏ gọn với chiều cao 18.4cm, đường kính loa 10.5cm, hoàn thiện chắc chắn, củ loa toàn dải 3.6″, âm thanh vòm 360 độ. Bộ tản âm đôi thụ động cho âm trầm chất lượng cao và âm thanh sâu lắng, sống động. Thiết kế chống thấm nước với chuẩn IPX4 là một điểm nổi bật của thiết bị này.

Bose SoundLink Revolve+ sở hữu phần vỏ loa sử dụng chất liệu nhôm được gia công rất tỉ mỉ, không tạo nên các đường gân nối, đem đến cảm giác liền lạc tựa như đúc khối cho loa. Nửa phía dưới của loa được thiết kế dạng lưới nhôm thông khí với các lỗ nhỏ, giúp âm thanh thoát ra và phát đều xung quanh.

Loa Bose tích hợp bộ tản âm đôi thụ động bên trong loa, giúp tạo ra âm trầm chất lượng cao và giảm các hiện tượng rung lãng phí bằng cách biến năng lượng đó thành đầu ra âm thanh. Thêm vào đó, phần củ loa toàn dải hướng xuống hoạt động kết hợp với bộ chuyển hướng âm thanh, tạo ra âm thanh 360 độ vòm đa chiều sống động.

Nhờ đó, dù bạn có đứng ở bất kỳ phía nào của loa, bạn đều có thể thưởng thức âm thanh một cách trọn vẹn. Ngoài ra, loa còn được trang bị thêm 1 bộ chuyển hướng âm thanh đa hướng, giúp trải âm thanh đồng đều, không có điểm chết để có vùng phủ âm thực sự khi bạn nghe nhạc từ nhiều hướng. Loa SoundLink Revolve+ được thiết kế 360 độ, cho hiệu quả trải âm đáng kinh ngạc theo mọi hướng.

Điều đó có nghĩa là, khi mọi người đứng xung quanh loa, họ sẽ có cùng trải nghiệm âm thanh nghe nhạc giống nhau.Nếu bạn đặt loa gần tường, âm thanh sẽ phân tán và phản xạ quanh phòng, khiến bạn chìm đắm trong không gian âm nhạc giải trí của riêng mình. Và với tay cầm linh hoạt trên loa, bạn có thể xách theo loa đi bất cứ đâu bạn muốn.

Loa có khả năng chống nước với tiêu chuẩn IPX4, với thiết kế kháng nước của SoundLink Revolve+ cho phép bạn sử dụng loa ở nhiều vị trí hơn mà không lo lắng loa bị nước bắn vào làm hư hỏng, chẳng hạn như nghe nhạc bên hồ bơi hay bên chậu rửa nhà bếp. Một điểm đặc biệt nữa trên chiếc Bose SoundLink Revolve+ này, đó là loa được tích hợp sẵn microphone đàm thoại.

Với chiếc microphone này, người dùng hoàn toàn có thể trả lời các cuộc gọi đến khi bạn đang kết nối phát nhạc ra loa mà không cần sử dụng đến di động. Hoặc bạn còn có thể dễ dàng gọi và ra lệnh cho trợ lý ảo Siri hay Google Now trên thiết bị chạy hệ điều hành iOS hay Android.Loa Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ tích hợp pin sạc Lithium-ion dung lượng cao bên trong.

Chỉ với một lần sạc đầy, loa có thể cho bạn nghe nhạc cả ngày với 16 giờ liên tục. Với thời lượng pin ấn tượng thế này, bạn còn chần chờ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc loa Bose SoundLink Revolve+ để phục vụ nhu cầu nghe nhạc hàng ngày.

Bose SoundLink Revolve+ hỗ trợ ứng dụng Bose Connect, cho phép người dùng dễ dàng kết nối và tự động chuyển đổi giữa các thiết bị Bluetooth khác nhau. Vì thế mà bạn có thể chia sẻ phát nhạc ra loa với nhiều người dùng khác nhau mà không làm lỡ nhịp nhạc nào.

Với những tính năng vượt trội so với mong đợi nhưng mức giá của Bose SoundLink Revolve+ chỉ trong khoảng 5 triệu rưỡi. Đây quả thực là một mức giá lý tưởng cho một thiết bị loa Bluetooth tuyệt vời.

7. Loa di động Dreamwave TREMOR

Dreamwave TREMOR là dòng loa di động có thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh với dung lượng pin là 20.800mAh cho bạn thỏa sức hòa mình âm nhạc không lo hết pin, cùng cổng sạc USB đã được tích hợp, Tremor có thể sạc được cho các thiết bị phát khác kể cả điện thoại của bạn.

Công suất loa tối đa 50W cho ra một chất lượng âm thanh chân thực, sống động nhất, dễ dàng làm hài lòng giới Audiophile. Đặc biệt, việc kết nối được 2 loa sẽ tạo ra 1 dàn âm thanh chất chơi của riêng bạn. Bên cạnh đó, loa Bluetooth Dreamwave sử dụng chuẩn Bluetooth CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP, APTX. Ngoài ra, chiếc loa này còn có khả năng nghe gọi, được trang bị khả năng hỗ trợ rảnh tay HFC cùng với đó là sử dụng công nghệ tiên tiến hiện nay- Bluetooth NFC.

Bạn có thể mang Tremor theo bạn trên mọi chặn đường, mọi chuyến đi, kể cả mưa giông hay nắng cháy nhờ tính năng chống nước IPX5 đạt chuẩn, đồng thời có khả năng chống bụi/cát, tuyết rất tốt được trang bị trong sản phẩm. Hãy cùng với Tremor khơi dậy không gian sôi động phấn khởi nào!

Mức giá 8 triệu của Dreamwave TREMOR là cái giá hợp lý cho những tính năng vượt trội cùng chất lượng mà nó mang lại.

8. Loa Bluetooth Sony EXTRA BASS SRS-XB41

Là loại loa Bluetooth Sony có xuất xứ từ Nhật Bản thiết kế nhỏ gọn, với kích thước 291 x 104 x 105mm, trọng lượng 1,5kg, cầm rất dễ dàng kể cả với những bạn tay nhỏ.

Sản phẩm sử dụng vải bền với sợi siêu nhỏ giúp tăng tuổi thọ, bên cạnh đó còn dễ dàng đem giặt. Nón loa được làm từ vật liệu xốp cốt mica (MRC), nhờ đó bộ phận này trở nên cứng cáp hơn mà vẫn nhẹ, đồng thời người dùng dễ dàng chỉnh nhạc chất lượng âm thanh vẫn được đảm bảo tốt nhất, năng lượng đưa thẳng trực tiếp vào không gian cùng với đó chế độ Party Booster cho trải nghiệm âm thanh thú vị hơn.

Ngoài ra, thay đổi chế độ đèn giúp cho những buổi tiệc sống động và màu sắc hơn. Thời lượng pin lên đến 24 giờ làm cho người dùng thoải mái thưởng thức âm nhạc mà không lo gì thời gian.

Ngoài ra người dùng còn yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm với chuẩn chống nước và chống bụi IP67. Công nghệ EXTRA BASS cùng công nghệ LIVE SOUND cho trải nghiệm âm thanh thực tế và sống động hơn.

Với mức giá thị trường chưa đến 4 triệu đồng, thì những gì mà loa Bluetooth Sony EXTRA BASS SRS-XB41 mang lại hiếm có đối thủ nào vượt qua.

9. Loa Beoplay A1

Loa di động với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng của hãng âm thanh danh tiếng B&O. Thiết bị có khả năng chống Splash nước và chống bụi, dù cho loa bị va chạm và trầy xước vẫn bảo vệ tốt bên trong loa và các nút điều khiển bên ngoài.

Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh âm nhạc với BeoPlay. Sản phẩm kết nối với Mini-Jack 3.5mm,cổng USB-C (Charge), Bluetooth 4.2. Với công suất: 2 x 30W Class D for woofer and tweeter, 2 x 140W peak power, tần số: 60 – 24.000Hz mang lại chất lượng âm thanh hoàn hảo. Thời lượng pin lên đến 2200mAh cho thời gian nghe nhạc kéo dài suốt 24h.

Được trang bị bộ đôi loa tweeter và woofer, cùng cặp amply class D 30W nên Beoplay A1 cho ra cường độ âm thanh khá rõ và mạnh mẽ. Cụm củ loa và amply được đặt lệch về một góc của loa cung cấp chất lượng âm thanh tốt nhất có thể.

Đi kèm với loa còn có một ứng dụng trên điện thoại cho phép chúng người dùng tùy chỉnh các EQ, pair 2 loa lại với nhau. Bên cạnh đó, bass được đánh rất đủ lượng, rất gọn gàng, không hề có hiện tượng kéo đuôi quá đà hoặc lấn lên dải trên nhưng vẫn chắc và dày. Tất cả sẽ mang đến cho người dùng sự hài lòng tuyệt đối.

Sở hữu tính năng vượt trội nhưng giá của Beoplay A1 chỉ ở mức 7.5 triệu. Nếu bạn còn đang băn khoăn tìm cho mình một sản phẩm phù hợp với túi tiền mà chất lượng tốt thì Beoplay A1 tuyệt vời.

Loa di động với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng. (Nguồn: techland.com.vn)

10. Loa Bluetooth Klipsch The One Walnut

Loa Bluetooth Klipsch The One Walnut có thiết kế gọn gàng với kích thước loa: 32.2 x 15.56 x 13.3cm, trọng lượng: 3.86 kg, cho phép người dùng dễ dàng di chuyển. Thiết bị hỗ trợ jack cắm 3.5mm có thể kết nối với các thiết bị khác, cổng kết nối AUX, Bluetooth, thời lượng pin sử dụng được xuyên suốt 8 giờ với công suất tối đa 50W, tần số 56Hz – 20KHz cho người dùng một trải nghiệm âm nhạc thoải mái.

Về tính năng, đây là dòng doa di động không dây cao cấp dành cho điện thoại di động, máy tính bảng. Thiết kế của Klipsch The One Walnut mang đậm chất Acoustics với sự kết hợp hài hòa các vật liệu sang trọng như gỗ và đồng.

Loa Bluetooth Klipsch công nghệ âm thanh độc quyền Klipsch cho khả năng phát nhạc hoàn hảo, đặc biệt là âm bass hết sức tuyệt vời. Nếu bạn là người yêu thích âm nhạc ballad, acoustics thì không thể bỏ qua chiếc loa này.

Tuy không trang bị cho mình quá nhiều tính năng nhưng với mức giá 6 triệu thì Klipsch The One Walnut là một chiếc loa Bluetooth tốt nhất, đáp ứng tất cả những gì mà người dùng mong muốn.

11. Loa Harman Kardon Omni 10

Loa Harman Kardon Omni 10 được thiết kế dạng hình cầu với các đường nét tinh tế, độc đáo được thiết kế kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất từ Harman Kardon, Kích thước nhỏ gọn 181mm x 159mm x 166mm với trọng lượng: 1.34 kg cho phép người dùng di chuyển một cách dễ dàng.

Thiết bị sử dụng công nghệ streaming không dây cho phép nghe nhạc lên đến chuẩn 192kHz/24bit, hỗ trợ kết nối Spotify, Chromecast, kết nối qua hệ thống mạng không dây WiFi kèm Bluetooth được hỗ trợ aptX. Harman Kardon Omni 10 có thể kết nối 5 loa lại với nhau để tạo thành hệ thống âm thanh vòm. Hệ thống loa 90mm x 19mm. Công suất tối đa 25W với tần số đáp ứng 52Hz – 20kHz, âm thanh không thua kém gì loa thùng.

Tính năng One Touch Follow Me Audio mới mẻ, cho phép người dùng chuyển nhạc từ loa này sang loa khác, cùng với nút điều khiển cho phép chọn bản nhạc yêu thích khi đang streaming.

Ứng dụng Harman Kardon Controller App cho phép truy cập và tải những bài nhạc yêu thích về từ điện thoại thông minh. Ngoài ra ứng dụng này còn cho phép người dùng kiểm soát và cài đặt hệ thống không dây âm thanh HD.

Sở hữu nhiều tính năng vượt trội, thiết kế nhỏ gọn tinh tế với mức giá 7 triệu, lựa chọn mua loa Harman Kardon rất đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm loa Bluetooth tốt nhất.

Loa Harman Kardon Omni 10 (Nguồn: gamemaster.vn)

12. Loa Bluetooth JBL Pulse

Loa Bluetooth JBL Pulse được thiết kế trẻ trung, ấn tượng với những thông số kỹ thuật nổi bật. Thiết bị được trang bị công nghệ JBL Connect +, pin sạc Lithium-ion 6000mAh cho thời lượng sử dụng 12 giờ, kháng nước IXP7 có thể ngâm nước sâu 1 mét trong khoảng 30 phút mà không gặp vấn đề gì, giúp người dùng tự tin sử dụng trong mọi bữa tiệc kể cả ngoài trời.

Kích thước sản phẩm nhỏ gọn 225x92x92 cm, trọng lượng 775g, sử dụng pin Lithium-ion 6000mAh đạt thời lượng pin lên tới 12 giờ sau mỗi lần sạc, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Với mức giá trong phân khúc 5 triệu. Sở hữu loa Bluetooth JBL sẽ mang lại trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời.

Loa Bluetooth JBL Pulse được thiết kế trẻ trung, ấn tượng. (Nguồn: tikicdn.com)

13. Loa Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 4

Harman Kardon Onyx Studio 4 là dòng loa cao cấp dành cho điện thoại di động, máy tính bảng, PC, laptop… Công suất định mức theo chế độ nguồn điện (Dùng Pin tích hợp: 4 x 7.5W = 30W max; Chế độ cắm nguồn: 4 x 15W=60W max). Kích thước 280 x 161 x 260 mm, trọng lượng 2,06kg. Thiết bị sở hữu dung lượng pin 3000mAh với 8 giờ chơi nhạc hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dùng.

Loa Onyx Studio 4 có hình tròn với đường kính khoảng 28cm, dày 13cm với hai chân kim loại được thiết kế để khi đặt loa luôn hướng lên trên một góc 30 độ. Chức năng speaker phone trên loa được nâng cấp, giúp người dùng có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại rõ ràng, với microphone tích hợp công nghệ lọc ồn và khử tiếng vang cực tốt.

Hỗ trợ công nghệ kết nối Bluetooth chuẩn 4.2 giúp kết nối nhanh và ổn định, tiết kiệm pin. Kết nối tới 2 thiết bị thông minh cùng một lúc và lần lượt chơi nhạc. Kết nối trực tiếp qua cổng 3.5mm.

Có thể kết nối 100 thiết bị cùng lúc, qua HK +, nâng cao trải nghiệm nghe của bạn bằng cách kết nối không dây hơn 100 loa kích hoạt HK Connect +. Onyx Studio sẽ trở thành loa Bluetooth có âm thanh tốt nhất với đầy đủ tính năng.

Loa Onyx Studio 4 cũng là thiết bị có mức giá nằm trong phân khúc 5 triệu. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị không quá to, không quá nhỏ để cho mình một trải nghiệm âm thanh thì đây là một lựa chọn hoàn hảo.

Loa Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 4 (Nguồn: 24laptop.vn)

14. Loa Bluetooth Jabra Solemate NFC

Loa Bluetooth Jabra Solemate NFC là dòng loa di động cao cấp với kích thước nhỏ gọn 172x64x70, thiết kế đơn giản, tinh tế, mang tính di động cao, âm thanh vượt trội. Bên cạnh đó thiết bị còn sở hữu khả năng chống bụi và chống shock giúp bạn sẵn sàng mang đi bất kỳ đâu, các nút bấm đơn giản, trực quan, dễ sử dụng với hệ thống loa gồm 2 tweeters và 1 subwoofer mang lại một chất lượng âm thanh vô cùng phong phú.

Loa Bluetooth Jabra âm thanh phong phú, âm bass sâu, âm trung, âm cao và âm thấp rõ ràng. Loa hình chữ nhật, được thế kế chắc chắn với vỏ loa bằng nhựa bao bọc xung quanh tạo buồng cộng hưởng giúp khuếch đại âm tổng thể, tăng cường âm bass.

Với kích thước loa nhỏ nhưng âm tạo ra trầm ấm, bên canh đó loa vòm cung cấp các quãng âm cao hơn các tần số trung tần. Công suất 9W tái tạo âm trung thực, cân bằng. Kết nối với điện thoại thông minh, máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng, máy tính xách tay, hoặc bất cứ thiết bị gì có thể chơi nhạc có sử dụng Bluetooth.

Công nghệ Bluetooth 3.0 hoạt động lên đến 10 mét. Jabra Solemate NFC sử dụng Bluetooth phiên bản 3.0 kết nối cực kỳ nhanh và dễ dàng với các thiết bị Bluetooth. Ngoài ra loa còn được trang bị một dây cáp với jack cắm 3.5 mm hoặc cổng USB tương thích với nhiều thiết bị cho bạn linh hoạt trong việc nghe nhạc.

Với đa dạng tính năng đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng nhưng giá của Loa Bluetooth Jabra Solemate NFC chỉ 1.800.000đ, đây là một lựa chọn đáng giá để mang lại chất lượng âm thanh tuyệt vời.

Loa Bluetooth Jabra Solemate NFC (Nguồn: shop.vnexpress.net)

15. Loa Bluetooth DreamWave

Thiết kế của DreamWave khá hầm hố nhưng nhỏ gọn hơn DreamWave Tremor. Loa Bluetooth Dreamwave có dung lượng pin là 20.800mAh cho thời gian sử dụng dài, có thể kết nối với các thiết bị khác như điện thoại nhờ cổng sạc USB tích hợp.

Công suất loa là 50W, dải loa Bass mạnh mẽ, âm thanh trung thực cùng tiêu chuẩn chống bụi/cát/tuyết, chống nước IPX5, chuẩn Bluetooth CSR 4.0 + EDR, APTX, A2DP AVRCP. Công nghệ Bluetooth hiện đại NFC với tính năng nghe gọi và hỗ trợ chế độ rảnh tay HFC.

Với mức giá 8 triệu thì DreamWave nhưng với những tính năng ưu việt thì nó vẫn được lòng rất nhiều người sử dụng.

Với 15 gợi ý vừa rồi thì Blog Saigon-Gpdaily hy vọng bạn sẽ chọn ra cho mình được một sản phẩm loa Bluetooth ưng ý, hợp với nhu cầu và túi tiền.