Top 15 máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay 2019 nhỏ gọn pin lâu

Máy tính bảng hiện nay được đa dạng hóa với nhiều thiết kế màn hình khác nhau, có dòng 10 inch, 12.9 inch hay 9.7 inch và cũng có những dòng chỉ sở hữu kích thước màn hình siêu nhỏ. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những mẫu máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay.



1. Máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay có gì đặc biệt

Mỗi loại sẽ sở hữu cho mình những ưu điểm riêng biệt và máy tính bảng 7 inch cũng không phải là ngoại lệ. Dòng sản phẩm này mang lại những lợi ích đáng kể có thể nhắc đến như sau:

Máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay giá rẻ (Nguồn: androidcentral.com)

1.1. Nhỏ gọn dễ dàng mang đi

Có thể bạn đã hình dung ra một chiếc tablet với kích thước chỉ 7 inch sẽ nhỏ gọn và tiện lợi như thế nào rồi phải không? Với “thân hình” khiêm tốn của mình, chiếc máy tính bảng này sẽ theo bạn đi đến bất kỳ nơi đâu mà bạn sẽ không hề cảm thấy bất tiện. Chính vì vậy đây chính là lợi ích đầu tiên được nhắc đến đối với dòng sản phẩm này.

1.2. Thời lượng pin tốt hơn

Dung lượng pin của những sản phẩm máy tính bảng 7 inch này được đánh giá là tốt hơn so với những sản phẩm khác. Chính vì vậy, đây cũng chính là điểm mà bạn sẽ có được khi lựa chọn dòng máy tính bảng 7 inch này.

1.3. Có thể dùng một tay dễ dàng

Vì thiết kế màn hình của sản phẩm máy tính bảng này chỉ có 7 inch nên bạn có thể hình dung rằng nó chỉ lớn hơn màn hình chiếc điện thoại di động của mình một chút. Ưu điểm này sẽ giúp bạn sử dụng chúng bằng một tay dễ dàng hơn mà không lo khi cầm sẽ bị rơi hoặc trượt tay.

Máy tính bảng nghe gọi tốt nhất hiện nay (Nguồn: androidcentral.com)

1.4. Mức giá rẻ hơn

Với thiết kế mặc định 7 inch thì dòng tablet này sẽ có mức giá rẻ hơn so với những dòng sản phẩm có kích thước màn hình lớn hơn. Chính vì vậy đây cũng được xem là một lợi thế khá lớn cho những ai thích sử dụng những sản phẩm máy tính bảng nhỏ gọn và tiện lợi.

1.5. Màn hình sắc nét, rõ ràng

Dù chỉ với màn hình 7 inch nhưng chất lượng hiển thị trên màn hình của những máy tính bảng cao cấp loại này thì bạn không thể xem thường được đâu nhé. Với độ hiển thị sắc nét và rõ ràng của chiếc tablet 7 inch này, bạn sẽ phải ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi khi được tự mình trải nghiệm với chúng.

Nên mua máy tính bảng loại nào (Nguồn: nghenhinvietnam.vn)

2. Đánh giá 8 máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay

2.1. Máy tính bảng Huawei MediaPad T3 7.0

Máy tính bảng Huawei có cấu hình, thiết kế, tính năng cũng như giá cả làm hài lòng người sử dụng. Với thiết kế màn hình 7 inch, máy tính bảng Huawei mang đến khách hàng sự thích thú với cảm giác như đang dùng một chiếc điện thoại di động. Màn hình 7.0 khiến dòng sản phẩm này trở nên thon gọn và lịch sự hơn rất nhiều.

Máy tính bảng giá rẻ cấu hình cao Huawei MediaPad T3 7.0 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.2. Máy tính bảng Mobell Tab 7 1GB/8GB

Với màn hình IPS LCD 7 inch cùng với hệ điều hành Android 4.4, máy tính bảng Mobell tab 7 1GB/8GB cũng nằm trong danh sách dòng máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay. Sản phẩm này được người tiêu dùng đánh giá là có mức bán ra thị trường rất rẻ chưa đến 2 triệu đồng cho một sản phẩm.

2.3. Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 7.0 (T285) Wifi 4G 8GB

Máy tính bảng Samsung có sức cạnh tranh mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay với những dòng máy tính bảng khác. Tuy nhiên, với những ưu điểm vượt trội của mình, máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 7.0 gần như hoàn toàn đủ sức đánh bại các đối thủ khác.

Với thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, màu sắc sang trọng, thanh lịch kèm với đó là màn hình có độ lớn vừa phải, dòng tablet này nhanh chóng lấy được cảm tình của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hệ điều hành Android với cấu hình và tính năng vượt trội cộng với giá cả phải chăng, dòng sản phẩm này của Samsung đã và đang trở thành máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay.

Tư vấn mua máy tính bảng giá rẻ Samsung Galaxy Tab A6 (Nguồn: cellphones.com.vn)

2.4. Huawei MediaPad T3 7.0 1GB/8GB

2.5. Máy tính bảng ARCHOS 70b Titanium Wifi 8GB

Với phiên bản 7 inch màu đen được ưa chuộng nhất hiện nay, máy tính bảng Archos này cũng được khá nhiều người lựa chọn sử dụng. Nhà sản xuất đã đưa ra những tính năng nổi bật của dòng sản phẩm này và kèm theo đó là dung lượng của pin, cấu hình của máy, chất lượng hiển thị trên màn hình,… Chính vì vậy, người mua không phải băn khoăn bất kỳ điều gì về sản phẩm mà chỉ cần chọn lựa màu sắc mình yêu thích là được rồi.

Nên mua máy tính bảng giá rẻ loại nào ARCHOS 70b (Nguồn: pocket-lint.com)

2.6. Máy tính bảng Masstel Tab 7 inch 1GB/8GB

Dòng sản phẩm máy tính bảng này có mức giá nhích hơn so với phiên bản cùng thương hiệu đó là máy tính bảng Masstel Tab 7” LTE, nó được bán hiện nay với giá là 1.690.000 vnd. Cũng với thiết kế màn hình 7 inch nhưng dòng tablet được cải thiện hơn về tính năng và có thêm một vài ưu điểm nên mức giá của nó có cao hơn của dòng LTE.

Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những dòng máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay. Vì vậy, nếu chọn giữa Masstel Tab 7” LTE và Masstel Tab 7 inch 1GB/8GB thì bạn chọn dòng nào cũng sẽ nhận được chất lượng tốt như nhau.

2.7. Máy tính bảng Masstel Tab 7” LTE

Dòng sản phẩm này của Masstel thì lại có quá nhiều ưu điểm đáng nói: cấu hình cực mạnh và chạy rất mượt mà, màn hình 7 inch đáp ứng tốt nhất tất cả các nhu cầu giải trí của khách hàng. Không những thế, máy tính bảng này còn được kết nối mạng rất nhạy bén và mạnh mẽ ở mọi lúc mọi nơi.

Đây cũng chính là lý do vì sao dòng tablet lại được người sử dụng ưu ái lựa chọn và đánh giá cao như vậy. Bạn cũng có thể tham khảo thêm giá Máy tính bảng Masstel tung ra thị trường với mức là 1.460.000 – một mức giá quá tốt cho một sản phẩm chất lượng như thế này.

Máy tính bảng đáng mua nhất 2019 Masstel Tab 7 LTE (Nguồn: shopee.vn)

2.8. Máy tính bảng Itel 1702 Vàng

Dòng sản phẩm này của Itel sở hữu những điểm đáng chú ý về màu sắc đó là nó chỉ cho ra đời hai màu chính đó là vàng và xanh dương, những màu sắc trông có vẻ rất nổi bật. Được ra mắt với thiết kế 7 inch, máy tính bảng Itel 1702 phiên bản màu vàng này rất được lòng người tiêu dùng bởi sự nhỏ gọn và tiện lợi của nó khi sử dụng.

Màn hình không quá lớn, cũng không quá nhỏ như màn hình của một chiếc di động nên nó mang đến cho người dùng sự thoải mái và thích thú khi sử dụng. Đồng thời, máy tính bảng Itel được nhiều lời khen nhất trên thị trường vì với mức giá 1.629.000 VNĐ thì nó là quá rẻ cho một chiếc thiết bị đẹp như thế này.

Máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay Itel 1702 (Nguồn:saigon-gpdaily.com.vn)

2.9. Máy tính bảng ARCHOS Smart Home Wifi 4GB

Máy tính bảng ARCHOS Smart Home Wifi 4GB tuy chưa phải là sản phẩm hot trên thị trường nhưng nó cũng đã gây được ấn tượng ban đầu khá tốt với người sử dụng vì thiết kế đẹp mắt, đơn giản và rất dễ sử dụng. Bên cạnh đó, màn hình với thiết kế 7 inch này cũng rất phù hợp cho trẻ nhỏ sử dụng để phục vụ cho việc học tập.

ARCHOS Smart Home Wifi 4GB cũng đã cho ra đời một số dòng sản phẩm dành riêng cho trẻ em với màu sắc rực rỡ và những tính năng phù hợp cho việc học của trẻ. Chính vì vậy, đây cũng là một trong 8 mẫu máy tính bảng 7 inch tốt nhất 2017.

2.10. Máy tính bảng ARCHOS 70 Xenon 3G 4GB Trắng

Với giao diện màn hình 7 inch, dòng sản phẩm này cũng đánh vào tâm lý sử dụng thích sự nhỏ gọn và tiện lợi nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cho người dùng. Đây chính là lợi thế và cũng là ưu điểm lớn nhất của dòng tablet cho gà mờ công nghệ này. Dù bạn sử dụng nó để giải trí hay làm việc, học tập thì cũng đều rất ok nhé vì màn hình 7 inch sẽ là sự lựa chọn khá phù hợp.

Những máy tính bảng giá rẻ đáng mua Archos 70 Xenon (Nguồn: websosanh.vn)

2.11. Máy tính bảng ARNOVA 10B G3 Wifi 8GB

ARNOVA 10B G3 Wifi 8GB là dòng máy tính bảng chưa được người tiêu dùng biết đến nhiều như Samsung hay Asus, Apple nhưng nó cũng là một trong những dòng máy tính bảng 7 inch tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn để sử dụng. Tính năng, cấu hình, thiết kế của dòng sản phẩm Arnova thoải mái không kém gì những dòng sản phẩm đình đám khác.

2.12. Máy tính bảng Asus Fonepad 7

Asus là dòng thương hiệu máy tính và máy tính bảng khá nổi trên thị trường hiện nay. Khi dòng Máy tính bảng Asus Fonepad 7 inch ra đời, nó đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng bằng chất lượng đã được khẳng định ở những dòng sản phẩm khác.

Vì vậy, đây cũng là một trong 8 mẫu máy tính bảng được yêu thích sử dụng nhất hiện nay. Vậy nên khi lựa chọn nó, bạn không cần phải quá đắn đo hay cân nhắc vì nó chính xác là những gì mà bạn đang tìm kiếm.

Những máy tính bảng giá rẻ đáng mua nhất Asus Fonepad 7 (Nguồn: tgdd.vn)

2.13. Máy tính bảng Asus ZenPad C 7.0

Với bảng màu sắc vô cùng ấn tượng, sản phẩm này đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt người sử dụng. Bên cạnh đó, với thiết kế màn hình 7 inch, dòng máy tính bảng này đã nhận được rất nhiều lời khen vì cấu hình tốt, vừa tay cầm, nhỏ gọn và rất dễ sử dụng.

Bên cạnh đó, giá của một chiếc tablet này cũng khá là mềm, nó chỉ rơi vào khoảng 2-3 triệu đồng. Vì vậy mẫu máy tính bảng 7 inch này là một trong những sự lựa chọn thông minh và đúng đắn của mọi khách hàng.

Máy tính bảng giá rẻ cấu hình cao Asus ZenPad C 7.0 (Nguồn: techadvisor.co.uk)

2.14 Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 7.0

Samsung lại đóng góp thêm một dòng sản phẩm máy tính bảng nữa vào bộ sưu tập 8 mẫu máy tính bảng 7 inch Samsung loại tốt do người tiêu dùng đề xuất. Với uy tín về thương hiệu và chất lượng đã được khẳng định thì không có gì khó khăn để samsung galaxy tab 4 7.0 trở thành sản phẩm hot nhất trên thị trường hiện nay.

Máy tính bảng Samsung giá rẻ nhất hiện nay Galaxy Tab 4 7.0 (Nguồn: phonandroid.com)

2.15. Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3V T116

Dòng sản phẩm cuối cùng mà chúng ta nhắc đến ở đây lại cũng là một sản phẩm của thương hiệu Samsung. Gần như có thể thấy rằng Samsung đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường và vươn lên trở thành một trong những dòng máy tính bảng có giá dưới 2 triệu được người tiêu dùng yêu thích nhất.

Samsung Galaxy Tab 3V T116 là máy tính bảng có thiết kế màn hình nhỏ nhất so với tất cả những dòng máy tính bảng mà nó đã cho ra mắt tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dòng tablet này nhỏ nhưng có võ vì sức cạnh tranh của nó trên thị trường thực sự lớn. Chính vì vậy, trong năm 2017 dòng máy tính bảng này của samsung đã trở thành một trong những mẫu máy tính bảng 7 inch tốt nhất.

Nên mua máy tính bảng Samsung hay iPad dùng tốt hơn (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

Tổng hợp những dòng máy tính bảng 7 inch tốt nhất hiện nay mà chúng ta vừa tìm hiểu trên chắc chắn đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích giúp cho bạn có thể rinh liền tay một chiếc tablet 7 inch vừa thiết kế đẹp phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.