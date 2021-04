Top 15 máy tính bảng đáng mua tầm trung giá từ 7tr chạy Android, iOS

5. iPad new ( 2017)



Máy tính bảng đang dần ngày càng phổ biến hơn, giữ vai trò quan trọng khi người dùng muốn thỏa mãn nhu cầu giải trí trên một màn hình lớn. Và bạn đang muốn mua một chiếc máy tính bảng thì sau đây sẽ là gợi ý 15 mẫu máy tính bảng đáng mua nhất dịp cuối năm 2018.



1. iPad Pro 10.5 inch

1.1. Thương hiệu Apple

Thương hiệu Apple đã cho ra mắt thiết bị iPad Pro 10.5 inch với nhiều cải tiến và thuộc trong nhóm máy tính bảng đáng mua nhất hiện nay.

1.2. Cấu hình

Xét về cấu hình máy vô cùng mạnh mẽ chính là điểm đáng chú ý nhất, với trang bị chip Apple A10X 6 nhân 64-bit cho hiệu năng tăng hoàn hảo.

1.3 Thiết kế

Khi so sánh với thế hệ cũ iPad Pro 10.5 inch Wifi 64GB (2017) có phần viền màn hình được làm mỏng hơn.

1.4 Hệ điều hành

iPad Pro 10.5 còn có mức RAM lớn lên tới 4GB kết hợp cùng bộ nhớ trong 64GB nên có thể sử dụng trơn tru tất cả các game và ứng dụng.

1.5 Tính năng nổi bật

iPad Pro 10.5 sở hữu camera chính có độ phân giải lên đến 12MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS mang đến những bức ảnh tuyệt hảo không kém các máy tính bảng đáng mua nhất 2018 khác trên thị trường.

1.6 Mức giá

Phiên bản 64GB, 256GB và 512GB với các mức giá lần lượt là 650 USD, 750 USD và 950 USD (phiên bản có WiFi).

1.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Chỉ nhờ trang bị CPU 12 lõi thì iPad Pro 10.5 inch hỗ trợ video HDR với tần số quét 120Hz.

iPad Pro 10.5 inch (Nguồn: thesweetsetup.com)

2. Samsung Galaxy Tab S3

2.1. Thương hiệu Samsung

Samsung Galaxy Tab S3 thiết kế đẹp mắt với mặt trước và mặt sau làm bằng kính, cùng cây bút Spen mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhờ chiếc máy tính bảng đáng mua 2018.

2.2. Cấu hình

Samsung Galaxy Tab S3 được đánh giá cao khi nhờ dùng chip Snapdragon 820, nên hiệu năng để sử dụng máy rất tốt..

2.3 Thiết kế

Samsung Galaxy Tab S3 có thiết kế bằng chất liệu kính, phần khung sườn dùng nguyên liệu kim loại.

2.4 Hệ điều hành

Khởi chạy trên hệ điều hành Android 7.0

2.5 Tính năng nổi bật

Máy tính bảng nên mua này còn hỗ trợ bút S-Pen đi kèm. Ngoài ra, Samsung Galaxy Tab S3 còn có chức năng Air Command khi đưa gần màn hình để kích hoạt chức năng như ghi chú, dịch ngôn ngữ…

2.6 Mức giá

Hãng tung ra thị trường sản phẩm này với mức giá rất cao là 16.490.000đ.

2.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Biểu tượng AKG được khắc mặt sau máy, chỉ có ở trên những dòng máy cao cấp nhất của Samsung.

Samsung Galaxy Tab S3 (Nguồn: www.androidcentral.com)

3. iPad mini 4

3.1. Thương hiệu Apple

Đây là sản phẩm nhà Táo Apple đầu tư khá mạnh với mục đích đánh vào thị trường phân khúc máy tính bảng kích cỡ nhỏ.

3.2. Cấu hình

Thiết bị có độ phân giải 1024 x 768 pixels, Camera trước 1.2 MP Camera sau 5 MP

3.3 Thiết kế

Máy tính bảng với thiết kế cực kỳ nghệ thuật, chuẩn phong cách Apple thường dành cho đa số sản phẩm của mình.

3.4 Hệ điều hành

Hệ điều hành iOS 8

3.5 Tính năng nổi bật

Điểm gây sự thu hút, ấn tượng lớn nhất là chiếc máy này chỉ nặng 308g.

3.6 Mức giá

Mức giá để bạn tham khảo: 7.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ,

3.7 Điểm mạnh và điểm yếu

iPad mini 4 là máy tính bảng nên mua nhất cho bạn bởi nó là thiết bị mà Apple chi khá mạnh tay để đầu tư. Sau những thông tin khái quát, chắc hẳn bạn thắc mắc nên mua iPad mini đời mới vào thời điểm này hay không? Căn cứ vào nhu cầu, mục đích sử dụng mà bạn có quyết định phù hợp nhé.

iPad mini 4 (Nguồn: www.myistore.co.za)

4. Microsoft Surface Pro

4.1. Thương hiệu Microsoft

Microsoft Surface Pro 5 là thiết bị cao cấp nhất của hãng Microsoft.

4.2. Cấu hình

Xét về cấu hình Microsoft Surface Pro 5 với vi xử lý Core i thế hệ 8 có 4 nhân, tốc độ nhanh hơn 67% so với những thế hệ trước.

4.3 Thiết kế

Máy tính bảng đáng mua 2018 kích cỡ màn hình 12,3 inch kết hợp với tuỳ chọn RAM tối đa lên tới 16 GB.

4.4 Hệ điều hành

Microsoft Surface Pro 5 trang bị bộ vi xử lý Kaby Lake của Intel.

4.5 Tính năng nổi bật

Microsoft Surface Pro 5 mang những tính năng của máy tính bảng đáng mua nhất 2018.

4.6 Mức giá

Giá bắt đầu từ 899 USD.

4.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm đáng tiếc nhất là việc thiết bị vẫn chưa dùng cổng USB-C nhỏ gọn. Tuy nhiên, với những ưu điểm nổi bật, sở hữu sản phẩm tablet Microsoft tốc độ xử lý nhanh sẽ không làm bạn phải thất vọng.

Microsoft surface pro (Nguồn: www.bhphotovideo.com)

5. iPad new ( 2017)

5.1. Thương hiệu Apple

iPad new là máy tính bảng đáng mua nhất 2018 của hãng Apple.

5.2. Cấu hình

iPad new sở hữu con chip Apple A9 2 nhân 64-bit, 1.84 GHz, RAM 2 GB.

5.3 Thiết kế

Thiết kế với chất liệu kim loại nguyên khối cao cấp, các chi tiết gia công tỉ mỉ, tinh xảo.

5.4 Hệ điều hành

Apple nổi tiếng với hệ điều hành iOS chạy mượt mà.

5.5 Tính năng nổi bật

Máy tính bảng đáng mua nhất hiện nay được tích hợp khe cắm sim, kết nối LTE Cat 4 giúp bạn thoải mái truy cập ứng dụng và game.

5.6 Mức giá

Được Apple đưa ra mức giá bán tốt hơn so với các dòng máy cũ bởi sự yêu mến của rất nhiều người.

5.7 Điểm mạnh và điểm yếu

iPad new sở hữu camera có độ phân giải 8 MP, khẩu độ F/2.4, hỗ trợ lấy nét tự động và chống rung điện tử. Nếu so sánh các đời thế hệ iPad từ năm 2010 thì dòng sản phẩm iPad new kế thừa những tính năng nổi bật, khắc phục những hạn chế, đáp ứng mong đợi của đa số người dùng. Vì thế, nhiều người đã không ngần ngại đặt hàng trước và rinh sản phẩm iPad đa năng tiện lợi thoải mái trải nghiệm.

iPad new 2017 (Nguồn: media.wired.com)

6. Asus ZenPad 3S 10

6.1. Thương hiệu Asus

Asus mới trình làng chiếc máy tính bảng cao cấp với tên gọi ZenPad 3S 10.

6.2. Cấu hình

Máy tính bảng có cấu hình là vi xử lý MediaTek MT8176 lõi sáu với hai lõi Cortex A72 xung nhịp 2GHz kết hợp bốn lõi Cortex A53 tốc độ 1.6 GHz

6.3 Thiết kế

Máy được hãng trang bị một màn hình có kích thước là 9.7 inch với độ phân giải 2048 x 1536 px.

6.4 Hệ điều hành

Asus ZenPad 3S 10 khởi chạy với hệ điều hành Android 6.0.

6.5 Tính năng nổi bật

Asus ZenPad 3S 10 có trang bị bộ đôi camera sau và trước có độ phân giải lần lượt là 8 MP và 5MP, một cổng USB Type-C, độ mỏng thiết bị là 7.16 mm

6.6 Mức giá

Máy sẽ lên kệ với giá 342 USD (khoảng 7.6 triệu đồng)

6.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Tablet có trang bị RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB với mục đích hỗ trợ mở rộng thẻ nhớ ngoài.

Asus zenpad 3s 10 (Nguồn: des.gbtcdn.com)

7. iPad Pro 12.9

7.1. Thương hiệu Apple

Apple mang đến một trải nghiệm khác nhờ chiếc máy tính bảng đáng mua iPad Pro 12.9.

7.2. Cấu hình

Hiệu suất gấp đôi đàn anh, công nghệ cảm ứng đa điểm và nhiều trang bị cao cấp nhất.

7.3 Thiết kế

Ngay cả khi sở hữu màn hình khổng lồ, iPad vẫn gây ngạc nhiên vì thiết kế mỏng nhẹ đến kinh ngạc.

7.4 Hệ điều hành

iPad Pro 12.9 dùng hệ điều hành iOS 9.

7.5 Tính năng nổi bật

Máy tính bảng đáng mua ứng dụng cảm ứng đa điểm, mở ra nhiều cách để bạn có thể tương tác hơn

7.6 Mức giá

iPad Pro 12.9 có mức giá vừa phải cho một dòng sản phẩm tablet cao cấp.

7.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Thiết bị chạy đa nhiệm hai ứng dụng cùng lúc trên màn hình, giúp mọi thao tác trở nên nhanh, gọn, và mượt mà. Sở hữu iPad Pro cấu hình khủng, pin lì lên đến 10h, bạn sẽ không còn lo tắt máy giữa chừng hoặc dừng lại chương trình, game yêu thích bất chợt.

iPad pro 12.9 (Nguồn: ytimg.com)

8. Xiaomi MiPad 4

8.1. Thương hiệu Xiaomi

Là thiết bị đáng mua của hãng Xiaomi, có xuất xứ từ Trung Quốc.

8.2. Cấu hình

Máy mang tùy chọn RAM 3 GB hoặc 4 GB và bộ nhớ trong 32GB hoặc 64GB kết hợp một khe cắm microSD.

8.3 Thiết kế

Mặt sau máy, iPad 4 có kiểu dáng giống như iPad 2018 với thiết kế mang hai tông màu.

8.4 Hệ điều hành

Máy tính bảng đáng mua sử dụng chip Snapdragon 660 AIR* bên trong Mi Pad 4, làm nó trở thành chiếc máy tính bảng đầu tiên dùng dòng chip này.

8.5 Tính năng nổi bật

Máy dùng model LTE có GPS và hỗ trợ khe cắm thẻ nano-SIM. Cả hai loại model này đều có pin 6.000 mAh.

8.6 Mức giá

Đối với Modem Wifi với RAM 3GB + ROM 32GB thi có mức giá 1.099 CNY (khoảng 3.8 triệu đồng), trong khi đó phiên bản RAM 4GB + ROM 64GB có giá 1.399 CNY (khoảng 4.8 triệu đồng)

8.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Tuy có màn hình 8 inch nhưng thiết kế của Xiaomi MiPad 4 trông nhỏ gọn, không quá bất tiện khi dùng bằng một tay. Với mức giá nằm trong phân khúc cho người có thu nhập trung bình, bất cứ ai cũng có thể mua ngay máy tính bảng Xiaomi chất lượng tốt, cấu hình ổn, từ đó giúp mang đến công nghệ đến từng nhà một cách dễ dàng hơn.

Xiaomi miPad 4 (Nguồn: www.xtmobile.vn)

9. Samsung Galaxy Tab A 2017

9.1. Thương hiệu Samsung

Samsung Galaxy Tab A 2017 là dòng sản phẩm mới nhất của samsung

9.2. Cấu hình

Samsung Galaxy Tab A 2017 sử dụng công nghệ PLS TFT, độ phân giải 1280 x 800 pixels cho ra những hình ảnh hiển thị sắc nét nhất.

9.3 Thiết kế

Cách bố trí ngang và dọc theo tỉ lệ 4:3, những thông tin bạn cần trên web hay tài liệu được hiển thị trọn vẹn nhất.

9.4 Hệ điều hành

Samsung Galaxy Tab A 2017 chạy trên hệ điều hành Android 7.0

9.5 Tính năng nổi bật

Trang bị mạng 4G, thoải mái chơi game, lướt web mà không lo lag giật.

9.6 Mức giá

Thiết bị này được phân vào dòng thiết bị cao cấp của Samsung

9.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Dòng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A 2017 được trang bị camera chính 8 MP và có khẩu độ f1.9 như đa số các dòng máy cao cấp khác.

Samsung Galaxy Tab A 2017 (Nguồn: vn-live-03.slatic.net)

10. Huawei MediaPad M3 8.0

10.1. Thương hiệu Huawei

10.2. Cấu hình

Huawei MediaPad M3 8.0 dùng con chip Snapdragon 435, 64-bit gồm 8 nhân và tích hợp modem LTE X8..

10.3 Thiết kế

Huawei MediaPad M3 được thiết kế khá đẹp mắt, nguyên khối cứng cáp và cực kỳ chắc chắn.

10.4 Hệ điều hành

Sản phẩm chạy trên hệ điều hành Android 7.0

10.5 Tính năng nổi bật

Đây là một tablet đáng sở hữu với hệ điều hành Android 7.0 vào thời điểm hiện tại.

10.6 Mức giá

Huawei MediaPad M3 cũng là một dòng sản phẩm cao cấp của Huawei. Giá tham khảo: 3.987.000đ

10.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Mặt trước máy là màn hình có 8 inch với độ phân giải 1920×1200 pixels, chiếm tỉ lệ 70.6% diện tích của mặt trước khiến chiếc máy trông khá nhỏ gọn.

Huawei mediapad m3 8.0 (Nguồn: xahoithongtin.com.vn)

11. Huawei MediaPad M5 series

11.1. Thương hiệu Huawei

Huawei mới ra mắt sản phẩm Huawei MediaPad M5 series.

11.2. Cấu hình

Trong khi mặt trước có sự xuất hiện của một nút Home vật lý.

11.3 Thiết kế

Máy sẽ sở hữu màn hình 8.4 inch với độ phân giải lên tới 2.560 × 1.600 pixel, trang bị bộ vi xử lý Kirin 960 của Huawei kết hợp với 4GB RAM và 32 GB ROM

11.4 Hệ điều hành

Chạy trên nền tảng Android 8.0 Oreo với thiết kế giao diện EMUI 8.0 đặc trưng.

11.5 Tính năng nổi bật

Nút nguồn, chỉnh âm lượng được để ở cạnh phải của máy, trong khi khe SIM hỗ trợ kết nối 4G thiết kế ở phía đối diện.

11.6 Mức giá

Giá bán khi lên kệ dành cho phiên bản hỗ trợ Wifi và 4G bắt đầu 400 USD (khoảng 9 triệu đồng).

11.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Huawei MediaPad M5 với mục đích nhắm tới thị trường cao cấp, đó là vì sao thông số của nó rất ấn tượng. Hãy thử mua và trải nghiệm sản phẩm máy tính bảng Huawei tìm hiểu sự khác biệt với các thương hiệu khác bạn nhé.

Huawei Mediapad M5 series (Nguồn: www.androidcentral.com)

12. Amazon Fire 10 HD

12.1. Thương hiệu Amazon

Là chiếc tablet Fire gây ấn tượng mạnh bởi mức giá chỉ 49.99 USD

12.2. Cấu hình

Các thông số không thay đổi với màn hình 7 inch độ phân giải 1024 x 600 px, chip lõi tứ xung nhịp 1.3 GHz, RAM 1 GB.

12.3 Thiết kế

Một màn hình Full-HD cao cấp.

12.4 Hệ điều hành

Hệ điều hành của máy là Kindle OS (Android)

12.5 Tính năng nổi bật

CPU của máy vẫn được giữ 2 nhân mạnh 1,8GHz kết hợp 2 nhân tiết kiệm điện

12.6 Mức giá

Mức giá khởi điểm chỉ 49.99 USD

12.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Máy có khe thẻ nhớ microSD hỗ trợ nên không lo về vụ thiếu bộ nhớ trong. Nhìn chung, nếu bạn có sở thích lưu trữ những bộ phim hay, âm nhạc, hình ảnh,… thì chọn mua liền máy tính bảng Amazon dung lượng thẻ nhớ lớn sẽ giúp bạn yên tâm và tiện lợi hơn khi sử dụng.

Amazon Fire 10 HD (Nguồn: cnet1.cbsistatic.com)

13. iPad 2018

13.1. Thương hiệu Apple

Top sản phẩm iPad 2018 của Apple sẽ cho bạn cảm giác yên tâm khi dùng vì nó mang trên mình tất cả những công nghệ mới nhất từ “nhà Táo”.

13.2. Cấu hình

Hiệu năng là điểm mạnh nhất của iPad nói riêng và sản phẩm của Apple nói chung. Được trang bị chip Apple A10 Fusion rất mạnh, hiệu năng vượt trội so với A9 trên iPad 2017.

13.3 Thiết kế

iPad 2018 là sản phẩm đời mới nhất có thiết kế màn hình lớn 9,7 inch, lớn hơn hẳn so với phiên bản iPad mini 7,9 inch, mọi nội dung sẽ được hiển thị trực quan và rõ ràng nhất. Khi bạn cần giới thiệu nội dung cho khách hàng hay đồng nghiệp sẽ dễ dàng hơn.

13.4 Hệ điều hành

Apple nổi tiếng với hệ điều hành iOS chạy mượt mà.

13.5 Tính năng nổi bật

Dung lượng pin sử dụng thực tế của iPad 2018 lên tới 10 tiếng liên tục chính là tính năng mà không chiếc máy nào có được.

13.6 Mức giá

iPad 2018 có giá bán từ 9.999.000 đồng, rẻ hơn rất so với iPad Pro. Nếu bạn muốn mua phiên bản iPad 2018 WiFi+4G (32GB) thì giá là 11.999.000 đồng.

13.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Việc Apple ra đời iPad với màn hình theo tỉ lệ 4:3 từ rất lâu rồi và sự ưu ái của các nhà phát triển giúp ứng dụng chính là thứ mà iPad vẫn đang vượt xa so với những chiếc máy tính bảng Android khác.

iPad 2018 (Nguồn: www.iservice.vn)

14. Lenovo Yoga Book

14.1. Thương hiệu Apple

14.2. Cấu hình

Máy tính bảng hãng Lenovo Yoga Book trang bị màn hình 10.1 inch Full HD, vi xử lý Atom X5 Z8550 cùng 4 GB RAM, 64 GB bộ nhớ trong.

14.3 Thiết kế

Máy có thiết kế gọn nhẹ, thoải mái mang theo đi khắp mọi nơi.

14.4 Hệ điều hành

Máy khởi chạy trên nền tảng Window 10 Home

14.5 Tính năng nổi bật

Với thiết kế phần bản lề khớp xoay 360 độ, khiến bạn thoải mái tùy biến chiếc Yoga Book để thành laptop, wacom, tablet hay chế độ trình chiếu.

14.6 Mức giá

Hiện tại Lenovo Yoga Book đang có mức giá khá vừa phải trên thị trường.

14.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Bàn phím cảm ứng trên Yoga Book, khi sử dụng thì cảm giác thoải mái tuột dốc không phanh.

Lenovo Yoga Book (Nguồn: cdn.mos.cms.futurecdn.net)

15. Masstel tab 10

15.1. Thương hiệu Masstel

Masstel tab 10 là sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Masstel.

15.2. Cấu hình

Cấu hình máy khá tốt, có phụ kiện bàn phím để dùng như một chiếc laptop và giá bán rẻ

15.3 Thiết kế

Masstel Tab W101 có thiết kế hơi vuông vắn, bo nhẹ ở các góc máy.

15.4 Hệ điều hành

Điểm gây chú ý nhất ở sản phẩm này là chạy trên hệ điều hành Windows 10

15.5 Tính năng nổi bật

Khi gắn thêm vỏ hay bàn phím đi kèm thì trọng lượng là 950g, vẫn nhỏ gọn và nhẹ để mang theo.

15.6 Mức giá

Giá bán bắt đầu của Masstel Tab W80 sẽ là 2.99 triệu đồng còn Masstel Tab W101 sẽ có giá 4.99 triệu đồng.

15.7 Điểm mạnh và điểm yếu

Máy có độ dày chỉ khoảng 10mm, tương đương với chiếc Lenovo Miix 3 nhưng hơi dày khi so sánh với các máy tính bảng Android hiện nay.

Masstel tab 10 (Nguồn: vn-live-03.slatic.net)

Làm sao để lựa chọn được máy tính bảng đáng mua, với những gợi ý trên đây mong rằng bạn sẽ chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất nhé! Chúc bạn sở hữu chiếc máy tính bảng đa năng đang làm mưa làm gió trên thị trường như đúng mong muốn.