Top 15 thực phẩm làm mát cơ thể bổ gan thanh nhiệt giải độc mùa hè

Cơ thể nóng dẫn đến tình trạng chán ăn, mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch. Vì thế, mùa hè hãy bổ sung ngay những thực phẩm làm mát cơ thể, cung cấp đủ dưỡng chất dưới đây để luôn tràn đầy sức sống nhé!



1. Thực phẩm làm mát cơ thể từ dưa leo

Dưa leo là một trong những thực phẩm có tính mát, giữ nước tốt cho cơ thể. Trong dưa leo có chứa đến 90% nước và các loại khoáng chất, vitamin như B1, B2, B5, B6, vitamin C, canxi, kali, kẽm… tốt cho cơ thể.

Theo đông y, dưa leo có vị ngọt, tính lạnh giúp an thần, hạ sốt, làm mát cơ thể. Bạn có thể ăn sống dưa, làm salad hoặc làm nước ép dưa leo đều mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Dưa leo được đánh giá cao về tác dụng làm mát cơ thể (Nguồn: tiepthitieudung.com)

2. Dưa hấu

Dưa hấu cũng là một trong những thực phẩm làm mát cơ thể ngon, nhiều chất dinh dưỡng. Trong dưa hấu có chứa nhiều loại vitamin như A, C giúp giảm tình trạng nóng trong người. Ăn dưa hấu còn giúp tăng bài tiết thận, lợi tiểu.

3. Quả đào

Đào là một loại trái cây có tính mát, vị ngọt dễ ăn, chứa một lượng lớn các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, calo. Ăn đào thường xuyên sẽ có làn da đẹp đồng thời làm mát cơ thể dễ dàng trong mùa hè. Hãy lựa chọn những quả đào căng mọng làm món tráng miệng dinh dưỡng sau những món ăn chính.

Quả đào làm mát cơ thể vào mùa hè (Nguồn: orchard.vn)

4. Táo

Mỗi ngày ăn một quả táo không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn giúp mát cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch. Trong táo chứa nhiều loại chất có khả năng ngăn ngừa ung thư, ngăn chặn cholesterol xấu trong cơ thể. Lựa chọn táo để làm mát cơ thể vào mùa hè rất tốt, không những có tác dụng làm mát cơ thể, mà còn cung cấp nhiều chất xơ thích hợp cho những người có ý định giảm cân.

5. Dứa

Dứa cũng là một trong những loại quả hỗ trợ tốt trong việc làm mát cơ thể vào mùa hè. Bởi trong dứa chứa một lượng enzyme bromelain thành phần khó gặp ở nhiều loại rau củ khác có tác dụng giảm viêm, thanh mát cơ thể hiệu quả.

Dứa chứa nhiều lợi ích bất ngờ cho cơ thể (Nguồn: hellobacsi.com)

6. Chanh

Chanh là một thực phẩm làm mát cơ thể quen thuộc vào mùa hè, giúp thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả. Mỗi ngày uống một ly nước chanh vừa tăng cường miễn dịch, làm đẹp da mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Nước chanh cũng giúp bạn bổ sung lượng nước còn thiếu cho cơ thể trong mùa hè hiệu quả.

7. Rau xanh

Các loại rau xanh ăn lá chứa nhiều chất dinh dưỡng như cải xoăn, rau chân vịt, súp lơ chứa một lượng nước cao nên giúp làm mát cơ thể, dễ tiêu hóa. Bổ sung những thực phẩm này giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể nên bạn luôn cảm giác dễ chịu, hạn chế tình trạng nóng trong người. Rau xanh nên chọn những loại rau tươi, lá đậm màu, rau sạch đảm bảo tiêu chuẩn thực phẩm sạch organic.

8. Bí ngòi

Bí ngòi chứa một lượng lớn vitamin C, chất dinh dưỡng và mangan cần thiết cho cơ thể. Khoáng chất từ loại bí này có thể giúp bạn tránh các gốc tự do, tổn thương do ánh sáng mặt trời. Trong bí ngòi có hàm lượng collagen lớn, chống lão hóa. Mùa hè ăn bí ngòi giúp cơ thể thanh nhiệt, làm mát hiệu quả.

Bí ngòi có tác dụng thanh nhiệt cơ thể hiệu quả (Nguồn: cdn.jamja.vn)

9. Đậu phụ

Đậu phụ được xem là thực phẩm hàng đầu trong danh sách những thực phẩm mát cho cơ thể bởi nó có vị ngọt, tính mát, giải độc, bổ trùng, nhuận tràng, thanh nhiệt cơ thể. Đậu phụ có thể được chế biến hàng trăm loại món ăn khác nhau đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể như canh đậu phụ, đậu phụ thịt, đậu phụ nấm… Các món ăn từ đậu phụ vừa bổ dưỡng vừa an toàn chắc chắn sẽ là những lựa chọn lý tưởng trong mùa hè nắng nóng.

10. Mướp đắng

Mướp đắng có tính thanh nhiệt, giải độc, bổ khí tốt cho cơ thể. Trong mùa hè, ăn các món ăn từ mướp đắng còn giúp giảm khát, làm mát. Mướp đắng có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau như mướp đắng nhồi thịt, nấu canh xương, xào thịt, xào trứng. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng mướp đắng khô lấy nước uống hàng ngày thay trà cũng rất hiệu quả.

11. Bí đao

Bí đao cũng được đánh giá cao trong danh sách thực phẩm mát cho mùa hè với tác dụng giải nhiệt, thanh lọc hiệu quả. Bí đao có tính mát, vị ngọt, chứa nhiều loại vitamin, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bổ sung bí đao hằng ngày để có một sức khỏe ổn định. Theo đông y, bí đao hỗ trợ trong điều trị các bệnh táo bón, ho hen suyễn, giảm sưng tấy hiệu quả.

12. Cà chua

Cà chua chứa lượng lớn vitamin và khoáng chất, vi khoáng dễ hấp thụ trong cơ thể. Ăn cà chua mang đến tác dụng thanh nhiệt, cân bằng gan, chống nóng tốt. Bổ sung cà chua thường xuyên còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm quá trình oxy hóa, lão hóa và giảm các bệnh ung thư hiệu quả. Bạn có thể sử dụng cà chua trong những ly nước ép, nấu canh, salad cà chua và nhiều món ăn ngon khác từ loại quả đỏ bổ dưỡng này

Cà chua có lợi cho sức khỏe vào mùa hè (Nguồn: hellobacsi.com)

13. Mía

Mía cũng nằm trong danh sách thực phẩm mát cho mùa hè tốt và nên sử dụng thường xuyên. Trong đông y, mía tính mát, vị ngọt có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo. Bạn có thể ăn mía trực tiếp hoặc uống nước ép mía tốt cho cơ thể.

14. Củ cải trắng

Củ cải trắng mang nhiều tác dụng khác nhau như tiêu viêm, thanh lọc cơ thể, đẹp da, giảm quá trình oxy hóa hiệu quả. Củ cải trắng được bổ sung vào mùa hè vừa bổ dưỡng, vừa chứa một lượng năng lượng cần thiết cho cơ thể.

15. Nước dừa

Nước dừa không thể thiếu trong danh sách những thực phẩm mát cho cơ thể. Bởi dừa có vị ngọt, tính bình, bổ dưỡng, chứa nhiều năng lượng, giải khát hiệu quả. Không chỉ phần nước, phần cùi dừa cũng rất bổ dưỡng và có lợi cho cơ thể mà bạn có thể làm thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Trên đây là danh sách 15 thực phẩm làm mát cơ thể hiệu quả vào mùa hè bạn nên bổ sung trong chế độ dinh dưỡng của gia đình. Chọn mua thực phẩm chất lượng, an toàn tại hệ thống siêu thị Vinmart hoặc trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com để có được những sản phẩm chất lượng, trái cây theo mùa trong và ngoài nước kiểm định nghiêm ngặt, rau củ tươi thay mới hàng ngày đến từ nhiều nhà cung cấp uy tín, đặc biệt là thương hiệu Việt về nông sản sạch VinEco. Ngoài ra, tại Saigon-Gpdaily.com còn có chính sách giao hàng trong 2 tiếng để khách hàng có những thực phẩm tươi ngon, tiện lợi giúp bạn rút ngắn kha khá thời gian phải đi ra tận chợ, siêu thị để mua hàng nữa đấy. Còn chần chừ gì nữa mà không vi vu mua sắm tại Saigon-Gpdaily.com ngay hôm nay!