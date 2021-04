Top 17 các loại táo nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Pháp giá từ 100/kg

Trong các loại trái cây, táo được rất nhiều người lựa chọn vì rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin, tốt cho sức khỏe con người, còn giúp giảm cân rất hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu các loại táo nhập khẩu từ nước ngoài và chất lượng của chúng cũng như mua ở đâu đảm bảo nhé!



1. Các loại táo nhập khẩu từ Pháp

Táo được nhập khẩu từ Pháp cũng khá nổi tiếng ở nhiều thị trường bán sỉ và lẻ. Hãy cùng tìm hiểu xem nên mua táo loại nào của Pháp cho ngon.

1.1. Táo Gala Pháp

Loại táo này có xuất xứ từ New Zealand, nhưng lại dễ trồng và được trồng ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm cả Pháp. Táo Gala Pháp có thể nhận dạng qua các sọc cam ở trên nền của vỏ táo. Táo Gala đem lại vị ngọt và ngon miệng khi ăn. Táo rất tốt cho đường ruột của trẻ nhỏ, phụ huynh nên lựa chọn loại tốt cho trẻ ăn.

Táo Gala của Pháp đang có giá là 129.000đ/kg.

1.2. Táo xanh Pháp

Kế tiếp trong danh sách các loại táo nhập khẩu từ Pháp nên mua đó là táo xanh Pháp ngọt giòn vỏ căng xanh bắt mắt. Táo xanh nhập khẩu từ Pháp cũng giống như các loại táo xanh khác, vỏ bên ngoài có màu xanh, căng mịn, bóng bẩy. Táo có vị ngon ngọt, khá giòn, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Hiện tại táo xanh Pháp có giá bán là 73.000đ/kg.

Táo xanh Pháp hảo hạng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Các giống táo nhập khẩu từ Mỹ

Táo Mỹ là lựa chọn của nhiều người Việt. Những tác dụng của loại táo này đối với sức khỏe là không thể chối cãi, hãy cùng tìm hiểu táo nhập khẩu loại nào ngon của Mỹ để cảm nhận được chất lượng tốt nhất.

2.1. Táo Ambrosia Mỹ

Trong các loại táo nhập khẩu không thể bỏ qua táo Ambrosia Mỹ có nguồn gốc từ một vườn cây xinh xắn ở thung lũng Similkameen tại British Columbia, Canada. Và hiện giờ giống táo này cũng được trồng tại Mỹ rất nhiều. Quả táo Ambrosia đầu xuất hiện một cách kỳ diệu trong hàng táo Jonagold.

Táo Ambrosia Mỹ có hình dáng dài, đẹp, màu đỏ trên nền vàng kem. Táo có vị ngọt và giòn khi ăn, chút bùi bùi, có mùa từ tháng 10 đến đầu tháng 4, giá bán là 89.600đ/kg.

Giống táo Ambrosia có màu sắc đẹp và giá cả phải chăng (Nguồn: starkbros.com)

2.2. Táo Envy Mỹ

Táo Envy Mỹ nhập khẩu cao cấp được lai giữa táo Royal Gala và Braeburn tại New Zealand, du nhập tới Mỹ vào 2009. Có hình dạng to tròn, vỏ màu đỏ cùng các sọc vàng. Táo có vị ngọt, ngon, thơm và nhiều nước, loại táo này được coi là loại cao cấp nhất.

Táo Envy Mỹ có giá khá cao hơn so với các loại táo khác, hiện có giá là 185.600đ/kg.

2.3. Táo xanh của Mỹ

Táo xanh của Mỹ cũng giống như các loại táo khác nhập khẩu từ Mỹ, nhưng chỉ khác nhau về màu sắc. Với vẻ ngoài to, xinh xắn, lớp vỏ xanh tươi, bóng mịn. Ăn vào có vị ngọt, thanh, ngon, thịt táo lại rất chắc. Ăn táo giúp giảm cân rất tốt, bạn có thể mua táo xanh của Mỹ để bổ sung vitamin, khoáng chất cũng như bắt đầu hành trình giảm cân chinh phục vóc dáng đẹp cho mình. Hiện táo xanh Mỹ có giá là 99.000đ/kg.

Các loại táo nhập khẩu được ưa chuộng có táo xanh của Mỹ với vẻ ngoài đẹp mà chất lượng bên trong cũng đảm bảo (Nguồn: auchan.vn)

2.4. Táo đỏ Mỹ

Táo đỏ Mỹ nhập khẩu chất lượng được trồng tại nhiều nơi ở Mỹ. Nhưng có vẻ đây là loại táo được nhiều người Việt ưa chuộng nhất, khi nhắc đến táo Mỹ là táo đỏ được nghĩ đến đầu tiên. Vỏ ngoài luôn đỏ tươi, căng mọng, đẹp mắt, khi ăn vào đem lại vị ngọt, thanh, mọng nước cùng mức giá vừa tầm là những điều chinh phục đại đa số người tiêu dùng Việt.

Hiện táo đỏ Mỹ có giá là 65.900đ/kg.

2.5. Táo vàng Mỹ

Táo vàng Mỹ hảo hạng có vẻ ngoài khá khác với loại táo khác. Táo có vỏ ngoài có màu vàng tươi như một trái chanh, thân không quá dài, nhưng lại to tròn. Khi ăn có vị ngọt êm dịu, giòn, ăn rất ngon miệng. Táo vàng tuy chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam nhưng nếu được đánh giá về độ ngon và dinh dưỡng thì chắc chắn không chịu thua các loại táo khác. Hiện táo vàng Mỹ có giá là 89.700đ/kg.

Ăn táo vàng Mỹ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể (Nguồn: henryfields.com)

2.6. Táo Autumn Glory Mỹ

Táo Autumn Glory Mỹ có nguồn gốc từ tiểu bang Washington, và được độc quyền phân phối bởi Klever Fruits. Có vẻ ngoài thì cũng không gì khác cũng là màu đỏ đặc trưng của táo. Tuy nhiên, giống táo Autumn Glory Mỹ vị ngọt giòn và đặc biệt có chút hương thơm của quế. Khi được trải nghiệm có người nói nó giống mùi mứt táo, có người lại nói nó có mùi siro táo. Ăn một lần khó quên, bạn hãy thử và có cảm nhận của riêng mình nhé! Hiện tại táo Autumn Glory đang có giá là 115.200đ/kg.

2.7. Táo Pacific Rose Mỹ

Táo Pacific Rose có xuất xứ từ Bắc Mỹ. Giống táo này được lai bởi táo Gala và táo Splendour. Táo Pacific Rose chỉ được trồng ở một ít vườn cây tại Washington. Vỏ ngoài màu hồng đậm, bóng bẩy, có kích thước khá to, 3 đến 4 trái táo Pacific Rose sẽ được 1kg. Táo thịt dày màu kem, có vị ngọt vừa phải, rất ngon ngon, khi ăn tạo cảm giác ngon miệng khi ăn. Giá thị trường của giống táo Pacific Rose là 102.500đ/kg.

Táo Mỹ chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất (Nguồn: eurusvn.com)

3. Các giống táo nhập khẩu từ New Zealand

Táo nhập khẩu New Zealand có nhiều loại, cùng tìm hiểu xem táo nhập khẩu loại nào ngon.

3.1. Táo Jazz New Zealand

Táo Jazz New Zealand cũng là loại táo rất ngon, còn được xếp vào hàng ngũ các loại táo ngon nhất thế giới. Cỏ vỏ màu đỏ tươi có lẫn một ít các sọc kẻ vàng vàng. Kích thước táo cũng khá to, khi cầm lên có cảm giác nặng tay. Táo có vị ngòn ngọt, dễ chịu, ăn vào khá giòn và mọng nước. Táo Jazz đặc sản của New Zealand dùng làm nguyên liệu chế biến ra nhiều loại đồ ăn thức uống từ táo thơm ngon, dinh dưỡng. Hiện táo Jazz đang có giá 72.000đ/kg.

Thử loại táo nhập khẩu từ New Zealand (Nguồn: blogspot.com)

3.2. Táo Rockit New Zealand

Táo Rockit New Zealand có vỏ đỏ mọng, hơi hồng hồng, có tí sắc vàng nhìn khá giống như một quả đào. Nhưng thịt lại rất chắc, giòn, có vị ngọt, ăn rất ngon hơn so với các loại táo khác có mặt trên thị trường. Táo được trồng theo quy chế nuôi dưỡng, bảo quản đặc biệt tại New Zealand. Táo Rockit được bán khá so với các loại táo khác, nó được bán theo trái với giá 179.000đ/ hộp 4 trái.

Táo Rockit nhập khẩu New Zealand (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

3.3. Táo Queen New Zealand

Táo Queen nhập khẩu New Zealand có vỏ ngoài màu đỏ thẫm, bóng mịn, kích thước vừa phải chứ không quá to. Khi ăn vào có vị ngọt, giòn giòn, khá ngon và mọng nước.

Hiện tại táo Queen có giá là 125.000đ/ kg.

4. Các giống táo nhập từ Canada

Táo Canada cũng khá nổi tiếng, cùng xem nên mua táo loại nào ngon.

Táo Ambrosia Canada

Táo Ambrosia một trong các loại táo nhập khẩu từ Canada rất chất lượng, không khác gì táo Ambrosia của Mỹ cả. Chỉ có điều Canada chính là quê hương của loại táo Ambrosia nên loại táo được nhập từ Canada này có vị ngọt, mọng nước, giòn giòn đúng chuẩn của táo Ambrosia thuần chủng. Với lớp vỏ đỏ tươi pha tí sắc vàng, thân dài, khá nặng tay khi cầm. Táo Ambrosia nhập khẩu Canada có giá 99.800đ/kg.

5. Các giống táo của Nhật nhập khẩu

Táo của Nhật cũng là một trong các loại táo nhập khẩu chất lượng nhất được yêu thích.

5.1. Táo Fuji Nhật

Táo Fuji có xuất xứ từ Nhật Bản, được lai giữa giống táo Mỹ Red Delicious và táo Virginia Ralls. Do được lai tạo bởi các nhà nghiên cứu cây trồng tại Tohoku, thị trấn Fujisaki, Aomori nên đặt tên là táo Fuji vì Fuji là núi Phú Sĩ – biểu tượng độc đáo của xứ sở hoa anh đào này. Táo có vẻ ngoài tròn, rất to và có vẻ siêu mọng nước, vỏ hồng mịn màng, ăn vào rất ngọt, giòn. Táo Fuji có giá là 230.000đ/kg.

Táo Fuji nhập khẩu Nhật Bản (Nguồn: fresh-zone.com)

5.2. Táo Kinsei Nhật Bản

Táo Kinsei đến từ Nhật Bản là giống táo lai giữa táo Mỹ Golden Delicious và Rallis Janet. Được thừa hưởng vẻ ngoài của táo Golden Delicious, táo Kinsei có vẻ ngoài to tròn, vỏ màu vàng, nhìn rất đẹp mắt. Khi ăn sẽ cảm nhận được độ chắc của táo, với hương vị vô cùng khó tả. Nó được mô tả rằng có vị rất sâu sắc như khí trời nhiệt đới, lại mang hương vị của xoài. Táo Kinsei được bán với giá 299.000đ/kg.

6. Các giống táo nhập khẩu từ những nước khác

6.1. Táo Gala Ba Lan

Táo Gala Ba Lan cao cấp đang được bán ở một số thị trường nhiều nơi. Táo có màu đỏ đẹp mắt, có tí sắc vàng, kích thước không quá to cũng không quá nhỏ. Thịt của táo rất chắc, ăn giòn và ngọt êm dịu, lại còn rất mọng nước. Táo Ba Lan được bán với giá 44.000đ/kg.

6.2. Táo Joly Red Hà Lan

Táo Joly Red là một trong các loại táo nhập khẩu từ Hà Lan với chất lượng tuyệt vời. Giống như cái tên thì vỏ của nó có màu đỏ tươi hơn nhiều so với các loại táo khác, có kích thước khá to hơn so với các loại táo khác. Khi ăn có vị ngọt thanh, ăn khá bột, ngon miệng và thơm. Hiện có giá 91.600đ/kg.

Vị ngọt thanh của táo Joly Red nhất định phải thử qua (Nguồn: bizweb.net)

Táo là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe bạn nên sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, các loại táo nhập khẩu chất lượng mang đến những hương vị riêng, thơm ngon khó cưỡng.