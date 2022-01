Top 17 thuốc bổ não cho học sinh tăng cường trí nhớ giảm căng thằng giá từ 500k

11. Thuốc bổ não Memory Plus

Trong những kì thi, việc ôn tập luôn gây ra căng thẳng, mệt mỏi cho các bạn học sinh, sinh viên. Hãy tham khảo bài viết này của Blog Saigon-Gpdaily về top 17 thuốc bổ não cho học sinh, để tăng cường trí nhớ và khả năng học tập, giúp đạt được những kết quả tốt.



1. Thuốc bổ não cho học sinh DHA 525 của Nhật

DHA 525 của Nhật là có chứa 70% DHA, 3% EPA, Glycerin và vitamin E. Trong đó, DHA là một thành phần rất quan trọng trong cấu trúc của não bộ và hệ thần kinh trung ương, vỏ não và võng mạc. Vì vậy, đây là một sản phẩm chức năng tăng cường trí nhớ, hỗ trợ não bộ tốt giúp bạn giải quyết những vấn đề rất phổ biến đối với học sinh, sinh viên trong kì thi cử như giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ và tăng cường hệ miễn dịch. DHA 525mg 90 viên có giá là 580.000 đồng.

DHA 525 tăng cường sức khỏe não bộ (Nguồn: plus.google.com)

2. Thuốc bổ não cho học sinh ôn thi DHA & EPA

Tương tự như sản phẩm trên, thuốc bổ não DHA & EPA gồm những thành phần như DHA, EPA, năng lượng, chất béo, protein, natri, carbohydrate… Sản phẩm giúp cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho một bộ não khỏe mạnh, bảo vệ hệ thần kinh, hỗ trợ tuần hoàn máu, khắc phục những bệnh về trí tuệ, hạn chế quá trình lão hóa và làm sáng mắt. Sẽ càng thêm hiệu quả nếu bạn kết hợp uống thuốc với sử dụng dịch vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe chất lượng, ưu đãi để biết tình hình sức khỏe bản thân và được bác sĩ tư vấn cách dùng, liều lượng phù hợp với thể trạng. Một sản phẩm có chứa 120 viên, liều lượng uống là 4 viên mỗi ngày và có giá trên thị trường là 600.000 đồng.

Thuốc bổ não DHA & EPA (Nguồn: japana.vn

3. Hoạt huyết dưỡng não

Hoạt huyết dưỡng não là loại thực phẩm chức năng chất lượng, khá quen thuôc, được sản xuất hầu hết từ các thảo dược thiên nhiên an toàn và bổ dưỡng như cao bạch quả, xuyên khung, ích mẫu, thục địa, đương quy… rất tốt cho cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu não, giảm cholesterol xấu, bổ trợ giấc ngủ, tăng cường khả năng tập trung và học hỏi. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp giảm các triệu chứng đau đầu, đau mỏi vai gáy, đau cơ, tê bì chân tay. Sản phẩm rất dễ sử dụng và có giá thành rất rẻ là 30.000 đồng.

4. Hoạt huyết Nhất Nhất

Đây là một trong những loại thuốc bổ não dành cho học sinh rất phổ biến trên thị trường. Kết hợp với lối sống tốt, dùng những thực phẩm tươi sạch, chất lượng từ nhà cung cấp uy tín và sử dụng hoạt huyết Nhất Nhất nguồn gốc thảo dược sẽ mang lại cho bạn một cơ thể đầy năng lượng. Công dụng của sản phẩm này là điều trị các bệnh liên quan đến tuần hoàn máu như hay mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, đau nhức và phòng ngừa xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Bạn có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc với giá 90.000 đồng.

5. Thuốc bổ não DHA 1000

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, được chiết xuất từ dầu cá tự nhiên, cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như EPA, DHA, vitamin E, protein, lipid, năng lượng… Thuốc bổ não DHA 1000 rất thích hợp cho những người làm công việc phải suy nghĩ nhiều, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập căng thẳng, người lớn tuổi bị suy giảm trí nhớ, hệ miễn dịch kém. Sản phẩm sẽ giúp tăng cường sức khỏe hệ thần kinh, ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, giảm stress và chống lão hóa. Giá của thuốc bổ não DHA 1000 là 599.000 đồng.

Thuốc bổ não DHA 1000 (Nguồn: rehontralai.fun)

6. GNC Herbal Plus Ginkgo Biloba

GNC Herbal Plus Ginkgo Biloba có thành phần chính là các chất chiết xuất từ cây bạch quả, một loại cây thuốc lâu đời trong nền y học cổ truyền phương Đông. Nó giúp tăng sự lưu thông máu đến não và các cơ quan trong cơ thể, hạn chế các bệnh sa sút về trí tuệ, khả năng học hỏi, ghi nhớ. Đồng thời, sản phẩm còn làm giảm căng thẳng, âu lo, mệt mỏi, nâng cao tinh thần và hệ miễn dịch, làm sáng mắt. Bổ não GNC Herbal Plus Ginkgo Biloba có nguồn gốc từ Mỹ, đảm bảo chất lượng, lọ 120 viên có giá là 1.210.000 đồng.

GNC Herbal Plus Ginkgo Biloba (Nguồn: medium.com)

7. Focus Factor Dietary Supplement

Focus Factor là thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ với nhiều dòng sản phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe hệ thần kinh và tuần hoàn máu. Dietary Supplement chứa các chất rất bổ dưỡng cho não bộ như DHA, vitamin A, D, B6, B12, E… tăng khả năng ghi nhớ, học hỏi và làm việc.

Sản phẩm khiến đầu óc minh mẫn hơn, cơ thể khỏe mạnh, không còn tình trạng uể oải, căng thẳng mỗi ngày nữa. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm tốt cho não bộ, ngăn ngừa lão hóa để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm được nhiều người dùng tin tưởng, có giá bán trên thị trường là 520.000 đồng.

Focus Factor Dietary Supplement (Nguồn: facebook.com)

8. Thuốc bổ giúp ôn thi tốt Otiv

Otiv có thành phần gồm nhiều chất dinh dưỡng quý hiếm được tinh chiết từ quả việt quất và cây bạch quả, có tác dụng bổ dưỡng giống như nấm linh chi giúp tăng cường sức khỏe não bộ, ngăn ngừa quá trình lão hóa, cải thiện suy giảm trí nhớ, stress và phòng tránh các bệnh như thiếu máu não, đau nửa đầu, tai biến, xơ vữa động mạch, chóng mặt, Alzheimer. Đây cũng là sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ và mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam, bạn có thể tìm mua ở các nhà thuốc hoặc bệnh viện với giá 330.000 đồng.

Thực phẩm chức năng tăng cường trí nhớ Otiv (Nguồn: facebook.com)

9. Swanson Ginkgo Biloba

Một dòng sản phẩm thuốc bổ não cho học sinh ôn thi khác cũng được chiết xuất từ cây bạch quả nổi tiếng của Châu Á cùng gelatin và microcrystalline cellylose. Swanson Ginkgo Biloba rất bổ ích cho những người cao tuổi mắc hội trứng suy giảm trí nhớ, tắc nghẽn mạch máu, bệnh trĩ, ù tai, viêm xoang, người hoạt động trí óc nhiều, thường xuyên căng thẳng hay những bạn trẻ đang trong độ tuổi phát triển cần tăng cường trí tuệ. Sản phẩm chính là giải pháp dành cho bạn để tinh thần luôn vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh. Giá bán lẻ là 470.000 đồng.

Swanson Ginkgo Biloba (Nguồn: healthygoods.com.vn)

10. Jarrow Formulas Ps100 Phosphatidylserine

Các bệnh về trí nhớ rất phổ biến trong thời buổi hiện nay, không chỉ đối với những người lớn tuổi mà còn với giới trẻ. Việc thường xuyên học tập, làm việc trong môi trường căng thẳng hoặc có lối sống không lành mạnh ảnh hưởng rất nhiều đến não bộ. Jarrow Formulas của thương hiệu Ps100 Phosphatidylserine sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này, phục hồi nhanh trí nhớ, bổ sung phosphatidylserine – một thành phần quan trọng trong cấu tạo tế bào, nâng cao tinh thần và sự tập trung. Ngoài ra sản phẩm còn chứa tinh chất đậu nành và những hợp chất thường được dùng trong công nghệ dược phẩm như cellulose, silicon dioxide… Bạn có thể sở hữu với giá 615.000 đồng.

Jarrow Formulas Ps100 Phosphatidylserine (Nguồn: facebook.com)

11. Thuốc bổ não Memory Plus

Memory Plus là sản phẩm từ Châu Âu dưới dạng ống dung dịch nhỏ 10ml có thành phần chính từ cây bạch quả, phosphatidylserine và các loại vitamin khác. Như cái tên của mình, Memory Plus chủ yếu cải thiện việc suy giảm trí nhớ ở nhiều độ tuổi, tăng cường sức khỏe thần kinh và hệ tuần hoàn. Sản phẩm rất dễ dàng sử dụng, bạn có thể hòa tan với nước lọc hoặc nước trái cây. Bên cạnh sử dụng thuốc, bạn có thể thường xuyên ăn những món ăn bổ máu, tốt cho não từ gầu bò, cá hồi, hàu… Một hộp Memory Plus 20 ống có giá là 880.000 đồng.

Thuốc bổ não Memory Plus tăng cường trí nhớ (Nguồn: imgur.com)

12. BrainStrong Adult DHA

Đây là một dòng sản phẩm thuốc bổ não dành cho học sinh, sinh viên rất được tin dùng tại Hoa Kỳ, sở hữu một lượng lớn DHA – một acid béo trong nhóm omega-3 rất quan trọng cho hệ thần kinh. Với liều lượng 3 viên mỗi ngày, BrainStrong Adult DHA xúc tác quá trình trao đổi chất trong cơ thể và não bộ, giúp não phát huy tối đa khả năng làm việc, ghi nhớ của mình, đồng thời làm tinh thần của bạn thư giãn, thoải mái. Từ đó, bạn có thể đạt kết quả tốt hơn trong học tập, sáng tạo ra nhiều ý tưởng độc đáo, xuất sắc trong công việc. Giá bán lẻ của một hộp 90 viên là 750.000 đồng.

BrainStrong Adult DHA (Nguồn: stuftmama.com)

13. Trunature Ginkgo Biloba

Thành phần của Trunature Ginkgo Biloba bao gồm cao bạch quả, gelatin, sáp ong vàng, glycerin, dầu đậu tương an toàn cho cơ thể người dùng. Sản phẩm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho hệ thần kinh, giúp não bộ phát triển và tự chữa lành những hư hại do lối sống không lành mạnh, tránh tình trạng thoái hóa điểm vàng và hệ miễn dịch. Bạn nên dùng 2 viên mỗi ngày để đạt được tác dụng hiệu quả nhất và có một ngày thật thoải mái, đầy năng lượng. Giá của sản phẩm là 770.000 đồng.

14. Vitamin World Ginkgo Biloba

Một lựa chọn thuốc bổ giúp ôn thi tốt phổ biến của người tiêu dùng Mỹ đến từ thương hiệu Vitamin World Get Healthy, dòng sản phẩm Ginkgo Biloba tinh chiết từ lá cây bạch quả kết hợp cùng bột gạo, silica, gelatin là loại vitamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe rất tốt. Người sử dụng sẽ khắc phục tình trạng thiếu minh mẫn, hay quên, mắt kém trong cuộc sống, giúp đẩy mạnh tuần hoàn máu, cơ thể luôn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn. Một hộp có giá là 1.070.000 đồng.

15. Ginkgo Max 360

Khi bạn gặp các vẫn đề về sức khỏe, đặc biệt là não bộ như thiếu máu não, chóng mặt, đau nhức, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, bạn có thể tìm đến các phòng khám, bệnh viện uy tín như bệnh viên đa khoa tiêu chuẩn quốc tế Vinmec để xin tư vấn. Nhiều gia đình cũng chọn một cách khác tiện lợi, tiết kiệm hơn là tự điều trị ở nhà bằng thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe não bộ Ginkgo Max 360, có chứa tinh chất cây bạch quả, omega 3, chất khoáng, dầu đậu nành, sáp ong trắng… giúp hỗ trợ hệ tuần hoàn, giảm căng thẳng trong học tập, công việc. Sản phẩm có giá trên thị trường là 198.000 đồng.

16. Thực phẩm chức năng bổ não MegaBrain

MegaBrain có thành phần từ các dược liệu truyền thống có trong tự nhiên như cây bạch quả, lá rau má và eleuthero (sâm Tây Bá Lợi Á). Vì nguồn gốc thiên nhiên, thực phẩm bổ não MegaBrain rất chất lượng, lành tính và không gây ra tác dụng phụ, giúp nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức, ghi nhớ và phản ứng nhanh nhạy với môi trường xung quanh. Đồng thời, sản phẩm còn cải thiện rối loạn tiền đình, làm chậm sự lão hóa, bổ trợ giấc ngủ. Một hộp 60 viên có giá là 385.000 đồng.

Thực phẩm chức năng bổ não MegaBrain (Nguồn: i.pinimg.com )

17. Thuốc bổ não cho học sinh Omega 369

Sản phẩm chức năng Omega 369 được chiết xuất từ dầu cá, chứa các loại omega 3, 6, 9, dầu hạt lanh, dầu hoa anh thảo, vitamin D, E… rất tốt cho cơ thể. Ngoài công dụng bổ sung dinh dưỡng cho não bộ, Omega 369 còn giúp bạn có một mái tóc khỏe, làn da mịn màng, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng, đau nhức, nạp năng lượng cho một ngày học tập và vui chơi. Giá của một hộp sản phẩm gồm 60 viên là 199.000 đồng.

Hy vọng bài viết trên của Blog Saigon-Gpdaily về top 17 thuốc bổ não cho học sinh, nhân viên văn phòng và người cao tuổi sẽ giúp bạn chăm sóc tận tâm hơn cho sức khỏe bản thân và gia đình mình. Hơn nữa, việc chủ động thăm khám sức khỏe tổng quát đều đặn 2 lần/ năm là điều bạn cần làm để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho công việc, cuộc sống bạn nhé!