Top 18 bàn phím cơ tầm giá 2 triệu tốt nhất phím êm nhạy không ồn

Nếu bạn đang tìm kiếm cho dàn máy tính nhà mình một bàn phím cơ tầm giá 2 triệu với chất lượng tốt nhất, thiết kế phù hợp, êm tay và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho các game thủ thì hãy tham khảo bài viết này của Blog Saigon-Gpdaily nhé!



1. Bàn phím cơ Corsair K63 Red switch

Bàn phím cơ Corsair K63 Red Switch có tốc độ phản hồi là 1ms, kích thước 365mm x 171mm x 41mm và nặng 1,12kg. Với thiết kế 10 keyless, Corsair K63 trở nên nhỏ gọn, cơ động và linh hoạt hơn. Sự phối hợp giữa tông màu đen truyền thống và đèn LED đỏ giúp vũ khí của các game thủ trở nên “ngầu” và vô cùng bắt mắt.

Đồng thời, Corsair K63 còn được bổ sung thêm nút khóa Windows, làm giảm rủi rỏ “lỡ tay ấn nhầm” khiến game thủ bị văng ra ngoài khi đang chiến đấu sung sức. Đây là bàn phím cơ giá 2 triệu đang rất được ưa thích. Chọn mua bàn phím cơ Corsair chất lượng chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cùng bạn.

Bàn phím cơ Corsair K63 Red switch (Nguồn: tinhte.vn)

2. Bàn phím cơ E-Blue Mazer EKM757

E-Blue Mazer EKM757 là bàn phím cơ có vỏ kim loại chắc chắn, độ bền cao, có lớp sần trên bề mặt giúp chống trầy xước và mồ hôi tay, kích thước 444mm x 145mm x 40mm. Thiết kế sang trọng và hiện đại với tổ hợp đèn LED 6 màu và nhiều hiệu ứng đẹp mắt dễ dàng điều chỉnh dành cho game thủ. Sản phẩm còn nằm trong danh sách 10 bàn phím cơ được các game thủ quan tâm nhất hiện nay. Khi sử dụng, bàn phím cơ E-Blue mang đến cảm nảy tốt và không dính tay, thích hợp cho người mới dùng phím cơ.

Giá của sản phẩm là 749.000 đồng.

Bàn phím cơ E-Blue Mazer EKM757 (Nguồn: hunglong.vn)

3. Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer

Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer với layout chuẩn 104 phím, vỏ ngoài cứng cáp mạnh mẽ, giữ được tính ổn định cho bàn phím, nhỏ gọn và có khả năng chống thấm nước.

Với hệ thống đèn LED 7 màu theo hiệu ứng cầu vồng bắt mắt, kèm theo phần kê tay có thể tháo gắn linh hoạt, hỗ trợ các game thủ không bị mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài. Các phím ấn êm và bám tay, không gây tiếng ồn và tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng.

Sắm ngay bàn phím cơ dưới 2 triệu thương hiệu Fuhlen với đầy đủ tính năng mà bạn không thể bỏ qua, chỉ với giá 899.000 đồng.

Bàn phím cơ Fuhlen Destroyer (Nguồn: phongvu.vn)

4. Bàn phím cơ SteelSeries Apex M260

Steel Series Apex M260 có thiết kế đơn giản, đúng tiêu chuẩn không thừa không thiếu, thích hợp cho người mới tiếp xúc với phím cơ, kích thước 439,5mm x 138,4mm x 38mm và trọng lượng 1,26kg.

Với tuổi thọ 50 triệu lần bấm, chất lượng phím bấm cực tốt, không bị mòn chữ do sử dụng nhiều, sự kết hợp tông màu cam đỏ hoặc xanh ngọc nổi bật của đèn LED, sản phẩm này mang đến cho người dùng cảm giác chân thật và rất “đã tay” khi tiếp xúc.

Khi bạn đang tìm kiếm bàn phím cơ tầm giá 2 triệu, đây có thể là lựa chọn tốt giành cho bạn.

Bàn phím cơ SteelSeries Apex M260 (Nguồn: playpro.vn)

5. Bàn phím cơ Redragon Vara K551

Redragon Vara K551 có thiết kế đơn giản, gọn gàng theo kiểu truyền thống, vỏ ngoài với sự kết hợp giữa kim loại và nhựa mang đến sự bền chắc, mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn 434mm x 124mm x 38mm và nặng 1,2kg.

Các ký tự trên phím ấn được in khắc laser tránh mờ, nhòe, nét chữ rõ ràng, to, phá cách, rất nổi bật và dễ nhìn. Một ưu điểm của sản phẩm này mà ít bàn phím cơ dưới 2 triệu có chính là bàn phím cơ Redragon phần mặt lót bằng tấm kim loại bền chắc, khiến người dùng an tâm hơn rất nhiều.

Vara K551 có giá 990.000 đồng.

Bàn phím cơ Redragon Vara K551 (Nguồn: ravengear.vn)

6. Bàn phím cơ Geezer GS2

Loại bàn phím Geezer GS2 có vỏ ngoài bằng nhôm màu xám, bề mặt trơn nhẵn, giúp tôn lên màu đen của phím ấn, đế được bọc kim loại chống gỉ, kèm 4 miếng cao su chống trơn trượt, kích thước 520mm x 320mm x 65mm, lớn hơn loại bàn phím bình thường nhưng chỉ nặng 1kg.

Mua bàn phím cơ Geezer đi kèm một tấm kê tay, hiệu ứng đèn LED đa dạng, dễ dàng điều chỉnh, mang lại cảm giác thỏa mãn cho game thủ khi sử dụng.

Geezer GS2 là sự lựa chọn thông minh khi bạn chỉ cần 1.199.000 đồng là có thể sở hữu ngay một bàn phím đẹp, xịn, chất lượng tốt không làm bạn thất vọng.

Bàn phím cơ Geezer GS2 (Nguồn: phucanh.vn)

7. Bàn phím cơ Rapoo Vpro V700

Rappo Vpro V700 có độ bền cao, lên tới 60 triệu lần bấm, kích thước 472,6mm x 226,5mm x 35,3mm, tốc độ phản ứng cao, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho người sử dụng.

Đặc biệt, sản phẩm còn được thiết kế với bộ nhớ trong, giúp lưu trữ các tổ hợp phím của riêng bạn, các phím còn có thể được lập trình ở chế độ game, giúp bạn dễ dàng hơn cho các gamer trong việc thao tác, chinh phục và chiến thắng. Sở hữu bàn phím cơ Rapoo với vẻ ngoài sang trọng với phần mặt bằng hợp kim màu xám tro, hệ thống đèn LED 5 màu tùy chỉnh.

Rappo Vpro V700 là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các game thủ, chỉ với giá 1.400.000 đồng.

Bàn phím cơ Rapoo Vpro V700 (Nguồn: phucanh.vn)

8. Bàn phím cơ i-Rocks K60M

i-Rocks K60M là một trong những sản phẩm được người dùng yêu thích khi chọn mua bàn phím cơ i-Rocks có thiết kế viền thấp, phần mặt kéo dài, giống như một miếng kê tay thu nhỏ, khiến người dùng dễ dàng hơn khi sử dụng. Vẻ ngoài tinh tế và chuyên nghiệp, không sử dụng ốc vít ở các bề mặt, đèn LED màu đỏ có thể tùy chỉnh độ sáng, kích thước vừa phải 458mm x 165mm x 39,5mm và nặng 1,4kg.

Phím bấm từ nhựa PBT và ký tự được khắc bằng laser tránh mờ, nhòe trong thời gian sử dụng. Sản phẩm còn có tính năng khóa phím Windows, các game thủ không cần lo lắng mình sẽ lỡ tay ấn nhầm làm gián đoạn game.

Giá của bàn phím cơ i-Rocks K60M trên thị trường là 1.699.000 đồng.

Bàn phím cơ i-Rocks K60M (Nguồn: h2gaming.vn)

9. Bàn phím cơ Logitech G Pro

Bàn phím cơ Logitech G Pro có thiết kế vô cùng mini và tiện lợi, kích thước 360mm x 153mm x 34,3mm, trọng lượng 1kg, tiết kiệm không gian,dễ dàng cho bạn khi mang đi.

Vỏ bằng nhựa, bề mặt trơn mịn, bền chắc, chống trầy, phím ấn tạo cảm giác rất “êm tay”, không gây ồn. Ngoài ra, theo như những đánh giá bàn phím Logitech G Pro có tốt không thì tốc độ tiếp nhận tín hiệu của G Pro vô cùng nhanh, nhanh hơn 25% so với các loại phím cơ khác và có thể nhận lệnh cùng một lúc từ 26 phím bấm, hỗ trợ game thủ hết mình trong các trận chiến.

Nhiều gamer chọn mua bàn phím cơ Logitech và xem như một vũ khí thích hợp dành cho mình, chỉ với giá 1.893.000 đồng.

Bàn phím cơ Logitech G Pro (Nguồn: logitechg.com)

10. Bàn phím cơ Ozone Strike Battle

Ozone Strike Battle gây ấn tượng với người dùng với thiết kế tiết kiệm không gian tối đa, không một chút dư thừa, kích thước nhỏ gọn 351mm x 123mm x 34,6mm.

Hai tông màu đỏ đen vô cùng “ngầu”, phong cách nhưng không kém phần sang trọng. Các phím ấn tạo được độ êm tay và cảm giác gõ phím rõ rệt, kèm theo tốc độ phản hồi rất nhanh, giúp người dùng có thể thao tác thuần phục và mau lẹ.

Đây là một trong những lựa chọn bàn phím cơ giá 2 triệu chất lượng của Ozone. Ngoài ra, sản phẩm cũng nằm trong top 6 dòng bàn phím được dân văn phòng ưa chuộng nhất hiện nay.

Bàn phím cơ Ozone Strike Battle (Nguồn: gearvn.com)

11. Bàn phím cơ Gskill Ripjaws KM560

Dòng sản phẩm Gskill Ripjaws KM560 có thiết kế tối giản và hiện đại, vuông vắn, nhỏ nhắn với kích thước 365,1mm x 158,8mm x 40,9mm và trọng lượng 0,96kg.

Kết cấu khung bàn phím và phím ấn rất chắc, ổn định và độ bền cao, mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. KM560 có khả năng ghi nhớ lại các thiết lập Marco, tiện lợi cho các game thủ khi chơi game nhập vai hoặc đối kháng. Đèn LED đỏ có thể tùy chỉnh chế độ sáng, phông chữ tiêu chuẩn, dễ nhìn, sắc nét và không bị bong tróc.

Bạn có thể sở hữu ngay bàn phím cơ Gskill chất lượng tốt với giá 1.899.000 đồng.

12. Bàn phím cơ Fuhlen G900S

Fuhlen G900S được thiết kế với layout 104 phím chuẩn, cân bằng, khung phím siêu dày và bền chắc với vòng đời 50 triệu lần ấn, kèm theo phần kê tay dễ dàng tháo rời.

Sở hữu bàn phím cơ Fuhlen mang đến cảm giác gõ phím rất êm tay với các phím nhấn làm từ chất liệu PBT, nảy tốt, tốc độ phản ứng nhanh, bám và chống mồ hôi. Hệ thống đèn LED chiếu sáng linh hoạt, bắt mắt dễ dàng cho người dùng điều chỉnh.

Đây là bàn phím cơ tầm giá 2 triệu với tính năng và độ bền vượt trội.

Bàn phím cơ Fuhlen G900S (Nguồn: m8computer.com)

13. Bàn phím cơ Logitech G610 Orion

Bàn phím cơ Logitech G610 Orion là bàn phím full-size nhưng khá nhỏ gọn so với các loại phím full-size khác, kích cỡ 443,5mm x 343mm x 153mm. Vỏ ngoài bằng nhựa được sơn nhám, tạo cảm giác chắc tay khi tiếp xúc.

Đặc biệt, G610 còn có thêm khu vực tùy chỉnh Multi Media vô cùng tiện lợi ngay trên bàn phím, giúp điều chỉnh âm lượng, chuyển bài hát… chỉ trong tích tắc. Ngoài ra, người dùng có thể thiết lập các chức năng Marco và phím tắt vô cùng thuận tiện.

Sản phẩm này có giá 1.893.000 đồng.

Bàn phím cơ Logitech G610 Orion (Nguồn: tinhte.vn)

14. Bàn phím cơ Rapoo V800 Gaming

Rapoo V800 Gaming là dòng sản phẩm có rìa bàn phím rộng, dễ thao tác, chống trượt, chống thấm nước, kích thước 505,5mm x 189,5mm x 40mm, khá lớn và có tới 113 phím ấn.

Các phím được thiết kế không bị xung đột khi ấn cùng lúc, tốc độ phản ứng nhanh, hệ thống đèn LED dễ dàng điều chỉnh và tất cả những tùy chỉnh của người dùng đều được ghi vào bộ nhớ trong, giúp người dùng có thể sử dụng ở nhiều máy tính mà vẫn giữ nguyên thiết lập của chính mình.

Rapoo V800 có giá bán là 1.800.000 đồng.

Bàn phím cơ Rapoo V800 Gaming (Nguồn: websosanh.vn)

15. Bàn phím cơ Logitech G310 Atlas Dawn Compact Mechanical Gaming

Dòng sản phẩm G310 Atlas Dawn của Logitech có thiết kế độc đáo, phá cách, thích hợp cho những game thủ muốn khác biệt, kích thước 390,5mm x 185,2mm x 35,5mm, trọng lượng 0,765kg, rất nhẹ và dễ mang đi.

G310 có kèm theo quai xách và phần rìa tràn ra ngoài, tạo phần kê tay nhỏ, các họa tiết trang trí hình tam giác mang đến cảm giác “công nghệ” khá lạ mắt. Tuổi thọ phím rất cao, lên tới 70 triệu lần ấn, tốc độ nhận tín hiệu nhanh hơn 25% so với các dòng khác, thiết kế đèn LED dễ nhìn, không lọt sáng.

Sản phẩm có giá 1.399.000 đồng.

Bàn phím cơ Logitech G310 Atlas Dawn Compact Mechanical Gaming (Nguồn: zshop.vn)

16. Bàn phím cơ ANNE Pro

Bàn phím cơ ANNE Pro với thiết kế trang nhã, nhỏ gọn, vuông vắn không một chút dư thừa, thích hợp với người ưa chuộng sự đơn giản và muốn tiết kiệm không gian. Hệ thống đèn LED vô cùng đa dạng và độc đáo, với nhiều màu có thể tùy chỉnh dễ dàng và đặc biệt, sản phẩm còn có thể sáng và nhấp nháy theo nhạc, bài hát được chỉ định qua điện thoại. ANNE Pro còn cho phép tích hợp kết nối không dây bằng Bluetooth 4.0.

Sản phẩm với vẻ ngoài trắng thanh lịch và nhiều tính năng thú vị này có giá 1.460.000 đồng.

Bàn phím cơ ANNE Pro (Nguồn: websosanh.vn)

17. Bàn phím cơ Ozone Strike Pro Red switch

Ozone Strike Pro Red switch là bàn phím cơ full-size, layout 104 phím tiêu chuẩn với phần mặt được kéo dài thoải xuống, giúp người dùng đỡ mỏi tay khi sử dụng. Kích thước 441mm x 343mm x 135,7mm, trọng lượng 1,3kg, vỏ ngoài bằng nhựa cứng bền chắc, phím ấn được bọc nhung, tạo cảm giác êm tay và chống bám vân tay khi ấn.

Bàn phím có chứa các nút thiết lập Macro và các nút tích hợp khác, vô cùng tiện lợi, phù hợp cho các gamer. Với 3 tông màu trắng, đen, và đỏ, Strike Pro có vẻ ngoài khá đơn giản.

Nếu bạn cảm thấy phù hợp với sở thích của mình, hãy mua ngay với giá 1.649.000 đồng.

Bàn phím cơ Ozone Strike Pro Red switch (Nguồn: hoangtuan.vn)

18. Bàn phím cơ Razer Blackwidow Tournament

Dòng sản phẩm Razer Blackwidow Tournament là bàn phím cơ với thiết kế tenkeyless, nhỏ gọn và vô cùng tiện lợi với kích thước 365mm x 160mm x 40,6mm, trọng lượng 0,95kg. Kết cấu cứng cáp, chắc chắn, độ bền rất cao, tuổi thọ lên tới 80 triệu lần bấm, một con số ấn tượng so với các sản phẩm khác.

Hệ thống đèn nền 16,8 triệu màu có thể điều chỉnh linh hoạt, bắt mắt, nâng cao cảm giác khi sử dụng. Các phím ấn vô cùng nhạy và nhanh, tốc độ gửi tín hiệu và phản hồi cực cao, có thể tùy chỉnh sang chế độ game,hỗ trợ các game thủ dẫn đầu trong các cuộc đua.

Với tính năng ưu việt hơn nhiều so với các dòng sản phẩm khác, giá bán 2.889.000 của Blackwidow Tournament cũng khá “chát”, là lựa chọn cho những người chơi chuyên nghiệp.

Bàn phím cơ Razer Blackwidow Tournament (Nguồn: shopify.com)

Hy vọng những gì Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ về bàn phím cơ tầm giá 2 triệu trong bài viết này sẽ giúp bạn sắm về bàn phím cơ chất lượng nhất cho dàn máy tính hiện đại của mình nhé!