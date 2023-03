Top 23 ngân hàng máu cuống rốn tốt nhất tại Việt nam, Singapore, Mỹ

Nơi lưu trữ tế bào gốc chất lượng được Bộ y tế cấp giấy phép hoạt động là ngân hàng máu cuống rốn. Chức năng của điểm lưu trữ này rất quan trọng trong việc tiếp nhận, xử lý, trao đổi mô với các cơ sở y học nhằm nghiên cứu khám chữa bệnh. Cùng Blog Adayroi tìm hiểu top 23 địa chỉ vàng tốt nhất nhé.



1. Ngân hàng máu cuống rốn tại Việt Nam

1.1. Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cung cấp dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn chất lượng hàng đầu Việt Nam. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Vinmec mang đến nhiều ưu điểm vượt trội. Đó là nghiên cứu ra những phương pháp và quy trình chuyên nghiệp trong việc lưu trữ máu cuống rốn.

Tại Vinmec, việc lưu trữ máu cuống rốn có thời gian tối đa 20 năm nhờ áp dụng hệ thống lưu trữ tự động BioArchive hiện đại. Quy trình xử lý và lưu trữ diễn ra đồng bộ hóa trong hệ thống phòng thí nghiệm vô khuẩn cho độ an toàn tuyệt đối.

Bệnh viện Vinmec mang tầm cỡ quốc tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại sẵn sàng xử lý lưu trữ 3600 đơn vị máu cuống rốn trong cùng khoảng thời gian. Đơn vị luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu cấy ghép tế bào gốc trong máu cuống rốn cho bệnh nhân.

Quy trình thu thập và lưu trữ máu cuống rốn diễn ra đạt chuẩn, khép kín. Bệnh viện Vinmec review có chất lượng dịch vụ tốt ở tất cả hệ thống cơ sở y tế trên toàn quốc. Ngân hàng tế bào gốc phối hợp chặt chẽ với cơ sở mà sản phụ sinh đẻ, đảm bảo thu thập máu cuống rốn an toàn, tránh rủi ro bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Hệ thống an ninh công nghệ cao của Vinmec cho phép bảo mật tối đa thông tin của khách hàng và mẫu máu cuống rốn lưu trữ. Chỉ người lưu mẫu có quyền biết về tình trạng lưu trữ, sử dụng cấy ghép hoặc ủy quyền tất cả bằng văn bản cho người khác.

Ngân hàng Tế bào gốc máu cuống rốn Vinmec có đầy đủ các đặc điểm y tế hiện đại để thực hiện ca ghép tế bào gốc. Mỗi khi khách hàng có nhu cầu sử dụng, nguồn bảo hiểm sinh học này luôn sẵn sàng sử dụng ngay nhờ những nghiên cứu, ứng dụng hiện đại đi đầu của Vinmec.

Điều cần biết với lưu trữ máu cuống rốn là mang đến lợi ích thần kỳ đối điều trị bệnh hơn bạn tưởng. Điều này được đảm bảo tại Vinmec bởi chất lượng máu cuống rốn chứa tế bào gốc được lưu trữ đạt chuẩn quốc tế là AABB theo quy định của NetCord.

Mức giá của dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn tại bệnh viện Vinmec ảnh hưởng bởi số mẫu và thời gian lưu trữ. Tuy nhiên, nhìn chung, chi phí tương đối phù hợp với thu nhập của người Việt. Cha mẹ chỉ cần chi trả trung bình 3.000.000 VNĐ mỗi năm cho một mẫu lưu trữ.

Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec (Nguồn: vinmec.com)

1.2. Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện lưu trữ máu cuống rốn vào năm 2010. Ngân hàng lưu trữ máu ở cuống rốn của bệnh viện có những bác sĩ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Đơn vị đã thực hiện thành công hàng nghìn ca thu thập, lưu trữ máu cuống rốn có chứa tế bào gốc.

1.3. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Trung tâm tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thành lập năm 2012. Đơn vị áp dụng công nghệ sinh học hiện đại theo tiêu chuẩn FDA đảm bảo chất lượng tế bào lưu trữ nguyên vẹn trong thời gian dài. Trung tâm thu thập, xử lý máu cuống rốn và lưu trữ, nghiên cứu khoa học, cung cấp tế bào gốc phục vụ điều trị bệnh.

1.4. Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn của bệnh viện Phụ sản Trung ương thành lập năm 2018 với công nghệ bảo quản rất tốt và quy trình nghiêm ngặt. Đơn vị lưu máu cuống rốn trẻ sơ sinh cho các thai phụ đăng ký sinh tại bệnh viện và lưu trữ máu cuống rốn cộng đồng để chữa trị bệnh mở rộng, phục vụ nghiên cứu khoa học.

Lưu trữ máu cuống rốn ở bệnh viện phụ sản Trung ương (Nguồn: laodong.vn)

1.5. Ngân hàng Tế bào gốc MekoStem

Ngân hàng Tế bào gốc MekoStem được thành lập năm 2010 bởi Công ty Cổ phần hoá dược phẩm Mekophar. Nơi đây cung cấp dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn, nguồn tế bào gốc trong máu cuống rốn phục vụ nghiên cứu và cấy ghép trị bệnh.

1.6. Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ

Ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn của bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ được bộ Y tế thẩm định và cấp giấy phép hoạt động. Đơn vị có các dịch vụ tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi máu cuống rốn có chứa gốc tế bào phục vụ nghiên cứu khoa học và cấy ghép chữa trị bệnh.

1.7. Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM

Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn ở bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM là địa chỉ đáng tin cậy. Từ những năm 2000, đơn vị đã cử đội ngũ bác sĩ đi học tập tại Nhật, Đài Loan. Bệnh viện hiện sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ bác sĩ tài năng, giàu kinh nghiệm cùng quy trình bảo quản tiên tiến.

Nơi lưu trữ tế bào ở bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM (Nguồn: bthh.org.vn)

2. Ngân hàng máu cuống rốn ở Singapore

2.1. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Singapore (SCBB)

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Singapore (SCBB) được thành lập năm 2005. Đơn vị là nơi duy nhất tại Singapore lưu trữ máu cuống rốn cộng đồng để cứu sống nhiều người trong tương lai. Những người đóng góp máu cuống rốn được hưởng nhiều ưu đãi về chi phí và giúp ích được cho cộng đồng trong việc điều trị bệnh. Máu cuống rốn được lưu trwxx tại ngân hàng công cho cơ hội sử dụng cao hơn 2,2%. Tổng chi phí lưu trữ máu cuống rốn trong 21 năm đến khi trẻ trưởng thành mất 5.200 đô la.

Thu thập và bảo quản máu cuống rốn tại ngân hàng lưu trữ (Nguồn: noitoisong.com)

2.2. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Cordlife

Cordlife thành lập năm 2001, là ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn tư nhân đầu tiên và lớn nhất của Singapore. Đơn vị có cơ sở lưu trữ riêng kiểm soát quá trình lưu trữ máu cuống rốn một cách toàn diện, khép kín và bảo mật.

Cordlife là ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn tư nhân duy nhất được niêm yết SGX đảm bảo độ minh bạch. Cơ sở y tế này là nơi duy nhất tại Singapore cho phép lưu trữ dây rốn với lớp lót dây rốn có chứa các tế bào gốc MSC và EpSCs giúp hình thành và sửa chữa mô, cơ quan bị tổn thương.

Nếu lưu trữ máu cuống rốn, khoản phí cần chi trả cho 21 năm lưu trữ là $ 6,700. Trường hợp lưu trữ lót dây rốn thay thế thì giá thấp hơn, chỉ $ 5,500. Giải pháp tiết kiệm nhất là thực hiện lưu trữ cả máu cuống rốn và lớp lót cùng nhau với khoản thanh toán 2.800 USD.

2.3. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Cryoviva

Cryoviva là ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn tư nhân của Singapore thành lập vào năm 2014. Nơi đây không xử lý và lưu trữ máu cuống rốn ở cơ sở riêng biệt mà kết hợp làm việc với SCBB. Mức giá thành tại Cryoviva phải chăng hơn cả, phụ thuộc vào tùy chọn thanh toán toàn bộ hay từng năm với tổng phí trong 21 năm từ 4.950 đô la đến 6.000 đô la.

2.4. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn tư nhân VoiceCord

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn tư nhân lớn thứ 2 ở Singapore thành lập năm 2002. Nơi đây có điểm đặc biệt là lưu trữ máu cuống rốn của bé trong 2 túi cryo ở các cơ sở riêng biệt. Do đó, khả năng bảo mật và cơ hội điều trị đều được tăng lên. Giá thành lưu trữ máu cuống rốn trong 21 năm là $ 5,850, nếu lưu trữ cả tế bào trung mô thì mất tổng số tiền $ 8,8.

Lấy máu cuống rốn đưa đi lưu trữ tại ngân hàng tế bào gốc (Nguồn: hellobacsi.com)

3. Ngân hàng máu cuống rốn ở Mỹ

3.1. BloodworksNW

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn BloodworksNW nằm tại 921 Đại lộ Terry tại Mỹ. Nơi đây thu thập máu cuống rốn cộng đồng trực tiếp ở tiểu bang Washington và cũng nhận được hiến tặng từ Hawaii.

3.2. Cryo-Cell

Cryo-Cell là ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn gia đình đầu tiên trên thế giới. Nơi đây cung cấp dịch vụ bảo quản lạnh tế bào gốc máu cuống rốn hàng đầu. Cryo-Cell đã mua lại ngân hàng công cộng CORD: USE vào tháng 6 năm 2018 và tiếp tục vận hành mạng lưới các bệnh viện hiến máu cuống rốn.

3.3. LifebankUSA

LifebankUSA tìm kiếm các bà mẹ hiến máu cuống rốn và nhau thai tại New York và New Jersey. Tất cả những sản phụ muốn hiến tặng cần đăng ký trước khi sinh ít nhất 8 tuần, làm kiểm tra sức khỏe và lấy ở bất kỳ bệnh viện nào.

3.4. StemCyte

StemCyte là công ty trị liệu máu dây rốn toàn cầu, điều hành Ngân hàng máu quốc gia Đài Loan, đơn vị liên kết với Be The Match. StemCyte tham gia vào mạng lưới các ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn công cộng do Be The Match điều hành.

3.5. CellSure

CellSure nằm tại thành phố Salt Lake. Đây là nơi chấp nhận MAIL-IN DONATIONS của mô sinh từ bất cứ nơi đâu ở Hoa Kỳ. Người mẹ có thể nhận được bộ sưu tập những dụng cụ cần thiết trước khi sinh..

Lấy máu cuống rốn để lưu trữ phục vụ chữa bệnh trong tương lai (Nguồn: vinmec.com)

3.6. Chương trình thu thập máu dây rốn của California

Chương trình thu thập máu dây rốn (UCBCP) là một chương trình của tiểu bang California nằm ở 2921 Đại lộ Stockton. Nơi đây do Hệ thống Y tế Đại học California Davis quản lý.

3.7. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Carolinas

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Carol tại Duke (CCBB) nằm ở 2301 Đường Erwin.NC 27710, Durham. Nơi này do Tiến sĩ Joanne Kurtzberg đứng đầu. Cha mẹ có đủ điều kiện được quyên góp trực tiếp thông qua CCBB để tương lai con được điều trị bằng máu cuống rốn với những liệu pháp mới trong các thử nghiệm lâm sàng tại Duke

3.8. Trung tâm tế bào gốc

Trung tâm tế bào gốc Celemony (CSCC) nằm tại 3495 South Mercy Rd., AZ 85297, Gilbert. Nơi đây cung cấp cả máu cuống rốn cộng đồng và ngân hàng gia đình tư nhân. Tất cả các máu cuống rốn được xử lý theo tiêu chuẩn cao nhất trong ngành tại cơ sở mới, hiện đại nằm ở Gilbert, Arizona.

3.9. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn CHOC

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn CHOC nằm ở 1201 W La Veta Ave, Cam, CA 92868. Nơi đây có chương trình máu cuống rốn chấp nhận quyên góp từ các ca sinh tại bệnh viện St. Joseph bên cạnh.

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn CHOC thực hiện lấy mẫu (Nguồn: adayroi.com)

3.10. Trung tâm máu cuống rốn Cleveland

Trung tâm máu cuống rốn Cleveland nằm tại 25001 Emery Rd # 150, Warlingsville Heights, OH 44128 Abraham. Nơi đây thu thập quyên góp máu cuống rốn ở Cleveland và Atlanta.

3.11. ClinImmune

ClinImmune nằm tại 12705 E. Montview Blvd. Đây là công ty công nghệ sinh học xử lý việc hiến máu dây rốn cho Ngân hàng máu của Đại học Colorado và Ngân hàng máu St. Louis Cord.

3.12. Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Arkansas

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Arkansas nằm tại 4301 W. Markham St bắt đầu hoạt động vào năm 2011. Nơi này cung cấp cả dịch vụ tài trợ công cộng và ngân hàng gia đình, chấp nhận hiến tặng từ các bang có chung biên giới miễn là nhà tài trợ là cư dân Arkansas.

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn Arkansas (Nguồn: blog.adayroi.com)

