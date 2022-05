Top 4 chuỗi siêu thị VinMart, Aeon, BigC tích lũy điểm thẻ như thế nào?

Trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, người tiêu dùng không còn xa lạ với hàng loạt hệ thống trung tâm mua sắm từ những tập đoàn trong và ngoài nước xuất hiện ở Việt Nam. Hãy cùng Blog Adayroi đánh giá top 4 chuỗi siêu thị lớn nhất có tốc độ phát triển mạnh trong năm 2018 nhé!



1. Chuỗi siêu thị VinMart – kênh phân phối bán lẻ uy tín tập đoàn Vingroup

1.1. Giới thiệu

Chuỗi Vinmart và Vinmart+ là hai hệ thống thuộc tập đoàn Vingroup. Với mục tiêu xây dựng hệ thống rộng lớn với hơn 1000 cửa hàng, VinMart là thương hiệu bán lẻ được phát triển dựa trên giá trị cốt lõi là mang tới những trải nghiệm và giá trị đích thực khi mua sắm cho người tiêu dùng.

Chuỗi siêu thị VinMart – kênh phân phối bán lẻ uy tín từ tập đoàn Vingroup. (Nguồn: doanhnong.vn)

1.2. Đánh giá chương trình khách hàng, khuyến mãi

Không chỉ mang đến sự tiện lợi, một điều làm nên sự gắn bó lâu dài của Vinmart đối với khách hàng đó chính là chương trình khách hàng và khuyến mãi. Trong số các chương trình và dịch vụ tiện ích của VinMart mà Vingroup dành cho khách hàng phải kể đến việc phát hành thẻ thanh toán VinID.

Khi tiến hành mua sắm và trải nghiệm bất cứ dịch vụ nào đó trong chuỗi hệ thống của Vingroup đều được hệ thống ghi nhận và tích điểm vào thẻ VinID. Tỷ lệ điểm trên tổng hóa đơn của VinID cực cao

2% khi mua tất cả các loại hàng hóa, sản phẩm tại Adayroi

3% khi sử dụng dịch vụ hệ thống VinMart

5% đóng tiền học phí, khi sử dụng dịch vụ của Vinpearl

10% khi sử dụng các dịch vụ Vinmec

Khi được tích 1 điểm thì có nghĩa là khách hàng có một ngàn đồng trong thẻ của mình. Số điểm tích này sẽ được sử dụng sau 24h kể từ lúc điểm được tích thành công vào thẻ. Và số tiền này được tích lũy dần và được sử dụng khi bạn tiến hành mua sắm hàng hóa tại chuỗi hệ thống của Vingroup thay cho tiền mặt. Thế nên đây là một chiếc thẻ vô cùng quyền lực và tiện ích.

Bên cạnh chương trình ưu đãi tích điểm, Vingroup còn tung ra các chương trình cũng như chính sách khuyến mãi để tri ân khách hàng. Khách hàng khi sử dụng thẻ vào ngày 25 hằng tháng sẽ được nhân đôi điểm tích khi tiến hành mua sắm tại các điểm VinMart Plus. Ngoài ra, khách hàng của VinMart có cơ hội tham gia nhiều chương trình khác như quay số trúng thưởng và chương trình dành riêng chủ thẻ. Và nếu bạn là một trong những khách hàng VIP thì bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn, được tiếp đón đặc biệt khi sử dụng những dịch vụ bệnh viện, khách sạn, sân Golf… của hệ thống.

1.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm

Hệ thống siêu thị VinMart hoạt động – phát triển không dưới 1.000 trung tâm mua sắm trên cả nước, đây được xem là một trong những chuỗi hệ thống có quy trình kiểm tra chất lượng của hàng hóa nghiêm ngặt nhất. Các sản phẩm không chỉ đảm bảo về mặt chất lượng mà còn truy xuất được nguồn gốc và xuất xứ nhờ quá trình quản lý, kiểm tra chặt chẽ từ nhưng khâu đầu tiên trong sản xuất cho đến khi sản phẩm đến tay người dùng. Các sản phẩm đều được sản xuất ở những địa chỉ uy tín nên được bảo đảm về chất lượng và hương vị. Ngoài ra, VinMart sở hữu cho mình 25 phòng thí nghiệm để phụ trách kiểm nghiệm vệ sinh an toàn của thực phẩm. Hơn nữa, VinMart và VinMart+ cung cấp cho bạn nhiều loại nguyên liệu đa dạng để bạn chế biến được những món ăn thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho cả gia đình: Các loại rau củ sạch, có nguồn gốc rõ ràng, hay thực phẩm tươi sống, sạch sẽ: thịt bò, thịt heo, thủy hải sản, trứng,…, các sản phẩm được chế biến đông lạnh hay chế biến sẵn VinMart Cook: nộm, salad, giò chả, đồ nướng,…, thực phẩm khô: mì gói, bánh đa, bánh tráng, phồng tôm,…

1.4. Đánh giá về chất lượng dịch vụ

Bên cạnh đó, các tiện ích mới có như giao hàng tận nơi miễn phí, đóng tiền nước,tiền điện cũng được VinMart chú trọng. Khi hóa đơn mua hàng tại VinMart hoặc VinMart + có giá trị trên 500.000 đồng, khách hàng sẽ được giao hàng miễn phí tận nhà. Với ưu đãi giao hàng này, sau khi thanh toán, khách hàng chỉ cần an tâm chờ đợi sản phẩm sẽ được đưa đến tận nơi một cách nhanh chóng.

1.5. Vì sao bạn nên chọn lựa chuỗi VinMart

Với chương trình tích và tiêu điểm VinID tại VinMart và các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup, tích hợp kênh mua sắm online Adayroi, hàng hóa đa dạng, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng được kiểm tra chặt chẽ và vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn rau sạch hoa quả hữu cơ, giữ trọn hương vị đặc trưng đảm bảo chất lượng, VinMart sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các bà nội trợ.siêu thị Coopmart

VinEco là nông sản sạch do chính nông trại của VinMart sản xuất và được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn (Nguồn: nguoiduatin.vn)

2. Siêu thị Co.opmart

2.1. Giới thiệu về chuỗi siêu thị Co.opmart

Co.opmart là một hệ thống bán lẻ của Việt Nam trực thuộc Saigon Coop. Từ một siêu thị đầu tiên, Co.opmart đã nhanh chóng phát triển và trở thành nơi mua sắm đáng tin cậy của người tiêu dùng trên mọi miền đất nước. Ngày nay, Co.opmart đã thật sự trở thành một nơi mua sắm lý tưởng, hiện đại với 101 chi nhánh hoạt động trên mọi miền đất nước.

2.2. Chất lượng dịch vụ, phục vụ

Dịch vụ chăm sóc, hậu mãi của Co.opmart được người tiêu dùng đánh giá cao. Nhân viên Co.opmart phục vụ chu đáo, niềm nở. Theo đánh giá chung, chất lượng dịch vụ của Co.opmart chính là điều đã giữ chân và thu hút khách hàng đến với thương hiệu nhà bán lẻ quy mô hàng đầu Việt Nam này trong suốt thời gian qua. Các dịch vụ hậu mãi tiện ích như lên lai quần áo, gói quà miễn phí, giao hàng tận nơi, tặng quà lễ tết của Co.opmart được đánh giá cao. Tổng đài chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Fanpage tương tác phục vụ khách hàng đã nâng hình ảnh Co.opmart lên một tầm chuyên nghiệp mới. Bên cạnh đầu tư cho các chương trình khuyến mãi, hệ thống Co.opmart không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối, hiện đại hóa không gian mua sắm, đồng thời liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tạo trải nghiệm thoải mái cho người tiêu dùng.

2.3. Chương trình khách hàng, khuyến mãi

Khách hàng có thể đăng ký trở thành thành viên của chương trình tại Co.opmart với thủ tục dễ dàng, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Được chia thành 3 cấp độ: khách hàng thân thiết, thành viên và VIP dựa trên doanh số mua hàng, mỗi cấp độ đều được hưởng những chăm sóc đặc biệt từ Co.opmart. Theo thể lệ của chương trình, cứ mỗi 10.000đ của hóa đơn mua hàng, khách hàng lại “bỏ ống” được 200đ, tương đương với 1 điểm. Là một đơn vị bán lẻ, vừa đảm bảo lợi nhuận vừa dành cho khách hàng tỷ lệ chiết khấu lên đến 2% là nỗ lực vượt bậc của Co.opmart. Khách hàng còn có thể tích điểm qua các chương trình tặng điểm thưởng nhân ngày đặc biệt của Co.opmart như sinh nhật hệ thống, tự hào hàng Việt …, ngày lễ đặc biệt trong năm như 8.3, 20.10, các dịp lễ Tết … Tặng điểm thưởng là nét cải tiến mới của chương trình kể từ 3 năm trở lại đây, đã tạo sự hứng khởi và chờ đợi của khách hàng. Thẻ khách hàng thân thiết cũng là một hình thức chăm sóc khách hàng của Co.opmart. Thông qua đó, Co.opmart gửi tặng những món quà thiết thực đến khách hàng nhân dịp sinh nhật, Tết Nguyên Đán,…

2.4. Đánh giá chất lượng sản phẩm

Co.opmart tập trung phục vụ chủ yếu ở mảng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, đồ dùng phong phú với nhiều mẫu mã cùng hàng may mặc thời trang và nhiều dịch vụ tăng thêm. Đây là địa chỉ được đông đảo khách hàng chọn lựa để đến mua sắm và thư giãn cùng gia đình mỗi ngày. Co.opmart cũng đã và đang phối hợp cùng hàng trăm nhà sản xuất, nhà cung cấp để thực hiện chương trình “Giá tốt mỗi ngày”, đem lại những món hàng tốt giá tốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm của đông đảo chị em nội trợ hàng ngày. Một điểm tinh tế trong tư duy đổi mới của Co.opmart chính là sự tích cực chú ý đến nhu cầu và tâm lý người mua hàng, khi là một trong những đơn vị tiên phong mở rộng hệ thống nhà ăn ngay tại siêu thị của mình. Co.opmart còn được các bà nội trợ tin mua các món ăn đã làm sẵn hoặc đã qua chế biến khá đa dạng và phong phú.

Dịch vụ chăm sóc, hậu mãi của Co.opmart được người tiêu dùng đánh giá cao (Nguồn: dantricdn.com)

3. Siêu thị Aeon

3.1. Giới thiệu về chuỗi siêu thị Aeon

Aeon chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Aeon Mall Celadon Tân Phú (TP.HCM) vào đầu 2014 và sau đó mở rộng thêm các chi nhánh khác như Bình Tân, Bình Dương, là nhà bán lẻ lớn từ nước Nhật. Nhờ chiến lược hợp tác với các tập đoàn bán lẻ của Nhật đã hoàn thành mục tiêu vừa tăng tốc phát triển tại thị trường Việt Nam, vừa nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về thương hiệu Aeon.

3.2. Chất lượng dịch vụ, phục vụ

Sự thành công của Tân Phú nhờ dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm qua từng chi tiết nhỏ nhất, như bãi giữ xe hoàn toàn miễn phí với chỗ để xe rộng lớn, hàng ghế chờ được sắp xếp mọi nơi trong trung tâm để khách hàng có thể nghỉ ngơi. Thái độ thân thiện của nhân viên trông xe, bảo vệ, thu ngân tại Aeon cũng là điều mà rất nhiều khách hàng Việt vô cùng hài lòng. Đặc biệt, dịch vụ Omotenashi – văn hoá phục vụ tận tâm, thân thiện mà không cần sự báo đáp của người Nhật đã được triển khai triệt để, khẳng định sự khác biệt đối với tất cả trung tâm mua sắm khác. Những khác biệt này đã đưa ngày càng nhiều khách hàng đến với AEON Mall mỗi ngày.

3.3. Chương trình khách hàng, khuyến mãi

Ngoài ra, bên cạnh việc hội tụ những thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng với chất lượng cao, AEON Mall còn có nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai mỗi dịp lễ hội, mang đến cơ hội mua sắm với giá siêu ưu đãi cho tất cả khách hàng. Với chương trình làm thẻ thành viên, khách hàng còn có cơ hội tích điểm và nhận được các ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng sau khi đăng ký chương trình thẻ thành viên Aeon sẽ được cấp miễn phí một thẻ thành viên Aeon và một thẻ nhỏ gắn móc khóa. Với mỗi 10.000đ mua hàng tại Aeon, Khách hàng tích lũy được một điểm. Với mỗi 300 điểm khách hàng đổi được một phiếu chiết khấu Aeon trị giá 30 000đ.

3.4. Đánh giá chất lượng sản phẩm

Là một doanh nghiệp Nhật, Aeon luôn hướng đến “chất lượng Nhật”, với quy trình quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm chặt chẽ. Từ các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng hằng ngày trong khu vực trung tâm mua sắm, đến các quầy hàng thời trang cho cả người lớn và trẻ em, cũng như các vật dụng gia đình đáp ứng được sự thay đổi trong phong cách sống của khách hàng. Trong tương lai, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế hệ gia đình mới tại Việt Nam, AEON sẽ tiếp tục cung cấp “những sản phẩm giá trị với chất lượng cao”, “thực phẩm an toàn, an tâm”.

Aeon Tân Phú rực rỡ ánh đèn cùng không gian rộng rãi, sang trọng. (Nguồn: xuatkhaulaodong.com.vn)

4. Siêu thị Big C

4.1. Giới thiệu về Big C

Big C là một thương hiệu của Tập đoàn Central Group Việt Nam, hiện nay hệ thống Big C đang có hơn 9.000 cán bộ & nhân viên làm việc tại 36 trung tâm thương mại trên khắp các tỉnh thành trong cả nước..

4.2. Chất lượng dịch vụ, phục vụ

Với phương châm mang lại sự tiện lợi cho khách hàng với chi phí tiết kiệm nhất, Big C luôn đưa ra những chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng tận tâm. Áp dụng chính sách giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 200.000đ trong phạm vi bán kính 5km, khách hàng sẽ yên tâm mua sắm thoải mái mà không phải lo lắng về việc vận chuyển.

4.3. Chương trình khách hàng, khuyến mãi

Big C đã và đang mở rộng mạng lưới thu mua tận nguồn, tối ưu hóa chi phí quản lý để đảm bảo giá bán sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Big C còn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi cho hàng ngàn mặt hàng với mức giảm giá sâu. Ngoài những dịch vụ truyền thống của trung tâm mua sắm hiện đại, Big C không ngừng cải tiến, đưa ra các dịch vụ mang tính đón đầu nhằm đáp ứng nhu cầu luôn luôn thay đổi của người tiêu dùng. Bán hàng trả góp, giao hàng miễn phí, xe buýt miễn phí, tích lũy Big xu, bán hàng theo lịch hẹn, thẻ đồng thương hiệu… là những ví dụ điển hình cho dịch vụ khách hàng của Big C nhằm mang đến sự thoải mái, tiện ích và tiết kiệm cho khách hàng khi đến mua sắm.

4.4. Đánh giá chất lượng sản phẩm

Big C đã xây dựng và vận hành quy trình thu mua, quản lý, cung cấp hàng hóa theo sát những quy định về chất lượng vệ sinh toàn thực phẩm của nhà nước ban hành. Để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, khi nhập hàng hóa, họ phải yêu cầu doanh nghiệp có đủ giấy tờ để chứng minh xuất xứ, chất lượng, sự an toàn của hàng hóa. Sản lượng ổn định cũng là một yêu cầu khi nhập hàng, đặc biệt là nông sản. Ngoài ra, Big C còn có những những quy định riêng để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi phân phối.

Big C đã và đang mở rộng mạng lưới thu mua tận nguồn, tối ưu hóa chi phí quản lý để đảm bảo giá bán sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng (Nguồn: laodong.vn)

Mỗi siêu thị mang cho mình một màu sắc đặc trưng và đều có những lợi thế cạnh tranh riêng. Blog Adayroi hy vọng với những đánh giá vừa rồi thì người tiêu dùng có thể chọn cho mình một nơi mua sắm lý tưởng nhất