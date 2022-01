Top 5 đèn sưởi cho bà bầu, phụ nữ sau sinh trong nhà tắm tốt nhất 2019

Vào mùa đông thời tiết thường rất lạnh, vấn đề sưởi ấm cho người già, trẻ em và đặc biệt là các bà bầu luôn được các gia đình chú trọng. Với những loại đèn sưởi cho bà bầu chuyên dụng sẽ giúp bạn giữ ấm cơ thể một cách an toàn, tiện dụng và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.



1. Đánh giá đèn sưởi cho bà bầu có tốt không?

Thay vì sưởi bằng lò hay bếp than, phụ nữ mang thai nên dùng đèn sưởi cho bà bầu để đảm bảo an toàn cũng như tiện nghi. Trong giai đoạn thai kỳ, người mẹ cần giữ ấm cơ thể mọi lúc mọi nơi, với đèn sưởi bạn có thể lắp ở nhiều vị trí khác nhau, rất đơn giản, tiện dụng mà vẫn đảm bảo khả năng sưởi ấm.

Việc sưởi bằng lò than truyền thống thường thải ra nhiều khí Co, CO2 gây độc hại trong quá trình sử dụng. Máy sưởi cho bà đẻ sử dụng tia hồng ngoại để sưởi ấm, do đó hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe người dùng.

Sử dụng đèn sưởi rất tốt cho bà bầu, đặc biệt là vào mùa đông. Sản phẩm sẽ giúp kích thích sự tuần hoàn lưu thông máu dưới da, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Đặc biệt, sản phẩm giúp hạn chế quá trình lão hóa da và không gây khô da như các loại đèn halogen thông thường. Đây là một trong những tác dụng tuyệt vời của đèn sưởi nhà tắm đối với sức khỏe bà bầu.

2. Top 5 loại đèn sưởi nhà tắm tốt cho bà bầu

2.1. Đèn sưởi phòng tắm Sunhouse SHD3802

Đèn sưởi SHD3802 550W do Sunhouse sản xuất, đây là thương hiệu hàng đầu ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ gia dụng. Các sản phẩm của Sunhouse luôn được khách hàng ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ và công năng tuyệt vời. Đây còn là một trong 7 chiếc đèn sưởi nhà tắm tiết kiệm điện năng tốt nhất hiện nay.

Đèn sưởi SHD3802 550W không những có khả năng thắp sáng mà còn sưởi ấm. Đèn được thiết kế cho nhà tắm với công nghệ thông minh giúp chống chập điện, chống nước và tiết kiệm năng lượng.

Đèn có thiết kế nhỏ gọn nhưng tốc độ sưởi ấm khá nhanh, người dùng không phải mất thời gian chờ đợi để phòng tắm nóng lên. Bóng đèn màu vàng, được làm từ chất liệu thủy tinh rất bền không gây chói mắt và có thể chịu được nước lạnh đến 4 độ. Với công nghệ hồng ngoại, máy giúp giữ ấm và giảm các triệu chứng đau, sưng khớp, giảm căng thẳng mệt mỏi.

Đèn sưởi cho bà bầu Sunhouse SHD3802 được làm từ chất liệu thủy tinh siêu bền (Nguồn: sanhangtot.com)

2.2. Đèn sưởi nhà tắm 3 bóng Borg BU03

Đèn sưởi nhà tắm Borg BU03 được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu đảm bảo các tính năng cần thiết và thân thiện với môi trường. Sản phẩm có 3 bóng với 3 công tắc điều khiển riêng biệt, tùy theo nhu cầu bạn có thể dùng 1 bóng, 2 bóng hoặc cả 3 bóng. Với nhiều chế độ điều khiển linh hoạt, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu và tiết kiệm điện hiệu quả.

Đèn sưởi đặc biệt tốt cho bà bầu, hoặc người già và trẻ em nhất là vào mùa đông. Được thiết kế theo nguyên lý bức xạ hồng ngoại, sản phẩm không gây khô da cũng như không gây hại cho sức khỏe.

Với công suất 875w, đèn phù hợp với những không gian phòng tắm có diện tích từ 4-6 m2. Ngoài ra, với chức năng chống nước, chống chập điện và hệ thống kiểm soát nhiệt độ linh hoạt sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Đèn sưởi nhà tắm 3 bóng Borg BU03 được thiết kế sang trọng, tinh tế (Nguồn: true.vn)

2.3. Đèn sưởi âm trần Braun BU04GR

Đèn sưởi phòng tắm Braun được thiết kế tinh tế với phần vỏ siêu nhẹ, độ bền cao. Tuổi thọ tối thiểu của bóng là 10.000 giờ và thời hạn bảo hành lên đến 5 năm do đó khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn mua.

Tương tự như 2 loại đèn sưởi trên, Braun BU04GR cũng có bóng màu vàng với khả năng chống chói, chống chập điện và chống nước. Do đó khi sử dụng bạn không lo đèn gây hại cho mắt hoặc gây khô da.

Sản phẩm phù hợp cho không gian phòng tắm có diện tích từ 6-8m2.

Đèn sưởi âm trần Braun BU04GR 1100W với 4 bóng đèn được thiết kế hiện đại (Nguồn: dienmayquanghanh.com)

2.4. Đèn sưởi nhà tắm hãng Hans 3 bóng

Đèn sưởi nhà tắm 3 bóng của Hans có vẻ ngoài trang nhã, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Bạn có thể treo hoặc gắn tường một cách dễ dàng nhờ thiết kế thông minh.

Đèn có tổng công suất là 825W cho 3 bóng, mỗi bóng đều có công tắc riêng do đó bạn có thể điều chỉnh số lượng bóng sử dụng tùy theo nhu cầu. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Đức với hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động, giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng.

Hiện tại sản phẩm đang được bán tại Saigon-Gpdaily với thời hạn bảo hành lên đến 12 tháng.

Đèn 3 bóng Hans H3B sản xuất theo công nghệ của Đức được dùng làm máy sưởi cho bà đẻ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.5. Đèn sưởi nhà tắm 2 bóng Braun Kohn KN02G

Đèn sưởi phòng tắm của thương hiệu Braun được đông đảo người dùng ưa chuộng nhờ chất lượng đã được kiểm định khắt khe và mức giá phải chăng. Sản phẩm có công suất 550w với khả năng làm ấm tức thì, không đốt cháy oxi và không gây khô da dù sử dụng trong thời gian dài. Đây còn là sản phẩm đèn sưởi nhà tắm phù hợp cho bé được nhiều người sử dụng.

Đèn sưởi Braun Kohn KN02G có thiết kế sang trọng giúp tạo cho phòng tắm không gian thanh lịch, ấn tượng. Sản phẩm có 2 bóng đèn nên phù hợp với những không gian phòng tắm nhỏ, tuy nhiên đèn lại cho công năng vượt bậc nhờ công nghệ hiện đại, giúp tăng độ ấm và giảm độ chói.

Đèn sưởi nhà tắm 2 bóng Braun Kohn KN02G được thiết kế hoa văn chìm sang trọng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Lưu ý khi dùng đèn sưởi nhà tắm cho bà bầu

Chọn loại đèn chống lóa: Để đảm bảo an toàn cho bà bầu, nên chọn những loại đèn sưởi chống lóa, những đèn có màu vàng để hạn chế ảnh hưởng đến mắt. Bạn có thể tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm trên bao bì hoặc trên website bán hàng.

Không dùng đèn có khả năng tỏa nhiệt quá cao: Không nên dùng những loại đèn quá nóng vì cơ thể bà bầu khá nhạy cảm và nóng hơn nhiệt độ người bình thường.

Kiểm tra nguồn điện trước khi dùng: Cần kiểm tra nguồn điện trước khi dùng để tránh các sự cố liên quan đến điện, hoặc nguồn điện bị hở.

Không phun nước vào đèn: Đa số các loại đèn sưởi đều có khả năng chống nước, tuy nhiên để đảm bảo an toàn bạn vẫn nên hạn chế việc phun nước trực tiếp vào đèn.

Lưu ý, bên cạnh việc sưởi ấm, các mẹ bầu cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng cũng như lên lịch khám thai định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Trên đây là một số thông tin về các loại đèn sưởi cho bà bầu tốt, có độ bền cao đến từ những thương hiệu uy tín. Khi bắt đầu sắm đèn sưởi nhà tắm loại tốt, điều chỉnh dễ dàng, bạn chú ý nên tìm đến các nhà phân phối hoặc những trang thương mại điện tử uy tín để đảm bảo chọn được sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành đầy đủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm những kinh nghiệm sinh con cũng như chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở các bài viết khác của Blog Saigon-Gpdaily để chuẩn bị thật sự sẵn sàng chào đón những thiên thần nhỏ nhé.