Top 5 hộp đựng cơm Lock and Lock tốt nhất thiết kế đẹp giá từ 190k

Hộp đựng cơm Lock and Lock có những điểm gì nổi bật mà ngay sau khi ra mắt đã nhận được sự tin yêu của khách hàng trong lĩnh vực hộp đựng thực phẩm như vậy? Cùng tìm hiểu những đánh giá chi tiết về dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc này để có câu trả lời nhé!



1. Đánh giá hộp đựng thức ăn Lock&Lock có tốt không?

1.1 Thiết kế thông minh

Hộp đựng thức ăn Lock and Lock thuỷ tinh được thiết kế có khả năng chịu nhiệt cao tới 400 độ C, hộp thuỷ tinh có thể chịu nhiệt tới 180 độ C mà vẫn dùng tốt. Phần nắp đậy chắc chắn làm bằng nhựa PP với công nghệ khoá 4 cạnh cùng với một chiếc vòng đệm cao su ở chính giữa nắp và thân hộp sẽ bảo đảm kín 100%, bảo quản thức ăn tối đa, không bị đổ nước hoặc chất lỏng ra ngoài.

Hộp cơm Lock and Lock có nhiều kiểu dáng, mẫu mã cùng thiết kế thông minh (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.2 Chất liệu đa dạng

Chất liệu sản xuất hộp Lock and Lock từ thuỷ tinh, inox và nhựa chịu nhiệt cao, chịu lực ổn, không bị gỉ sét, khi tiếp xúc với thực phẩm không bám màu nên rất an toàn cho sức khoẻ.

1.3 Tính năng nổi trội

Khả năng chịu nhiệt cao, bảo quản đồ ăn khi còn đang nóng ấm giữ nhiệt đến 8 tiếng và dễ dàng sử dụng trong lò vi sóng. Tuy nhiên cần lưu ý không dùng hộp cơm bằng inox trong lò vi sóng, không đậy nắp lúc hâm trong lò vì khi đậy nắp quá kín hơi nhiệt độ cao sẽ gây biến dạng hộp cơm, chỉ hâm nón tối đa 2-3 phút tránh khiến nhựa bị quá nhiệt.

1.4 Dễ dàng vệ sinh

Các loại hộp đựng cơm Lock and Lock đều có xuất xứ sản xuất rõ ràng, thương hiệu Lock and Lock nổi tiếng của Hàn Quốc, các sản phẩm rất dễ dàng tháo ra lau chùi, rửa sạch không sợ méo, rơi vỡ, tuổi thọ cao có thể dùng trong cả máy rửa bát.

1.5 Giá thành đa dạng

Hộp đựng thức ăn Lock and Lock có giá thành đa dạng, phù hợp với túi tiền từ vài trăm nghìn trở lên. Vì vậy, nếu đang băn khoăn chọn mua hộp đựng cơm giữ nhiệt thương hiệu nào tốt Lock&Lock, Zojirushi, Thermos, Magic thì các sản phẩm của Lock&Lock chắc hẳn sẽ không làm bạn thất vọng. Ngoài ra, khi mua hàng tại Saigon-Gpdaily bạn sẽ tự do lựa chọn các loại với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau với giá phải chăng cùng với nhiều ưu đãi khác hấp dẫn.

Lựa chọn hộp đựng cơm nào của Lock and Lock (Nguồn:yeutre.vn)

2. Nên mua hộp đựng cơm cắm điện của Lock and Lock loại nào?

2.1 Bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt

Bộ 2 hộp Lock&Lock LLG224S2-1 Glass Euro được sản xuất bằng thuỷ tinh cao cấp có khả năng thích ứng với nhiệt độ thay đổi đột ngột cực kì an toàn mà không lo tự vỡ hoặc nổ. Trọng lượng nhẹ, độ trong suốt duy trì lâu dài, không lo bám mùi và màu thực phẩm. Kiểu dáng hình vuông, mỏng, các góc hộp có bo tròn nên bạn không cần tốn công sức quá nhiều khi cọ rửa làm sạch. Nắp hộp làm bằng nhựa PP, không mùi, không màu, có thể chịu được tới 100 độ C mà không bị hỏng. Bạn có thể dùng để bảo quản thức ăn, dự trữ đồ trong mỗi chuyến dã ngoại, hộp đựng cơm văn phòng tiện lợi…. Giá tham khảo: 225.000 đồng.

Nắp đậy hộp Lock and Lock kín giúp giữ đồ ăn tốt hơn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.2 Hộp cơm thủy tinh Lock&Lock Wave Steam Hole LLG168 1,1L

Hộp cơm Lock&Lock Wave Steam Hole LLG168 chịu nhiệt cao, chịu sốc nhiệt tốt, dễ dàng sử dụng trong lò vi sóng. Sản phẩm này là lựa chọn hàng đầu cho các bà nội trợ. Nút thoát hơi Steam Hole giúp thức ăn thoát hơi dễ dàng hơn, giữ được độ tươi ngon của đồ ăn không bị ủ hơi, bị ỉu. Sản phẩm có màu sắc đa dạng, tiện lợi khi đem theo. Chất liệu thuỷ tinh ovan glass mỏng, nhẹ, khó vỡ, trong suốt dù đã qua thời gian sử dụng lâu. Mỗi khi vệ sinh, lau rửa đơn giản, bạn có thể làm sạch bằng máy rửa bát. Giá tham khảo là 189.000 đồng.

2.3 Bộ hộp cơm giữ nhiệt Lock&Lock LHC8016S01

Bộ sản phẩm gồm 1 hộp 450ml, 1 hộp 420ml, 1 hộp 280ml, 1 đôi đũa và 1 túi giữ nhiệt. Sản xuất bằng chất liệu inox 304 không lo han gỉ, giữ nhiệt cực tốt, giữ ấm thức ăn hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người sử dụng mỗi ngày. Thiết kế nắp đậy kín hơi để thức ăn luôn được bảo quản tốt nhất không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, không lo đổ tràn dù hộp bị nghiêng. Bộ hộp đựng cơm Lock and Lock LHC8016S01 có hộp 450ml giữ nhiệt khoảng 8 tiếng, hai hộp còn lại không giữ nhiệt. Tránh sử dụng sản phẩm trong lò vi sóng. Giá tham khảo là 785.000 đồng.

2.4 Bộ hộp cơm Lock&Lock Bisfree LBF731CP

Sản phẩm bộ hộp cơm Lock&Lock Bisfree LBF731CP làm từ nhựa cao cấp chất lượng hoàn hảo đã qua kiểm định theo tiêu chuẩn SGS của Đức và FDA của Mỹ về các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không màu, không mùi, không chứa BPA nên khi sử dụng bạn yên tâm về độ an toàn cho sức khoẻ nhé!

Hộp cơm có 2 hộp gồm 1 hộp 380ml và 1 hộp 200ml rất tiện lợi cho bạn để đựng cơm và thực phẩm. Lỗ thoát khí giúp giữ hương vị thức ăn, ngăn chặn hiệu quả việc nắp hộp hút vào thân hộp. Ngoài ra, còn có túi đựng đẹp mắt, thời trang đi kèm. Giá tham khảo là 249.000 đồng.

2.5 Bộ hộp cơm Lock&Lock Clover HPL754CD

Sản phẩm được làm từ nhựa PP chất lượng cao độ bền ổn định, không lo nứt vỡ khi đựng đồ ăn. Chất liệu này có ưu điểm không chứa BPA, không mùi bảo đảm sức khoẻ, không lo bám mùi giúp bạn chứa được đa dạng các loại thức ăn. Bộ hộp cơm Lock&Lock Clover HPL754CD thiết kế bền đẹp, chắc chắn rất tiện lợi với nặp đậy kín hơi không lo bị rơi đổ vỡ thức ăn. Bộ hợp cơm còn có thêm túi thời trang làm bằng vải khó thấm nước, lớp tráng bạc bên trong hạn chế mất nhiệt, giữ mùi vị thơm ngon của đồ ăn. Giá tham khảo 199.000 đồng.

Bộ hộp cơm Lock&Lock Clover HPL754CD có túi đựng trang nhã (Nguồn: shopee.vn)

Qua những đánh giá khách quan về hộp đựng cơm Lock and Lock trên đây có thể thấy sản phẩm này sở hữu những ưu điểm, tính năng hiện đại xứng đáng là người bạn trong mỗi gia đình, luôn đồng hành cùng bạn với những bữa ăn ngon miệng, đảm bảo lưu giữ chuẩn hương vị, dinh dưỡng như mới nấu. Vì thế, nếu bạn đang có nhu cầu mua hộp đựng cơm chất lượng tốt mà giá phải chăng, bền đẹp, tiện dụng đừng bỏ qua sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc này nhé!