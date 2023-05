Top 5 máy in ảnh cho điện thoại bỏ túi tốt nhất 2019 giá rẻ từ 2 triệu

2.2. Chọn máy in phun hay in laser



Máy in ảnh cho điện thoại là thiết bị công nghệ được người tiêu dùng ưa chuộng thời gian gần đây. Vậy cách sử dụng sản phẩm này như thế nào và để chọn được một chiếc máy tốt cần phải chú ý những gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé!



1. Cách cài máy in cho điện thoại như thế nào?

1.1. Hướng dẫn sử dụng máy in ảnh điện thoại

Dù là thiết bị mới nhưng cách sử dụng không quá khó. Mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn trong bài thôi nhé!

Các bước chuẩn bị

Để có thể in ấn ảnh qua điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn cần chuẩn bị một chiếc máy in laser hỗ trợ ngôn ngữ PLC hoặc 1 chiếc máy in có kết nối internet. Ngoài ra, chiếc smartphone hoặc máy tính bảng của bạn phải chạy hệ điều hành Android 2.2 hoặc iOS 4.2 trở lên.

Chụp hình xong có ngay ảnh với máy in dành cho điện thoại cực hữu ích và tiện lợi (Nguồn: giangduydat.vn)

Các bước in ảnh

Bước 1: Bạn vào album ảnh trong thiết bị chọn đến ảnh mình muốn in sau đó click vào nút “Nhiều hơn“

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra các tùy chọn bạn click vào nút “In“

Bước 3: Cuối cùng là nhấn vào máy in mình muốn dùng và chọn các tùy chỉnh theo yêu cầu như: bản sao (số bản in), màu (đen trắng hoặc in màu), khổ giấy, định hướng (dọc, ngang), trang, hai mặt (1 mặt hoặc 2 mặt).

Bước 4: Sau khi chọn xong, bạn click vào nút màu vàng góc phải màn hình để in bức ảnh của mình nhé!

Có những tấm hình đẹp từ điện thoại chỉ với vài bước đơn giản (Nguồn: nguyenhopphat.vn)

1.2. Cài đặt máy in cho điện thoại

Bạn có thể thực hiện theo 2 cách: thông qua chương trình in ấn ePrint hoặc qua phần mềm quản lý máy in của hãng.

Bước 1: Bạn kết nối máy in OKI với internet

Bước 2: Vào Google Play, tải phần mềm ePrint và cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Bước 3: Bạn bắt đầu cài đặt máy in bằng cách chọn mục Add a printer – hệ thống sẽ hiển thị màn hình mới – bạn chọn Add a printer lần nữa nhé!

Bước này, ứng dụng tự đồng tìm kiếm máy in đã kết nối trong cùng hệ thống mạng wifi với điện thoại của bạn. Bạn chỉ cần chọn máy hình mình muốn là được, rồi thực hiện các thao tác in ấn giống như bình thường.

Kết nối máy in với điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn (Nguồn: digitaltrends.com)

2. Kinh nghiệm chọn mua máy in ảnh điện thoại

Trước khi quyết định chọn mua máy in ảnh cho điện thoại bạn cần chú ý những điều dưới đây để chọn được sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng mà giá thành phải chăng nhất nhé!

2.1. Chọn máy in theo nhu cầu sử dụng

Tiêu chí đầu tiên để lựa chọn một chiếc máy in ảnh là phải dựa vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Nếu bạn mua máy in cho gia đình hoặc dùng cá nhân thì có thể lựa những máy in Brother. Những chiếc máy này khá linh hoạt, có cả máy in phun màu đặc biệt với giá thành phải chăng.

Máy in cho điện thoại đặt tại văn phòng thì bạn nên chọn những mẫu máy in EPSON. Loại máy này có nhiều chức năng tuy nhiên giá thành cao hơn 1 chút.

Máy in cho doanh nghiệp thì bạn phải chọn các mẫu máy in HP có công suất in ấn lớn với tốc độ nhanh, hộp mực dung lượng lớn.

Lựa chọn máy in ảnh phù hợp với nhu cầu cho điện thoại (Nguồn: standard.co.uk)

2.2. Chọn máy in phun hay in laser

Một trong những thắc mắc của người dùng khi chọn mua máy in ảnh là nên chọn máy in phun hay in laser. Rõ ràng mỗi loại máy đều có những ưu nhược điểm riêng. Tuy vậy, so với máy in laser thì máy in phun có chất lượng in văn bản kém hơn, tốc độ in cũng khá chậm. Nếu xét về giá thành thì 2 dòng máy có giá không chênh lệch nhiều. Vậy nên nếu có ý định mua máy in, lựa chọn máy in laser chính hãng của các thương hiệu lớn được tin tưởng hơn cả.

Máy in laser cho chất lượng hình ảnh tốt hơn (Nguồn: toannhan.vn)

2.3. Có cần không dây hay không

Rõ ràng trong thời đại công nghệ hiện nay, một thiết bị máy in ảnh cần đáp ứng được rất nhiều yêu cầu của người dùng. Một trong số đó chính là tính tiện lợi của nó. Và việc lựa chọn một thiết bị không dây sẽ là sự lựa chọn tốt hơn thay vì một chiếc máy in ảnh có dây.

Tiện ích của máy in không dây rất nhiều, đó là: không chỉ kết nối được với máy tính mà còn kết nối được với nhiều thiết bị smartphone, điện thoại, máy tính bảng nữa. Nhiều bạn nghĩ rằng máy in không dây sẽ có giá thành rất cao, nhưng thực tế máy in không dây chỉ chênh lệch khoảng 300k so với máy in dây thôi. Thế nên, nếu được, bạn hãy đầu tư thêm 300k để sở hữu chiếc máy in ảnh cho điện thoại không dây mang theo dễ dàng mọi lúc mọi nơi nhé!

Máy in không dây cho bạn trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi hơn (Nguồn: youtube.com)

2.4. Khả năng và chi phí thay mực

Mực là một trong những yếu tố quan trọng nhất của máy in. Chi phí 1 lần thay mực tương đối cao khoảng 1.8 triệu đồng. Hơn nữa nếu bạn mua máy in hình cho điện thoại thì số lượng mực tiêu hao sẽ khá nhiều đấy nhé! Vậy nên cần phải cân nhắc vấn đề này thật kỹ trước khi mua máy.

Chú ý thay mực thường xuyên khi sử dụng máy in không dây cho điện thoại (Nguồn: blogspot.com)

2.5. Kích thước sản phẩm và vị trí lắp đặt

Bạn nên xác định vị trí đặt máy để đo khoảng rộng được bao nhiêu. Từ đó chọn máy in có kích thước phù hợp, tránh trường hợp mua máy lớn, không có chỗ đặt vừa. Ngoài ra, bạn cần tính thêm cả không gian để thay giấy hoặc để lấy ra sau khi in, không nên tìm vị trí chật chội quá.

Hiện nay có máy in ảnh cho điện thoại cầm tay rất tiện dụng, giá thành chỉ khoảng từ 2.000.000 VNĐ – 4.000.000 VNĐ mà kích thước nhỏ gọn, bạn có thể bỏ túi mang đi bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào mình cần.

Các loại mát in không dây dành cho điện thoại hiện nay với thiết kế nhỏ gọn (Nguồn: businessinsider.com)

2.6. Tốc độ in, độ phân giải

Đây là yếu tố rất quan trọng khi chọn máy để in ảnh. Hãy chọn máy có tốc độ in càng nhanh càng tốt nhé!

Về độ phân giải thì con số càng lớn, kích thước chấm mực sẽ nhỏ, hình ảnh sắc nét các chi tiết rõ ràng và chất lượng ảnh sẽ đẹp hơn. Ban nên chọn máy có độ phân giải từ 1200 x 1200 dpi trở lên.

Máy in ảnh có tốc độ in càng nhanh càng tốt (Nguồn: nguyenkim.com)

2.7. Khả năng kết nối

Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay thì việc chọn mua một chiếc máy in ảnh có khả năng kết nối, tương thích với nhiều thiết bị là vô cùng cần thiết. Hãy chọn máy in có nhiều cổng kết nối vì như vậy khi sử dụng bạn sẽ tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh kết nối wifi, máy in còn kết nối được với USB nữa nhé!

Một chiếc máy in tương thích với nhiều dòng điện thoại là lựa chọn quan trọng (Nguồn: theverge.com)

2.8. Các tính năng khác

Hiện nay các máy in ảnh cho điện thoại được tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Tuy nhiên, giá thành của chúng sẽ khá cao. Vậy nên nếu có điều kiện các bạn hãy chọn những máy được tích hợp nhiều tính năng như tính năng in 2 mặt, tính năng in ảnh trực tiếp từ máy kỹ thuật số, tính năng xử lý giấy,…

Những tính năng hiện đại và tiện ích được tích hợp cho các loại máy in ảnh (Nguồn: youtube.com)

3. Các loại máy in ảnh điện thoại tốt nhất hiện nay

3.1. Polaroid Zip

Máy in ảnh bỏ túi Polaroid Zip có ưu điểm: kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, bạn có thể mang đi bất cứ đâu. Máy kết nối đa dạng với thiết bị di động và máy tính bảng qua Bluetooth 4.0 và wifi với 12 bộ lọc màu bao gồm nâu đỏ, Retro và HDR.

Máy in dùng ZINK ZERO INK khổ 2×3, có khả năng chống nước và bụi bẩn hiệu quả. Máy dùng đơn giản chỉ với 1 nút bấm. Bạn chỉ cần giữ 3 giây mở máy và in ảnh thôi nhé!

Ngoài ra, máy còn được tích hợp chế độ cắt, dán bạn có thể ghép 9 ảnh trên 1 bản in. Thời gian in ảnh cũng rất nhanh chưa đến 1 phút. Viên pin Li-ion 500mAh in được 25 bản/ sạc với 1.5 giờ cho 1 lần sạc đầy.

Máy in ảnh bỏ túi Polaroid Zip (Nguồn: bestbuy.com)

3.2. Fujifilm Instax SHARE SP-2

Chỉ với khoảng 3.500.000 VNĐ là bạn có thể sở hữu máy in ảnh cho điện thoại Fujifilm. Tốc độ máy in cực nhanh, tối ưu thời gian 40% so với các loại máy thông thường. Chỉ cần kết nối wifi từ điện thoại, bạn sẽ có ngay 1 bức ảnh chỉ trong 10 giây. Độ phân giải của máy đạt 800 x 600 pixel với mật độ điểm ảnh là 320 ppi. Ứng dụng của máy cũng khá dễ dùng với 5 phần cốt lõi cơ bản in ảnh từ thư viện điện thoại, in lại 1 ảnh, chụp ảnh và in ảnh, in ảnh với thời gian thực, và in ảnh từ mạng xã hội. Máy Fujifilm Instax SHARE SP-2 có công cụ chỉnh ảnh, người dùng có thể thay đổi độ tương phản, điều chỉnh độ sáng của ảnh. Đặc biệt, máy được nâng cấp chuyển sang dùng pin sạc và có thể sạc qua cổng Micro USB rất tiện lợi.

Fujifilm Instax SHARE SP-2 có tốc độ in ảnh cực nhanh (Nguồn: youtube.com)

3.3. Fujifilm Instax SHARE SP-3

Đây là phiên bản nâng cấp của máy SP-2. Máy in ảnh khổ vuông này có độ phân giải 800 x 800 và kích thước bản in là 6.2 x 6.2cm. Tốc độ in ảnh nhanh hơn phiên bản trước đạt mức 13 giây/tấm. Máy chạy êm, ít ồn, giúp bạn có nhiều trải nghiệm tuyệt nhất. Máy nhận in ảnh bằng tỉ lệ ứng dụng qua SP-3 với cách kết nối wifi. Ngoài ra, bạn cũng có thể in ảnh từ tài khoản mạng xã hội như Instagram hoặc facebook. Máy Fujifilm Instax SHARE SP-3 được tích hợp viên pin có dung lượng lớn có thể in 160 tấm chỉ với 1 lần sạc rất tiện lợi. Giá máy dao động trong khoảng 4.000.000 VNĐ.

Máy in ảnh Fujifilm Instax SHARE SP-3 (Nguồn: amazon.in)

3.4. Canon Selphy CP1200

Selphy CP1200 là máy in ảnh du lịch Canon cho điện thoại chất lượng cao được người dùng ưa chuộng. Bạn còn có thể in ảnh trực tiếp từ máy ảnh qua USB. Thiết kế của máy khá đặc biệt được trang bị nắp chống bụi phía trước và phía sau, giúp độ bền của máy được đảm bảo đồng thời chất lượng ảnh in ra sẽ tốt nhất.

Máy in ảnh điện thoại Canon Selphy CP1200 sử dụng được nhiều loại giấy in như: giấy in đặc chủng, cỡ bưu thiếp KP-36IP, KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V, cỡ L KL-36IP, cỡ thẻ thẻ KC-36IP, giấy dán chuẩn cỡ thẻ KC-18IF, giấy dán cỡ thẻ, loại 8 nhãn KC-18IL, giấy dán cỡ thẻ loại vuông KC-18IS. Máy cũng có nhiều chế độ in như in chuẩn, in tất cả các ảnh, in ảnh thẻ, in ảnh DPOF. Hiện tại máy có giá khoảng 2.700.000 VNĐ.

Máy in ảnh Canon Selphy CP1200 (Nguồn: canon.com.cy)

3.5. Canon Selphy CP1300

Máy in ảnh Canon Selphy CP1300 có kích cỡ in đa dạng từ in bưu thiếp (4.0 x 6.0), kích thước L (3,5 x 4,7), kích thước thẻ (2.1 x 3.4), nhãn vuông (2.1 x 2.1)… Bạn có thể lựa chọn theo ý mình muốn. Máy có tốc độ in 47 giây với 1 ảnh 4×6. Máy sử dụng công nghệ in ảnh nhiệt thăng hoa có lớp phủ cho chất lượng ảnh đẹp nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh sửa kích thước ảnh trước khi in theo ý mình muốn nữa! Bên cạnh đó với tính năng kết nối wifi mà không cần cáp, bạn có thể in ảnh ở bất cứ nơi đâu.

Máy in ảnh Canon Selphy CP1300 (Nguồn: snapshot.canon-asia.com)

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn biết cách chọn 1 chiếc máy in ảnh cho điện thoại phù hợp với nhu cầu sử dụng mà giá thành phải chăng nhất!