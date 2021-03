Top 5 máy xay sinh tố giá rẻ 100k tốt bền đa năng nhỏ gọn nhất

3.3. Máy Xay Sinh Tố 2 Cối Mini Shake And Take



Máy xay sinh tố là một công cụ đắc lực cho các bà nội trợ hiện nay, sản phẩm máy xay sinh tố giá rẻ 100k trở thành sự lựa chọn của đông đảo khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm này bởi những tính năng tiện lợi mà giá cả lại rất rẻ.



1. Máy xay sinh tố 100k có tốt không?

Chỉ từ 100k bạn cũng đã có thể mua được một chiếc máy xay sinh tố với những tính năng thông thường đáp ứng được nhu cầu sử dụng tối thiểu của gia đình cũng như bản thân bạn.

Máy có thiết kế cổ điển gồm hai cối xay để bạn thay thế cho phù hợp với thực phẩm. Công suất hơn 200W, dung tích trên 500ml chất liệu nhựa cao cấp không chất độc hại. Một số thương hiệu bạn có thể lựa chọn như Sunhouse, Goldsun, Osaka …

Tuy nhiên, máy xay sinh tố giá rẻ 100k không thể xay đá được, chỉ xay được thực phầm mềm , độ bền tương đối so với mức giá, nhưng sẽ không bền như Panasonic hay Philips là những dòng sản phẩm ở phân khúc giá cao hơn.

Máy xay sinh tố đã trở thành người bạn khó lòng vắng mặt trong mỗi gia đình mang đến những thức uống tuyệt vời (Nguồn: blogtamly.com)

2. Có nên mua máy xay sinh tố 100k?

2.1. Ưu và nhược điểm của máy xay sinh tố 100k

Máy xay sinh tố 100k có ưu điểm là giá cả rất rẻ, vẫn có được những tính năng cơ bản của một chiếc máy xay, độ bền tương đối tốt, cho phép xay nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thức uống xay từ máy xay giữ được hương vị và hàm lượng các chất dinh dưỡng, thơm ngon và dễ dàng sử dụng.

Nhược điểm là không xay được thực phẩm cứng và đá nên bạn cần cân nhắc khi chọn mua.

2.2. Lưu ý khi mua máy xay sinh tố 100k

Chú ý tìm mua máy xay sinh tố giá 100k tại những đại lý phân phối uy tín để mua được sản phẩm chính hãng tránh mua phải các sản phẩm cũ nhái kém chất lượng.

Khi mua bạn cần chú ý lựa chọn các thương hiệu yêu thích và có tiếng trên thị trường để mua được các sản phẩm tốt nhất.

Cần tìm hiểu kỹ và các thông số kỹ thuật cũng như công suất hoạt động của máy, nếu máy có công suất quá thấp thì hiệu suất xay sẽ không cao điều này sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng máy của gia đình bạn.

Có rất nhiều loại trái cây có thể ép thành nước uống (Nguồn: tropicalsky.co.uk)

3. Top 5 dòng sản phẩm máy xay sinh tố 100k đang được ưa chuộng

3.1. Máy xay sinh tố OSAKA

Là sản phẩm máy xay sinh tố giá rẻ 100k chỉ với 145.000 VNĐ bạn đã có được sản phẩm này cho bản thân mình. Sở hữu máy xay sinh tố Osaka có thể xay được nhiều loại thực phẩm nhanh chóng dễ dàng nhờ công suất máy đạt 320W. Sản phẩm máy xay sinh tố OSAKA có xuất xứ từ Trung Quốc, trọng lượng chỉ có 1.04kg vô cùng tiện lợi với lưỡi dao được làm bằng chất liệu thép không gỉ, rất sắc bén và dễ dàng vệ sinh.

Máy xay sinh tố OSAKA uy tín trên thị trường (Nguồn: thocgao.com)

3.2. Máy Xay Sinh Tố Cầm Tay Daewoo DEB-JZ150

Máy xay sinh tố cầm tay Daewoo DEB-JZ150 một sản phẩm máy xay sinh tố giá 100k chỉ có giá là 259.000 VNĐ, công suất 150W hoạt động ổn định mạnh mẽ mà lại tiết kiệm điện năng. Chất liệu rất cao cấp lưỡi dao bằng inox vệ sinh an toàn, thiết kế tiện dụng dễ sử dụng và có thể tháo lắp dễ dàng thuận tiện cho việc cất giữ cũng như vệ sinh sau khi sử dụng.

3.3. Máy Xay Sinh Tố 2 Cối Mini Shake And Take

Máy xay sinh tố 2 cối mini của thương hiệu Shake And Take xuất xứ từ Trung Quốc sản phẩm có công suất là 100W, hoạt động bằng điện tiết kiệm được điện năng tiêu thụ một cách tối đa. Thiết kế gọn nhẹ, màu sắc bắt mắt, động cơ khỏe tốc độ xay tốt dễ dàng lau rửa và chạy rất êm đây chính là những ưu điểm nổi trội của dòng sản phẩm này. Máy Xay Sinh Tố 2 Cối Mini Shake And Take có giá 190.000 VNĐ.

Máy Xay Sinh Tố 2 Cối Mini Shake And Take giá rẻ hiện đại (Nguồn: slatic.net)

3.4. Máy Xay Sinh Tố Goldsun BL-GTY02

Sản phẩm này có giá 499.000 VNĐ, máy xay sinh tố giá rẻ 100k có công suất là 300W, có hai cối xay một cối dung tích 1,25L và một cối nhỏ để xay khô. Máy có vỏ được làm từ chất liệu nhựa siêu bền. Đặt ngay máy xay sinh tố Goldsun có lưỡi xay cao cấp giúp xay thực phẩm một cách dễ dàng đơn giản hơn bao giờ hết.

Máy Xay Sinh Tố Goldsun BL-GTY02 giá rẻ, dễ dàng sử dụng (Nguồn: baomoi.com)

3.5. Máy Xay Sinh Tố Kim Cương

Tham khảo máy xay sinh tố Kim Cương có nhiều tính năng nổi bật, kiểu dáng thiết kế vô cùng thon gọn, màu sắc đẹp, chất liệu cao cấp có độ bền tương đối cao so với các sản phẩm máy xay khác ở dùng phân khúc giá. Máy xay sinh tố Kim Cương có 2 tốc độ xoay để bạn sử dụng. Công suất tối đa lên tới 400W đây là một sản phẩm máy xay sinh tố giá rẻ 100k hoàn hảo dành cho bạn chỉ với 255.000 VNĐ.



Máy xay sinh tố Kim Cương- sản phẩm máy xay giá rẻ tốt trên thị trường (Nguồn: sendo.vn)

Với những sản phẩm máy xay sinh tố giá rẻ 100k việc chọn mua cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn để có thể có được sản phẩm tốt nhất. Saigon-Gpdaily sẽ là một địa chỉ mua hàng chất lượng uy tín dành cho bạn. Hãy ghé qua trang website Saigon-Gpdaily.com để chọn mua sản phẩm máy xay sinh tố giá rẻ tốt nhất. Ngoài ra, nếu gia đình bạn đang nuôi con nhỏ, đặc biệt bé đến tuổi ăn dặm, cần chọn những máy xay có khả năng làm nhuyễn mịn tốt, nhanh, tham khảo 11 máy xay sinh tố cho bé ăn dặm xay cháo thịt rau củ mịn nhuyễn hơn sẽ rất hữu ích cho bạn đấy!